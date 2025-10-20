第12屆國際金旅獎「國內旅遊組」展現創新魅力 打造台灣旅遊新風貌

示意圖／ChatGPT

無法拆電池的3C用品易踩雷

出國旅遊難免想買些伴手禮或實用小物帶回家，但你知道有些物品其實禁止入境嗎？若在機場被海關攔下，不僅會遭到沒收，甚至可能被罰款。一名台灣旅客就在日本購入熱銷的USB瀏海電捲棒，返國準備通關時卻被攔下，由於該款無線瀏海電捲棒內建不可拆卸鋰電池，海關人員明確告知「不能隨身攜帶，也不能放託運」。最後，她只能眼睜睜看著4支全數遭沒收，讓人相當扼腕。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理近兩年來十大機場違禁品，快來看有哪些新制上路！

No.10 藥品

禁止EVE止痛藥：韓國

入境台灣時，旅客攜帶藥品須符合「自用藥物限量表」：

1.一般非處方藥每種最多12瓶（盒、條、支等），合計不超過36瓶。

2.處方藥若無醫師處方證明，最多可帶2個月用量；有處方證明者則不得超過該證明所示之合理用量，且上限為6個月用量。

不少人去日本旅遊都會買知名的EVE藥品止痛藥，但韓國2025年4月起，禁止EVE止痛藥攜帶入境，因為部分EVE藥品含有未經韓國核准的成分「丙烯異丙乙酸尿」，該成分恐引發過敏性休克等嚴重副作用，基於健康風險控管，韓方決定全面禁止其入境。

No.9 槍砲彈藥類

禁止機場：全球

旅客搭機依法禁止攜帶槍砲彈藥、爆裂物或託運上飛機，近兩年相關討論有兩個聲量高點。陸軍一名上尉2024年5月搭乘華信航空高雄往澎湖班次，在通過安檢線時，遭X光儀器查出手提行李內有1顆T74排用機槍子彈，上尉坦承這顆子彈是部隊所有，應該是平日操演時不慎落入隨身行李袋內。案件引發網友討論，「操演完不用點彈殼喔」、「藏衣服藏到忘記？」

此外，一樣在高雄小港機場，2024年7月有一 名旅客向空服員稱攜帶手榴彈登機，造成航班延誤約2小時。警方確認是虛驚一場，並逮捕嫌疑人，依違反民用航空法移送。

No.8 電動行李箱

翻攝FB／桃園國際機場、X／jj機場禁止使用：台灣、日本、新加坡、英國、香港

禁止航空公司：阿聯酋、達美航空

電動行李箱除了能裝東西，也能一秒變成電動代步工具，連韓國女團BLACKPINK都超愛，甚至曾坐在行李箱上表演，在市面上迅速竄紅。不過該行李箱的方便性卻在人潮擁擠的機場內釀成交通亂象，加上電動行李箱內建大容量鋰電池，有可能會引發航空安全，多國政府宣布機場禁止騎乘電動行李箱，其中日本更禁止街頭騎乘電動行李箱。根據日本《道路交通法》，電動行李箱被歸類為「附有原動機的自行車」，在無牌且無照的情況下，在公路上行駛構成違法，將面臨3年以下有期徒刑或約新台幣10萬元罰緩。有網友表示，「管太寬，沒撞到人就好了」；但也有人認為，「早該禁止」。

延伸閱讀：電動行李箱惹議！BLACKPINK不能在桃機騎了 日本違規罰款高達10萬

No.7 打火機

禁止託運機場：全球

依法打火機不得放置於託運行李中，以防在運輸過程中因受壓或高溫而引燃；隨身行李原則上亦禁止攜帶，但有些國家允許隨身攜帶一個傳統打火機且不得使用，至於防風及藍焰打火機隨身或託運行李皆禁止。

