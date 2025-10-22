美得不像話！彷彿身在童話故事～白川鄉合掌村點燈活動整理

荻町城跡展望台。圖／ adobe stock

位在日本岐阜縣飛驒地區的合掌村，到了冬季被白雪覆蓋的聚落有如童話裡的場景般。而合掌村每年的夜晚點燈活動，除了美得讓人窒息外，加上期間限定短短幾天，讓合掌村點燈的景色格外珍貴。小編這裡整理了前往合掌村重要的交通資訊以及一些景點，趁著冬季，有機會去這座美麗的世界遺產窺探一番吧！

合掌村點燈Q&A

合掌村點燈。圖／ adobe stock

2026合掌村點燈活動時間

合掌村的點燈活動是每年限定的。約莫9月，白川鄉觀光協會就會公布隔年活動資訊。活動通常在1、2月間舉辦，共計4場，並集中在假日，從傍晚17:30開始至19:30結束。屆時合掌村將被溫暖的燈光點亮，呈現出如夢似幻的童話美景，讓人流連忘返。

如何參加合掌村點燈活動

合掌村的點燈活動是採「預約制」的喔！因此需要提前申請。參與的方式分別為：住宿申請（抽籤制）、自駕（夜間需預約停車位）、搭乘點燈觀光巴士或參加旅行社行程。前兩種要在白川鄉觀光協會官網申請，後兩種則依各公司公告為準。

如何抵達合掌村?

合掌村周邊無電車站，因此主要以自駕或搭乘巴士為主。巴士路線因公司而異，但路線多集中在北陸一帶，例如金澤、高山、富山。最遠的則有名古屋，常見的巴士有「岐阜」、「濃飛」和「加越能」等等。由於路程較遠，並不建議搭計程車。

活動當日沒有預約可以去合掌村嗎?

需要提前預約的合掌村點燈活動是晚上才開始，所以沒預約的遊客仍可在白天參觀，只要在點燈活動開始前離開即可。白天參觀不需要任何申請，自駕前來也不必預約車位，但建議把行程安排在中午前，因為當天的入場跟離開時間都有限制。若自駕或搭乘巴士前往，最晚入場時間為15:00，且需在17:00前離開。

合掌村觀光時間、景點

根據白川鄉觀光協會建議，遊覽合掌村預計需要2～3小時。周邊景點包含「和田家」、「荻町城跡展望台」和「白川鄉之湯」等，小編認為很適合安排半日遊。

2026合掌村點燈資訊

2026年合掌村一共有4次點燈活動。活動從1月中開始，並於2月初結束，點燈時間為17:30-19:30，共計兩個小時。

如何參加合掌村點燈活動

自2019年起，合掌村的點燈活動改採「預約制」。如果想要參加白川合掌村點燈活動，必須透過以下方式（擇一）預約：

1. 住宿抽籤（附觀景台門票）

如果想在合掌村待一晚，可以考慮申請住宿，不過住宿名額採「抽籤制」，真的很看運氣。官網將於10月1日（星期三）13:00公開，大家可以依需求選擇。最後將想預定的住宿和日期等資訊寫在email上，發送到官方信箱，就可以獲得抽籤資格。若幸運中獎就會收到email通知，白川鄉觀光協會將為您代訂住宿唷！

【申請資訊】

【信箱填寫】

如果想要申請住宿，可以參考下方小編整理的範例填寫唷！

信件標題：想入住的日期＆民宿名稱（請上官網查詢），如 1/14 かんじゃ

信件內容：

①お名前（預約姓名）：

②電話番号（電話號碼）：

③連絡先eメールアドレス（可聯絡的電子信箱）：

④ご希望の宿泊日（希望入住的日期）：

⑤ご希望のお宿名（想入住的民宿）：

⑥部屋タイプ（房間類型）：

⑦人数（お子様がおられたらその人数及び年齢）（人數、有幾位小孩、小孩請附上年紀）：

小編小提醒：部分住宿是不接待小孩和嬰兒（11歲以下）的，且不同的住宿也有人數和房型限制。請先確認好自己是否符合規定再提交申請喔！

2. 預約指定停車位（不含觀景台門票）

若選擇自駕參與點燈活動，就要在官網預約車位，車位名額有限，先搶先贏。另外車位是需要付費的，價格因人數、時間而異，需在預約時使用信用卡付款，車位僅開放給一般客車使用，每輛車人數上限（含司機）為10人。另外要注意這種預約方式雖然可以進入合掌村，但不含觀景台入場券喔！

【申請資訊】

【收費標準】

第一次預約 ：6,000 日圓（1-5 人）；9,000 日圓（6-10 人）

第二次預約：7,000 日圓（1-5 人）；10,000 日圓（6-10 人）

3. 搭乘點燈觀光巴士（部分不含觀景台門票）

北陸一帶有許多巴士公司除了提供往返合掌村的服務，也有推出點燈活動限定的觀光巴士，觀光巴士的優點在於不用擔心去程和回程的時間，因為行程都幫你排好了，相關預約細節也都由巴士公司負責，不用額外花心思研究，如果是小編也會考慮這個方案的。目前濃飛巴士、加越能巴士、富山近鐵巴士和北鐵巴士都可以預約，巴士方案部分不含景觀台門票，詳細資訊可至各巴士公司官網查看。

