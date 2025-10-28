京板神賞楓「趣」，順道來場京阪神之旅 蒐羅「神戶」四大旅遊特點！



神戶港



【旅遊經 洪書瑱報導】

日本賞楓季即將來臨，京都、大阪一直以來都是追「楓」目的地，由於今(2025)年4月神戶機場正式開放為國際航線，故今年國人前往關西地區的交通航線除了關西機場，又多了一個新選擇，目前台北與台中皆有航班直飛，可直達神戶開啟旅程，若至神戶機場，不妨先來一場「神戶」旅遊，感受不同於大阪與京都的熱鬧與古樸，感受這座充滿異國情調的港灣城市──「神戶」。值得一提的是──事實上神戶也有賞楓景點，如：布引香草園，民眾在11月中旬到12月初賞楓季，不妨利用地利之便，規劃一場「京阪神都會區」旅遊。







布引香草園楓紅(圖：神戶觀光局提供)





神戶布引纜車，山上植物漸展紅顏了！(攝影：洪書瑱)



神戶（Kobe）是日本兵庫縣首府，是日本主要的國際港口城市之一，承載眾多郵輪進出的「神戶港」交通便捷，從神戶機場乘電車(Port Liner)約13分鐘即可抵達「神戶港客運總站」，前往鄰近市區的「中突堤旅客航站」也十分便利，另從機場到港口，再到市中心，無縫銜接的交通網絡讓神戶成為探索關西、展開「Fly ＆ Cruise」新旅程的重要據點，而神戶更是以神戶牛和獨特的異國風情聞名。

※.為此蒐羅神戶四大特色──

一、神戶港：現代與歷史交織的海上門戶──







「BE KOBE」紀念碑(攝影：洪書瑱)





神戶港於1868年開港，不僅是日本主要貿易港口之一，也是結合現代建築與歷史風情的觀光勝地。1963年完工的「神戶港塔」外型模擬日本傳統樂器「鼓」，鮮紅色的螺旋造型矗立在港口，是神戶港的地標性建築。登上神戶塔觀景台，可360度俯瞰市區、港灣與背後的六甲山景致。經2024年耐震整修後，神戶港塔也以全新頂樓觀景平台與藝廊空間盛裝重啟。鄰近的美利堅公園則提供海邊綠地、藝術雕塑及絕美海景步道，浪漫的港口夜景更是不可錯過。







掬星台「神戶夜景」





六甲山





二、神戶市：山海相擁文化交會的魅力之都──







南京町街景(攝影：洪書瑱)





神戶的山海距離極近，從市區搭乘纜車即可輕鬆登上海拔近千公尺的六甲山與摩耶山。白天可遠眺大阪灣與瀨戶內海，入夜後則可在摩耶山掬星台欣賞日本三大夜景之一的「神戶夜景」。神戶市更有超過1,400年歷史，日本三大名泉之一的「有馬溫泉」。這座自古以來備受天皇與貴族青睞的溫泉鄉，擁有富含鐵質的金泉與清澈的銀泉，並且是縣內唯一保留傳統藝妓文化的溫泉街，可以盡情享受頂級名泉與傳統湯宿文化。市中心的「南京町中華街」則展現了神戶開港以來的國際文化融合，小籠包、叉燒包、麻婆豆腐等街頭小吃琳瑯滿目，充滿獨特的中華氛圍。





三、不可錯過世界知名的「神戶牛」與美食──







神戶牛



到神戶最不可錯過，當然包括世界知名的「神戶牛」等美食。其中神戶牛入口即化的頂級口感絕對讓人驚豔外，特殊的港口文化也讓神戶成為日本甜點與麵包名店的集散地，隨處可見法式甜品、起司蛋糕與各式麵包，成為許多旅客特必嚐的美食。





四、神戶即為日本重要重要港口，不妨計劃一趟郵輪旅遊──





飛鳥Ⅱ



神戶港現有兩座郵輪碼頭——「神戶港客運總站」與「中突堤旅客航站」，其中受到推薦，有全新「飛鳥Ⅲ」於今(2025)年夏天首航，航線規劃主要集中在日本國內的深度文化和觀光港口，強調「日式旅館」般的慢活體驗，這艘郵輪，以神戶港為母港開展航程，主要以日本的橫濱港以及神戶港等兩個國際港口作為起點和終點，除了短程線，也規劃了12天左右的長程「日本」線，讓遊客了解日本的四季美景和傳統文化。

除了日本線，飛鳥系列郵輪也規劃與台灣的「國際」線，「飛鳥Ⅱ」郵輪特別在2025年底規劃了新年「跨年」假期的郵輪之旅，讓人們在豪華的遊輪假期中迎接嶄新的一年，帶給旅客別具意義的新年體驗。飛鳥Ⅱ將在12月26日從神戶港出發，於12月29日抵達基隆，12月30日抵達高雄，並在1月4日返航至神戶港，台灣旅客可選擇從神戶港或是基隆港、高雄港登船。飛鳥Ⅱ台灣航線新年郵輪已正式開放預約，相關航線訊息可至雄獅旅行社、飛鳥旅行社、艾旅國際旅行社等代理旅行社洽詢。





飛鳥Ⅱ內部





飛鳥Ⅱ 客房



飛鳥II是日本首屈一指的豪華郵輪，以其純正的日式待客之道（Omotenashi）和世界級設施聞名，多年來在遊輪評鑑中穩居高位，全船多達436間客房，更有露天溫泉、室外泳池、各式頂級餐廳、劇院等等，提供旅客猶如五星級飯店的海上假期。





以上圖片提供：NYK CRUISES CO.,LTD



