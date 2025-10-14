中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐，豬排蛋餅好吃到流淚！上班族的秘密能量補給站，一早就被粉紅泡泡包圍！

有時候真的覺得，每天早上叫醒我的不是鬧鐘，而是那顆渴望被美食療癒的心啊！😩

身為一個每天都要跟時間賽跑的平凡人，早餐常常就是便利商店的飯糰或三明治，吃久了真的會懷疑人生…

你是不是也跟我一樣，厭倦了那種千篇一律、為了果腹而吃的早餐？渴望著一個能讓早晨瞬間變得美好的地方？✨

我跟你說，前陣子我真的挖到寶了！那是一個光看外觀就讓人少女心噴發、食物好吃到會讓人想原地轉圈圈的早餐店。

它徹底顛覆我對「早餐」這件事的想像，讓我發現，原來一天的開始，可以這麼有儀式感、這麼幸福！💖

一抹粉紅，點亮你的厭世星期一

這家店就是藏在台北中正區惠安街的「Apple203 惠安本店」。

那天我只是剛好路過，立刻被它那超可愛的粉紅色招牌跟店面設計給吸住眼球！

門口的Logo是一個小小的蘋果屋，搭配上大片的玻璃窗，可以看到裡面溫馨又明亮的空間，瞬間覺得心情都被點亮了。🍎

走進店裡，真的會「哇～」一聲！整個空間以粉色和白色為主調，牆上還有一個超吸睛的蘋果霓虹燈，簡直就是為了拍照打卡而生的嘛！📸

店裡雖然不大，但座位安排得很舒適，不管是自己一個人來享受寧靜的晨光，還是約三五好友一起吃早餐聊八卦，都超級適合。

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

​它不像傳統早餐店那樣吵雜擁擠，反而多了一份咖啡廳的悠閒感，光是坐在這裡，就覺得一整天的煩躁都被撫平了。

美式套餐，從一份早餐開始

好啦，環境再美，東西不好吃也是白搭，對吧？別擔心，Apple203的餐點絕對不會讓你失望！

看著菜單，我的選擇困難症又犯了，但一個名字瞬間就抓住了我的目光——「美式套餐」！👑

名字也太霸氣了吧！感覺吃了之後，今天上班提案都會直接過關（想太多😂）。

餐點一上桌，我真的被驚艷到。這哪是早餐，根本是早午餐的規格啊！

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

​一個超大的白色盤子裡，有著一塊厚實多汁、上面還鋪著融化起司的漢堡排，旁邊是滑嫩的金黃色炒蛋，還附上了一份精緻的生菜沙拉跟四塊切邊的烤吐司。

這個組合也太完美了吧！

我先切了一口漢堡排，天啊，那個肉汁…🤤 它不是那種乾柴的肉餅，而是非常扎實又juicy的口感，搭配上鹹香的起司片，在嘴裡完美融合，幸福感直接衝到頭頂！

旁邊的炒蛋也很加分，軟軟嫩嫩的，沾一點旁邊附的番茄醬，就是最經典的美味。

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

​那些看似配角的吐司也一點都不馬虎，烤得外酥內軟，可以夾著漢堡肉跟蛋一起吃，創造多層次的口感。

這樣一份套餐，份量十足，吃完真的有種「今天又是元氣滿滿的一天」的感覺，難怪叫美式套餐，根本就是幫你儲備一整天戰鬥力的能量來源啊！💪

顛覆想像的清爽感：蘋果光合蛋沙拉

如果你是追求健康、喜歡清爽口味的人，那拜託你一定要試試他們的「蘋果光合蛋沙拉」！🥗

我承認我一開始是被它可愛的名字「光合」給吸引的，感覺吃了就會行光合作用，充滿陽光的能量。☀️

送上來是一個漂亮的木碗，裡面裝得滿滿的，色彩繽紛到像一幅畫。

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

​基底是新鮮的生菜、玉米粒、苜蓿芽，搭配上切片的小黃瓜和鮮紅的番茄，最上面還有一球綿密的蛋沙拉跟幾片清脆的蘋果片。

它的蛋沙拉不是那種美乃滋加爆的甜膩款，而是吃得到蛋白跟蛋黃的香氣，口感非常清爽。

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

​整碗沙拉的靈魂，絕對就是那個蘋果片！🍎 它們為沙拉帶來了自然的甜味和爽脆的口感，中和了沙拉醬的味道，讓每一口都充滿了驚喜。

在一個需要清醒的早晨，來上這樣一碗沙拉，感覺身體裡所有的細胞都被喚醒了，完全沒有負擔感，非常推薦給愛漂亮、注重身材的朋友們。

說到台式早餐，怎麼能少了靈魂主角——蛋餅呢！

但Apple203的蛋餅，硬是比別人更厲害。我點的是「塔香豬排蛋餅」，這組合根本就是無敵的吧！😍

他們的蛋餅皮不是那種軟爛的，而是帶有一點點Q勁和焦香，煎得「恰恰」的，超討喜。

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

​裡面的料給得超級大方，每一口都能咬到厚實又入味的醃製豬排，還有那畫龍點睛的九層塔香氣！

那個「塔香」真的太犯規了，豬排的鹹香跟九層塔的獨特香氣在嘴裡爆開，搭配上軟嫩的雞蛋和Q彈的餅皮…

我只能說，這是我吃過最好吃的豬排蛋餅之一，絕對不是誇張！

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

​它保留了台式早餐最經典的美味，但在食材的處理和搭配上又多了一份精緻感，讓人一吃就愛上。

晨間的能量補給站

一頓美好的早餐，真的能改變一整天的心情。

Apple203對我來說，已經不只是一家早餐店了。

它是一個能在我需要力量的時候，用美食和溫馨的氛圍為我充電的地方。

無論你是需要一份霸氣「美式套餐」來開啟戰鬥模式，還是一份清爽的「蘋果光合蛋沙拉」來喚醒身體，或是一份充滿台灣味的「塔香豬排蛋餅」來療癒心靈，這裡都能滿足你。

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐

​如果你也厭倦了日復一日的匆忙早餐，真心推薦你找個時間，來Apple203惠安本店坐坐。

給自己一個小時的悠閒時光，好好享受一份為你精心製作的餐點，你會發現，原來幸福可以這麼簡單。❤️

Apple203 惠安本店

地址｜ 100台北市中正區惠安街15號

電話｜ (02) 2303-9761

營業時間｜ 週一至週日 05:30 - 13:30