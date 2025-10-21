礁溪最夯溫泉飯店大集合！必住星級飯店、平價湯屋、親子泡湯一次看

礁溪麒麟酒店。圖／agoda

天氣冷颼颼，正是泡溫泉的好時節～說到溫泉就不能不提及礁溪溫泉了！礁溪溫泉是北部極具盛名的溫泉之一，也是少見的平地溫泉，泉質為中性碳酸氫鈉泉，泡完皮膚會變得相當光滑、又能促進血液循環，實在沒有不泡溫泉的理由啊！小編了幾間礁溪溫泉飯店，快跟小編一起來看看！

礁溪溫泉飯店｜快速導覽

想要來一場最享受的泡湯之旅嗎？那你一定不能錯過宜蘭礁溪的溫泉飯店！以下幫大家分成四大類型，不管是小資族、親子旅遊、情侶渡假都能找到最適合的溫泉飯店！

➢ 礁溪設計溫泉旅店：日系風格或星座主題兩種不同選擇，適合想找有設計感住宿的旅客

➢ 礁溪五星溫泉飯店：房內設有超大泡湯池，再加上無邊際泳池、SPA水療區等飯店設施

➢ 礁溪親子溫飯店：兒童戲水池、空中溜滑梯、親子主題房等豐富兒童遊樂設施

➢ 礁溪平價溫泉住宿：高CP值的溫泉住宿，適合想要省荷包又想要好好放鬆的旅人

礁溪溫泉地圖

礁溪設計溫泉旅店｜日系風格、星座主題

住宿喜歡找有設計感的旅客，以下這幾間推薦給你！選擇一：有滿滿氛圍感的日式禪風旅店，讓住客一入住就像是來到日本般；選擇二：房內提供星空燈，讓住客可以在夜晚時照在天花板上的星座主題設計，以上兩種不同風格的礁溪溫泉住宿，再搭配上舒適的溫泉設施，真的超滿足！

山形閣

#新開幕 #私人超大泡湯池 #日式風情

山形閣。圖／agoda

山形閣。圖／agoda

山形閣。圖／agoda

2018年剛開幕的山形閣一樣距離礁溪火車站不遠，非常方便。命名由來來自宜蘭礁溪和日本山形縣有許多相似的地方，例如以溫泉聞名、同為農業大縣等，並且山形閣隸屬之福泰集團總裁曾經受邀擔任山形縣觀光大使，於是就取名為「山形閣」啦！山形閣有兒童遊戲室、健身房、男女裸湯池、檜木烤箱；最厲害的是，房間內都配有超大的私人泡湯池，據說可以裝滿一噸的溫泉水呢！快來享受優雅又有質感的日式溫泉體驗吧～

訂房網評價：9.3/10(agoda)

地址：宜蘭縣礁溪郷中山路二段187號

葛瑪蘭之星飯店

#戶外泡腳池 #獨立泡湯池 #房內星座主題星空燈

葛瑪蘭之星飯店。圖／agoda

葛瑪蘭之星飯店。圖／agoda

葛瑪蘭之星飯店。圖／agoda

葛瑪蘭之星飯店位在礁溪最繁榮的街道上，周圍美食眾多，想去哪都非常方便！房型提供雙人房和家庭套房，很適合情侶或親子入住，每間房間都有獨立泡湯池，在房中就能享受礁溪的美人湯，而且池子十分寬敞，兩人一起泡也沒問題喔！另外，當夜晚來臨時，一定要記得打開房內的星空燈，每間房都不同的十二星座主題，讓整個空間充滿浪漫氛圍。葛瑪蘭之星飯店在公設方面，除了有能仰望星空的露天溫泉，還準備了戶外泡腳池，不用出門人擠人，也能享受小魚咬腳的快樂～

訂房網評價：9.0/10(agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

礁溪五星溫泉飯店｜最頂級的奢華享受

礁溪五星級的溫泉飯店，不但房內皆設有超大的溫泉湯池，有的還有附設無邊際泳池、岩盤浴、SPA水療區、星空電影院等設施。無論是浪漫約會還是全家旅行，都能在這裡獲得最放鬆的假期。

