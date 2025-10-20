台中美食推薦｜西屯萬家粉麵館，皮蛋炸醬麵超驚艷，牛肉麵與豬肝湯都讓人回味！

最近在台中漢口路挖到的一間寶藏麵館！🥹

常常在煩惱「到底要吃什麼」，附近的美食好像都吃過一輪，有點膩了...

但這次，我真的被驚艷到，找到一間會讓我想立刻再訪的愛店！

這間店叫做「萬家粉.麵館」，就在車水馬龍的漢口路上。

美食推薦｜西屯萬家粉麵館，皮蛋炸醬麵超驚艷，牛肉麵與豬肝" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1760924996-180274062-g_l.jpg"> 台中美食推薦｜西屯萬家粉麵館，皮蛋炸醬麵超驚艷，牛肉麵與豬肝

​外觀看起來是那種乾淨、明亮的小館子，但你真的走進去，點了菜，才會發現它有多不簡單。

走進店裡，先被小菜擄獲芳心

有時候，一間店的靈魂就藏在它的小菜裡。你懂那種感覺嗎？如果小菜只是隨便滷一滷、冰在冰箱很久的感覺，那主餐也很難讓人期待。但萬家的完全不是！

他們的滷味看起來都滷得非常入味，色澤是那種很漂亮的醬油焦糖色。

​那個「隔間肉」真的要特別講一下！它不是那種乾柴的肉片，而是帶點筋膜、口感Q彈的部位，淋上醬油膏再撒上滿滿的薑絲跟蔥花。

一口咬下，肉的鮮甜跟薑絲的微辛辣在嘴裡融合，超級開胃！

​「五香豆干」也超讚，它的孔洞裡都吸飽了滷汁，香氣很足，不是只有表皮有味道。還有「海帶」，滷得剛剛好，保有脆度又很入味。

光是這幾盤小菜，就讓我對接下來的主餐充滿了無限的想像。😍

重頭戲登場：濃郁到靈魂裡的「私房牛肉麵」

好，主餐來了！我點的是他們的招牌「私房特色-牛肉麵」。一端上桌，那個香氣... OMG！

它的湯頭是那種深沉的紅燒色澤，但又很清澈，不是那種混濁油膩的感覺。

我先小心翼翼地喝了一口湯... 哇！👏 這湯頭太有層次了！

​喝得出來是用心熬煮的，有蔬果的清甜味，帶著微微的香料氣息，然後是濃郁的牛骨香氣，喝完嘴唇還會有點黏黏的，那是滿滿的膠質啊！

它的調味很平衡，香濃但不死鹹，會讓人忍不住一口接一口。

再來是牛肉。我必須說，老闆給肉真的很大方！都是那種帶筋的牛腱肉，滷得超級透徹。

​你看照片就知道，那個肉塊的紋理多麼漂亮！它不是那種一夾就散掉的軟爛，而是你一放進嘴裡，用舌頭輕輕一頂就能化開的程度。

那個牛筋的部分，更是Q彈軟糯，簡直是人間極品... 😭

麵條用的是我喜歡的那種、有點粗度的拉麵，非常Q彈有嚼勁。這種麵最棒的地方就是它很會「巴」湯汁！

每一口麵條都吸附了滿滿的紅燒湯頭，配上酸菜的爽脆和蔥花的香氣... 真的，每一口都是幸福感爆棚！

驚喜之作：當皮蛋遇上炸醬麵？

如果說牛肉麵是經典的詠嘆調，那接下來這碗「特色炸醬麵-皮蛋乾麵」就是一首充滿創意的變奏曲！

說實話，我一開始在菜單上看到「皮蛋」加「炸醬麵」，我心裡是充滿問號的。🤔

​這兩個味道都超重的東西，放在一起... 真的可以嗎？會不會很可怕？但基於好奇心，我還是點了。

結果，它成了我今天的MVP！

這碗麵端上來，視覺上就超豐富。麵條上鋪滿了清爽的小黃瓜絲、紅蘿蔔絲、爽脆的菜脯，然後是一大匙深褐色的炸醬，最上面... 就是切碎的皮蛋和蔥花！

我懷著既期待又怕受傷害的心情，把所有東西都拌勻。

在拌的過程中，皮蛋特殊的香氣就跟著炸醬的豆香一起飄上來。我深深吸了一口氣，「嗯？好像... 很香耶？」

吃下第一口，我真的愣住了三秒鐘。太... 太好吃了！

​那個皮蛋的Q彈口感和它特有的、有點「阿摩尼亞」的風味，不但沒有跟炸醬打架，反而像個神奇的媒介，把炸醬的鹹香襯托得更溫和、更滑順！

皮蛋的蛋黃讓整個醬料多了一種「乳化」的濃稠感，讓每一根麵條都被醬汁緊緊包覆。

加上旁邊清爽的蔬菜絲提供了爽脆的口感，完全解掉了炸醬麵吃到最後可能會有的膩口感。

這根本是天才般的組合！它保留了炸醬麵的靈魂，又多了一層皮蛋的鮮味，口感層次超級豐富。

拜託，如果你敢吃皮蛋，你「一定」要試試看這個，絕對會打開新世界的大門！

完美的收尾：嫩到不可思議的「豬肝湯」

在吃了味道這麼濃郁的兩碗麵之後，來一碗清湯是必須的。我點了「豬肝湯」。

一般外面小吃店的豬肝湯，最怕的就是煮得太老、吃起來粉粉的，或是內臟的腥味處理得不好。

​但萬家的豬肝湯... 你看那個色澤！是漂亮的「粉肝」啊！

它的豬肝切得有一定厚度，但燙得恰到好處，咬下去是「嫩」中帶「脆」！一點腥味都沒有，只有滿滿的鮮甜。

​湯頭很清澈，是用薑絲和蔥花提味的簡單高湯，喝起來非常清爽舒服，剛好可以平衡前面乾麵跟牛肉麵的濃郁。

用這碗溫暖又鮮甜的湯來做結尾，真的太完美了。

一間用「心」在做的寶藏小館

從開胃的小菜、經典的牛肉麵，到創意十足的皮蛋乾麵，最後是火侯滿分的豬肝湯，萬家粉.麵館真的沒有一道菜讓我失望。

它不是那種華麗的網美店，但它用最紮實的食材、最用心的烹調，端出了會讓人打從心底感到滿足的美味。

這頓飯吃下來，不只是肚子飽了，心靈也覺得被療癒了。😌

​如果你跟我一樣，在尋找那種「吃完會想念」的味道，或是想在平凡的日常裡來點不一樣的美食刺激（就是那碗皮蛋麵！），這間店絕對值得你專程跑一趟。

我已經在想我下次什麼時候要去了... 💖