中正區 早安蘋果 Apple203 惠安本店 美式套餐早午餐，豬排蛋餅好吃到流淚！上班族的秘密能量補給站，一早就被粉紅泡泡包圍！

2025-10-14 17:50 meru

有時候真的覺得，每天早上叫醒我的不是鬧鐘，而是那顆渴望被美食療癒的心啊！😩

身為一個每天都要跟時間賽跑的平凡人，早餐常常就是便利商店的飯糰或三明治，吃久了真的會懷疑人生…

你是不是也跟我一樣，厭倦了那種千篇一律、為了果腹而吃的早餐？渴望著一個能讓早晨瞬間變得美好的地方？✨

我跟你說，前陣子我真的挖到寶了！那是一個光看外觀就讓人少女心噴發、食物好吃到會讓人想原地轉圈圈的早餐店。

它徹底顛覆我對「早餐」這件事的想像，讓我發現，原來一天的開始，可以這麼有儀式感、這麼幸福！💖


一抹粉紅，點亮你的厭世星期一

這家店就是藏在台北中正區惠安街的「Apple203 惠安本店」。

那天我只是剛好路過，立刻被它那超可愛的粉紅色招牌跟店面設計給吸住眼球！

門口的Logo是一個小小的蘋果屋，搭配上大片的玻璃窗，可以看到裡面溫馨又明亮的空間，瞬間覺得心情都被點亮了。🍎

走進店裡，真的會「哇～」一聲！整個空間以粉色和白色為主調，牆上還有一個超吸睛的蘋果霓虹燈，簡直就是為了拍照打卡而生的嘛！📸

店裡雖然不大，但座位安排得很舒適，不管是自己一個人來享受寧靜的晨光，還是約三五好友一起吃早餐聊八卦，都超級適合。

​它不像傳統早餐店那樣吵雜擁擠，反而多了一份咖啡廳的悠閒感，光是坐在這裡，就覺得一整天的煩躁都被撫平了。


美式套餐，從一份早餐開始

好啦，環境再美，東西不好吃也是白搭，對吧？別擔心，Apple203的餐點絕對不會讓你失望！

看著菜單，我的選擇困難症又犯了，但一個名字瞬間就抓住了我的目光——「美式套餐」！👑

名字也太霸氣了吧！感覺吃了之後，今天上班提案都會直接過關（想太多😂）。

餐點一上桌，我真的被驚艷到。這哪是早餐，根本是早午餐的規格啊！

​一個超大的白色盤子裡，有著一塊厚實多汁、上面還鋪著融化起司的漢堡排，旁邊是滑嫩的金黃色炒蛋，還附上了一份精緻的生菜沙拉跟四塊切邊的烤吐司

這個組合也太完美了吧！

我先切了一口漢堡排，天啊，那個肉汁…🤤 它不是那種乾柴的肉餅，而是非常扎實又juicy的口感，搭配上鹹香的起司片，在嘴裡完美融合，幸福感直接衝到頭頂！

旁邊的炒蛋也很加分，軟軟嫩嫩的，沾一點旁邊附的番茄醬，就是最經典的美味。

​那些看似配角的吐司也一點都不馬虎，烤得外酥內軟，可以夾著漢堡肉跟蛋一起吃，創造多層次的口感。

這樣一份套餐，份量十足，吃完真的有種「今天又是元氣滿滿的一天」的感覺，難怪叫美式套餐，根本就是幫你儲備一整天戰鬥力的能量來源啊！💪


顛覆想像的清爽感：蘋果光合蛋沙拉

如果你是追求健康、喜歡清爽口味的人，那拜託你一定要試試他們的「蘋果光合蛋沙拉」！🥗

我承認我一開始是被它可愛的名字「光合」給吸引的，感覺吃了就會行光合作用，充滿陽光的能量。☀️

送上來是一個漂亮的木碗，裡面裝得滿滿的，色彩繽紛到像一幅畫。

​基底是新鮮的生菜、玉米粒、苜蓿芽，搭配上切片的小黃瓜和鮮紅的番茄，最上面還有一球綿密的蛋沙拉跟幾片清脆的蘋果片。

它的蛋沙拉不是那種美乃滋加爆的甜膩款，而是吃得到蛋白跟蛋黃的香氣，口感非常清爽。

​整碗沙拉的靈魂，絕對就是那個蘋果片！🍎 它們為沙拉帶來了自然的甜味和爽脆的口感，中和了沙拉醬的味道，讓每一口都充滿了驚喜。

在一個需要清醒的早晨，來上這樣一碗沙拉，感覺身體裡所有的細胞都被喚醒了，完全沒有負擔感，非常推薦給愛漂亮、注重身材的朋友們。


台灣味的驕傲：塔香豬排蛋餅

