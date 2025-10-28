

金秋蟹宴，「台北新板希爾頓」、「國聯」讓饕客一蟹知秋！(圖：新板新爾頓提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

時序入秋，正是品嚐肥美螃蟹的最佳時節，位於板橋捷運站旁的台北新板希爾頓酒店「青雅中餐廳」，於今(2025)年八月榮獲《2025臺灣米其林指南》肯定後，為提升用餐品質、努力推廣菜色，維持經典並設計應景新菜，即日起至11月30日，推出「金秋蟹宴」限定料理，此次菜單以當季肥美的秋蟹入饌，以許多人喜歡的「沙公」及「紅蟳」為主角，共推出四道新作，包含：融合東北醬香的「大連醬燒沙公」、注入上海風味元素的「深圳紅蟳炒年糕」、鹹香濃厚的「潮汕沙茶炒沙公」，以及展現港式熱炒底蘊的「香港生啤蒜香燒紅蟳」，每道售價1,680元起，以多元料理手法詮釋時令海味，呈現秋蟹的不同風貌與層次。另外，位居大巨蛋旁、七月甫獲《臺灣米其林指南2025》新入選的國聯飯店北馥樓中餐廳，也於即日起推出「蟹逅在國聯．秋蟹饗宴」！







台北新板希爾頓「青雅中餐廳」於今年八月榮獲《2025臺灣米其林指南》新入選餐廳肯定。圖新板希爾頓酒店提供



一、「潮汕沙茶炒沙公」：





首推必嚐的「潮汕沙茶炒沙公」以沙茶風味為基底。圖新板希爾頓酒店提供

為首推必嚐美饌，以沙茶風味為基底，料理時先將蔥、薑、蒜蓉爆香，再加入沙茶醬炒出濃郁香氣，隨後放入肉質飽滿的沙公與高湯一同煨煮，並以蠔油與紹興酒提味，置於底層的寬冬粉吸附蟹膏與湯汁精華，使醬香與鮮美海味層層交融，是道應景的濃厚系秋蟹料理，每份售價2,480元。





二、大連醬燒沙公：



此菜餚講究掌杓火候與節奏，主廚選用肉質鮮美厚實的大沙公，最適合熱炒吸取濃郁醬香賦味，料理時先以熱油炸香，逼出蟹殼的焦香與鮮味，接著與洋蔥、蒜末、青蔥及大連蝦醬一同翻炒爆香，使炒料與醬香充分融合。隨後加入高湯煨煮，使醬汁滲透肥美的蟹肉中，起鍋前淋上紹興酒提香，為整道菜品增添風味層次、色香味俱全，每份售價2,480元。



三、深圳紅蟳炒年糕：

這道菜色融合上海醬燒風味，則以乾燒手法鎖住肉質細緻、甘鮮飽滿的紅蟳。先以大火油炸保留蟹肉的鮮甜與水分，再以豆瓣醬、酒釀、茄汁及蒜末等調製的秘製醬汁，加入彈牙的年糕一同燜煮收汁，年糕在燜煮過程中飽吸醬汁與蟹黃的鮮香，盛盤後灑上蔥花收尾，口感層次豐富、香氣四溢。每份售價1,880元。





四、香港生啤蒜香燒紅蟳：





蒜香味與奶油香交織的「香港生啤蒜香燒紅蟳」。圖新板希爾頓酒店提供



這道紅蟳美味改良自大排檔料理，主廚將食材升級為當季熟成的紅蟳入饌，需先將蟹身洗淨後、過油鎖住肉質鮮甜，再拌入以奶油、蒜蓉、花生醬與芝麻醬調製的秘製蒜香醬，一同大火燴炒，最後倒入甘甜的生啤酒燜煮收汁，每份售價1,680元。







「清蒸肥蟹」搭配薑、糖和白醋等特製佐料食用，呈現原始的自然鮮甜。（圖／國聯大飯店提供）





「醬爆沙公年糕」年糕吸附醬汁和海味，交織蟹肉的鮮嫩，展現上海菜濃油赤醬的特色。（圖／國聯大飯店提供）





點秋蟹饗宴三道中任一道，贈鳳尾子魚一份。（圖／國聯大飯店提供）





另一家飯店──「國聯」，館內北馥樓中餐廳同樣於今(2025)獲《臺灣米其林指南2025》新入選餐廳，也於日前至11月30日止，推出「蟹逅在國聯．秋蟹饗宴」，把「品蟹」打造成秋天專屬的品味聚會。三道各具特色的秋蟹料理，包括：展現上海菜濃油赤醬本色的「醬爆沙公年糕」，考驗掌杓火候的「桂花炒沙公」，品嘗食材鮮味的「清蒸肥蟹」和「清蒸大閘蟹」等售價1,580元起，為秋季端上時令鮮味與料理巧思。為慶北馥樓開幕滿週年，另加碼推出好禮活動，點單隻螃蟹送鳳尾子魚的「蟹逅子魚」，點2隻螃蟹則送西班牙粉紅氣泡酒的「蟹逅知己」，讓聚餐品蟹打造成愉悅的社交饗宴。







