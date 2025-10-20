從回家到出走！「綠舞飯店」以溫柔節奏詮釋宜蘭的慢旅哲學

在綠意盎然的蘭陽平原上，總有一處讓人一再回望的風景。「宜蘭綠舞國際觀光飯店」以山嵐、田野與微風為序，描繪出旅人心中的靜謐所在，即使多次造訪，依然能在熟悉的步道、光影與氣息間，發現不經意的驚喜與樂趣。每一趟停留，都是一次與自然共鳴、讓心重新歸於平和的舒心之旅。

「宜蘭綠舞國際觀光飯店」日落時分的絕美風光。Eric Hsu攝

每次踏上宜蘭這片土地，總少不了與雨神的不期而遇。然而這回趕在颱風前夕造訪綠舞，彷彿被風掠走的雲層也帶走了陰霾，迎面而來的是一整片湛藍天際線與耀眼陽光。午後不妨放下行李，恣意在充滿日式氣息的園區漫遊，寬廣的草地上，綠頭鴨們結伴而行，搖曳著圓滾的身影，在金色陽光中愜意戲水，那一刻，彷彿連時間都放慢了腳步。

颱風前夕，在耶穌光照映下的綠舞飯店。Eric Hsu攝

綠頭鴨恣意漫步在草地，享受日光照拂。Eric Hsu攝

對於喜愛小動物的人，「擼LALA Sweets」絕對是個好選擇，隱身園區一隅的貓咪甜點店採預約制，為了確保每個時段入場，都能完整享受與貓咪的絕佳互動體驗，現場除了能盡情擼貓外，也供應多項特色餐食，像是貓掌造型的檸檬塔、抹茶千層，以及綠舞招牌金莎乳酪蛋糕等，店家也貼心將飲品換上外帶杯，避免與貓貓互動而打翻飲料。

「擼LALA Sweets」超萌小貓近距離互動體驗。Eric Hsu攝

造型甜點與飲品，度過歡樂午後時光。Eric Hsu攝

一趟美好的旅程，總能讓每個人找到屬於自己的微笑。小朋友最愛的水豚君，正慵懶地在水池漫遊，像極了一位懂得生活節奏的哲學家，現場供應牧草，能盡情享受餵食樂趣，來自南美洲的「水豚君」，性格溫馴和善，圓滾滾的身軀加上呆萌的步伐，讓現場手機快門聲，伴隨孩童歡呼聲此起彼落，別忘了與水豚來張親密合影，度過歡樂午後時光。

外型圓滾的「水豚君」深受小朋友喜愛。Eric Hsu攝

對於喜愛冒險的人，推薦「卡比巴拉躍湖號」滑索體驗，以綠舞高人氣動「卡比巴拉」（水豚）命名，滑索全長85公尺，現場有專業教練講解安全事項，並協助穿戴設備，順著滑索穿越湖面，微風掠過耳畔，眼前的綠意與天光交織下，從高處鳥瞰綠舞園區的絕美風光，把日常壓力都放鬆。或是選在日落時分啟程，霞光透過雲層探出，橙紅的餘暉灑滿天際，登上特製階梯，彷彿就能與天空貼得更近一點。

「卡比巴拉躍湖號」滑索體驗，能從高處鳥瞰園區風光。綠舞提供

園區特製階梯，以自然為景留下絕美合照。Eric Hsu攝

即使多次造訪綠舞，依然能在不經意間被各種小驚喜打動。踏入室內，淡淡的榻榻米香氣徐徐飄散，宛如初夏午後的稻田氣息，帶著陽光曬過草莖的溫柔芬芳。經典的和式設計巧妙地區隔了房間與玄關，柔和的燈光灑下溫潤光影，布幔隨風輕搖，勾勒出雅緻而含蓄的氛圍。天氣晴朗時，走上房內陽台，遠方龜山島的身影映入眼簾，感受專屬於你的視覺盛宴。

玄關掛滿彩色布幔，充滿濃厚日式風情。Eric Hsu攝

寬敞的和室房型，帶有淡淡榻榻米香氣。Eric Hsu攝

好天氣時，房內陽台能遠眺龜山島美景。Eric Hsu攝

美食是旅途的重要記憶，館內「日光璽舞 壽喜燒·割烹」能嚐到最具日本特色的料理，招牌「舞饌壽喜燒套餐」用料豐富，從綜合刺身、烤玉米筍、炸廣島牡蠣付和風塔塔，到主食壽喜燒，提供板腱牛或宜蘭葛瑪蘭黑豚梅花兩種任選，由專人桌邊服務，先把洋蔥放入鑄鐵鍋拌炒出香氣，倒入特製壽喜燒醬汁與清水勾兌，輕涮幾下淡粉色肉片即可出鍋，建議先從原味嚐起，再搭配生蛋液一起享用，別有一番韻味。

招牌「舞饌壽喜燒套餐」用料豐富，讓人大快朵頤。Eric Hsu攝

海鮮控最愛的「牡蠣土手鍋」，以溫潤陶鍋盛裝滿滿食材，層層堆疊出豐盛滋味。底層鋪上鮮甜高麗菜，依序加入台灣本土鱸魚、年糕、白蝦與水蓮等時令蔬菜，最後豪邁擺上飽滿多汁的牡蠣，再注入香氣濃郁的味噌湯底。隨著湯頭滾沸，熱氣氤氳、香氣四溢，溫熱的氣息在鼻尖盤旋，正是秋冬時節最療癒人心的暖胃滋味。

海鮮控推薦「牡蠣土手鍋」，奢華食材超滿足。Eric Hsu攝

美味一夜干現點現烤，鹹中帶香。Eric Hsu攝

每次入住綠舞，總讓人有種「回家又出走」的微妙感受。無論是春日的新綠、夏季的蟬鳴，抑或秋風輕拂、冬日微涼，每一次造訪都能發現嶄新的風景與驚喜。或是一場與動物的親密邂逅，或是一幕光影交織的靜謐時刻，綠舞總以最自然的方式，讓旅人重新與自己對話，將旅行的意義化作心底最柔軟的記憶。