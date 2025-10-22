【趣吧】東北角冬季必吃美味｜從海鮮到暖心小吃的限定饗宴

2025-10-22 15:30 Tripbaa 趣吧

冬季來到東北角，不只能夠看海賞景，此時也是海鮮最肥美、風味最鮮明的時刻。想知道冬季來東北角能品嚐什麼美食嗎？以下編輯為你精選、值得一訪再訪的限定美味，從海鮮、石花凍、山藥、水果到市集小食，帶你一起走訪東北角冬季限定的美味地圖，快快收藏起來東北角這份美食清單吧！


 

東北角必吃美食 目錄

  • 鮮物本舖-九孔(貢寮鮑)

  • 流浪者鍋物-海鮮火鍋

  • 卯澳海洋驛站-小卷米粉

  • 大溪漁港-櫻花蝦/胭脂蝦

  • 海女阿嬤的石花凍－不一樣的石花凍

  • 馬崗石頭屋咖啡美食－石花凍海鮮冷麵

  • 阿松商行－山藥米蛋糕、山藥冰棒

  • 糧拾甜點工作室－紅心芭樂 生乳捲

  • 青菓邸舍甜品坊-柑橘果醬

  • 東北角漁村旬味小旅行

  • 更多旅遊攻略推薦

 

東北角必吃美食『海產』系列：

鮮物本舖-九孔（貢寮鮑）

▲ 東北角必吃美食-九孔（貢寮鮑）（圖／

Tripbaa趣吧！旅遊平台

貢寮擁有台灣九孔王國的美譽，因獨特的地形，這裡形成半開放式的海水養殖場，九孔生長在天然的海水中，鮮物本舖堅持不用藥，選擇用最天然養殖的方式、透過溫度的變化，養殖出肉質Q彈、甜美多汁的九孔，這裡還有餵養九孔的體驗活動唷！想暸解養殖漁業相關知識，別錯過鮮物本舖啦～

【趣吧獨家】漁見．山海旬WAY遊程
期間限定～帶你體驗餵食九孔、品嚐產地新鮮美味，騎行東北角、探訪劇景秘境石頭屋，2025限量梯次10/4、10/5、10/11、10/12。

  • 請Google搜尋『趣吧漁村旬味』

 

流浪者鍋物海鮮火鍋 漁港海鮮直送

▲ 東北角必吃美食-海鮮火鍋（圖／

流浪者鍋物FB粉專

愛吃海鮮的你，絕對不能錯過流浪者鍋物！位在頭城烏石港旁充滿海人情懷的複合式火鍋店，這家餐廳以烏石港直送的新鮮海產為賣點，無論是火鍋還是海鮮拼盤，都能讓你大快朵頤，品嚐海洋的鮮甜。

 

卯澳海洋驛站-小卷米粉

▲ 東北角必吃美食-小卷米粉（圖／

@n.r_lovelifelive, Instagram）

在冷冷的冬天，一邊看海，一邊吃著用最新鮮的海產做成的海鮮米粉、火鍋，暖胃又暖心。卯澳海洋驛站，位於貢寮福連街上，也是舊草嶺環狀線上的停靠站之一。卯澳海洋驛站店內招牌是「小卷米粉」，用大量海鮮、蔬菜熬製濃郁湯頭，米粉吸附湯汁滿滿的鮮美精華，編輯可以為這一碗出發東北角呀～

 

大溪漁港-櫻花蝦/胭脂蝦

▲ 東北角必吃美食-櫻花蝦/胭脂蝦（圖／

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

你也喜歡吃蝦嗎？煮火鍋時只要鍋裡有蝦，那湯頭肯定都很鮮美，在冬季來到東北角大溪漁港一帶，能買到豐富、品質佳的蝦類。大溪漁港位於宜蘭縣頭城鎮大溪里，這裡是連在地人都推薦的魚市場，喜歡海產的各位推薦來大溪漁港採買喔！還有許多海味特色美食能夠大快朵頤。

 

東北角必吃美食『石花凍』系列：

海女阿嬤的石花凍－不一樣的石花凍

▲ 東北角必吃美食-馬崗漁村（圖／

Tripbaa趣吧！旅遊平台

▲ 東北角必吃美食-石花凍（圖／

＠sandy.foodie, Instagram））

馬崗漁村是東北角的極東小鎮，在人口嚴重外流的情況下，這裡的小漁村居民堅守在這裡，保護著在地百年石頭屋、海洋文化。當地海女阿嬤會從近岸採集石花菜，製成純天然、無添加的石花凍，石花凍是臺灣北部和東北角地區受歡迎的消暑甜點，到海邊一定要嚐嚐看唷！

 

馬崗石頭屋咖啡美食－石花凍海鮮冷麵

▲ 東北角必吃美食-石花凍海鮮冷麵（圖／

＠sandy.foodie, Instagram）

石花凍特色料理，這個可是在城市裡絕對吃不到的！獨家石花凍冷麵以在地石花菜製成，再搭配主廚特製泰式魚露或日式胡麻醬，與當地新鮮海產結合，創造清爽獨特的口感，這樣的吃法讓石花凍的清爽與海鮮的鮮甜相輔相成～似麵又非麵，清爽又低卡。

