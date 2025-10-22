2025-10-22 15:30 Tripbaa 趣吧
【趣吧】東北角冬季必吃美味｜從海鮮到暖心小吃的限定饗宴
冬季來到東北角，不只能夠看海賞景，此時也是海鮮最肥美、風味最鮮明的時刻。想知道冬季來東北角能品嚐什麼美食嗎？以下編輯為你精選、值得一訪再訪的限定美味，從海鮮、石花凍、山藥、水果到市集小食，帶你一起走訪東北角冬季限定的美味地圖，快快收藏起來東北角這份美食清單吧！
東北角必吃美食 目錄
- 鮮物本舖-九孔(貢寮鮑)
- 流浪者鍋物-海鮮火鍋
- 卯澳海洋驛站-小卷米粉
- 大溪漁港-櫻花蝦/胭脂蝦
- 海女阿嬤的石花凍－不一樣的石花凍
- 馬崗石頭屋咖啡美食－石花凍海鮮冷麵
- 阿松商行－山藥米蛋糕、山藥冰棒
- 糧拾甜點工作室－紅心芭樂 生乳捲
- 青菓邸舍甜品坊-柑橘果醬
- 東北角漁村旬味小旅行
- 更多旅遊攻略推薦
東北角必吃美食『海產』系列：
鮮物本舖-九孔（貢寮鮑）
貢寮擁有台灣九孔王國的美譽，因獨特的地形，這裡形成半開放式的海水養殖場，九孔生長在天然的海水中，鮮物本舖堅持不用藥，選擇用最天然養殖的方式、透過溫度的變化，養殖出肉質Q彈、甜美多汁的九孔，這裡還有餵養九孔的體驗活動唷！想暸解養殖漁業相關知識，別錯過鮮物本舖啦～
【趣吧獨家】漁見．山海旬WAY遊程
期間限定～帶你體驗餵食九孔、品嚐產地新鮮美味，騎行東北角、探訪劇景秘境石頭屋，2025限量梯次10/4、10/5、10/11、10/12。
- 請Google搜尋『趣吧漁村旬味』
流浪者鍋物–海鮮火鍋 漁港海鮮直送
愛吃海鮮的你，絕對不能錯過流浪者鍋物！位在頭城烏石港旁充滿海人情懷的複合式火鍋店，這家餐廳以烏石港直送的新鮮海產為賣點，無論是火鍋還是海鮮拼盤，都能讓你大快朵頤，品嚐海洋的鮮甜。
卯澳海洋驛站-小卷米粉
在冷冷的冬天，一邊看海，一邊吃著用最新鮮的海產做成的海鮮米粉、火鍋，暖胃又暖心。卯澳海洋驛站，位於貢寮福連街上，也是舊草嶺環狀線上的停靠站之一。卯澳海洋驛站店內招牌是「小卷米粉」，用大量海鮮、蔬菜熬製濃郁湯頭，米粉吸附湯汁滿滿的鮮美精華，編輯可以為這一碗出發東北角呀～
大溪漁港-櫻花蝦/胭脂蝦
你也喜歡吃蝦嗎？煮火鍋時只要鍋裡有蝦，那湯頭肯定都很鮮美，在冬季來到東北角大溪漁港一帶，能買到豐富、品質佳的蝦類。大溪漁港位於宜蘭縣頭城鎮大溪里，這裡是連在地人都推薦的魚市場，喜歡海產的各位推薦來大溪漁港採買喔！還有許多海味特色美食能夠大快朵頤。
東北角必吃美食『石花凍』系列：
海女阿嬤的石花凍－不一樣的石花凍
馬崗漁村是東北角的極東小鎮，在人口嚴重外流的情況下，這裡的小漁村居民堅守在這裡，保護著在地百年石頭屋、海洋文化。當地海女阿嬤會從近岸採集石花菜，製成純天然、無添加的石花凍，石花凍是臺灣北部和東北角地區受歡迎的消暑甜點，到海邊一定要嚐嚐看唷！
