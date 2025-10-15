出發去泰國超美海島！蘇美島旅遊完整攻略一次看

Mu Ko Ang Thong National Marine Park。圖／adobe stock

東南亞旅遊熱度再起，很多人都會第一時間選擇到泰國曼谷旅遊，但你知道除了曼谷、普吉島這些泰國熱門旅遊地外，泰國的蘇美島更堪比渡假天堂，處處可見閃閃發亮的白沙灘、清澈溫暖的大海，不知不覺讓人腳步都慢了下來，像夢境一般讓人們暫時遺忘大城市惱人的壓力！本期FunTime小編為大家整理的蘇美島的自助懶人包，趕快來筆記！除了蘇美島之外，像是泰國的華欣、曼谷、清邁、普吉島也很值得去探訪，想知道這些地方的旅遊攻略嗎？就到泰國旅遊全攻略看看吧！

蘇美島小知識

蘇美島小知識。圖／adobe stock

蘇美島（Koh Samui）是泰國南部的浪漫小島，也是僅次於普吉島和象島的泰國第三大島嶼，這裡以椰子為主要經濟作物，因此島上椰子樹隨處可見，又有「椰子島」的美稱。這座小島圍繞熱帶海洋風情，陽光、沙灘、比基尼是最能代表這裡的關鍵字，無論是想度假或放鬆心情，蘇美島都能用潔白細軟的沙灘以及原始自然美景完美消化你的需求。

蘇美島上有許多沙灘，最熱鬧的就是查汶海灘（Chaweng）以及拉邁海灘（Lamai）。此外，著名的跳島景點「安通海洋國家公園」就是由蘇美島及附近約60個大小島嶼所組成，這裡保有美麗的原始風景，無論是浮潛或是山林探險，都可以在這裡一次體驗，是享譽全球的渡假勝地。

氣候

泰國蘇美島屬於熱帶性氣候，全年三季分明，平均溫度約攝氏33度；每年的2月至8月是夏季，5月至8月為雨季，期間會有驟雨；7到11月是蘇美島第二個雨季，而每年的12月至隔年1月天氣最涼爽，是最適合前往的季節。

網路

除了可以辦自家電信的漫遊以外，在曼谷機場向出口走就有數家電信公司攤位可以購買網卡，泰國主要有三大電信公司AIS、dtac、truemove，三家網速以及信號覆蓋率都不錯。泰國上網7天吃到飽費用200－300泰銖不等，算是很便宜，而且使用上也很順暢。

電

泰國電壓為220伏特，兩腳扁腳插頭。

時差

泰國時間比台灣慢一個小時。

蘇美島交通

蘇美島。圖／adobe stock

前往蘇美島交通

現在台灣並沒有直飛蘇美島的航班，因此通常都須先直飛曼谷後，再透過轉國內線或是轉成火車或船的方式抵達蘇美島。

1. 國內線直飛：搭乘曼谷航空從曼谷直飛蘇美島的航班，價格最高，但花費時間僅有1.5小時。

2. 國內線＋交通船：曼谷機場搭乘班機前往素叻他尼機場，再由素叻他尼搭乘交通船前往蘇美島，比國內直飛價格便宜一半，單程約耗時4-5小時。

3. 火車＋交通船：搭乘12-13小時夜間火車從曼谷到素叻他尼火車站，再轉乘交通船至蘇美島，花費時間最長，單程約耗時16-17小時。

4. 巴士＋交通船：搭乘夜間巴士曼谷到素叻他尼碼頭，耗時11-12小時，再轉乘渡輪至蘇美島，共耗時14-15小時，價格最便宜，但過程可能不太舒服。

小編小提醒：蘇梅機場由「曼谷航空」興建管理的私營機場，下飛機後要搭接駁車到航廈，行李轉盤分為國內線及國際線。

蘇美島上交通

導遊派車接送

這是在蘇美島旅遊最安全且最舒適的交通方式，不論用餐及遊玩，都可專人專車接送。

計程車

在蘇美島搭乘計程車，都需要在上車前先行議價，一趟最少收費在200泰銖以上，一般從查文區到拉邁區，大約是500～600 泰銖不等，如果是區域遠一點，收費就更高。

飯店提供接駁車

每家飯店皆有提供接駁車到市區大街，費用也有所不同，建議大家在訂房的時候記得詢問。

雙條車

這是沿途是可隨叫隨停的小型貨車改裝，路線基本上是固定的，會標示在車頂或車頭處，價錢以10～50泰銖起跳，距離越遠價格越高，時間越晚價錢越高。

自行租賃汽車或機車

機車：在蘇美島租機車一天的價格約落在200～350泰銖，部分業者要求承租的時候要押護照正本，建議帶個台灣證件去，直接跟業者要求押其他證件或者是付押金，盡量不要讓護照離開身邊。跟飯店租價格會稍高一些，但就不需要押護照，因此跟飯店租借機車也是相較安全的選項。

汽車：在蘇美島租汽車一天的價格約800泰銖起跳，由於泰國是右駕而台灣是左駕，因此上路時最大的問題就是駕駛習慣完全相反，若要在蘇美島自駕建議加個保險較有保障。

蘇美島景點

查汶海灘 Chaweng Beach

查汶海灘 Chaweng Beach。圖／adobe stock

到蘇美島一定要到東北岸的「查汶海灘」（Chaweng Beach），這裡有著綿長細白的沙灘和清澈的海水，海岸邊還有整排的飯店及餐廳林立，這裡不僅是蘇美島上最熱鬧的沙灘，也是全蘇美島本島最適合從事水上活動的地方。由於查汶海灘是蘇美島夜生活最豐富的商業區域，你可以體驗白天在查汶海灘戲水，晚上則可以到查汶大街逛逛，享受島嶼夜晚風情。

查汶大街

查汶大街鄰近查汶海灘，大街上開滿餐廳、酒吧、按摩店，是蘇美島夜生活的重心，甚至還有撞球酒吧街，整條街隨處走都是撞球店，重點查汶大街很長，不走上1小時走不完，越走越熱鬧！

小編小提醒：在泰國按摩完建議給小費，不僅是出自對服務的肯定，更因為小費是基層勞工的重要收入，因此記得一定要給小費喔！

納蒙瀑布 Namuang Waterfall

納蒙瀑布 Namuang Waterfall。圖／adobe stock

泰國蘇美島中部滿布熱帶叢林，而深入叢林後會發現有瀑布隱藏其中，其中最著名的就是「納蒙瀑布」（Namuang），而納蒙瀑布其實有兩個，納蒙一號瀑布較易抵達，而納蒙二號瀑布不僅需花費更多交通成本，也因為地勢險峻而具有一定程度的危險性，比較不建議大家前往！納蒙一號瀑布高大約18公尺，山泉水飛濺而下，可以感受到空氣中瀰漫著沁涼水氣，搭配著森林的芬多精，風景清幽、舒適怡人，還有人會選擇到這裡靈修，相當特別；結束後還可以回到瀑布外的商店街買椰子和手工小物，非常方便呢！

漁人村夜市 fisherman’s village

漁人村夜市。圖／kkday

到蘇美島，除了查汶大街以外，還可以去漁人村（fisherman’s village）逛逛，這裡有各種街頭美食、餐廳，晚上就搖身一變成夜市，商品琳瑯滿目，多是當地小吃與手工藝品，不過這邊的價位比較高，建議可以稍微殺價，大家到蘇美島記得一定要來逛逛唷！

營業時間：18:00-22:00

