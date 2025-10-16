2025-10-16 19:27 女子漾 /編輯周意軒
10月美食新開幕一次看：燒肉×牛舌×鐵板燒×百味餐檯，4家亮點與必點清單
10月餐飲戰場熱度堪比金鐘週，從新莊到信義、永康商圈，4家話題新店輪番上線：有把壽喜燒、日高昆布搬進烤網的創意燒肉，也有東京級厚切牛舌的台北首店、主打「1680起14–16道」的和牛鐵板Omakase，以及以「十大餐檯、百味探索」回歸的高規自助餐。想約姐妹去萬聖節搞怪派對或週末慶功聚餐，直接把這篇收藏。
1／燒肉の名門 赤虎（新莊店）：九大醬料＋昆布牛排，千元就能吃到飽滿幸福感
新北第一間赤虎落腳新莊宏匯思源I-Tower，百坪空間、104席與7間包廂，走路就能銜接環狀線與機場線，通勤族下班聚餐超順。菜單把「高性價比雙人組合」玩出新高度：
1 赤虎新推出「滿腹拼盤」一次點滿美國Prime腹肉牛五花、Choice牛五花、牛培根、松阪豬與台灣豬培根，總重約440g，搭白飯雙人套餐，鹹香醬香直接滿盤。
2 老饕必點「牛舌滿貫拼盤」NT850，把整根牛舌分切四部位，配鹽昆布、橙醋蘿蔔泥吃法多變；口感從脆到嫩一次收編。
3 特色單點很會玩：
・「昆布肋眼」NT1080，用北海道日高昆布包裹肋眼醃48小時，桌邊烤到五分熟後分切成老饕＋肋眼心，海苔鹽一沾香氣開掛。
・「和風月見牛五花」NT480，把壽喜燒概念搬進烤網，單面炙烤後沾松露蛋黃醬，濃滑到想把醬直接拌飯。
・「千層腹肉五花」NT450，表面炙出焦香再浸鹽昆布柴魚高湯，最後滴米醋清口，日系韻味超上癮。
4 醬料直接上「滿漢九味」：橙醋蘿蔔泥、蔥鹽、蔥鹽昆布、鹽昆布、松露蛋黃、柚子胡椒、唐辛青蔥、黃金芥子醬、香草奶油，每一口都能切換風格不怕膩。
期間限定「豐宴套餐」把牛舌滿貫、日本國產牛老饕拼盤、大蝦、石鍋拌飯與甜點一次打包，節慶聚餐很可以。
2／探索廚房（改裝回歸）：十大餐檯×比臉長和牛握壽司，百味一次環遊
近300坪開放空間、三間可包12–20人的包廂，這次把「日料檯」擴到兩倍、品項升級到約30款，晚餐與假日每位2,380元起＋10%。亮點密度很高：
1 「八國環遊、十大餐檯」：日料檯、海鮮檯、海鮮現烹區、鐵板檯、爐烤檯、熱饗區、義饌區、甜點區、冰果區、醇飲吧，從新加坡辣醬龍蝦、花雕蒸帝王蟹腳，到馬沙拉烤羊腿、爐烤和牛臀上蓋，走到哪吃到哪。
2 假日限定「比臉還長的炙燒和牛握壽司」，現場火焰劃過油花紋理，搭海膽鮭卵手卷，海陸氣勢直接拉滿。
3 海鮮一次上超過50款：蝦蛄、松葉蟹腳、九孔鮑、生蠔到澎湖小卷，現烹區還有現煎奶油干貝、鹽昆布燒鮑魚、泰國蝦。
4 甜點化身「巴黎伸展台」：馬卡龍、可麗露、瑪德蓮、費南雪到行動甜點車儀式感滿點。
5 醇飲吧導入「智能調酒機」，假日升級獺祭氣泡酒；入席前先送金華火腿老母雞湯、離席再給伴手禮，整個用餐動線充滿儀式感。
想辦生日或萬聖節趴，這裡拍照與餐檯火力都很到位。
3／牛舌の檸檬（台北首店）：10／25開幕，厚切牛舌＋羽釜現煮白飯的靈魂組合
東京新宿起家的「牛舌の檸檬」終於來台，10月25日開幕、地點在台北市信義區逸仙路42巷9號。賣點很直接：
1 炭火直烤「超厚切牛舌」與牛舌牛排主打焦香與彈性，舌根厚切咬下多汁帶Q，炭香很上頭。
2 定食套餐把牛舌湯、牛舌咖哩、釜飯、沙拉一次備齊；檸檬、山藥泥、味噌或咖哩都能變換風味。
3 米飯控必收：用大羽釜現煮精選白米，粒粒飽滿、熱騰騰上桌，是牛舌的黃金拍檔。
4 想升級還有生拌牛舌、A5和牛壽喜燒、鮭魚卵飯等加點選項，下班想大口療癒，這家很適合快速滿足。
4／初海和牛鐵板燒（永康商圈）：20席預約制，1680起14–16道的Omakase體驗
火鍋霸主馬辣集團跨界鐵板燒的新品牌「初海」，全台首店插旗台北永康街1號4樓，10／17正式迎賓、20席全預約制。主打「全台最高CP值Omakase和牛鐵板燒」——1680元起就能吃到14–16道，從西班牙鵝肝、現刨法國松露、德國魚子醬、北海道生食級干貝到野生大龍蝦、南非活鮑、日本A5和牛一次滿足；研發了「龍蝦三吃」（可頌佐明太子、日本琴酒焰燒、蝦膏味噌湯）與「A5和牛二吃」（壽喜燒＋麥卡倫焰燒牛排），近距離欣賞鐵板火焰秀的同時把味覺與嗅覺一起拉滿。主餐還能7選：日本鹿兒島A5和牛、美國骨付牛小排、厚切牛舌、羊小排、櫻桃鴨胸、松阪豬＋脆皮雞腿、日本宮城銀鮭都在列，吃牛或不吃牛都能被安撫到。店點鄰近東門站5號出口，營業時段為11:00–15:30、17:30–21:30，建議直接線上卡位。
實用資訊快收
1 赤虎新莊店：新莊宏匯思源I-Tower，近捷運環狀線與機場線；牛舌滿貫NT850、滿腹拼盤NT1400、昆布肋眼NT1080、和風月見牛五花NT480、千層腹肉五花NT450，九大醬料檯NT30起。
2 探索廚房：午、晚餐每位2,380元起＋10%，假日加碼獺祭氣泡酒、比臉長握壽司與帝王蟹腳現烹。
3 牛舌の檸檬 台北店：10／25開幕，台北市信義區逸仙路42巷9號；厚切牛舌、牛舌定食、釜飯是招牌。
4 初海和牛鐵板燒 永康店：10／17起迎賓，台北市大安區永康街1號4樓，20席全預約制；1680起14–16道，龍蝦三吃、A5和牛二吃為主秀。
想做萬聖節主題或年末聚餐晚會，這4家從價格帶到儀式感都能對到位，直接把姐妹拉團訂位就對了。