說到台式早餐，怎麼能少了靈魂主角——蛋餅呢！

但Apple203的蛋餅，硬是比別人更厲害。我點的是「塔香豬排蛋餅」，這組合根本就是無敵的吧！😍

他們的蛋餅皮不是那種軟爛的，而是帶有一點點Q勁和焦香，煎得「恰恰」的，超討喜。

​裡面的料給得超級大方，每一口都能咬到厚實又入味的醃製豬排，還有那畫龍點睛的九層塔香氣！

那個「塔香」真的太犯規了，豬排的鹹香跟九層塔的獨特香氣在嘴裡爆開，搭配上軟嫩的雞蛋和Q彈的餅皮…

我只能說，這是我吃過最好吃的豬排蛋餅之一，絕對不是誇張！

​它保留了台式早餐最經典的美味，但在食材的處理和搭配上又多了一份精緻感，讓人一吃就愛上。


晨間的能量補給站

一頓美好的早餐，真的能改變一整天的心情。

Apple203對我來說，已經不只是一家早餐店了。

它是一個能在我需要力量的時候，用美食和溫馨的氛圍為我充電的地方。

無論你是需要一份霸氣「美式套餐」來開啟戰鬥模式，還是一份清爽的「蘋果光合蛋沙拉」來喚醒身體，或是一份充滿台灣味的「塔香豬排蛋餅」來療癒心靈，這裡都能滿足你。

​如果你也厭倦了日復一日的匆忙早餐，真心推薦你找個時間，來Apple203惠安本店坐坐。

給自己一個小時的悠閒時光，好好享受一份為你精心製作的餐點，你會發現，原來幸福可以這麼簡單。❤️


Apple203 惠安本店

地址｜ 100台北市中正區惠安街15號

電話｜ (02) 2303-9761

營業時間｜ 週一至週日 05:30 - 13:30

以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

十月十日　用儀式感慶祝屬於台灣的生日

對台灣人而言，10月10日不只是放假，更是屬於全民的「生日派對」。從清晨升旗、總統府前的盛大典禮，到夜晚煙火與晚會，這天的儀式感串聯了海內外的情感與記憶。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近三年（2022/10/2～2025/10/1）國慶日必做十件事，從海外僑胞到街頭民眾，每個人都用屬於自己的方式，迎接中華民國的生日。

No.10 僑胞回國參加慶典、海外慶典

每年國慶日，海外僑胞的愛國熱情總是令人感動。各國駐外代表處與僑界團體會舉辦升旗典禮、慶祝會或文化活動，不少人更特地返台，親自參加國慶大會或清晨升旗典禮，以行動表達對家鄉的祝福。

在海外，「中華民國生日快樂」的祝福也遍地綻放。無論是美國洛杉磯、芝加哥、舊金山唐人街的慶祝遊行，還是東京、雪梨等地的僑界升旗活動，紅色的雙十標誌與國旗飄揚，象徵全球台灣人跨越時差與距離的情感連結。對僑胞而言，無論距離多遠，當海外僑團升起國旗的那一刻，仍讓人感受到那份與台灣相連的情感。

No.9 搶限量國慶紀念品

最近最受矚目的話題之一，是2025年限量3,000份的「國慶椅」，採登記抽籤方式發送，一度引發網友熱烈討論，不少人笑稱「比演唱會門票還難搶」。

No.8 全台健行、路跑、慶祝活動

除了各地慶典，總統府光雕展演也在國慶前夕登場，一路展演至10月10日當天，每晚以聲光投影點亮總統府外牆，吸引大批民眾駐足欣賞，成為北市夜間最吸睛的國慶亮點。而中華民國114年國慶總統府光雕展演以「不要轉台，馬上回來」為主題，呼應金鐘獎60周年，並在建築上投影「花蓮加油」字樣，傳遞團結與祝福。南部則有台南安平定情碼頭德陽艦園區舉辦文創市集與音樂節，熱鬧氛圍延續整個連假；北部則以「台北國際牛肉麵節」展現城市魅力與美食文化。從晨間健走到夜間光雕，從親子活動到地方市集，民眾都用最有活力、最有味道的方式慶祝雙十節，讓國慶成為一年中最熱鬧的全民慶典。