 

加碼推薦：東北角．暖冬FUN市集

▲ 東北角必吃美食-東北角．暖冬FUN市集（圖／

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

是不是很想一次吃完這些美食呢？歡迎來東北角暖冬FUN市集，結合市集攤位、在地品牌、冬季選物。這不僅是一場市集，更是一把打開冬季記憶的鑰匙，在微涼的季節裡，以最迷人的方式喚醒東北角的靈魂，冬天的東北角不再只是季節的轉換，而是一段關於山海與人心的暖冬故事。

除了暖冬市集10/4、10/5、10/11、10/12還有 趣吧獨家推出的『漁村旬味小旅行』喔！帶你騎行東北角最美山海線，走讀極東漁村的百年石屋記憶與生活故事，體驗九孔養殖以及品嚐產地餐桌，一趟海味十足的漁村食育小旅行。

  • 地點：舊草嶺隧道南口

  • 日期：10/4-5、10/11-12，10:00~16:00

期間限定！「漁見．山海旬WAY」遊程
養殖體驗/產地餐桌/單車騎行/秘境石頭屋
限時揪團：10/4、10/5、10/11、10/12
請Google搜尋『趣吧漁村旬味』

東北角必吃美食『山藥』系列：

阿松商行-山藥米蛋糕、山藥冰棒

▲ 東北角必吃美食-山藥米蛋糕（圖／

阿松商行 FB粉絲專頁

阿松商行利用在地山藥做成創意點心：山藥米蛋糕、山藥冰棒，店家改用「米穀粉」來做蛋糕，並與貢寮在地的山藥結合，加入綿密山藥泥，整體沒有過多糖分、口感鬆軟，是低負擔又充滿在地特色的甜點，也很適合當作伴手禮分享給親朋好友嚐嚐。

 

東北角必吃美食『水果』系列：

紅心芭樂｜糧拾甜點工作室－紅心芭樂 生乳捲

▲ 東北角必吃美食-紅心芭樂生乳捲（圖／

糧拾甜點工作室 FB粉絲專頁

糧拾是一群來自宜蘭青年創辦的甜點工作室，嚴選在地特色食材，研發出各式各樣的甜點商品，店家使用宜蘭員山土紅心芭樂，製成紅心芭樂生乳捲，並用純手工製作特製奶霜，含新鮮果肉，如果你喜歡天然、健康的食物原味，那這個生乳捲一定會得你所愛。

柑橘｜青菓邸舍-柑橘果醬

▲ 東北角必吃美食-柑橘果醬（圖／青菓邸舍FB粉絲專頁）

青菓邸舍來自宜蘭冬山，專注以在地果物「手工熬煮」無添加果醬，堅持品質與風味細節，呈現台灣土地的真實滋味，以十道以上繁複工序，細火慢熬，封存果實最純粹的風味，在2024、2025年英國世界柑橘果醬大賽「專業組」獲銅牌，於全球30多個國家，3000多件參賽作品中脫穎而出。

 

東北角漁村旬味小旅行

▲ 東北角必吃美食-東北角漁村旬味小旅行（圖／

Tripbaa趣吧！旅遊平台

走一趟東北角，展開一場結合「產地、美味與在地故事」的一日深度旅行，走進每道料理背後的故事：漁民、文化、地理與海洋共生的關係，從貢寮海水養殖場、漁村料理廚房、馬崗漁村、石頭屋聚落，產地體驗、海鮮美食、小鎮文化與療癒風景一次收進記憶裡，讓身心都充飽能量再出發！

  • 趣吧！東北角風味POT｜活動官網
    ▲ 2025/10/4~11/30帶來一系列融合自然、人文與飲食的冬季限定活動
    ▲ 請搜尋『趣吧東北角風味POT』

  • 漁村旬味．山海慢行風旅｜線上預訂
    ▲ 養殖體驗×產地餐桌，一趟海味十足的漁村食育小旅行
    ▲ 請搜尋『趣吧山海慢行風旅』

 

閱讀更多旅遊攻略：

 

原文出處 “【趣吧】東北角冬季必吃美味｜從海鮮到暖心小吃的限定饗宴！”，發佈於趣吧趣吧旅行筆記 blog.tripbaa.com

編輯推薦

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

Tripbaa 趣吧

Tripbaa 趣吧

Tripbaa 趣吧！匯聚一群認真經營在地特色、擁有獨特生活品味、熱愛生活以及這塊土地的達人團隊，期待透過網路力量，傳達台灣及全球最深刻的內涵，吸引你踏上旅程出發前往富有故事與溫度的目的地！

#貢寮 #東北角 #必吃美食

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
往下滑看更多精彩文章
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

2025-10-02 16:01 女子漾／編輯張念慈
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

編輯推薦

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#關稅 #咖啡 #川普 #巴西 #冰淇淋

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
hotNews__list__item--img

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」
往下滑看更多精彩文章
台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

