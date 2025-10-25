2025年末香港旅遊更精彩 線上旅展搶攻早鳥四大優惠 系列歡慶活動超過100天狂歡不斷電

「香港美酒佳餚巡禮」10/23-10/26登陸中環海濱，邀您盡享名酒佳餚，感受維港畔的奢華氣息。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年1-8月台灣訪港人次超過100萬，跟去年同期相比成長26%。香港下半年活動滿檔，整座城市再度化身為節慶與盛事的璀璨舞台！十月的「香港美酒佳餚巡禮」帶來味蕾的極致饗宴，十一月的「香港單車節」邀請旅客沿維港天際線馳騁，感受動感活力。

隨著冬季到來，「香港繽紛冬日巡禮」的聖誕氛圍與「香港跨年倒數」將把熱鬧推向高峰。今年10/25-11/01更有匯聚風靡全球最強人氣 IP 的療癒萌點「維港海上大巡遊」，以及香港首個大型卡通輕氣球巡遊「Merry Balloon」也將在聖誕期間登場。不論是美食、運動、節慶還是娛樂，香港都將以多元魅力迎接旅客。香港旅遊發展局攜手六大旅行社，於10/13-10/26推出為期兩週的「香港線上旅展」，匯集最超值的行程優惠，邀請旅客用最划算的方式盡情玩轉香港。

▲香港「繽紛冬日巡禮」將於11月中旬盛大登場，璀璨燈海與節慶活動點亮全城。 圖：香港旅遊發展局／提供

買一送一 超值優惠成就最強同行方案

今年線上旅展最吸睛的亮點之一，絕對是旅行社推出的「買一送一」方案！只要花一人的價格，就能二人同遊香港，用超划算的價格輕鬆收穫滿滿美食、美景與驚喜體驗。

・易飛網／入住富薈上環酒店，搭配昂坪360纜車來回票與大嶼山開篷巴士體驗，二人同行一人免費專案，三天二夜機票加酒店二人僅需付10,888元起（未稅）。

・五福旅遊／推出荔枝角YX酒店三天二夜自由行，二人同行一人免費，二人只要付12,199元起（未稅）。

・雄獅旅遊／旺角仕德福酒店三天二夜自由行，買1晚送1晚，每人只要6,888元起（未稅）。

・可樂旅遊／九龍酒店買2晚送1晚的優惠，等於四天三夜自由行，每人僅需7,888元起（未稅）。

樂園景點魅力無限 玩轉香港人氣必訪

香港的樂園體驗向來是大小朋友的最愛，今年線上旅展更將香港迪士尼樂園、香港海洋公園、昂坪360等人氣景點一次打包，搭配精選飯店與專屬加碼優惠，方便旅客盡情暢玩經典樂園與必訪景點。

・可樂旅遊／推出迪士尼行程「四人成行一人免費」專案，入住迪士尼好萊塢酒店1晚＋富薈上環1晚的三天二夜自由行，含香港迪士尼樂園升等連玩2日門票與1次提早入園證，限搭長榮航空，每人只要15,888元起（含稅），四人同行僅需付三人費用，等於75折優惠。

・五福旅遊／購買「昂坪360纜車來回＋單程機場快綫」套票享買一送一優惠（售價1,800元），搭配金域假日酒店四人一室三天二夜自由行，每人12,299元起（含稅），第二、四人各可再減3,000元。

・雄獅旅遊／灣仔帝盛酒店四人一室三天二夜自由行，包含香港海洋公園門票，並提供酒店至海洋公園的單程專車接駁。每房再贈蘭芳園鹹檸檬，逢周二、三入住再加碼送跑馬地賽馬啤酒兌換券，每人12,400元起（含稅）。

輕奢首選 尊享頂級香港體驗

追求高質感旅遊體驗的旅客絕不能錯過這次線上旅展，精選頂級酒店與尊榮體驗，從奢華住宿到獨家活動一應俱全。

・雄獅旅遊／特別安排在君悅酒店的沉浸式 3D 投影美食奇幻之旅「Le Petit Chef 小小廚師」饗宴，限定11/28出發，安排維港凱悅尚萃酒店海景客房三天二夜自由行含早餐，二人一室每人23,999元起（未稅）。

・東南旅遊／港島香格里拉酒店三天二夜自由行，三人一室含每日早餐（每客價值港幣398元），並升等尊榮山景客房，每人16,988元起（未稅），適合親友同行享受奢華住宿體驗。