No.7 個人慶祝、穿搭、打卡、懸掛國旗

而在桃園中壢龍岡的「國旗屋」，店面內外掛滿青天白日紅的國旗，是在地最具特色的米干老店。老闆張老旺多年來堅持用國旗裝飾整個店面，也成為每年國慶節的熱門打卡點。網友留言：「現在很少有地方能看到這麼多國旗」、「來碗米干、拍張照打卡，超有國慶的感覺」。

No.6 國慶大會節目表演

近三年聲量高峰出現在2022年，當時日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」登台演出，以燦爛笑容與整齊舞步慶祝「台日友情60年」，掀起網路熱議。網友留言：「電視看到就覺得很感動，青春活力滿滿」、「橘色惡魔真的是台日友好的象徵」。此外，北一女中儀隊與建中樂旗隊的表演也長年受到矚目，「國慶北一女儀隊表演一直都是台灣的驕傲」、「真的精彩好看，可惜沒辦法現場看」等留言，成為每年最具代表性的節慶畫面。

No.5 升旗、唱國歌、觀禮

清晨的升旗典禮，是國慶日最具象徵意義的開場儀式。總統府前廣場、各縣市政府與學校同步舉行，國旗在晨光中冉冉升起，全場齊唱國歌與國旗歌，氣氛莊嚴又振奮。許多民眾特地早起，只為親眼見證這一刻。對不少人來說，這才是真正屬於中華民國生日的「儀式感」開場。

許多民眾會在社群分享現場照片與直播畫面，寫下「國旗升起的瞬間真的很感動」、「每年都要看一次直播才有過節感」。國慶觀禮名額則採限量報名，凡年滿18歲、具中華民國國籍並設籍台灣地區、持國民身分證者即可參加。若無法到場，也能透過線上直播同步觀禮，與全台民眾一同唱歌、迎國旗，感受共同慶生的榮耀時刻。

No.4 總統國慶日談話

聲量高點落在2024年10月10日，當時總統賴清德上任後首次在中華民國「雙十」國慶大會發表演說，吸引國內外媒體關注。每年國慶談話不僅象徵年度施政重點，也反映當前社會關注議題，是觀察國家政策走向的重要時刻。

No.3 國慶煙火

近一年聲量高峰出現在2023年台中場國慶焰火，當時發生「提前施放20分鐘」的插曲，現場萬人錯愕、留言區瞬間洗版。後來台中市觀旅局說明，因總統、立法院長及市長致詞較預期提前結束，由晚會總導演、主持人與國防部焰火處三方協調後共同決定提早施放，並承諾後續檢討改進。儘管過程引發討論，但國慶煙火依舊是全民最具儀式感的夜晚，也讓每年十月的天空都成為祝福中華民國生日的畫布。

No.2 國慶晚會表演

近三年聲量高峰之一出現在中華民國113年（2024年）國慶晚會，於台北大巨蛋舉行。當年金曲歌后江蕙久違登台，獻唱三首歌為晚會帶來驚喜與感動，網友大讚：「經典歌曲串燒真的很精彩」、「歌聲依舊動人」。江蕙的登場瞬間引爆社群討論，也讓該屆國慶晚會成為近年最令人印象深刻的一場。

No.1 享受國慶優惠

每年10月10日是象徵國家生日的重要日子，也帶動全台商家推出一波波應景優惠。從百貨、餐飲到旅宿業者，紛紛祭出「國慶限定折扣」，讓民眾在放假一天的同時，也能享受實在好康。在眾多慶祝方式中，「享受國慶優惠」的討論最熱，近三年聲量居冠，拿下本榜第一，顯示節慶消費早已成為全民關注焦點。相關聲量最高點出現在2024年10月10日，單日即湧現45,411筆討論。各品牌打出「限時優惠」、「特賣」、「滿額贈」、「免費入場」等促銷字眼，從線上電商到實體店面都搶著吸客，熱度幾乎媲美雙11購物節。在商家大力宣傳、民眾熱情響應下，國慶節已成為每年十月最受歡迎的促銷時刻。

除了購物折扣，國立故宮博物院、台北市立天文科學教育館等場館也在國慶日開放民眾免費參觀，讓這天多了文化氣息。無論是逛街撿優惠或到博物館走走，國慶節都成了結合儀式感與生活樂趣的節日，也讓「慶祝」不只停留在形式，更融入日常生活。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年10月2日至2025年10月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

