日韓兩地TOP3人氣滑雪場曝光！連三年成長40％ 日韓人氣滑雪行程 回饋點數雙倍送

日本人氣滑雪場「北海道手稻滑雪場」奪冠。 圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】冬季旅遊旺季即將到來，海外滑雪行程持續升溫！旅遊電商平台 KKday 分享，自2023年起，滑雪體驗商品已連續三年成長超過40%，以日本韓國最受歡迎。KKday 也公布日韓兩地各自的 TOP3 人氣滑雪場攻略，滿足初學者、家庭到高階玩家的需求，並於即日起至10/23，推出「日韓滑雪行程 KKday Points 點數雙倍送」回饋活動。另玉山卡友只要購買 KKday 日韓滑雪商品，單筆滿3,500元還能享有9折優惠！除了已備齊一系列日韓滑雪、賞雪、溫泉與美食行程，也力倡合法滑雪教練的重要性，保障廣大滑雪愛好者的安全與權益！

【日本 TOP３人氣滑雪場 】

北海道手稻滑雪場奪冠、富士山 Snow Park Yeti 勇奪第二、琵琶湖山谷＆箱館山滑雪場 並列第三

▲日本人氣滑雪場「富士山 Snow Park Yeti」位居亞軍。 圖：KKday／提供

KKday 表示，近期除了日韓賞楓行程熱賣外，滑雪商品的下單狀況也比往年提前兩週，出發日期集中在今年12月至明年2月間，以目前的銷售數據來看，日本人氣滑雪勝地冠軍由「北海道手稻滑雪場」拿下，此地曾是札幌冬季奧運滑雪比賽場地，雪質細膩且穩定，雪道設計多元，兼顧初學者與高階滑雪者需求，且距離札幌市區僅40分鐘車程，白天可滑雪、晚上享受札幌購物與美食。KKday 推出的一日遊行程包含滑雪裝備租借、來回接駁巴士、中文滑雪教練與攝影服務，每人4,636元起，深受自由行旅客歡迎。

▲日本人氣滑雪場「琵琶湖山谷滑雪場」並列第三名。 圖：KKday／提供

東京近郊熱門親子雪場「富士山 Snow Park Yeti」緊追在後、位居亞軍，以初學者友善雪道著稱，頗受家庭旅客青睞。園區設有專業教學區與親子設施，旅客也可選擇玩雪橇+採草莓一日遊，包含來回接駁巴士、雪場入場票，每人2,748元起。

位於滋賀縣的「琵琶湖山谷滑雪場」與「箱館山滑雪場」則不分軒輊、並列第三名，距離大阪、京都僅約 90 分鐘車程。琵琶湖山谷擁有壯闊湖景與多變雪道，是中高階滑雪者的天堂；而箱館山則以柔軟雪質與雪上遊樂園聞名，適合親子與初學者，KKday 皆有滑雪、玩雪方案，讓旅客輕鬆體驗關西人氣冬季美景。

▲韓國人氣滑雪場「伊利西安江村滑雪場」勇奪冠軍。 圖：KKday／提供

【韓國 TOP３人氣滑雪場】

伊利西安江村、洪川大明維瓦爾第、威利希利滑雪場

除了日本滑雪外，KKday 也同步分享韓國TOP3人氣滑雪場攻略，「伊利西安江村滑雪場」勇奪冠軍，距離首爾僅一小時車程、擁有安全滑道，KKday 也針對初學者推出「魔毯輸送帶方案」，只要穿上滑雪裝備、站上輸送帶，就可以輕鬆到達初雪者滑雪道，適合闔家參與，每人1,222元起，還可享有KKday專屬休息室。

位於江原道的「洪川大明維瓦爾第度假村」拿下亞軍，其為韓國規模數一數二的滑雪場，並擁有冰雪王國、觀光纜車等遊樂設施，主打兩天一夜滑雪團，含住宿、交通接駁、滑雪設備租借、入門課程等，每人7,802元起，並為KKday旅客提供限定資訊櫃檯。

季軍則為江原道「威利希利滑雪度假村」，其為2024冬季青年奧運會官方場館，擁有20條多元雪道，滿足不同程度的滑雪玩家需求，主打超值一日遊，包含交通接駁、設備租借、滑雪課程、吊椅纜車，每人只要1,537元起。

KKday 主打滑雪合法教練 再推日韓滑雪行程點數雙倍送、日韓旅遊金折扣

近年滑雪市場快速擴張，不少旅客會因價格考量選擇白牌教練，忽略安全與專業的重要性。KKday 也呼籲旅客務必選擇具官方認證的合法教練，保障自身權益，旅客可透過以下步驟確認合法性：查核教練是否持有國際認可證照、確認教練所屬滑雪學校與雪場有正式合作、選擇如KKday這類具審核制度的旅遊平台。

看好滑雪銷售續夯，KKday 也推出一系列優惠禮遇，消費者只要購買日韓滑雪行程，KKday Points 回饋點數一律雙倍計算，玉山全卡友若購買日韓滑雪商品，單筆滿3,500元還能享有9折優惠、最高折700元，玉山 Unicard 與熊本熊卡友，單筆滿3,500元也能享有88折優惠、最高折600元。KKday 再加碼全站日本指定行程折1,000元、韓國商品滿1,200元享97折等，讓旅客冬日爽玩日韓！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野