2025-09-29 11:02 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

無法拆電池的3C用品易踩雷

出國旅遊難免想買些伴手禮或實用小物帶回家，但你知道有些物品其實禁止入境嗎？若在機場被海關攔下，不僅會遭到沒收，甚至可能被罰款。一名台灣旅客就在日本購入熱銷的USB瀏海電捲棒，返國準備通關時卻被攔下，由於該款無線瀏海電捲棒內建不可拆卸鋰電池，海關人員明確告知「不能隨身攜帶，也不能放託運」。最後，她只能眼睜睜看著4支全數遭沒收，讓人相當扼腕。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理近兩年來十大機場違禁品，快來看有哪些新制上路！

No.10 藥品

禁止EVE止痛藥：韓國

入境台灣時，旅客攜帶藥品須符合「自用藥物限量表」：
1.一般非處方藥每種最多12瓶（盒、條、支等），合計不超過36瓶。
2.處方藥若無醫師處方證明，最多可帶2個月用量；有處方證明者則不得超過該證明所示之合理用量，且上限為6個月用量。

不少人去日本旅遊都會買知名的EVE藥品止痛藥，但韓國2025年4月起，禁止EVE止痛藥攜帶入境，因為部分EVE藥品含有未經韓國核准的成分「丙烯異丙乙酸尿」，該成分恐引發過敏性休克等嚴重副作用，基於健康風險控管，韓方決定全面禁止其入境。

No.9 槍砲彈藥類

禁止機場：全球

旅客搭機依法禁止攜帶槍砲彈藥、爆裂物或託運上飛機，近兩年相關討論有兩個聲量高點。陸軍一名上尉2024年5月搭乘華信航空高雄往澎湖班次，在通過安檢線時，遭X光儀器查出手提行李內有1顆T74排用機槍子彈，上尉坦承這顆子彈是部隊所有，應該是平日操演時不慎落入隨身行李袋內。案件引發網友討論，「操演完不用點彈殼喔」、「藏衣服藏到忘記？」

此外，一樣在高雄小港機場，2024年7月有一 名旅客向空服員稱攜帶手榴彈登機，造成航班延誤約2小時。警方確認是虛驚一場，並逮捕嫌疑人，依違反民用航空法移送。

No.8 電動行李箱

翻攝FB／桃園國際機場、X／jj機場禁止使用：台灣、日本、新加坡、英國、香港

禁止航空公司：阿聯酋、達美航空

電動行李箱除了能裝東西，也能一秒變成電動代步工具，連韓國女團BLACKPINK都超愛，甚至曾坐在行李箱上表演，在市面上迅速竄紅。不過該行李箱的方便性卻在人潮擁擠的機場內釀成交通亂象，加上電動行李箱內建大容量鋰電池，有可能會引發航空安全，多國政府宣布機場禁止騎乘電動行李箱，其中日本更禁止街頭騎乘電動行李箱。根據日本《道路交通法》，電動行李箱被歸類為「附有原動機的自行車」，在無牌且無照的情況下，在公路上行駛構成違法，將面臨3年以下有期徒刑或約新台幣10萬元罰緩。有網友表示，「管太寬，沒撞到人就好了」；但也有人認為，「早該禁止」。

延伸閱讀：電動行李箱惹議！BLACKPINK不能在桃機騎了　日本違規罰款高達10萬

No.7 打火機

禁止託運機場：全球

依法打火機不得放置於託運行李中，以防在運輸過程中因受壓或高溫而引燃；隨身行李原則上亦禁止攜帶，但有些國家允許隨身攜帶一個傳統打火機且不得使用，至於防風及藍焰打火機隨身或託運行李皆禁止。

2025年6月有網友發文詢問，去中國旅遊可以帶打火機上飛機嗎？有不少人回覆，「機場吸菸處都會有打火機，不然跟人借也是很普遍」、「中國搭機都不行，會有防爆檢查」。

No.6 果醬、泡菜等液體

禁止隨身上機：全球

超過100毫升的果醬、泡菜等液體或膏狀物品禁止隨身攜帶上機，必須放入託運行李中。不過，仍有不少旅客分不清哪些物品被歸類為液體，因此在安檢時被攔下。2024年1月，一位網友發文分享果醬被扣留在海關，質疑「果醬哪裡危險？」引起熱烈討論，「鹹果醬...該不會是Marmite？」「規定是這樣的啦⋯⋯日本安檢也會沒收味噌」、「話說布丁也不能手提喔」、「規定上真的是可以抹得開就是液體」；還有人表示，「現場吃到剩100ml！吃給他看」。

No.5 加工肉類

翻攝FB／動植物防疫檢疫署禁止機場：全球

台灣事亞洲唯一3大豬病（豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫）的非疫國，對於邊境加工肉類（香腸、肉鬆、臘肉、肉乾等） 的入境規定極為嚴格，以防範動物疾病傳入。許多看似不含肉的食品如五仁月餅、鳳凰捲和部分青糰也含有肉，需特別留意。2025年7月，一位女子不慎將含肉的「玉米澱粉腸」帶回台灣，慘遭海關重罰20萬元。網友表示，「付了20萬，以後就會記得很清楚」、「心存僥倖」；還有人認為，「試著主張裡面沒有肉，搞不好真的沒有」。