桃園國際機場不只是一個搭飛機的地方，而是結合「美食、購物、娛樂、休憩」的微型城市。從米其林必比登牛肉麵、世界冠軍咖啡、港式茶餐廳，到免稅精品、文創手作、免費按摩椅與觀景台打卡點，通通能在這裡一次滿足！這篇幫你整理最完整的【桃園機場一、二航廈完全指南】，出發前必收藏。

深夜與早班機救星名單

麥當勞（第二航廈C區4樓）：全年無休 06:00–22:00

摩斯漢堡（第二航廈4樓）：全年無休 07:00–22:00

頂呱呱（第一航廈B9區）：全年無休 06:00–22:00

星巴克（第二航廈4樓）、（第二航廈D3門市）05:30–22:00

興波咖啡（第二航廈4樓）：05:00–21:00

由世界冠軍吳則霖創立，榮獲「世界最佳咖啡館」。推薦茶香拿鐵與經典原味拿鐵。

林東芳牛肉麵（第二航廈4樓）：05:00–22:30

40年經典，湯頭濃郁、肉質軟嫩。機場限定「牛小排牛肉麵套餐」必吃。

VEGE CREEK蔬河（第二航廈C3）：05:30–22:00

一、桃園機場第一航廈美食推薦：從精品咖啡到港式茶餐廳

1. kafeD 德式精品咖啡

咖啡迷的天堂，以巴拿馬90+藝伎豆與創意特調「喝下一口檸檬塔」聞名，酸香平衡，是許多旅客登機前的第一杯幸福。

地址：第一航廈1F 非管制區入境大廳｜🕘 09:30–20:00

2. 龜記茗品（限定朵朵蛋塔）

桃機限定口味「紅柚花青」與「蜜芳檸青」清爽消暑，配上獨家朵朵蛋塔，是機場最可愛的出發儀式。

地址：第一航廈B4｜🕘 06:00–22:00

3. SUNMAI 金色三麥 BAR

國際金獎精釀啤酒進駐機場！蜂蜜與琥珀啤酒人氣最高，輕鬆小酌（未成年請勿飲酒）。

地址：(第一航廈B區)｜🕘 06:00–21:00

二、第二航廈美食推薦：必比登牛肉麵、世界冠軍咖啡都在這

1. 小王煮瓜

連續多年獲米其林必比登推介的滷肉飯，香菇滷肉與清湯瓜仔肉湯是招牌組合。

地址：位置：C3｜🕘 05:00–23:00

2. 雙月食品社

必比登人氣名店，以剝皮辣椒瘦肉湯、元氣燉雞湯聞名，湯頭濃郁卻不油膩。

地址：位置：第二航廈3F 出發區｜🕘 06:00–23:00

3. VWI Coffee Bar by Chad Wang

另一位世界冠軍王策開設，推薦「紅橙氣泡美式」與「花生榛果拿鐵」。

地址：位置：C3｜🕘 05:00–23:00

4. 萬芳冰室／溪仔邊烤肉飯／金仙魯肉飯／馬祖新村

從港式油雞叉燒到台味滷肉飯與車輪餅，想吃懷舊口味通通有。

地址：位置：C3

三、購物＆伴手禮推薦：免稅名品、文創小店全攻略

昇恆昌免稅商店：精品、香水、彩妝、台灣名產一應俱全。

采盟免稅店：高端品牌與精品配件，常有折扣優惠。

伴手禮大街：微熱山丘、糖村、福義軒、鳳梨酥等台灣伴手禮集中地。

文創博物館商店：手工藝、設計品牌、藝術展覽，不輸任何藝文商場。

四、桃園機場6大隱藏版設施！等飛機也能玩好玩滿

1. 戶外觀景台：看飛機的絕佳位置

太早到？別浪費時間！觀景台能近距離看飛機起降，日夜都超好拍。

地址：第二航廈「臺灣玩藝大街」與「天空之城」兩側開放區

2. 免費淋浴間：長途轉機救星

不管紅眼班機還是長途旅行，只要自備毛巾即可免費使用。

地址：第一航廈：1F、2F、4F環亞貴賓室旁｜第二航廈：1F行李轉盤旁、4F、5F北南商場

3. 免費充電站地圖

USB與插座遍布各樓層，不怕筆電或手機沒電！

地址：第一航廈：1F–3F座位區｜第二航廈：1F行李區、3F D9對面及各登機門

4. 免費SPA按摩椅

竹林環繞的「紓壓按摩椅區」，向免稅店領代幣即可免費享受10分鐘放鬆時光。

地址：第二航廈管制區3F D2旁

5. 桃花源圖書館＆藝文展區

