2025-10-28 16:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2025阿里山森旅季」冬季限定蕨類微觀之旅11月登場
【旅奇傳媒/編輯部報導】冬日的阿里山，雲霧繚繞、萬物沉靜，森林中卻仍蘊藏著無限的生命律動與自然美學。農業部林業及自然保育署嘉義分署訂於11/08（六）在阿里山國家森林遊樂區推出「2025阿里山森旅季」冬季限定活動－蕨類微觀之旅，邀請80位民眾走入森林深處，以全新視角細讀森林的微觀世界。
冬日探索 蕨類微觀小旅行
本次活動地點選於阿里山國家森林遊樂區的水山療癒步道辦理，由專業生態導覽員帶領，深入森林了解生態系，認識多樣的苔蘚與蕨類植物。包括筆筒樹、小葉鐵角蕨、台灣鳳尾蕨等蕨類，窺見它們在瀰漫霧氣中的生長樣貌與生態價值。透過專業導覽觀察其葉序、葉脈與新芽捲曲結構等細節，體會它們如何在潮濕的環境中繁衍生長，感受森林中細緻的生命節奏與獨特的森林綠色層次。
微觀觀察ｘ手作體驗 雙重感官享受
活動內容除了自然導覽，同時推出兩款結合自然與創意的「氣象與森居的共感計畫」體驗活動，讓參加遊客透過雙手與感官，再次連結山林的靜謐與溫度。
第一款「天氣瓶實驗」：靈感源自阿里山的雲霧與氣候變化，遊客可製作屬於自己的天氣瓶，觀察瓶內結晶隨氣溫改變而產生的細膩變化，如同將阿里山的霧氣與時間收納於手中。
第二款「微縮小木屋」：以自然素材創作屬於自己的小木屋模型，透過木質仿舊與微構築的手作過程，打造心中理想的森林居所，收藏一份專屬阿里山冬季的山林記憶。
名額有限 免費報名參加
冬季限定之「蕨類微觀之旅」全程免費參加，採事先報名制，共舉辦兩場次，每場限額40人，額滿為止。自10/23 10:00起開放報名至10/28止（若額滿將提早截止），歡迎對自然、生態與手作體驗有興趣者踴躍參加！報名方式與注意事項，請參閱官方活動資訊。
嘉義分署邀請一起走入阿里山的冬日霧林，透過微觀蕨類與手作創作體驗，細細感受森林的靜謐與自然的韻律，留下一段有溫度且深刻的冬日森旅記憶。最新活動資訊，請參閱「阿里山國家森林遊樂區」與「林業保育署嘉義分署」Facebook 粉絲專頁。
