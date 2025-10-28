2025-10-28 13:02 旅遊經
「2025鯤鯓王平安鹽祭」11月15、16日隆重登場，跋桮獎金加碼50萬元！
平安鹽袋及鹽福袋
【旅遊經 廖晨光報導】
鹽不僅是菜餚的調味品之一，在華人世界中，也有趨吉避凶之能，全世界最大的鹽祭活動，並象徵求取平安「鹽」祭典，台灣當屬「鯤鯓王平安鹽祭」！平安鹽祭是一場結合「王爺信仰」與「鹽業文化」的宗教觀光盛會，其鹽祭典也被列入臺灣觀光雙年曆的國際級活動。今(2025)年鯤鯓王平安鹽祭將邁入第22年，經歷了7月份丹娜絲颱風重創台南北門濱海地區之後，雲嘉南管理處、南鯤鯓代天府等各方齊心復原之下，鯤鯓王平安鹽祭已定於11月15日至16日登場。
2025平安鹽祭，由朱府千歲王爺輪值，活動現場以祈福鹽堆作為主題意象。在記者會上，由藝人翁鈺鈞開場演唱後，大提琴家張正傑搶先演奏，展現古典樂與宗教聖地的交融。隨後，大法師進行「奉旨行科-勅平安」儀式，為「平安鹽袋」加持祈福。接著聚焦儀式由出席貴賓手持透明金沙瓶緩緩灑下，舞台隨即顯現「祈福同心，把幸福鹽回來」字樣，象徵挺過風災攜手復原後，鹽祭啟動與眾人同心祈福！
大提琴家張正傑演奏
雲嘉南管理處處長徐振能表示，今(2025)年的平安鹽祭為災後振興擴大舉辦，活動前夕（11月14日）加碼邀請國際知名大提琴家張正傑，於南鯤鯓代天府拜亭前，以優美音樂進行祈福，撫慰人心，採用中西合璧的形式，讓古典音樂與廟宇文化交融，將活動藝術開啟創新的篇章，誠摯邀請民眾在王爺的庇佑下感受這場獨特的文化盛宴。
大法師勅平安
翁鈺鈞及今年限量平安鹽袋
此外，還規劃了大法師祈福、護鹽騎士送鹽、以及憑發票兌換限量平安鹽袋（12,000份）等特色儀式與活動。11月15日的「平安鹽祭晚會」則邀請到超級紅人榜的蔡昌憲、許志豪、以及有小鄧麗君之稱的翁鈺鈞等多位藝人登台獻唱，現場並設有雲嘉南觀光圈市集，推廣「雲嘉南咖啡鹽究院」品牌及眾多在地美食特產。期盼透過活動「把幸福曬回來」，並展現雲嘉南濱海地區的觀光新活力。
祈福鹽堆
活動中除了求取平安鹽外，南鯤鯓代天府在活動期間舉辦總獎金超過新臺幣50萬元的「跋桮挑戰賽」，一直以來都吸引全台信眾熱情參與。此外，今年也推出「六廟祈福集章趣」，邀請民眾走訪南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮、北門永隆宮、井仔腳興安宮、井仔腳瀨東泰安宮及三寮灣東隆宮，完成集章即可兌換限量祈福收納袋，深度領略北門濱海的宗教文化魅力。
鯤鯓王平安鹽祭同時也結合成功鹽的「108祈福專案」，開放民眾及企業認購平安鹽祈福鹽簍，內容包含：祈福鹽、客製祈願平安疏文、年度祈福紀念品等，祈福鹽具有安神助好眠、招財結善緣、淨身除穢氣及鎮宅保平安等，透過這份象徵平安與善念的鹽，不僅傳遞祝福，也使傳統鹽業文化持續在現代生活中發光。
相關訊息，可至「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。
以上圖片：雲嘉南管理處提供