礁溪長榮鳳凰酒店

#親子首選 #活動豐富 #奈米牛奶浴

礁溪長榮鳳凰酒店。圖／agoda

礁溪長榮鳳凰酒店。圖／agoda

礁溪長榮鳳凰酒店。圖／agoda

礁溪長榮鳳凰酒店是親子旅遊也是情侶泡湯的首選，雖然價位偏高，但非常值得！除了每間房都有溫泉池之外，飯店內休閒設施超豐富，可以觀賞表演，報名瑜珈、手做DIY各種活動，以及豐富的桌球撞球間、電玩娛樂室、健身房、SPA池、空中戶外游泳池等娛樂空間；還有超酷的雷射光廊，化身為特務穿越雷射光，超好玩的（雖然小編分數很低XD）～客房內則走日式風格，窗邊還有個類似和室的空間，可以一邊賞景一邊享用飯店提供的當季迎賓水果、迎賓小點，另外也備有浴衣與仿藺草拖鞋，可以穿著在飯店活動喔～沒有住宿也有湯房可以選擇，裡面還能體驗奈米牛奶浴，太享受啦！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

礁溪晶泉丰旅

#無邊際泳池 #星空電影院 #晶華旗下飯店

礁溪晶泉丰旅。圖／agoda

礁溪晶泉丰旅。圖／agoda

礁溪晶泉丰旅。圖／agoda

礁溪晶泉丰旅隸屬晶華酒店集團，距離礁溪火車站步行約3分鐘，設施及服務都很不錯！每天晚上五點到六點會有Happy Hour提供免費的堅果點心及飲料，頂樓還設有空中無邊際泳池、溫泉池，邊泡湯還可以一邊遠眺龜山島，享受海天一線的美麗景致，晚上在泳池邊還有星空電影院哦！礁溪晶泉丰旅提供雙人、三人及四人房，每個房型都有溫泉池，在房間就可以泡湯；最大的房型泉音家庭房甚至還有20坪這麼大，很適合冬天來泡湯渡假啊！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

礁溪親子溫泉飯店｜親子友善設施一次滿足

宜蘭礁溪這幾間親子溫泉飯店，除了有多種泡湯池之外，有的還設有兒童遊戲區、兒童戲水池、空中溜滑梯，或是電玩室、親子主題房等，來這裡住上一晚，不僅爸媽能夠好好享受放鬆，小孩也能玩得盡興～

冠翔泉旅

#親子友善 #精油泉療 #空中花園

冠翔泉旅。圖／Trip.com

冠翔泉旅。圖／Trip.com

冠翔泉旅 。圖／agoda

冠翔泉旅位於礁溪湯圍溝溫泉公園旁邊，以大自然為主題，設有空中花園！房型選擇多元，包括雙人、三人和四人房，每間房間都有綠植景觀窗，以及獨立泡湯池，像是置身於漂亮的森林。而大眾池與SPA，提供數個不同功效的泉療，分別加入五種漢方精油，並且他們也有溫泉魚池、超音波足壓按摩泉、兒童池。最貼心的是親子互動區，不只有許多玩具、賽車、流體畫課程，還有SWITCH，非常適合家庭旅遊入住喔～此外，飯店的早餐可以吃到下午1點！再也不用早起啦～

訂房網評價：8.8(agoda)

地址：宜蘭郡礁溪鄉仁愛路66巷6號

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店

#積木主題房 #獨立泡湯池 #早餐buffet

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 。圖／agoda

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 。圖／agoda

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 。圖／agoda

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店非常、非常、非常適合親子入住，而且小朋友一定會非常喜歡！宜蘭礁溪福朋喜來登酒店特別和宜蘭的「積木博物館」合作打造了泊麗客房，運用積木作品來佈置房間。除此之外還有規劃兒童遊戲區，裡面有積木池、球池、彩繪牆，頂樓也有無邊際游泳池、SPA水療區、烤箱、蒸氣室等！絕對可以同時滿足大人和小孩！各房型皆有室內泡湯池且乾濕分離～是不是超棒超貼心。來到這裡當然也別忘了到初食軒餐廳品嚐超美味被推爆的脆皮脂香鴨、廣式一品鴨、脆皮叉燒喔！