No.4 仿冒品

禁止機場：全球

仿冒品（包括偽造品牌服飾、手錶、包包、電子產品等）多數國家禁止或限制進出口，在機場可能被海關扣押或沒收。財政部修改緝私免罰標準，取消小額免罰機制，2025年6月開始，旅客出國旅遊購買假名牌包包、3C產品等出入境，不管有無申報，被海關查獲，即使金額在5000元以下，除物品會被沒收，也會被處以最高1.5萬元罰鍰。的罰鍰。有網友表示，「現在海關也要當鑒定師了嗎？厲害厲害」、「增加海關負擔」。

No.3 動植物類

翻攝FB／Taiwan in Melbourne禁止機場：全球

攜帶活體、植物、種子以及動植物衍生品，例如樹苗、標本、水果等通常受植物檢疫法規限制，必需取得合法檢疫許可證或依規定申報。若未通過檢疫可能被沒收或銷毀。台灣海關規定，農產品總重超過 6 公斤、種類超過規定，或未經申報檢疫皆不得入境。

近幾年不少民眾去澳洲旅遊會將袋鼠蛋蛋當作紀念品帶回國，但它其實禁止入境台灣。此外，有網友分享從日本返台機上大啖草莓照，引起不少人討論，「日本的海關及安檢是不會限制你帶水果出境，只是不能攜帶水果入境台灣」、「過海關前吃完就好了」。

延伸閱讀：澳伴手禮「袋鼠蛋蛋」恐罰20萬！「這步驟」才可入境　袋鼠蛋蛋怎麼來？

No.2 刀剪類

禁止隨身上機：全球（例外：特定食物剪）

搭乘飛機時，刀具、剪刀不得隨身攜帶上飛機，必須託運。但桃園機場公司表示，兒童食物剪如要放隨身行李，須請留意中心點到刀鋒，不得超過6公分，且為塑膠安全（圓頭）剪刀。指甲剪、眉夾等生活小工具，多數允許攜帶，但仍須通過安檢人員判斷。旅客若攜帶廚刀、折疊刀、多功能刀具、鐮刀等，則必須全數託運。建議民眾出國前，務必查詢航空公司與出發國機場安檢規範，並妥善打包刀具以避免退運或延誤。

No.1 行動電源

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT禁止託運機場：全球

航程間禁止使用航空公司：台灣航空公司、韓國航空公司、泰國航空、新加坡航空、酷航

近年來，行動電源因為鋰電池過熱、內部絕緣層破裂或短路，造成飛機火災、冒煙等緊急狀況。例如2025年1月，一架釜山航空客機準備起飛時就因頭頂行李艙放置的行動電源自燃，導致機身受損並緊急疏散乘客。因此，許多航空公司已開始重新檢視、限制行動電源在飛機行李艙內的存放位置與攜帶方式，不少航空公司要求乘客搭機期間禁止使用及充電，以及不可置於座椅上方置物櫃。有網友表示，「雖然規定越來越嚴格，但也是好事」、「感覺行動電源會越來越嚴格規定」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年9月15日至2025年9月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
出國送禮首選！十大熱門台味必買推薦　桃園機場一次全收齊
出國網卡新選擇！十大eSIM品牌排行榜揭曉　手機支援測試方法一次看
屈公病病例飆破25萬！台灣境外移入創6年新高　9國旅遊警示、防蚊須知一次看
JESTA是什麼？赴日免簽不代表隨時能飛！台灣將被新增強制手續　實施時間與可能費用一次看
懶人包／這款手機因安全疑慮遭多國封鎖！無法登機、託運、寄送　爭議始末一次看

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#機場 #飛機 #中國旅遊

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
hotNews__list__item--img

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」
往下滑看更多精彩文章
「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

2025-10-08 11:58 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園

今年10月簡直是連假大月，大家有沒有規劃出國旅行呢？想讓你的經濟艙飛行升級，感受不一樣的旅程嗎？別以為只有商務艙才有特別待遇，其實只要掌握一些小技巧，經濟艙旅客也能享受到不少隱藏的小確幸！旅遊專家透露，很多航空公司都提供免費的隱藏服務，只要你在對的時間、帶著禮貌提出要求，就有機會讓你的飛行體驗更舒適！所以下次搭飛機時，記得試試這些小竅門，讓你的旅行充滿驚喜吧！

編輯推薦

不用加錢也可以坐得很舒適！旅遊專家曝光「經濟艙隱藏服務」！

根據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，其實有些航空公司服務，只要你開口詢問，就有機會獲得！Dollar Flight Club 創辦人兼執行長 Jesse Neugarten 也說過：「即使是經濟艙，只要禮貌地提出需求，還是能爭取到一些實用的小福利哦！」不過，專家提醒，登機、起飛和降落的時候，空服員最忙碌，最好避免在這些時候提額外要求。最理想的時機其實是在主要餐點服務結束後，這時機艙會比較穩定，空服員也有更多時間處理旅客的請求！所以，下次搭飛機時，記得抓準時機，再加點禮貌，說不定會有驚喜等著你哦！

圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文
圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文

經濟艙7大隱藏免費服務1. 額外的餐點與點心

長途航班是福利大放送的時候！根據 FreeQuinnt Flyer 創辦人 Quinn English 的說法，國際航線的福利超級大方，像是達美、聯合和美國航空這些航空公司，經濟艙的免費餐點和點心都是一等一的好！反觀廉價航空，福利就比較有限啦。