・易遊網／香港文華東方酒店三天二夜自由行，每人20,999元起（含稅），為旅客打造極致舒適的尊榮之旅。

▲雄獅旅遊邀請遊客開啟沉浸式 3D 投影美食體驗，結合視覺與味覺一同走進光影交織的奇幻。 圖：香港旅遊發展局／提供

驚喜優惠 玩出香港更多可能

「驚喜優惠」最適合喜愛靈活、自由玩法的旅客，無論是短程快閃或城市探索，都能以超值價格解鎖香港的獨特驚喜。

・易飛網／旺角仕德福酒店四天三夜自由行，搭配晚去晚回大灣區航空／香港航空，並贈送香港上網卡及八達通卡，每人僅需4,988元起（未稅）。

・可樂旅遊／今旅酒店三天二夜自由行，搭配國泰航空與港鐵遊客全日通，每人7,888元起（未稅），讓旅客輕鬆暢遊全港交通網絡。

・雄獅旅遊／12/31出發香港跨年行程，入住旺角仕德福酒店，搭乘國泰航空，並可於海港城戶外「專屬貴賓區」欣賞跨年煙火秀，每房含一套海港城商場雙人禮品卡（港幣$500）及跨年派對包，另贈送機場至酒店去程接駁，四天三夜，二人一室每人15,888元起（未稅）。

▲香港 Bar Leone 榮登「世界50最佳酒吧」榜首，以義式熱情與創意調酒征服全球味蕾。 圖：香港旅遊發展局／提供

精采活動不間斷 香港隨時出發

「香港美酒佳餚巡禮」將於2025/10/23-10/26在中環海濱活動空間登場，賓客可以一站盡享「13星7鑽」級美饌。「尊尚名酒區」可以一次性喝到法國五大一級酒莊的佳釀，「品味館」可以品嚐星級名廚齊心呈現豐盛晚宴。現場共超過300個美酒及美食攤位，讓入場人士舉杯盡興而歸！只是要海外旅客可以都可以獲贈一份「嘉賓優享禮包」，內容包括入場券、4張品味券及品酒杯一隻，索取詳情可上官網查訊。【※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】

2025年「世界 50 最佳酒吧」頒獎典禮10月初首度在香港舉辦，香港本地酒吧 Bar Leone 榮登全球榜首，成為榜單創立以來首間奪冠的亞洲酒吧，Bar Leone 透過有趣而經精心策劃的方式，添上點點懷舊情懷，向顧客展示出歡樂氣氛和工藝精神，致力成為一間歌頌義大利流行文化的鄰里雞尾酒吧。

另外一家本地酒吧 COA 則名列第38位，奠定香港酒吧界在亞洲，以至全球的領先地位。港旅局官網亦整理全新酒吧地圖，搜羅過去數年榮獲「亞洲50最佳酒吧」及「世界50最佳酒吧」的香港本地酒吧，方便旅客好好規劃「酒吧之旅」，感受香港多元酒吧文化的獨特魅力。【※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】

香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於11/30舉行，共開放6,000個名額予本地及海內外單車手參與，最受歡迎的「50公里組」，讓參加者踩上『四隧三橋』，另有「32 公里組」則經過『兩隧兩橋』，為旅客帶來前所未有的單車旅遊體驗，印證了香港『運動加旅遊』的獨特魅力。當天西九文化區藝術公園更特設單車嘉年華，帶來多元化表演，融匯音樂及運動元素，同時亦提供各式餐飲、運動裝備展銷、新興運動體驗、面部彩繪及氣球藝術等藝術工作坊，為不同興趣的市民旅客呈獻多元豐富的消閒節目，共同投入感受單車節熱鬧氣氛！

▲香港首個大型卡通輕氣球巡遊「Merry Balloon」，近20個人氣角色化身巨型氣球翱翔維港上空 。 圖：香港旅遊發展局／提供

步入歲末，香港將沉浸在濃濃聖誕氛圍之中，商場街頭處處可見閃爍燈飾與夢幻裝置點亮城市。今年聖誕將迎來一場前所未有的節日盛典－「Merry Balloon」！屆時，近20個深受大人小朋友喜愛的國際和本地人氣 IP 角色，將化身巨型輕氣球，於維港上空翱翔，為城市注入熱鬧歡騰的聖誕氣氛，打造大規模的卡通輕氣球巡遊活動。

此外，「香港繽紛冬日巡禮」也將在11月中旬登場，每年備受矚目的巨型聖誕樹也將再次亮相，走進聖誕季節的香港，滿城盡是浪漫迷人的燈飾與主題裝置，每一個轉角都充滿節慶驚喜，讓這個冬天格外溫馨又難忘。最後，還有一年一度的跨年維港煙火，更是不能錯過的慶典，現在就趕快規劃年末的香港假期吧！