訂房網評價：8.6/10(agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

風華渡假酒店-礁溪館

#寵物友善 #冰島藍湖溫泉 #半露天泡湯池

風華渡假酒店-礁溪館 。圖／agoda

風華渡假酒店-礁溪館 。圖／agoda

風華渡假酒店-礁溪館 。圖／agoda

風華渡假酒店-礁溪館是2023年新開幕的溫泉飯店，首度將冰島的湖復刻在飯店的泡湯池，連露天的大眾池也是夢幻的藍色泉水！房型的部分有雙人房和四人房，最大的特色是在房間設立半露天泡湯池，既保留隱私性，又能更親近山林。風華渡假酒店–礁溪館也有親子戲水區、空中溜滑梯與泡腳池，不僅對親子友善，還是一間寵物友善飯店，有給毛孩子的專屬房間喔！而且他們的餐廳超厲害，選用宜蘭在地食材、海鮮直送，在飯店也能吃到鐵板燒和火鍋～

訂房網評價：9.0/10(agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路100巷28號

中天溫泉渡假飯店

#歐式奢華 #設施豐富 #30坪大套房

中天溫泉渡假飯店 。圖／agoda

中天溫泉渡假飯店 。圖／agoda

中天溫泉渡假飯店 。圖／agoda

從礁溪車站到中天溫泉渡假飯店步行約6分鐘，光是看照片就覺得這家溫泉飯店也太美了！中天溫泉渡假飯店擁有氣派的歐式建築外觀，進到大廳也很難不被他的晶光閃閃所吸引～飯店設施包含健身房、兒童遊戲室、電玩室，還有旅客超推薦的溫泉水療池（細分為兒童戲水、穴道水療、氣泡水療、沖擊水療區），規劃的很用心呀！房型的部分共有五種房型，分為雙人及四人房，還有30坪大的高級套房，且每間房都有私人湯屋，其中超厲害的露天景觀湯屋房，在房內陽台增設的露天湯屋，泡湯之餘還能賞星星看夜景！

訂房網評價：8.6/10(agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街1號

礁溪平價溫泉住宿｜高CP值的好選擇

小資族注意！這幾間礁溪溫泉住宿，雖然不像其他溫泉飯店一樣奢華高級，但每一間客房內，皆有提供溫泉浴池，有的還能賞整個蘭陽景觀、龜山島，有的則是附設遊戲空間或親子友善設施，因此也很適合親子入住唷～

捷絲旅-礁溪館

#陽台景觀湯池 #迷宮風呂 #遊戲及閱讀空間

宜蘭捷絲旅-礁溪館 。圖／agoda

宜蘭捷絲旅-礁溪館 。圖／agoda

宜蘭捷絲旅礁溪館 。圖／agoda

捷絲旅-礁溪館超適合有小朋友的親子家庭入住，除了有遊戲區域、閱讀區域、桌遊、DIY活動非常適合小朋友以外，露天風呂也分為成人池及兒童池，並且以迷宮作為設計，泡起來好玩又有趣～不用害怕小朋友不泡溫泉吵著要去遊戲區玩！捷絲旅-礁溪館還設有日式男女裸湯，分為冷水池及熱水池；每間客房都配有私人獨立景觀湯池，有的客房還有超大陽台景觀湯池，想要有私人空間邊賞景邊泡湯，趕快手刀訂房就對啦！

訂房網評價：8.7/10(agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號

佧美奧之湯溫泉民宿

#採光極佳 #超大浴缸 #戶外泡腳池

佧美奧之湯溫泉民宿 。圖／agoda

佧美奧之湯溫泉民宿 。圖／agoda

佧美奧之湯溫泉民宿 。圖／agoda

佧美奧之湯溫泉民宿提供住宿湯房與休息湯屋，沒有露天風呂、兒童遊戲間等公共設施，較適合情侶、朋友入住。房間裡的獨立湯池和衛浴空間超寬敞，大概佔掉房間一半的空間，由此可知房裡的泡湯池有多大！差點有把大眾池帶到房間的錯覺呢～（好浮誇），佧美奧之湯民宿的房間除了很寬敞之外，採光也是好到沒話說，若是行政套房房型還有戶外泡腳池喔！

訂房網評價：8.7/10(agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街116號