經濟艙7大隱藏免費服務2. 舒適用品包

長途飛行，不只需要舒適的座位，還要有貼心的小物！像是土耳其航空就會提供過夜包，包括牙刷、襪子、眼罩等基本用品，還有機會拿到護唇膏、保濕乳等，讓你飛機上也能保持清爽又舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務3. 免費機上 Wi-Fi

越來越多航空公司都開始提供免費機上 Wi-Fi 服務啦！像是捷藍航空、達美航空、阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等，讓你即使在天上也能隨時保持連線，查查郵件、刷刷社群，無需擔心網絡問題。

經濟艙7大隱藏免費服務4. 枕頭與毛毯

長途夜航時，枕頭和毛毯簡直是必備！如果你發現座位上沒有提供，不妨在餐點服務結束後，禮貌地向空服員詢問，絕對能讓你更舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務5. 免費酒精飲品

想在天上小酌一杯？許多航空公司只要你達到法定飲酒年齡，就可以免費享受啤酒和紅白酒！像是阿聯酋航空、卡達航空和新加坡航空，都提供這項福利，讓你在飛行中也能享受

經濟艙7大隱藏免費服務6. 兒童遊戲包

帶小朋友出門的家長們有福啦！很多航空公司會準備兒童遊戲包，裡面有畫本和蠟筆，讓小朋友在飛行途中也能開心打發時間。偶爾空服員還會送小飛行員胸章或迷你玩具哦！

經濟艙7大隱藏免費服務7. 飛機收藏卡

這個是達美航空的獨家特色！他們會提供印有不同機型設計的收藏卡，有時候還會是你搭乘的那架飛機哦！對飛機有興趣的你，不妨禮貌地詢問空服員，看看能不能向機師索取一張收藏卡。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

以上這些隱藏服務記得記下來，下次搭到這些航空就能讓自己的搭乘體驗更舒適！最後亦可延伸閱讀：2025 桃園機場台灣伴手禮推薦總整理｜特色、品項、哪裡買⋯一次看！

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#夏天 #搭飛機 #商務艙

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
hotNews__list__item--img

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」
往下滑看更多精彩文章
雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

2025-10-10 11:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／國防部發言人
翻攝FB／國防部發言人

十月十日　用儀式感慶祝屬於台灣的生日

對台灣人而言，10月10日不只是放假，更是屬於全民的「生日派對」。從清晨升旗、總統府前的盛大典禮，到夜晚煙火與晚會，這天的儀式感串聯了海內外的情感與記憶。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近三年（2022/10/2～2025/10/1）國慶日必做十件事，從海外僑胞到街頭民眾，每個人都用屬於自己的方式，迎接中華民國的生日。

No.10 僑胞回國參加慶典、海外慶典

每年國慶日，海外僑胞的愛國熱情總是令人感動。各國駐外代表處與僑界團體會舉辦升旗典禮、慶祝會或文化活動，不少人更特地返台，親自參加國慶大會或清晨升旗典禮，以行動表達對家鄉的祝福。

在海外，「中華民國生日快樂」的祝福也遍地綻放。無論是美國洛杉磯、芝加哥、舊金山唐人街的慶祝遊行，還是東京、雪梨等地的僑界升旗活動，紅色的雙十標誌與國旗飄揚，象徵全球台灣人跨越時差與距離的情感連結。對僑胞而言，無論距離多遠，當海外僑團升起國旗的那一刻，仍讓人感受到那份與台灣相連的情感。

No.9 搶限量國慶紀念品

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶每到國慶前夕，官方紀念品總能掀起一波收藏熱潮。從限量國慶郵票到各式官方設計小物，都成為民眾搶購與收藏的焦點。國慶籌備委員會在公布年度主視覺後，隨即推出一系列周邊紀念品，包含保溫瓶、棒球帽、徽章、口罩、提袋與方巾等，設計融入主視覺元素，兼具紀念性與實用性。無法親臨現場的民眾，也能透過國慶臉書專頁抽獎活動共襄盛舉，感受節慶氛圍。

最近最受矚目的話題之一，是2025年限量3,000份的「國慶椅」，採登記抽籤方式發送，一度引發網友熱烈討論，不少人笑稱「比演唱會門票還難搶」。

No.8 全台健行、路跑、慶祝活動

翻攝FB／中華文化總會

翻攝FB／中華文化總會雙十國慶不只在總統府前盛大舉行，全台各地也以行動慶賀這一天。用運動展開國慶日，成為近年最具活力的慶祝方式之一。從雲林「雙十國慶齊步走」、彰化「彰FUN精彩、HIGH歡雙十」健行暨公益園遊會，到高雄澄清湖國慶健走，各地活動結合運動與節慶，讓民眾在揮舞國旗、邁開步伐之間，共同迎接國家生日。