馬崗石頭屋咖啡美食－石花凍海鮮冷麵
石花凍特色料理，這個可是在城市裡絕對吃不到的！獨家石花凍冷麵以在地石花菜製成，再搭配主廚特製泰式魚露或日式胡麻醬，與當地新鮮海產結合，創造清爽獨特的口感，這樣的吃法讓石花凍的清爽與海鮮的鮮甜相輔相成～似麵又非麵，清爽又低卡。
加碼推薦：東北角．暖冬FUN市集
是不是很想一次吃完這些美食呢？歡迎來東北角暖冬FUN市集，結合市集攤位、在地品牌、冬季選物。這不僅是一場市集，更是一把打開冬季記憶的鑰匙，在微涼的季節裡，以最迷人的方式喚醒東北角的靈魂，冬天的東北角不再只是季節的轉換，而是一段關於山海與人心的暖冬故事。
除了暖冬市集10/4、10/5、10/11、10/12還有 趣吧獨家推出的『漁村旬味小旅行』喔！帶你騎行東北角最美山海線，走讀極東漁村的百年石屋記憶與生活故事，體驗九孔養殖以及品嚐產地餐桌，一趟海味十足的漁村食育小旅行。
- 地點：舊草嶺隧道南口
- 日期：10/4-5、10/11-12，10:00~16:00
期間限定！「漁見．山海旬WAY」遊程
養殖體驗/產地餐桌/單車騎行/秘境石頭屋
限時揪團：10/4、10/5、10/11、10/12
請Google搜尋『趣吧漁村旬味』
東北角必吃美食『山藥』系列：
阿松商行-山藥米蛋糕、山藥冰棒
阿松商行利用在地山藥做成創意點心：山藥米蛋糕、山藥冰棒，店家改用「米穀粉」來做蛋糕，並與貢寮在地的山藥結合，加入綿密山藥泥，整體沒有過多糖分、口感鬆軟，是低負擔又充滿在地特色的甜點，也很適合當作伴手禮分享給親朋好友嚐嚐。
東北角必吃美食『水果』系列：
紅心芭樂｜糧拾甜點工作室－紅心芭樂 生乳捲
糧拾是一群來自宜蘭青年創辦的甜點工作室，嚴選在地特色食材，研發出各式各樣的甜點商品，店家使用宜蘭員山土紅心芭樂，製成紅心芭樂生乳捲，並用純手工製作特製奶霜，含新鮮果肉，如果你喜歡天然、健康的食物原味，那這個生乳捲一定會得你所愛。
柑橘｜青菓邸舍-柑橘果醬
青菓邸舍來自宜蘭冬山，專注以在地果物「手工熬煮」無添加果醬，堅持品質與風味細節，呈現台灣土地的真實滋味，以十道以上繁複工序，細火慢熬，封存果實最純粹的風味，在2024、2025年英國世界柑橘果醬大賽「專業組」獲銅牌，於全球30多個國家，3000多件參賽作品中脫穎而出。
東北角漁村旬味小旅行
走一趟東北角，展開一場結合「產地、美味與在地故事」的一日深度旅行，走進每道料理背後的故事：漁民、文化、地理與海洋共生的關係，從貢寮海水養殖場、漁村料理廚房、馬崗漁村、石頭屋聚落，產地體驗、海鮮美食、小鎮文化與療癒風景一次收進記憶裡，讓身心都充飽能量再出發！
- 趣吧！東北角風味POT｜活動官網
▲ 2025/10/4~11/30帶來一系列融合自然、人文與飲食的冬季限定活動
▲ 請搜尋『趣吧東北角風味POT』
- 漁村旬味．山海慢行風旅｜線上預訂
▲ 養殖體驗×產地餐桌，一趟海味十足的漁村食育小旅行
▲ 請搜尋『趣吧山海慢行風旅』
閱讀更多旅遊攻略：
原文出處 "【趣吧】東北角冬季必吃美味｜從海鮮到暖心小吃的限定饗宴！"，發佈於趣吧趣吧旅行筆記