2025年6月有網友發文詢問，去中國旅遊可以帶打火機上飛機嗎？有不少人回覆，「機場吸菸處都會有打火機，不然跟人借也是很普遍」、「中國搭機都不行，會有防爆檢查」。

No.6 果醬、泡菜等液體

禁止隨身上機：全球

超過100毫升的果醬、泡菜等液體或膏狀物品禁止隨身攜帶上機，必須放入託運行李中。不過，仍有不少旅客分不清哪些物品被歸類為液體，因此在安檢時被攔下。2024年1月，一位網友發文分享果醬被扣留在海關，質疑「果醬哪裡危險？」引起熱烈討論，「鹹果醬...該不會是Marmite？」「規定是這樣的啦⋯⋯日本安檢也會沒收味噌」、「話說布丁也不能手提喔」、「規定上真的是可以抹得開就是液體」；還有人表示，「現場吃到剩100ml！吃給他看」。

No.5 加工肉類

翻攝FB／動植物防疫檢疫署禁止機場：全球

台灣事亞洲唯一3大豬病（豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫）的非疫國，對於邊境加工肉類（香腸、肉鬆、臘肉、肉乾等） 的入境規定極為嚴格，以防範動物疾病傳入。許多看似不含肉的食品如五仁月餅、鳳凰捲和部分青糰也含有肉，需特別留意。2025年7月，一位女子不慎將含肉的「玉米澱粉腸」帶回台灣，慘遭海關重罰20萬元。網友表示，「付了20萬，以後就會記得很清楚」、「心存僥倖」；還有人認為，「試著主張裡面沒有肉，搞不好真的沒有」。

No.4 仿冒品

禁止機場：全球

仿冒品（包括偽造品牌服飾、手錶、包包、電子產品等）多數國家禁止或限制進出口，在機場可能被海關扣押或沒收。財政部修改緝私免罰標準，取消小額免罰機制，2025年6月開始，旅客出國旅遊購買假名牌包包、3C產品等出入境，不管有無申報，被海關查獲，即使金額在5000元以下，除物品會被沒收，也會被處以最高1.5萬元罰鍰。的罰鍰。有網友表示，「現在海關也要當鑒定師了嗎？厲害厲害」、「增加海關負擔」。

No.3 動植物類

翻攝FB／Taiwan in Melbourne禁止機場：全球

攜帶活體、植物、種子以及動植物衍生品，例如樹苗、標本、水果等通常受植物檢疫法規限制，必需取得合法檢疫許可證或依規定申報。若未通過檢疫可能被沒收或銷毀。台灣海關規定，農產品總重超過 6 公斤、種類超過規定，或未經申報檢疫皆不得入境。

近幾年不少民眾去澳洲旅遊會將袋鼠蛋蛋當作紀念品帶回國，但它其實禁止入境台灣。此外，有網友分享從日本返台機上大啖草莓照，引起不少人討論，「日本的海關及安檢是不會限制你帶水果出境，只是不能攜帶水果入境台灣」、「過海關前吃完就好了」。

延伸閱讀：澳伴手禮「袋鼠蛋蛋」恐罰20萬！「這步驟」才可入境 袋鼠蛋蛋怎麼來？

No.2 刀剪類

禁止隨身上機：全球（例外：特定食物剪）

搭乘飛機時，刀具、剪刀不得隨身攜帶上飛機，必須託運。但桃園機場公司表示，兒童食物剪如要放隨身行李，須請留意中心點到刀鋒，不得超過6公分，且為塑膠安全（圓頭）剪刀。指甲剪、眉夾等生活小工具，多數允許攜帶，但仍須通過安檢人員判斷。旅客若攜帶廚刀、折疊刀、多功能刀具、鐮刀等，則必須全數託運。建議民眾出國前，務必查詢航空公司與出發國機場安檢規範，並妥善打包刀具以避免退運或延誤。

No.1 行動電源

禁止託運機場：全球

航程間禁止使用航空公司：台灣航空公司、韓國航空公司、泰國航空、新加坡航空、酷航

近年來，行動電源因為鋰電池過熱、內部絕緣層破裂或短路，造成飛機火災、冒煙等緊急狀況。例如2025年1月，一架釜山航空客機準備起飛時就因頭頂行李艙放置的行動電源自燃，導致機身受損並緊急疏散乘客。因此，許多航空公司已開始重新檢視、限制行動電源在飛機行李艙內的存放位置與攜帶方式，不少航空公司要求乘客搭機期間禁止使用及充電，以及不可置於座椅上方置物櫃。有網友表示，「雖然規定越來越嚴格，但也是好事」、「感覺行動電源會越來越嚴格規定」。

