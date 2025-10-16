2025-10-16 09:55 FunTime旅遊比價
吃喝玩樂一次滿足！北海道必訪景點推薦
北海道，除了腦中一秒浮現白雪靄靄的美景外，能夠一次囊括日本四季所有的美，我想就只有北海道了。北海道四季風情相當迷人，春賞芝櫻、夏觀花火、秋獵紅葉、冬茗溫泉，還可以將水果特產、鮮甜海鮮通通吃個過癮，本期小編就要告訴大家去一次讓人難以忘懷的北海道景點，讓大家有機會去日本北海道旅遊的時候，人氣景點一個也不漏！
【道北】富田農場
滿山滿谷的各色花卉
說到北海道必訪景點，一定會想到富田農場！富田農場坐落於北海道中央，光是花田分區就多達8種以上，滿山滿谷的花卉品種，每到春夏之際，就會有各種不同的花草盛開，其中最受歡迎的薰衣草花田，最佳賞花期大約落在七月中旬至八月初。而除了賞花之外，農場內也有販售薰衣草相關的周邊商品，像是造型娃娃、芬香用品、保養用品、吊飾、乾燥花等，喜歡吃冰的民眾，也能買支薰衣草冰淇淋來嘗嘗，淡淡的薰衣草花香加上濃郁綿密的霜淇淋，可以說是農場內必吃的美食之一呢！
交通：JR富良野站車程約20分鐘
開放時間：9:00-17:00（週三公休，因應季節活動調整，詳情資訊請至官網查詢）
【道北】旭山動物園
近距離觀賞北極熊、北極狐等極地動物
北海道著名的旭山動物園，是日本最北邊的動物園！不僅能近距離觀賞北極熊、北極狐、企鵝、海豹等極地動物，到了冬季時期，還可以看到企鵝在園區內搖搖晃晃的散步，超級療癒！而園區紀念品商鋪販售的周邊商品也是只有園區限定，像是扭蛋、鑰匙圈、磁鐵、娃娃、T恤、襪子等商品，都是外面買不到的喔，喜歡收藏的民眾千萬別錯過！
交通：JR旭川站搭乘旭川電氣軌道巴士（旭山動物園線41、42、47號巴士），車程約40分鐘
開放時間：因應季節活動調整，詳情資訊請至官網查詢
入園票價：成人（高中生以上）1,000日圓／兒童（中學生以下）免費
【道央】小樽運河
充滿歷史痕跡的夢幻城市
小樽運河是許多人來北海道必訪的景點之一，小樽作為北海道早期的港口都市，從河邊兩旁都能看見日本風情與歐式混搭的建築，儘管過去的繁華已經走入歷史，但宛如童話班的運河景色，仍是北海道經典的景點之一。如今運河兩旁的紅倉庫以改建為玻璃工藝、文創小物、餐廳等商店，無論是要散步賞景、購物吃美食還是拍照，都能在小樽運河一次滿足唷！
交通：JR小樽站步行約13分鐘
【道央】北海道神宮
北海道第一大社！貼心提供台灣語詩籤
北海道神宮是北海道的第一大社，主要祭祀著北海道開拓三神，莊嚴又有歷史感。這邊還貼心到不行，竟然有提供「台灣語」的籤詩，讓台灣旅客來參拜時也能感受到滿滿親切感～更讓人驚喜的是，這裡的御守推出超可愛的Hello Kitty版本，讓人直接少女心大爆發！四季更是各有不同風情，春天的櫻花滿開、秋天的楓紅，冬天的白雪，夏天的綠意，不管哪個季節來都很漂亮，難怪一直是北海道必訪的人氣景點！
交通：搭地鐵至「圓山公園站」下車，步行約15分鐘
開放時間：6:00-17:00
【道央】狸小路商店街
購物狂必訪商店街
來到北海道的札幌，絕對要去「狸小路商店街」購物一番～一整條的商店街，可以從一丁目一路逛到七丁目，想要買服飾、藥妝、伴手禮、玩扭蛋，小編推薦可以先攻三丁目到五丁目，有松本清、唐吉訶德、札幌藥妝、三越百貨、ABC-MART等；想吃東西的話則可以去一丁目的二條市場，走到七丁目的路上也有餃子製造所、一些居酒屋可以選擇。這裡不但能夠因為不用擔心天氣而好好逛街，想吃美食也有多種選擇，一站就能好好滿足你！
交通：搭地鐵至「大通站」下車，步行約5分鐘
開放時間：每間店鋪不同
【道南】函館山
世界三大夜景之一
函館山夜景是米其林指南的世界三大夜景之一，同時也與神戶摩耶山、長崎稻佐山並稱為日本三大夜景。登上函館山，可以一覽函館灣與津輕海峽，無論是白天還是夜晚，都非常壯觀～如果是搭乘纜車上山的民眾，通常從日落到夜晚開始的前後1至2個小時是山頂觀景台人潮最擁擠的時段，有興趣前往的民眾記得提早出發呦！
交通：十字街電車站步行約10分鐘抵達纜車搭乘處
纜車營業時間：
纜車搭乘票價：
【道東】北海道破冰船
北海道冬季限定活動
北海道冬天限定的破冰船體驗超特別！搭上專門的「流冰觀光破冰船」，就能親眼見證鄂霍次克海一望無際的流冰奇景！最有名的航線有網走的「極光號」以及紋別的「Garinko號 」，巨大的船身會一路劈開厚厚的冰層前進，發出轟隆隆的聲響超震撼。天氣好的時候還有機會看到海鷗、海豹。每年大約1月底到3月上旬是最佳搭乘時間，想體驗北海道冬季的壯麗奇景，北海道破冰船絕對要排進行程！
交通：建議自駕或參加一日遊團