除了各地慶典，總統府光雕展演也在國慶前夕登場，一路展演至10月10日當天，每晚以聲光投影點亮總統府外牆，吸引大批民眾駐足欣賞，成為北市夜間最吸睛的國慶亮點。而中華民國114年國慶總統府光雕展演以「不要轉台，馬上回來」為主題，呼應金鐘獎60周年，並在建築上投影「花蓮加油」字樣，傳遞團結與祝福。南部則有台南安平定情碼頭德陽艦園區舉辦文創市集與音樂節，熱鬧氛圍延續整個連假；北部則以「台北國際牛肉麵節」展現城市魅力與美食文化。從晨間健走到夜間光雕，從親子活動到地方市集，民眾都用最有活力、最有味道的方式慶祝雙十節，讓國慶成為一年中最熱鬧的全民慶典。

No.7 個人慶祝、穿搭、打卡、懸掛國旗

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局每到十月，國慶氛圍悄然展開。有人在陽台掛上小國旗，也有人換上紅、藍、白穿搭拍照打卡，社群上出現「#雙十節快樂」、「#中華民國生日快樂」等Hashtag，國旗美甲、紋身貼紙、國旗造型配件成為熱門話題。2025年國慶日前，台中市主要道路兩側掛上超過1萬6,000面國旗，紅藍白旗幟隨風飄揚，為城市增添濃厚節慶氣息，也成為社群熱議的話題。

而在桃園中壢龍岡的「國旗屋」，店面內外掛滿青天白日紅的國旗，是在地最具特色的米干老店。老闆張老旺多年來堅持用國旗裝飾整個店面，也成為每年國慶節的熱門打卡點。網友留言：「現在很少有地方能看到這麼多國旗」、「來碗米干、拍張照打卡，超有國慶的感覺」。

No.6 國慶大會節目表演

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶鼓聲響起、旗海飄揚，每年國慶大會總在總統府前揭開序幕，成為最具儀式感的國慶焦點。從序幕暖場、三軍樂儀隊到主題表演與空中操演，節目層層鋪陳，結合軍事與文化展演。軍樂隊、儀隊、學校團體與藝文團體輪番登場，展現台灣的多元與活力，從鼓舞士氣的開場音樂到融合傳統與創新的表演，象徵國家前進的能量。壓軸的空軍戰機與雷虎小組特技飛行，更是飛機迷每年最期待的經典畫面。

近三年聲量高峰出現在2022年，當時日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」登台演出，以燦爛笑容與整齊舞步慶祝「台日友情60年」，掀起網路熱議。網友留言：「電視看到就覺得很感動，青春活力滿滿」、「橘色惡魔真的是台日友好的象徵」。此外，北一女中儀隊與建中樂旗隊的表演也長年受到矚目，「國慶北一女儀隊表演一直都是台灣的驕傲」、「真的精彩好看，可惜沒辦法現場看」等留言，成為每年最具代表性的節慶畫面。

No.5 升旗、唱國歌、觀禮

清晨的升旗典禮，是國慶日最具象徵意義的開場儀式。總統府前廣場、各縣市政府與學校同步舉行，國旗在晨光中冉冉升起，全場齊唱國歌與國旗歌，氣氛莊嚴又振奮。許多民眾特地早起，只為親眼見證這一刻。對不少人來說，這才是真正屬於中華民國生日的「儀式感」開場。

許多民眾會在社群分享現場照片與直播畫面，寫下「國旗升起的瞬間真的很感動」、「每年都要看一次直播才有過節感」。國慶觀禮名額則採限量報名，凡年滿18歲、具中華民國國籍並設籍台灣地區、持國民身分證者即可參加。若無法到場，也能透過線上直播同步觀禮，與全台民眾一同唱歌、迎國旗，感受共同慶生的榮耀時刻。

No.4 總統國慶日談話

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶演說是每年典禮中的政治焦點。總統於國慶大會上發表年度談話，回顧施政成果、展望未來方向，內容通常涵蓋兩岸、外交、經濟及社會等面向，成為媒體與民眾熱議的重點主題之一。

聲量高點落在2024年10月10日，當時總統賴清德上任後首次在中華民國「雙十」國慶大會發表演說，吸引國內外媒體關注。每年國慶談話不僅象徵年度施政重點，也反映當前社會關注議題，是觀察國家政策走向的重要時刻。

No.3 國慶煙火

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶煙火是每年最受期待的壓軸亮點，由不同縣市輪流主辦，象徵全台共同慶生的盛大時刻。歷年施放地點包括：2022年嘉義太保的國立故宮博物院南部院區（45分鐘、2.6萬發）、2023年台中中央公園（36分鐘、2.8萬發）、2024年雲林虎尾的國立虎尾科技大學高鐵校區（41分鐘、3萬發），而2025年將移師南投縣會展中心登場，預計施放4.4萬發、歷時40分鐘。不論現場觀賞或透過直播收看，當煙火照亮夜空，總能讓人熱血沸騰。除了主場煙火外，各地也會同步舉辦慶祝活動，例如台北101國慶煙火、桃園台茂購物中心雙十煙火秀等，讓不同城市的夜空同日綻放光彩，為節日增添全民共享的喜悅。

