2025-10-28 14:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中觀旅局率業者走訪環山獵人步道 攜手打造永續旅遊新商機
【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市在永續旅遊領域持續領跑！連續兩年以「台中國際花毯節」及「環山獵人登山步道」榮獲「全球百大目的地故事獎」殊榮，展現豐碩的永續成果。此次台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）特別邀請台中市 GTS 國際綠色旅行標章的優秀業者前往環山部落及獵人登山步道參訪，展開一場永續業者與目的地旅遊的深度交流，藉由公私協力，串聯永續旅遊產業鏈，共同打造低碳、共榮的永續旅遊模式，持續奠定台中作為國際級永續旅遊示範城市的地位。
台中市政府觀旅局長陳美秀表示，和平區的環山獵人步道是台中市重點推廣的觀光景點，也是秋冬旅遊的熱門選擇之一。這條步道沿著泰雅族人昔日的狩獵古徑整建，成功融合了泰雅文化與在地自然景觀。不僅讓遊客在山林中享受健行樂趣，更能透過導覽深入體驗部落的文化脈動與智慧傳承。此次再度獲獎，再次印證台中市政府在文化保存、生態工法與永續觀光推動上的卓越成果。
觀旅局說明，為進一步落實永續治理，特別偕同致力於永續旅遊的在地業者，一同前往環山實地參訪與交流，參與業者包括已獲得 GTS 標章認證的「阿聰師芋頭文化館」、「寶熊漁樂碼頭」及「旅巷自在輕旅」，另有以文化進行永續實踐的「霧峰林家宮保第園區」也響應參與，透過與部落在地導覽的互動與現地交流，業者們建立更緊密的文化連結，並將永續理念融入日常經營，實踐綠色旅遊的核心價值。
觀旅局進一步指出，此次與旅行業者的交流，希望深入探討永續旅遊的發展方向，協助業者明確掌握永續經營的目標與前景。隨著台中永續品牌在國際市場能見度的提升，國際來訪旅客顯著增長，將吸引更多業者投入響應，共同推動台中旅遊邁向國際規模，開創永續商機。
觀旅局補充，今年特別推出「探索台中之美 引客獎勵方案」，以環山獵人登山步道為主題，並結合交通部觀光署「台灣觀巴」計畫，共同規劃「懷念中橫、梨山、谷關入關漫活風情三日遊」套裝行程，串聯新社、東勢、谷關、梨山及環山部落等景點，帶領旅客深入山城，體驗自然生態與原民文化之美。更多旅遊資訊，可至「台中觀光旅遊網」及「台灣觀巴旅遊網」查詢。
