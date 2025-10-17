高CP值不採雷！地點超優的「台中火車站住宿」推薦

台中藍天飯店。圖／agoda

台中火車站附近有超多景點可以逛，宮原眼科、第四信用合作社、台中公園、第二市場都在附近，要吃、要逛一應具全真的超級方便，但你想好要住哪裡了嗎？還沒想好的話剛剛好~因為小編整理了幾間走路10分鐘內就能到台中火車站的飯店，不僅交通方便，價格還平價，這集為你帶來滿滿的C/P值！

台中火車站住宿怎麼選？3大類型推薦給你！

來台中旅行，選對住宿真的很重要！這篇文章幫你整理出三大類型住宿推薦：

如果是想享受高品質服務的旅客，推薦入住設施完善的台中星級飯店；預算有限的小資族和學生，價格實惠的台中平價住宿超級適合你；最後，熱愛風格設計的文青旅人，可以選擇風格獨特的台中設計旅店。

台中火車站住宿

台中星級飯店推薦｜高品質住宿與完善設施首選

台中星級飯店以高品質的服務與設施著稱，他們不僅提供頂級的住宿體驗，也提供多元的服務設施，像是精緻的豪華餐點、咖啡廳、夜景酒吧等，適合想要體驗奢華服務的旅客。

台中李方艾美酒店

台中李方艾美酒店。圖／agoda

台中李方艾美酒店。圖／agoda

台中李方艾美酒店總高25層樓高，即使是在房間都能輕鬆觀賞台中市的夜景，不論是大廳、健身房之類的公共區域或是房間都設計得非常大氣、時髦；為延伸酒店圓弧形的外觀，因此大廳也大量採用圓形的設計，像是：吊燈、沙發、地毯…等，且為凸顯高樓的視野優勢，每一間客房和健身房都有著超大面的落地窗，頂樓還有高空酒吧和高空景觀泳池；房間即使是最基本的雙人房型也有足足13坪大，可以說是十分寬敞了！迎賓小點心、浴缸、全身鏡更是貼心得一樣不少，更別說還有膠囊咖啡機了！早晨在房間就能喝上一杯咖啡，多快樂呀~

地址：台中市中區建國路111號

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

悅樂旅店-台中站前

台中悅樂旅店。圖／agoda

台中悅樂旅店。圖／agoda

悅樂旅店-台中站前是遠雄旗下的平價飯店，距離台中火車站只需步行不到10分鐘，房型從簡單的背包客房型到四人房都有，有帶小孩入住的話也可以選擇小孩最愛的樓中樓房。每天11:00-20:00大廳都會提供免費的茶飲和爆米花，公共閱讀區、共享廚房和公共的影視空間更是應有盡有、設備完善，影視空間「窩樂」在晚上時也會撥放電影，每晚22:00-23:00會在一旁的櫃子擺上泡麵讓房客免費享用；攜帶小小孩入住的爸媽們也不用擔心，旅店備有嬰兒用品，像是：買瓶消毒鍋、床圍和嬰兒澡盆，這些都是可以免費借用的；除了嬰兒用品外還有其他設備可以免費租借，像是：蒸臉機、肩頸按摩機、泡腳機、自行車…等，是不是超級貼心呢？

地址：台中市中區中山路55號

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

台中平價住宿推薦｜小資族與背包客的高CP值選擇

台中平價住宿提供了多種的床位選擇，從背包客房到一般的套房通通有，可以滿足不同旅客的需求。雖然台中平價住宿的價格實惠，但業主還是將空間打掃得相當整潔，再加上近台中火車站的位置，CP值真的超高的啦～

路得行旅-台中站前館

路得行旅-台中站前館。圖／agoda

路得行旅-台中站前館。圖／agoda

如果不想花太多錢，但又希望能住得有些品質的話，不妨來看看這間路得行旅-台中站前館，路得行旅-台中站前館的房型中規中矩，從單人房到四人房都有，房內的衛浴也採用乾濕分離，公共廚房也有免費的茶水餅乾可以拿，微波爐、小烤箱、磨豆機、餐具更是一樣不缺，室內的公共空間有許多大扇的窗戶，採光良好，且有懶骨頭和沙發可以隨意休息，擔心室內會吵到人的話也有室外的天台可以去喔！雖然是一間中規中矩的旅店，但由於價格相較便宜，所以總是評價不低，是一間網友十分推薦的平價旅店。

地址：台中市中區建國路123號12樓

訂房網評價：9.4/10(Agoda)

台中設計旅店推薦｜獨特設計與氛圍打造旅遊新體驗

台中有多間設計旅店以獨特的風格和文青氛圍吸引了不少旅客，這裡的住宿空間有的走簡約清新風，有的則結合在地文化，並創造出自己的文創品牌，適合喜歡有特色或是喜歡分享住宿體驗的旅客入住！

葉綠宿-茶覺旅

葉綠宿-茶覺旅。圖／agoda

葉綠宿-茶覺旅。圖／agoda

葉綠宿-茶覺旅從台中火車站出來過個馬路就到了，可以說是無敵近～不僅有超多客房和停車位，13樓還有免費供房客使用的洗衣機和洗衣粉，為響應環保，房內雖然不提供瓶裝水但每層樓的走廊都有飲水機，冷水、溫水和熱水都可直接取用，對於不敢使用飯店熱水壺但又想喝熱水的人來說大概是一大福音吧XD房型從基本的雙人房到六人房都很齊全，帶小小孩入住的話還可以事先和飯店聯絡預約嬰兒澡盆與游戲床，B1也有些小點心和飲品都是全天免費取用的，是一間非常貼心又舒適的飯店喔！

地址：台中市中區建國路173號

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

田中央旅店

田中央旅店。圖／agoda

田中央旅店。圖／agoda

田中央旅店近年來成為許多旅客來台中的住宿首選，這裡不僅地理位置方便，旅店內部的的裝潢也都非常優美，採光非常好，光是坐在交誼廳，悠閒地品嘗著旅店提供的咖啡，就能夠讓旅客有度假的感覺。旅店的客房非常寬敞，所有客房都配有乾溼分離的獨立衛浴、平板衛星電視等設施，還可以使用旅店內的按摩服務，為一整天忙碌的旅程做一個完美的的結束。田中央旅店不僅有優異的地理位置，更有貼心的客房服務，是台中住宿絕佳選擇之一。

地址：台中市東區大智路65號

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

