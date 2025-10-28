日本飯店新選擇 ／「KOKO HOTELS」63間飯店體系合併營運 躍升日本前十大規模飯店品牌

KOKO Peremier 熊本飯店城市景觀房型。 圖：北極星控股有限公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】總部皆位在東京都千代田區的北極星控股有限公司（Polaris Holdings）董事長暨執行長田口洋平與 Minacia 股份有限公司董事長暨執行長下嶋一義，共同宣佈已於2024年12月完成經營整合，並自2025年9月起，陸續將雙方旗下三大品牌 KOKO HOTELS、Hotel Wing International、Tenza Hotel 進行整併規劃，主品牌名稱為「KOKO HOTELS」，整合後成為日本規模前十的飯店品牌之一，擁有63家飯店，共計9,489間客房。

「KOKO HOTELS」董事長暨執行長田口洋平（Yohei Taguchi）表示：「在 『KOKO HOTELS 』我們希望每位旅客都能獲得至少一次令人真正感到驚喜的體驗。如今的飯店已不再能僅靠乾淨、嶄新、交通便利、或價格合理來區別特色。我們希望透過細膩的服務、貼心的交流以及富有地方特色的體驗，讓旅客發自內心地感受到這真是一段美好的旅程。安全與安心當然是基本要求，我們更希望能將『在地的新發現』與『人與人之間的連結』融入其中。希望旅客每一次入住都能留下深刻美好印象，並在規劃下一段旅程時，會想起我們。」

▲KOKO RESIDENCE 樓中樓特色房型。 圖：北極星控股有限公司／提供

品牌理念與標語「開始您的發現之旅 Here Discovery Begins」

「KOKO HOTELS」不僅僅是一處住宿場所。它是旅程的起點，引領旅客開啟充滿新發現的旅程。透過在地美食、文化體驗以及與人的交流，賓客可享受令人驚喜且充滿啟發的體驗。 隨著品牌整合完成「KOKO HOTELS」目前在全日本共有63家飯店，擁有總數9,489間客房。自 2025年9月起，原名 Hotel Wing International 飯店以及 Tenza Hotel 飯店將陸續規劃為「KOKO HOTELS」的子品牌。自2025/ 07/01起，「KOKO HOTELS」已啟用相同的會員積分計劃，未來亦規畫推出更多共通服務及全新顧客忠誠計劃，以提升旅客的住宿體驗。

「KOKO HOTELS」積極擴展品牌版圖，在原有的三大品牌 KOKO HOTEL，KOKO HOTEL Premier 及 KOKO HOTEL Residence 之外，將正式推出全新品牌 KOKO STAY，進一步豐富集團的住宿選擇。

▲KOKO HOTELS 客房提供日式高湯包暖心又暖胃。 圖：北極星控股有限公司／提供

品牌理念：超越住宿期待

全新升級的「KOKO HOTELS」不僅僅是一個住宿空間，更致力於成為探索當地魅力的起點。透過當地美食、文化體驗以及與人的交流，為旅客開啟充滿新發現的旅程。隨著國際訪日旅客持續增加，以及國內旅遊需求回升，北極星控股有限公司認為旅客對於「深入探索日本」的需求日益提升。為此，集團重新規劃了「KOKO HOTELS」品牌理念，以回應這些變化中的需求。明確導入「開始您的發現之旅 Here Discovery Begins」希望為每位旅客提供充滿新發現的住宿體驗，並依其旅行目的與旅行風格量身打造獨一無二的旅程。

▲「KOKO HOTELS」智能系統 Tripla guide 正式上線。 圖：北極星控股有限公司／提供

自2025/10/01起，「KOKO HOTELS」全新品牌視覺正式啟用，並推出一系列專屬服務，其全新品牌理念就是 Here Discovery Begins（開始您的發現之旅） 。主品牌「KOKO HOTELS」全新視覺設計，大膽運用吸睛設計色彩創意，乎應品牌理念「發現」的無限可能，主視覺使用溫暖橘色、親和大地色以及平穩灰色，讓人感到安心又放心。

為具體實現新的品牌理念，「KOKO HOTELS」自10/01起正式導入以下服務亮點：

・亮點１：鮮香高湯體驗，以一杯充滿鮮香的高湯，開啟旅程五感體驗。

・亮點２：迎賓特色香氛，讓美好氣味成為「KOKO HOTELS」的最佳回憶。

・亮點３：環保袋出借服務，提倡環保並帶來便利。

・亮點４：專屬 Tripla guide 智慧導覽，一機在手旅程更流暢。

・亮點５：設計品牌貼心問候，熱情歡迎您來到 KOKO HOTEL。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野