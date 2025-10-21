Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭我！高顏值設計細節多到爆，躺平充電就靠它！🛌✨

吼～每到週末或連假前，是不是心底有個聲音在吶喊：「我想逃！🏃‍♀️」？

在台北、台中這樣的大城市裡打滾，每天被公事追著跑，腦袋根本隨時都在過載邊緣。

我懂！我們需要的不是那種制式到無聊的商務旅館，而是一個能真正充電🔋、讓身心都Chill下來的「秘密基地」。

這次決定來 Mr.Mantter 曼特先生的「豪華雙人客房」。本來以為就是間漂亮飯店，結果一踏進去，哇！

完全是把都市的時尚感和居家的舒適度完美融合，那種質感真的會讓人有種「這是我的理想套房吧？」的驚喜感。

我們這些上班族OL，最怕週末安排的住宿，看起來美照連連，實際住起來卻是各種不便🤢。

可能是隔音差到隔壁聊天都聽得到、床墊硬到像睡地板，還是插座少到手機、筆電、行動電源一起充電得排隊！

一趟說好的放鬆之旅，最後變成了一場「克服旅館不便」的挑戰賽，是不是有夠掃興？心情阿雜就算了，隔天還要帶著疲憊的身心回去面對老闆，這根本是雪上加霜啊！

但 Mr.Mantter 曼特先生的豪華雙人房，真的狠狠治癒了我的「旅館焦慮症」🥰。

開箱：藍金配色美哭" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1760973063-4070482329-g_l.jpg"> Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​他們超聰明地抓住了我們對私密性、設計感和實用性的所有要求。

🛋️ 視覺與觸覺的極致享受：設計風格深度體驗

從踏出電梯門、看到901這組房號的瞬間，就已經開始進入一個超有氛圍感的空間了。

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​房門是低調的霧面黑，配上金色字體的房號，一整個高級感爆棚！😎

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​一進門，房間的配色簡直是「低調奢華的最佳示範」。

主牆面是那種深邃的寶藍色（帶點午夜藍的感覺），搭配旁邊的高級灰牆面和垂墜感十足的深色遮光布簾。

這色彩組合，一秒讓房間變得超沉穩、超有質感，就算白天陽光比較強，拉上窗簾也能立刻營造出一個靜謐的類電影院氛圍。

我這次入住的豪華雙人房，格局很棒，除了標準的雙人床，還有一個黑色皮質沙發跟玻璃茶几。

一進門，包包丟沙發上，整個人先癱軟個五分鐘，才有種「我真的放假了」的儀式感😌。

特別喜歡的部分

床頭的燈光設計💡

床邊的小桌几和化妝桌旁都有一個金色支架、圓形燈罩的設計燈飾，這個燈光打出來的亮度柔和又溫暖，晚上只開這盞燈，窩在床上看書或滑手機，眼睛完全不會不舒服，是那種很適合醞釀睡意的「助眠光」。

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​旁邊還有兩個內嵌式的插座和USB孔，半夜手機要充電根本不用爬下床摸黑找孔，超級人性化！💯

質感爆棚的大理石紋梳妝台💄

這個真的深得我心！化妝桌是白色大理石紋路的桌面，配上金色線條的桌腳，簡約又有設計感。

上面還貼心地放了一個可移動的圓形小立鏡，光線也足夠。

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​辦公或化妝都超方便，讓我的筆電跟化妝品都能有個專屬的漂亮位置，工作起來都覺得自己更優雅了（雖然只是回個信😂）。

🧊 實用機能細節控檢視：便利性大加分

對於注重細節的人來說，Mr.Mantter 在實用機能上的配置，真的會讓人默默在心裡加分！

迷你吧與充電夥伴

床尾旁邊就是一個純白小冰箱，上面擺著飲用水、保溫壺、以及金屬色的水杯/馬克杯，質感立刻跳出來。

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​冰箱旁邊還配了一台小電風扇！這個在季節交替時超級實用，如果覺得冷氣太強，但又需要一點空氣循環時，它就是神隊友！

9F 緊急逃生與溫馨提醒

我入住的樓層是 9F（房號 901）。

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​電梯旁的牆上貼著樓層配置圖和緊急逃生路線圖，清楚標示了房間位置（01-06房）。

旁邊的「Room Card」卡片超可愛，上面用中文和英文寫了「關門前，別忘了...」的清單，像是衣服、牙刷、護照、手機、充電器，甚至是「定情信物」和「孩子」（笑死，這個也太貼心）。

它還提醒大家「免費盥洗用品」請勿「偷走」（雖然知道是翻譯問題，但看到還是會心一笑🤣），不過這也暗示了他們的備品應該是很不錯的！

🚿 清爽沐浴空間：備品的隱藏版亮點

浴室的設計是乾濕分離，淋浴間是透明玻璃門，整體牆面是暖色調的米黃色與淺棕色塊狀磁磚，視覺上非常清爽舒適。

讓我驚訝的是他們的沐浴用品！不是那種小包裝的拋棄式，而是選用了大瓶裝、有品牌、注重永續的產品。

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​我仔細看了一下，瓶身上寫著「MADE BY NATUS」的品牌，有Hair & Body Wash (洗髮/沐浴二合一)和Hair Conditioner (潤髮乳)。

瓶身上的中文說明牌寫著「MIMARA 法派洗浴露」和「MIMARA 法派潤髮精」。

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​這牌子光是看外觀就覺得講究，用起來味道是很自然舒服的草本香氣🌿，洗完身體不會乾澀，頭髮也滑順不打結。

這細節真的有照顧到我們女生對洗護用品的挑剔！

💧 公設小發現：補水充電站

雖然主要活動範圍都在房間，但偶爾還是需要到公區補水。

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​公區的飲水機是「賀眾牌」的，提供冰水、溫水、熱水，隨時都能裝水回房間泡茶或泡麵（雖然告示牌上有提醒不要將茶葉、泡麵等殘渣沖入馬桶，請丟垃圾桶，超貼心提醒！）這個小細節讓我們在房間裡的水壺永遠保持滿水的狀態，隨時都有熱水可以沖泡飲品，真的方便。

💖 Mr.Mantter 曼特先生的「豪華雙人客房」絕對不是一間「只求住一晚」的過渡性飯店

它是一處充滿設計感、細節滿分，又能真正讓人放鬆充電的質感住所。

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​從深藍與金色的配色、貼心的床頭插座、高級感的梳妝台，到有品味的洗護用品，每一個環節都讓人感受到經營者的用心。

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​

Mr. Mantter 曼特先生豪華雙人房開箱：藍金配色美哭

​如果你最近有以下的需求，請立刻手刀訂房！👇

想來一趟高品質的週末放空之旅｜不論是情侶約會還是閨蜜小旅行，這間房的氛圍感絕對能讓你們感情升溫🔥。 需要一個高顏值的出差/辦公地點｜如果你是自由工作者，或是出差需要一個能舒服辦公的環境，這間房的梳妝台絕對比一般飯店的邊桌實用得多。 對住宿品質有基本要求，且注重設計細節｜你喜歡有質感、有氛圍，不喜歡隨便的標準化連鎖飯店。

🔗Mr.Mantter 曼特先生

豪華雙人房｜高級雙人房

地址｜400 台中市中區臺灣大道一段271號

訂房電話｜04-3704-7535

官方網站｜https://www.mrmantter.com/