近一年聲量高峰出現在2023年台中場國慶焰火，當時發生「提前施放20分鐘」的插曲，現場萬人錯愕、留言區瞬間洗版。後來台中市觀旅局說明，因總統、立法院長及市長致詞較預期提前結束，由晚會總導演、主持人與國防部焰火處三方協調後共同決定提早施放，並承諾後續檢討改進。儘管過程引發討論，但國慶煙火依舊是全民最具儀式感的夜晚，也讓每年十月的天空都成為祝福中華民國生日的畫布。

No.2 國慶晚會表演

翻攝官網／114年國慶晚會

翻攝官網／114年國慶晚會除了白天的典禮，夜晚的國慶晚會同樣是全民矚目的焦點。節目橫跨不同世代，從經典歌手、國樂團，到年輕人喜愛的樂團、舞團與流行歌手，並結合燈光秀與主題視覺設計，展現台灣多元的文化能量與創意。

近三年聲量高峰之一出現在中華民國113年（2024年）國慶晚會，於台北大巨蛋舉行。當年金曲歌后江蕙久違登台，獻唱三首歌為晚會帶來驚喜與感動，網友大讚：「經典歌曲串燒真的很精彩」、「歌聲依舊動人」。江蕙的登場瞬間引爆社群討論，也讓該屆國慶晚會成為近年最令人印象深刻的一場。

No.1 享受國慶優惠

每年10月10日是象徵國家生日的重要日子，也帶動全台商家推出一波波應景優惠。從百貨、餐飲到旅宿業者，紛紛祭出「國慶限定折扣」，讓民眾在放假一天的同時，也能享受實在好康。在眾多慶祝方式中，「享受國慶優惠」的討論最熱，近三年聲量居冠，拿下本榜第一，顯示節慶消費早已成為全民關注焦點。相關聲量最高點出現在2024年10月10日，單日即湧現45,411筆討論。各品牌打出「限時優惠」、「特賣」、「滿額贈」、「免費入場」等促銷字眼，從線上電商到實體店面都搶著吸客，熱度幾乎媲美雙11購物節。在商家大力宣傳、民眾熱情響應下，國慶節已成為每年十月最受歡迎的促銷時刻。

除了購物折扣，國立故宮博物院、台北市立天文科學教育館等場館也在國慶日開放民眾免費參觀，讓這天多了文化氣息。無論是逛街撿優惠或到博物館走走，國慶節都成了結合儀式感與生活樂趣的節日，也讓「慶祝」不只停留在形式，更融入日常生活。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年10月2日至2025年10月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
大巨蛋、小巨蛋誰最強？台北十大藝文場館揭曉　優缺點、特色全整理
全馬跑者必收清單！台灣十大全程馬拉松賽事　國際認證、破PB舞台都在這
2025十大全台商圈聲量榜出爐！網友最在意竟是這兩件事？
李洋強勢進榜！9月內閣聲量TOP 10揭曉
2025台東十大必追音樂祭！星空、月光、海洋　一起嗨出發吧台東

編輯推薦

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#煙火 #台北101

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
hotNews__list__item--img

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」
往下滑看更多精彩文章
星巴克萌翻天！台灣推 miffy、港澳推 KUROMI 聯名登場，這天開賣必買清單公開

星巴克萌翻天！台灣推 miffy、港澳推 KUROMI 聯名登場，這天開賣必買清單公開

2025-10-15 20:17 女子漾 /編輯周意軒
星巴克萌翻天！台灣推 miffy、港澳推 KUROMI 聯名登場，這天開賣必買清單公開。圖片來源:官方
星巴克萌翻天！台灣推 miffy、港澳推 KUROMI 聯名登場，這天開賣必買清單公開。圖片來源:官方

這個10月，星巴克又要讓粉絲們荷包大失守！繼上半年一系列夢幻聯名後，品牌再度攜手兩大超人氣角色——荷蘭經典兔兔 miffy 與 Sanrio 暗黑甜心 KUROMI，分別在台灣、香港及澳門推出限定系列。從粉嫩可愛到個性俏皮，星巴克一次滿足不同派系的萌系粉絲，10月21日同步開賣，準備再掀收藏狂潮！

台灣限定：miffy 70週年溫暖回歸

為慶祝 miffy 70 週年，星巴克特別推出「miffy + Starbucks 聯名系列」，以「日常的喜悅」為設計主題，融入粉嫩白與清新綠色調，打造療癒系的秋季咖啡日常。miffy 這次化身星巴克咖啡師，穿上象徵品牌的綠圍裙，與大家一同展開一場充滿溫度的咖啡旅程。

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

系列商品多達 16 款，包含馬克杯、不鏽鋼杯、玻璃杯組與生活小物。其中五款為「台灣在地限定收藏」：

商品延續miffy的純真設計風格，以簡約線條與細緻刺繡呈現溫柔氣質。包袋系列採用粉白絎縫設計，兼具療癒與實用；杯款材質多樣，從玻璃到不鏽鋼一應俱全。整體氛圍柔和而富童趣，讓日常咖啡時光多了一份可愛的幸福感。

