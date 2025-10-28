

在台感受青森風情 日本豐葉蘋果「蘋安祈福祭」，有吃有玩，還能買更能抽機票！

【旅遊經 洪書瑱報導】

日本青森以獨特的傳統文化和熱鬧的祭典聞名，其中最具代表性的是每年夏季舉行的青森睡魔祭（ねぶた祭），是日本三大祭典之一。另外，青森又被稱為「雪國」，日夜溫差大，這對農作物（尤其是蘋果）的糖分積累非常有利，故青森蘋果產量均居日本第一，又被稱為「蘋果王國」，現在不用出國，在台就能感受青森旅遊氛圍，不僅可以免費試吃香甜多汁的豐葉蘋果，還能玩互動遊戲拿好禮，甚至有機會憑購買發票抽日本青森雙人來回機票！而活動中最精彩，就是主辦單位特別邀請青森具代表性的「廣田神社」跨海來台，由神社宮司與巫女親自登場，首次在台獻上祭祀舞「豐榮舞」，為台灣祈願平安與豐收，帶來最具儀式感的秋日祝福。





來自日本青森的高人氣「豐葉蘋果」與家樂福攜手合作，將於10月25日下午2點在家樂福新店店2樓舉辦「蘋安祈福祭－吃青森蘋果，抽機票遊青森！」，現場不僅能免費試吃，品嚐來自日本五星級蘋果的香甜美味之外，還能感受青森的獨有祭典文化，甚至有機會參與──「蘋安祈福祭－吃青森蘋果，抽機票遊青森！」活動！









日本青森廣田神社有「蘋果神社」的美名





位於青森的廣田神社是日本全國唯一專門供奉「病厄除守護神」的神社，擁有逾千年歷史。它之所以享譽盛名，是源於西元 1784 年（天明大饑荒）的重大神蹟：當時，神社的主祭神——最高神祇「天照大御神荒御魂」大顯神威，成功擊退當時流行的疫病並解除饑荒危機，從此被視為能祓除所有疾病、災難與厄運的強力守護神。時至今日，神社仍是全日本信眾求取健康、消災解厄的唯一聖地。此外，廣田神社亦巧妙結合在地特色，以青森的特產「蘋果」作為吉祥物，邀請信眾以「蘋果池」淨手，象徵將豐饒與健康之力帶給人們。

來自日本蘋果之鄉青森縣的五星級高蜜度「豐葉蘋果」，是季節限定的高人氣蘋果之一，因採用獨特的「不摘葉」工法，果實能在樹上充分熟成，甜度更高、果香更濃，甚至每一顆蘋果都是經由職人手工篩選、低溫直送，確保消費者能品嚐到最新鮮的口感，堪稱是日本秋冬限定的夢幻水果！此次登台販售的「陽光津輕」與「早生富士」品種各具特色，前者果肉細緻、酸甜平衡、香氣濃郁，後者汁多香甜、口感爽脆，是日本秋季非常受歡迎的蘋果代表。如今台灣「果粉」們無需遠赴青森，即可在全台家樂福購買品嚐這款夢幻級的日本蘋果。





日本豐葉蘋果品種之一「陽光津輕」





日本豐葉蘋果品種之一「早生富士」





為推廣香甜多汁的「豐葉蘋果」給台灣民眾，此次在台舉辦「蘋安祈福祭－吃青森蘋果，抽機票遊青森！」活動，真正邀請到在青森縣具高度人氣、別名「蘋果神社」的「廣田神社」跨海來台，該神社以「全國唯一病厄除守護神」聞名，長年吸引全日本信眾前往祈福，此次神社宮司與巫女將在台首度表演祭祀舞「豐榮舞」，搭配現場以「蘋果神社」為主題，特別設置鳥居造景與神社風格佈置，讓民眾彷彿置身神社現場，感受滿滿祈福氛圍；此外，民眾更可現場免費試吃香甜多汁的豐葉蘋果，還能挑戰「蘋果知識互動遊戲」，有機會獲得豐葉蘋果等限量好禮！



具有「蘋果神社」美名的廣田神社受邀來台，並將首次在台獻出「豐榮舞」祭祀表演。

今年適逢「青森蘋果種植150週年」，活動當天同步推出限定款「廣田神社聯名祈福禮盒」系列，內含豐葉蘋果與廣田神社監修的限量聯名吊飾，並隨機附贈三款「限定籤詩」，讓消費者在享受香甜美味的蘋果同時，也能趣味體驗抽籤，感受滿滿幸運能量。

「蘋安祈福祭－吃青森蘋果，抽機票遊青森！」活動於10月25日下午兩點在新店家樂福舉行，從祈福舞、限定商品到機票抽獎，一次滿足「玩、吃、買」三重享受。無論是想體驗日本神社文化、感受現場祈福氛圍，還是單純想嚐嚐正宗青森蘋果，「蘋安祈福祭」都將是迎接秋天最值得期待的活動，與豐葉蘋果一起迎接滿滿的「蘋安」與幸福吧！凡於活動期間（10月17日～11月11日）在全台家樂福購買任一「豐葉蘋果」，不限金額，只要憑發票登錄活動網站，就有機會抽中「青森雙人來回機票」，讓幸運得主親自飛往青森，感受蘋果產地的風光與人情。