【點燈巴士預約資訊】

4. 參加旅行社行程（不含觀景台門票）

旅行社的優點在於不用向官網申請預約，也不用擔心交通的問題，對於旅遊新手來說非常適合。行程細節可洽詢相關旅行社，也可以參考下方的合掌村點燈一日遊唷！

【申請資訊】

推薦對象：旅遊新手

預約管道：各大旅行社

預約規定：依各旅行社規定

預約注意事項：依各旅行社規定

合掌村交通方式

合掌村交通。圖／ adobe stock

前往合掌村多以自駕及巴士為主，如果打算來個一日遊，小編會建議從北陸一帶的金澤、高岡或富山出發，車程約1小時多。若要從名古屋出發，約3小時。下列為從名古屋、金澤、高岡、富山到達合掌村的交通方式：

小編小提醒：此處的巴士僅為一般前往合掌村之交通方式，不包含點燈觀光巴士唷！若想要參加點燈活動，記得要到巴士官網預約。

名古屋到合掌村：岐阜高速巴士

目前岐阜高速巴士有提供名古屋直達合掌村的服務，需要提前預約，車程約2小時50分。一天約有5個班次。從名古屋到合掌村需在名鐵巴士中心（名鐵百貨3樓）搭車，最早班次為07:50，從合掌村回名古屋的最晚的班次為17:15。

【交通資訊】

巴士路線：名古屋-白川鄉／金澤線

交通方式：名古屋車站步行3分鐘至名鐵巴士中心，於「名鐵巴士中心（名鉄バスセンター）」上車，「白川鄉（萩町）」下車。

車程：2小時50分

票價：3,400～4,000日圓

訂票管道：高速巴士官網

金澤到合掌村：濃飛高速巴士

從金澤到達合掌村是所有交通中最省時的了，僅需一小時多的車程。目前可以搭乘濃飛高速巴士的高山線抵達，建議提前預約，起點輸入石川縣金澤市，終點輸入岐阜縣白川鄉。

【交通資訊】

巴士路線：高山-白川鄉／金澤線

交通方式：於金澤車站西出口「4號乘車處」上車，「白川鄉（萩町）」下車

車程：1小時20分

票價：2,000日圓

訂票管道：高速巴士官網

富山到合掌村：濃飛高速巴士

富山市位於高岡旁，從富山市抵達合掌村也十分方便。建議提前預約，起點輸入富山縣富山市，終點輸入岐阜縣白川鄉。

【交通資訊】

巴士路線：高山-白川鄉／富山線

交通方式：於「富山站前」上車，「白川鄉（萩町）」下車

車程：1小時30分

票價：2,200日圓

訂票管道：高速巴士官網

高岡到合掌村：濃飛高速巴士

高岡市位於富山旁，同樣也有直達合掌村的巴士。上車地點可選擇「高岡站前」或「新高岡站南口」，建議提前預約，起點輸入富山縣高岡市，終點輸入岐阜縣白川鄉。

小編小提醒：預約路線時，請避開「高岡巴士總站」選項

【交通資訊】

巴士路線：高山-白川鄉／高崗線

交通方式：於「高岡站前」或「新高岡站南口」上車，「白川鄉（萩町）」下車

車程：1小時50分

票價：2,200日圓

訂票管道：高速巴士官網

高岡到合掌村：加越能世界遺產巴士

除了濃飛高速巴士，從高岡抵達合掌村也可以搭乘「世界遺產巴士」。遺產巴士跟公車、客運搭乘方法一樣，上車取整理券，下車付款，不需要預約。巴士目前也有JCB、Mastercard等信用支付功能。時間表可至官網查詢。

【交通資訊】

巴士路線：高岡-白川鄉

交通方式：於「高岡站（7號出口）」或「新高岡站（4號出口）」上車，「白川鄉（萩町）」下車

車程：2小時10分

票價：1,800日圓

訂票管道：無

往返北陸交通票券：昇龍道巴士周遊券

如果除了白川鄉，還有規畫其他北陸、中部景點，那麼可以考慮免費無限次數搭乘的「昇龍道巴士周遊券」。使用範圍在北陸、中部一帶，上述的各大城市都有包含在內，也可以到達白川鄉。無論是岐阜、濃飛、加越能都享搭乘優惠。只是使用乘車券之前必須到指定機場、巴士站兌換實體票，部份巴士也需要提前預約才能搭乘呦！

自駕（自由行推薦）

如果同行人數較多，或是有帶小朋友出門，也可以考慮從名古屋、高山或金澤租車自駕前往。官方建議大家停在附近的「村營細流公園停車場」，步行約8分鐘就能抵達，但若是遇到冬季夜間點燈活動，從17:00開始僅允許事前預約的車輛進入。

白川鄉景點

和田家

和田家。圖／ adobe stock

合掌村裡眾多住家之中，和田家是擁有300年以上悠久歴史規模最大的合掌造民家，同時也是國家指定的重要文化財。房子裡完整保存了古代傳承下來的各種用品，1樓與2樓為參觀區域，大家可以近距離探訪早期村民的生活痕跡，非常有意義～

交通：白川鄉巴士總站步行約4分鐘

開放時間：09:00-17:00

入場票價：400日圓（一般票）；200日圓（小學生）

城山天守閣瞭望台

城山天守閣瞭望台。圖／ adobe stock

一幅幅照片裡整片漂亮的白掌村是怎麼取鏡的？在白川鄉合掌村裡有一座瞭望台，雖然是簡單的一座小平台，卻可以得到合掌村最完美的視野，上去瞭望台需要走一段小坡道，也可以在和田家前搭乘接駁車前往喔！

交通：白川鄉巴士總站步行約14分鐘或於和田家搭乘接駁巴士

開放時間：09:30-15:30（不定時休息）

入場票價：無