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

台灣限定五款miffy

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

港澳限定：KUROMI化身星巴克咖啡師

同樣在10月21日登場的，還有港澳限定「KUROMI x Starbucks 聯名系列」。

這次星巴克攜手 Sanrio，讓 KUROMI 帶著好友 BAKU 一起闖進咖啡世界，換上星巴克經典綠圍裙，展現又壞又可愛的反差萌。

港澳星巴克。圖片來源:官方
港澳星巴克。圖片來源:官方

系列周邊以 粉黑色系 為主調，融入 KUROMI 的調皮個性與星巴克標誌綠，商品包含咖啡師造型毛公仔、毛公仔卡套、24oz 凍飲杯及不鏽鋼水瓶等。

每一款都充滿玩味細節，讓粉絲們從喝咖啡到收納小物，都能感受到 KUROMI 的獨特魅力。

KUROMI粉絲必衝「咖啡師見面會」！

為回饋粉絲熱情，星巴克更舉辦 KUROMI 見面會活動，將於 11 月 16、23、30 日在指定門市登場。

凡於網上商店購買 港幣$680入場證，即可親臨現場與 KUROMI 合照，並可獲得：現場更有限定週邊搶先販售，活動預計掀起一波搶購潮，KUROMI粉絲可得提早準備！

圖片來源:澳門星巴克
圖片來源:澳門星巴克

雙萌齊發！星巴克聯名宇宙持續擴張

從療癒的miffy到俏皮的KUROMI，星巴克這波雙聯名不僅展現品牌跨界創意，也延續「讓日常更可愛」的精神。

miffy系列以溫柔色調陪伴台灣粉絲迎接秋季，而KUROMI則在港澳帶來俏皮暗黑風，兩款風格雖不同，卻同樣療癒又充滿收藏價值。

10月21日開賣當天，預料門市將湧現排隊人潮。星巴克也提醒粉絲，指定門市將採發放號碼牌方式購買，數量有限售完為止。想入手這波夢幻周邊，記得提早卡位，別讓萌物從指縫間溜走！

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#粉絲 #療癒 #周邊 #星巴克 #咖啡師 #miffy #KUROMI

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
hotNews__list__item--img

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

最新文章

從味蕾到心靈都好運！「Extension 1 by 橘色」以壽喜燒開啟幸福序曲

從味蕾到心靈都好運！「Extension 1 by 橘色」以壽喜燒開啟幸福序曲

#美食探店 #和牛 #霜降 #秋冬

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.10.22 2
現在蒐藏還不算太晚！每年只有這一天，大朋友小朋友狂歡烤肉趴 ＃中秋夜

現在蒐藏還不算太晚！每年只有這一天，大朋友小朋友狂歡烤肉趴 ＃中秋夜

#高雄圓山飯店 #高雄 #高雄美食 #中秋烤肉 #煙火

VVN 小安 2025.10.22 5
日本高野山此時「楓」景最美　蒐羅周邊10大必訪景點！

日本高野山此時「楓」景最美　蒐羅周邊10大必訪景點！

#紅葉 #氛圍

旅遊經 2025.10.22 10
「2025餐桌上的部落旅行」首場永康部落《月光下獵人野食餐桌》10/25風味登場

「2025餐桌上的部落旅行」首場永康部落《月光下獵人野食餐桌》10/25風味登場

#食物 #分享 #花東縱谷

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.10.22 7
高雄美食推薦「這間串燒」，最Chill吃到飽 KTV，一邊串燒、日料、鍋物等和一邊飆歌太放鬆！高雄日料吃到飽推薦X高雄串燒吃到飽推薦X鼓山區吃到飽推薦

高雄美食推薦「這間串燒」，最Chill吃到飽 KTV，一邊串燒、日料、鍋物等和一邊飆歌太放鬆！高雄日料吃到飽推薦X高雄串燒吃到飽推薦X鼓山區吃到飽推薦

#美食探店 #人氣美食 #高雄 #高雄美食 #打卡景點

cookie餅乾小姐 2025.10.22 6
「萬聖節玩樂月」大放送 聯名摩莎熊推公益巡迴彩繪活動

「萬聖節玩樂月」大放送 聯名摩莎熊推公益巡迴彩繪活動

#親子 #南瓜 #公益

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.10.22 6
必勝客大PIZZA+1.2L可樂只要199?!

必勝客大PIZZA+1.2L可樂只要199?!

#打卡景點 #美食探店 #義式 #可樂 #分享

isa小眼睛 2025.10.22 14
【趣吧】東北角冬季必吃美味｜從海鮮到暖心小吃的限定饗宴

【趣吧】東北角冬季必吃美味｜從海鮮到暖心小吃的限定饗宴

#必吃美食 #東北角 #貢寮

Tripbaa 趣吧 2025.10.22 5
亞尼克今年的萬聖節出了超厲害的巧克力口味啦！

亞尼克今年的萬聖節出了超厲害的巧克力口味啦！

#蛋糕 #生乳捲 #巧克力 #下午茶 #美食推薦

eat4life_foodie 2025.10.22 15
價格不貴食材高貴火鍋連鎖餐廳，秋冬季節的聚餐首選！台北萬華【樂崎火鍋】

價格不貴食材高貴火鍋連鎖餐廳，秋冬季節的聚餐首選！台北萬華【樂崎火鍋】

#美食探店 #火鍋 #台北美食 #萬華 #聚餐

卡娃思 / 開心趴趴走 2025.10.22 39
18+