文青最愛「桃花源圖書館」與「i Travel 3C影音書店」藏書豐富，還能順道參觀藝術展覽。

地址：第二航廈 D9、D7、D8 周邊

6. E世代電競體驗區＆F1賽車模擬

高速賽車模擬器＋電競設備體驗，邊等飛機邊玩遊戲，時間咻地就過去！

地址：第二航廈 D3 候機室旁

五、超便利！捷運「預辦登機」服務一站搞定行李

想避開機場排隊？現在可在桃園捷運A1台北車站與A3新北產業園區站提前辦理登機、掛行李。

僅限長榮、華航、星宇等航空公司，須於航班起飛前三小時完成。

地址：A1 台北車站：06:00–21:30

地址：A3 新北產業園區站：09:00–16:00

※紙箱、雨傘、軟包及嬰兒車等仍須至機場辦理

受疫情及原廠區土地被徵用等因素，原本每年舉辦的「啟德機械吊車展」，在停辦6年後，今年首次在新廠區擴大舉辦。

這次展場焦點：包括全球少有的2200噸履帶吊車、800噸履帶吊車、104M美國工業式雲梯消防車、四台高空吊車、堆高機、及其它重機具等。

2200噸履帶吊車

 800噸覆帶吊車 

184M美國工業式雲梯消防車 

同時有免費吊籃體驗，遊客可選擇在廠區內四區高空吊籃體驗（廠區地圖有標示），風大時會暫停活動，並請遵循現場人員安排。

現場亦開放部份重機械工程車，讓大小朋友享受在駕駛座的操控感。

除了大型起重設備外，造價40億新台幣的啟德白宮總部也限時開放給大家入內參觀拍照，但因排隊人潮實在太長，筆者只能在外觀記錄一下。

白宮總部:9/27(六)、9/28(日) 早上8點開放，9/29(一) 中午12點後開放，敬請見諒，白宮總部一樓禁止飲食；寵物可進，請繫繩/提籃/推車，寵物請勿落地。

啟德胡漢龔董事長在3天活動中也會和遊客拍照。


吊車展日期：

114年9月27(六)、28(日)、29(一)，僅此三天。

早上８點～下午１６點３０分

***最後入廠時間15:30***

***白宮總部15:30禁止入內***

啟德機械起重工程股份有限公司

新竹縣寶山鄉大雅路二段168號

大阪環球影城暑假來果真災難

但學生除了寒暑假，是有得選嗎~~

這趟大阪行天氣很藝術

一天大雨、一天艷陽

環球影城這天輪到大太陽

應該算幸運吧~但真的熱到快融化

影城內的人消暑方式竟是人手一支#凍芒果

就是將芒果切片直接冷凍

吃的到芒果粗粗的纖維

沒有很好吃，但確實有消暑囉!!

從入場開始就啟動排隊模式

不管幹嘛反正就是排下去

一入場就先衝最想去的哈利波特館❤

玩了鷹馬的飛行、禁忌之旅2項設施

其中禁忌之旅~是跟哈利波特一起搶金球

有點小刺季，身歷其境在空中飛

那種風速、東西飛過來等都頗具臨場感

排隊時間都約20至30分~有幸運呢

緊接著來到侏羅紀公園❤

來挑戰聽說很恐怖的#飛天翼龍

路過顯示#休止中

但門口多人徘徊~感覺案情不單純

跟著等沒多久果真開放了

不得不承認這個~真有點兒刺激

垂直地面90度，高速8字旋轉

是種俯視地表玩雲霄飛車的概念

((以上，我預設必玩的KPI已達標!!))

掃碼任天堂入場選了12:50分進場

最新的館有機會也是可以衝一波

想說進去拍個照就好~懶得排隊

結果莫名亂入#瑪利歐賽車

顯示排隊時間120分鐘

但排隊人潮一直有緩慢前進中

移動的錯覺讓我們停留賭一把

結果，真的就差不多120分鐘。

這個~我不知道值不值得就是

最後玩了小小兵館❤瘋狂乘車遊

這也是網友力推必玩

排隊時間70分鐘，至少某娃玩得很嗨囉

水世界❤特技秀也很精彩

趣味的劇情、浮誇的演技及特效

重點是看完保證一身濕~~~

晚上也有表演~三麗鷗家族也會登台

大概太熱還有噴水橋段~台下群眾超嗨呢!!

#大阪環球影城#日本景點#親子景點

