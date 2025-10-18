國旅不再貴森森 晶華體系飯店 + 高鐵，推「聯賣」，車票享全台最低7折起！



台北晶華酒店雙人入住精緻客房每晚6,500元起，含栢麗廳早餐與雙人觀光巴士體驗，平日加購高鐵聯票再享7折優惠

【旅遊經 廖晨光報導】

9月底開始，連假連繼而來，而目前時值年未，各式節慶也接棒出擊，為搶國旅商機，不要讓國人覺得國旅貴森森，晶華酒店集團攜手台灣高鐵推出「高鐵晶華GO 歡樂耶誕旅」，讓遊客在秋冬住房能享優惠，即日起凡透過集團官網預訂晶華、晶英、晶泉、捷絲旅等，於11 月 1 日至 12 月 31 日的房間，均可享加購高鐵車票全台最低平日7折、假日8折的優惠，省下大筆旅行交通費用的同時，還能享受各家酒店準備的尊榮禮遇。講究CP值聰明的消費者不妨把握時機，好好規劃一趟冬季小旅行，除此之外，集團於11月10日前在官網推出線上旅展，強打每張售價3,000元、可依不同張數任選入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅的「集團聯合住宿券」。

消費者在國內旅遊時所使用的交通工具，除了自駕車之外、高鐵是最普遍的選項，尤其是暢遊台灣西半部各大城市或旅遊景點時，台灣高鐵提供了極高的效率以及便利性。晶華國際酒店集團與台灣高鐵近年來積極推動房間和車票聯賣，從方便消費者一站式訂購、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上即可直接購買高鐵車票，為消費者提供最方便的訂購方式以及最難得的優惠價格。

晶華酒店集團旗下三個品牌、共計13家酒店均參與優惠活動，無論是高鐵沿線大城--台北、台南、高雄，或是搭乘高鐵再轉乘至東部的礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等地，都可以選擇入住並加購高鐵7折車票。為配合此次高鐵購票7折起活動，集團旗下各酒店也祭出各式吸引人的住房與餐飲折扣方案。





一、台北晶華酒店：



推出超值入住方案，雙人成行每晚6,500元起，即可入住12坪精緻客房，享受五星級設施與CNN推薦的栢麗廳自助早餐，並加贈雙人觀光巴士四小時日間票，讓賓客以悠閒方式探索城市之美，平日入住還可升等至豪華沐蘭套房。此外，台北晶華於耶誕期間將在中庭擺放高聳壯觀的聖誕樹，供入住房客欣賞與拍照，現場亦安排耶誕老人供合影留念。飯店同時推出耶誕限定餐點及手工甜點，為賓客增添節日氛圍與味蕾驚喜，打造溫馨又充滿歡樂的假期體驗。



二、台南晶英酒店：





台南晶英酒店雙人入住海東客房每晚3,999元起，平日加購高鐵聯票可升等海東家庭客房。連續住宿兩晚以上，還可獲贈季節水果蛋糕，為府城之旅增添甜蜜風味





為了讓旅客規劃行程更為彈性，推出不含早餐的住房優惠，雙人入住海東客房每晚 3,999 元起，平日訂房並加購高鐵聯票，可限量升等至海東家庭客房；若連續入住兩晚以上，更可獲贈精緻季節水果蛋糕一份。



三、太魯閣晶英酒店：





太魯閣晶英酒店推出山嵐客房住房專案，雙人每晚8,250元起，含衛斯理餐廳早餐與客房迷你吧。房客可於午後參加「微醺蒔光 Social Hour」，在峽谷美景間享受美酒與輕食





山嵐客房住房專案，雙人入住每晚 8,250 元起，享衛斯理餐廳精緻早餐，和免費客房迷你吧一次。入住的房客可於下午時分，參加於大廳藝廊舉辦的「微醺蒔光 Social Hour」，享用美酒與輕食，同時盡情感受峽谷清新宜人的空氣和壯麗的山水景致。



四、晶泉丰旅：





北投晶泉丰旅每晚12,150元起入住泉韻家庭客房，平日加購高鐵聯票可升等泉思家庭客房。房客可沉浸於北投獨有的白磺湯泉，並享迎賓茶點與Happy Hour無限暢飲





這系列品牌，深受旅人喜愛，也是秋天熱門且唯一溫泉度假品牌，旗下兩館分別位於礁溪與北投，各自展現獨特風情。礁溪晶泉丰旅每晚最低6,035元起，可入住泉思套房，平日加購高鐵聯票即可免費升等至家庭套房。館內主打碳酸氫鈉美人湯，旅客可於房內半露天湯屋盡享潤澤滑嫩的泉水呵護，並使用星空電影院、健身空間及大浴場，入住期間還可於大廳享用精選茶點，享受輕鬆療癒的度假時光。北投晶泉丰旅每晚12,150元起入住泉韻家庭客房，含翌日雙人日式自助早餐，平日加購高鐵聯票可免費升等至泉思家庭客房。館內主打白磺湯泉，溫潤帶有礦物香氣，有助身心放鬆。旅客可享迎賓茶點、Happy Hour無限暢飲及露天泳池與水療區，感受都市中難得的靜謐溫泉療癒。







礁溪晶泉丰旅每晚6,035元起入住泉思套房，平日加購高鐵聯票可免費升等家庭套房。館內主打碳酸氫鈉美人湯，旅客可於半露天湯屋放鬆泡湯，並享受星空電影院與大浴場等豐富設施





五、捷絲旅：





捷絲旅台北三重館_每晚2,706元起，入住即贈聖誕奶酪球，享受節慶甜點與悠閒假期時光





旗下捷絲旅多館也同步推出秋冬住房優惠，讓旅人以親民價格輕鬆入住各地精選館別。台北西門館每晚 3,420 元起，含 Just Café 自助早餐，平日加購高鐵聯票即可升等至精緻家庭客房；鄰近台大校園的臺大尊賢館則以每晚 3,960 元起 的優惠提供豪華客房，週一至週四入住並加購聯票可享升等禮遇。台北三重館推出每晚 2,706 元起 的住房專案，入住即贈聖誕奶酪球，旅客可於館內悠享懷舊點心與宵夜時光。若想前往礁溪泡湯，宜蘭礁溪館每晚 5,185 元起，週一至週四入住即可升等至家庭客房，並使用館內大浴場、露天風呂與遊藝間。東部旅客亦可選擇花蓮中正館，雙人入住每晚 2,750 元起，加贈在地伴手禮與甜點。南部的台南虎山館推出每晚 2,099 元起 的住房方案，連住兩晚再贈餐飲抵用券500元；高雄兩館亦祭出驚喜優惠，高雄中正館每晚 2,700 元起，高雄站前館則推出家庭房專案 4,199 元起，皆附早餐與多項住宿禮遇。

以上圖片：台北晶華提供