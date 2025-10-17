2025-10-17 11:31 旅遊經
台北寒舍艾美酒店華麗回歸 日料檯升級等6大亮點報你知！
【旅遊經 編輯部報導】
喜歡「日料」與「海鮮料理」的美食控，現在不妨立即將目光轉向台北寒舍艾美酒店探索廚房「探索」！探索廚房於9月啟動餐檯升級工程，於今(16)日華麗回歸，不僅在料理種類與食材等級上全面提升，更以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，打造信義區最具話題的頂級自助餐饗宴。全新開放式「日料檯」品項倍增，以旬味現流和職人手作為特色，再結合各餐檯豐富海鮮陣容，從龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽到假日限定的帝王蟹腳，奢華食材一應俱全，共推出超過50款海味佳餚。另外，也打造了海陸佔隊，以和牛打造四吃，包含：和牛壽喜燒、爐烤和牛臀上蓋、紅酒燉和牛頰，以及話題十足且比臉還長的炙燒和牛握壽司等。同時，以行動甜點車呈獻宮廷甜品，搭配智能調酒服務與日本人氣酒品獺祭氣泡酒，讓自助餐品嚐體驗更有驚艷之感！
亮點一：重磅回歸！八國環遊、十大餐檯、百味探索
探索廚房擁有近300坪的開放空間，另設有三間可容納12至20人的包廂，整體以明亮光幕結合木質與石紋設計，營造出如同環遊世界般的悠然氛圍。餐廳規劃超過十個主題餐檯，包含：「日料檯」、「海鮮檯」、「海鮮現烹區」、「鐵板檯」、「爐烤檯」、「熱饗區」、「義饌區」、「甜點區」、「冰果區」與「醇飲吧」，囊括日式、義式、泰式、法式、美式、中式等多國料理，從現流海味到火烤美味，呈現極致高奢的味覺饗宴。探索廚房以「從餐桌探索世界」為品牌精神，邀賓客展開一場橫跨八國、串聯十檯的百味的世界美食旅程。
亮點二：「日料檯」翻倍升級、推出比臉長的炙燒和牛握壽司
海膽鮭魚卵手捲
「日料檯」專區擴大兩倍，料理品項升級至約30款，翻倍成長。以職人手藝打造極致用餐體驗，假日限定推出堪稱比臉還長的炙燒和牛握壽司，現場炙燒時，火焰劃過油花紋理，脂香瞬間綻放、滋滋作響，再搭配海膽鮭魚卵手捲，締造奢華而驚豔的海陸雙饗盛宴。生魚片區提供約六款新鮮漁獲，包括北海道干貝、胭脂蝦、鮮嫩鮭魚與鮪魚，以及來自宜蘭烏石港的當季現流紅甘或海鱺魚等。同時，主廚隨季節更迭嚴選食材，並現場演繹炙燒與手捲，還祭出多款握壽司與精緻小品，推薦必嚐炙燒比目魚鰭邊，以及以小缽盛裝的秋冬旬味，如湯汁入味的日式磯煮鮑魚、酸香爽口的柚子醋淡菜、鮮味飽滿的蝦卵海鮮丼飯與清新滑順的山藥海膽甜蝦，道道展現細膩的和食風韻之美。
亮點三：海陸盛宴！超過50款海味珍饈、和牛多重吃法、鴨肝與羊腿全上桌
鹽昆布燒鮑魚
現煎泰國蝦
新加坡辣醬龍蝦
帝王蟹腳花雕蒸
餐檯共匯聚超過50款海味珍饈，規模成長達67%，排場更勝以往，「海鮮檯」網羅市場少見的蝦蛄、還有松葉蟹腳、鮑魚，以及馬祖淡菜、澎湖小卷等台灣在地漁獲，鮮度滿點。「海鮮現烹區」則以熱氣騰騰的現做美饌掀起高潮，主廚現場演繹新加坡辣醬龍蝦、鮮花椒蒸石斑與假日限定的帝王蟹腳花雕蒸，香氣四溢、滋味誘人。「鐵板檯」主廚現煎鹽昆布燒鮑魚時，火焰瞬間升騰、香氣縈繞，宛如一場炙燒秀，現煎奶油干貝外酥內嫩、鮮甜飽滿，假日限定的肥美現煎泰國蝦更添驚喜。炸物則供應金黃酥脆的廣島牡蠣與軟殼蟹，外香內鮮，令人回味無窮。
「爐烤檯」以巴西燒烤為靈感，火烤蒜蓉大生蠔與香料奶油大扇貝，鮮香四溢，海味與奶香交織出濃郁層次。油亮的和牛臀上蓋在烤爐中緩緩旋轉，炭火焦香伴隨肉汁滴落，香氣撲鼻，另外還有以馬沙拉粉、孜然粉等醃製一整天，外酥內嫩的馬沙拉烤羊腿。
和牛壽喜燒
外婆紅燒肉
「熱饗區」奢華的響螺佛跳牆、松露鴨肝慕斯蒸蛋綿、爐烤牛肉與泰式豬肋排、蛤蠣北寄貝湯、和牛壽喜燒、台式經典外婆紅燒肉、法式紅酒燉和牛頰與菲律賓蒜香海鮮烤飯等佳餚。「義饌區」以窯烤爐現烤披薩搭配現炒義大利麵等。
亮點四：巴黎甜點伸展台！甜點車推出宮廷甜點搭Wedgwood英國皇室餐盤
開心果泡芙
承襲艾美品牌源自法國的時尚美學，「甜點區」化身為巴黎甜點伸展台，從宮廷經典馬卡龍到街頭人氣可頌鬆餅應有盡有，還有行動甜點車穿梭席間，為用餐體驗注入驚喜儀式感。
亮點五：智能調酒機+人氣獺祭氣泡酒 掀起微醺新話題
「醇飲吧」智能調酒機，將科技融入調酒藝術，系統精準掌握比例、溫度與混合速度，確保每杯酒品香氣平衡、層次分明。特色調酒以琴酒、蘭姆酒與伏特加為基底，融合西瓜、芒果、荔枝與葡萄等果香風味，再由服務人員依貴賓喜好客製搭配裝飾，打造專屬的微醺品味。假日更升級推出日本名釀「獺祭氣泡酒」以及多款經典佳釀。
亮點六：服務升級、儀式感十足！開幕禮遇：額贈禮、一泊二食住房專案
探索廚房更以貼心服務傳遞溫度，賓客入席前，將奉上溫潤香濃的金華火腿老母雞湯，為饗宴揭開暖心、暖胃的序曲。用餐結束時，則以特色伴手禮送上祝福。
為歡慶全新開幕，特別推出滿額贈禮活動，凡於平、假日午或晚餐單筆消費滿3萬元，即有機會獲得限量英國Wedgwood漫遊美境杯碟組乙份。探索廚房今(16)日正式營運，10月16日至23日期間暫停下午茶供應，10月24日起全面開放。每位成人平日午、晚餐2,380元+10%，週五晚餐以及假日午、晚餐2,580元+10%。同時，限時推出「一泊二食城市假期」快閃住房專案，即日起至10月28日止，豪華客房彈性房價另加2,999元+15.5%、主管套房另加1,999元+15.5%，即可尊享入住當晚探索廚房晚餐與翌日早餐。凡預訂此專案，艾美房客尊享免訂位禮遇，皆可保證用餐席次。
提醒您，禁止酒駕．未滿十八歲者禁止飲酒──
以上圖片：業者提供
