東北角永續旅遊新解讀 從頭城五漁村到鼻頭南雅的海岸生活讀本

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）為了推廣東北角的生態旅遊之美，爰辦理「走讀東北角.漁村新遊法」兩天一夜深度遊程；從宜蘭頭城五漁村，引領遊客走進漁港、認識漁法，再到新北鼻頭從海上閱讀地質，見證臺灣東北角灣岬的壯闊，行程穿插手工魚丸製作、海洋廢棄物再利用、月桃繩編織、社區走讀及品嘗在地物產，行程以「以社區為本生態旅遊」為核心精神，透過居民導覽、文化體驗與在地餐食，讓旅客深入體驗漁村的生活文化。

東北角管理處轄區幅員廣大，涵蓋了山、海、灣、岬..等多樣地貌，是臺灣優質的戶外地質教室之一，不僅擁有自然美景，更有深厚的漁村文化與人文歷史。東北角管理處委託臺灣生態旅遊協會從「閱讀生活地景」的方式切入，以社區聚落為單位，共同推動生態旅遊，從大里、梗枋、鼻頭到南雅，散落在東北角海岸線上的漁村，除了鬼斧神工的海岸地景，漁村景觀也是東北角無可取代的風貌，更是世代漁人與海洋共生的印記。

頭城五漁村是宜蘭縣沿海的五個漁村，其中梗枋有著離龜山島最近的漁港與車站，林淑貞女士帶領參與者走進漁業現場，貼近漁村生活地景與漁港歷史，藉由解說一支釣、延繩釣、定置網、底拖網..等各種漁法的差異說明對環境的影響與優劣，及體驗製作及品嘗鮮美的鬼頭刀魚丸。

「海邊的接力賽」發起人江昀蒨帶領大家淨灘，藉此宣導海洋廢棄物的來源、種類及對海洋生態的危害，將淨灘的海廢再利用製作成永生花,讓海廢轉化成文創實踐，是無聲又美麗的海洋永續行動。被稱為「入蘭第一站」的大里，除了是草嶺古道的起迄點，也擁有傳統老街和信仰中心大里天公廟，從傳統的街頭巷弄及古樸的聚落建築中，可細讀舊時常民生活遺留的歷史紋理。

《大里 63》由兩位被大里漁村的純樸自然與人文底蘊吸引的宜蘭大學研究生－主理人劉玟婷和楊文甄所經營，來自外縣市的她們毅然選擇在此蹲點創業，並且活化了老屋，重現石頭厝風華，更將熱情投入社區關懷服務，同時提供深度社區導覽和特色茶點，讓旅人感受大里獨一無二的慢時光。人文、歷史、自然、產業交織就是東北角漁村的最佳寫照。

新北市海岸漁村則展現出壯闊的灣岬風貌，其「灣岬相間」的地質景觀是臺灣優質的戶外地質教室之一；於鼻頭漁港搭乘船隻出海繞行鼻頭角，從海上的獨特視角，可欣賞陸地步道無法企及的海上地景，特別是鼻頭岬延伸的巨大海蝕平台和海崖，從海上回望，其雄偉的姿態酷似氣勢非凡的巨型軍艦，航程中飽覽龍洞灣與龍洞岬「軟岩成灣，硬岩成岬」的最佳景觀，讓整趟行程收穫滿滿。

回到鼻頭社區後,則由【海菜的家】資深海男王瑞吉帶大家走讀鼻頭，他特地拿出各種品種的石花菜成品供比較，並指導如何購買、煮食和保存，熱情分享海男的潛水用具與青春歲月，此外也到「B1 Cafe 鼻頭1號」享用特別的軟絲造型雞蛋糕，老闆娘余孟怡致力推廣在地文化及海廢清除，並獲得「114年全國模範漁民」殊榮，這些在地達人讓鼻頭漁村更多采多姿。

南雅社區的活動是體驗月桃繩編織，月桃是臺灣常見的植物，莖葉具有天然的纖維，具有高韌性、耐水性佳及可分解的特質，過去南雅居民取用月桃的葉鞘來製作繩，這項傳統工藝的價值在於它代表了人與自然共生的智慧，巧妙融合「山線」的植物手作文化與「海線」的漁業生活，是南雅社區百年漁村記憶的載體技藝。

東北角管理處處長游麗玉表示：這次行程的核心精神,正是東北角管理處與臺灣生態旅遊協會合作推動的「以社區為本生態旅遊」的最佳實踐，透過居民導覽、文化體驗、在地餐食,才能體驗漁村的生活文化。而當遊客購買在地產品、聽在地人說故事時，這份旅遊價值會直接回饋給社區，活絡地方經濟，達到「旅遊即關懷，消費即支持」的永續目標。

這趟旅程不僅讓遊客欣賞壯闊地景，更重要的是深化對東北角土地的關懷。管理處將生態、文化、經濟三環扣緊，也希望能吸引國內外旅人以低碳慢遊的方式，實踐負責任的旅行，讓每一步都充滿永續價值。

