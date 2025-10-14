2025-10-14 09:56 FunTime旅遊比價
清境農場好療癒！青青草原、綿羊秀一次滿足
大家在安排週末旅行的時候，首先會想到哪裡呢？位在台灣中心的南投，擁有豐富的森林資源，山區的海拔較高也成為夏日的避暑勝地。這次FunTime小編就要來介紹南投歷久不衰的經典景點－清境農場，一起來看看有哪些值得一去的清境農場景點，以及清境農場有什麼特別的活動吧！
清境農場簡介
遊園資訊
清境農場占地378公頃，海拔介於1,700～2,100公尺之間，除了盛產水蜜桃、蘋果、奇異果等水果外，更擁有得天獨厚的自然景觀，一年四季都有不同景緻，春天賞花、夏天避暑、秋天賞楓、冬天賞雪，群山環繞的大片草原和綿羊群相當具有紐西蘭風味，而園區內多北風歐建築，加上不時繚繞的雲霧，更增添異國風情。
營業時間：08:00-17:00
門票：全票270元、優待票210元、半票130元（詳細票價請至官網查詢）
入園須知
1.購買折價票民眾均請攜帶相關證明文件，憑證優待入園。
2.避免羊群受驚嚇及動物間法定傳染病交互感染，禁止攜帶各類寵物入園。
3.園區內禁止使用空拍飛行器，以維護遊客及綿羊安全。
清境農場怎麼去
自行開車
➢國道一號路線
國道一號→彰化系統交流道192K→轉國道三號南下→霧峰系統214K→國道六號起點0K→埔里端出口（國道六號終點）→左轉台14線→霧社（Y字路口左轉台14甲）→清境農場
➢國道三號路線
國道三號→霧峰系統214K→國道六號起點0k→埔里端出口（國道六號終點）→左轉台14線→霧社（Y字路口左轉）→台14甲線→清境農場
包車
沒有駕照或是不熟悉山路的人，也可以選擇包車上清境。包車的話，有專車接送你來回清境，可以直接指定在飯店或民宿上車，簡單方便又省時。有些包車上清境的行程，也可以特別指定英文司機，如果有國外友人來清境玩，也很適合！包車上清境的話，一台車最低3千起，多人平均下來的話，7百就可以來回清境農場囉！
大眾運輸
➢從北部
台北轉運站搭乘國光客運→埔里→轉乘南投客運往松崗、翠峰至清境農場。約需5小時。
➢從中部
1.台中高鐵站：5號出口3號月台搭乘南投客運【臺中—埔里】至清境農場各站，每日08:50至11:35行駛，共4班。
2.台中火車站：從臺中干城站搭乘南投客運【臺中—埔里】至清境農場各站，每日08:30至11:15行駛，共4班。
3.清泉崗機場：OKBUS臺灣旅遊巴士直達清境
➢統聯清境自由行
可從台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、屏東出發，各地出發時間請參考統聯愛旅遊網站。
清境農場景點－青青草原
青青草原是清境農場最熱門的景點，大多數人來到清境的主要目的地也是這裡，翠綠草地配上藍天白雲，立刻讓人忘掉煩惱。在青青草原不時可以看見放牧的羊群穿梭，除了可以奶瓶餵食小羊、與綿羊合照外，最有名的「羊咩咩脫衣秀」也在這邊進行，絕對不能錯過！推薦大家還可以到青青草原體驗當牧羊人的一天，學習如何和羊咩咩互動、留下特別的體驗。
開放時間：08:00-17:00
清境農場景點－小瑞士花園
小瑞士花園占地6公頃，以優美的風景著稱，也因此而得名。園區內也有許多超好拍的裝置藝術，從拱門、雕像建築物都是最佳背景，湖泊旁的落羽松步道在秋天轉紅時更是吸引人。園區內還有露營地，分為木板區、森林區和草皮區，收費各異，大家可以參考清境官網的費用，想在這裡露營的話也要及早預訂喔！
開放時間：09:00-21:00
門票：全票150元、優惠票120元、愛心票60元
清境農場景點－清境高空觀景步道
清境農場的高空觀景步道，是全台海拔最高的空中步道，也是最長的高山步道，連接由清境國民賓館起的舊步道和青青草原。步道採用高架的設計，不只遠離車道、穿梭林間，可以俯瞰草地上的羊群覓食、觀賞樹冠上的鳥類、眺望附近群山，更保護地面上的動植物生態。步道途中設有多座觀景平台，大家可以在懸空的平台上欣賞風景！想在海拔1千8百公尺的高空景觀步道瞭望青青草原，入場門票只要50元，線上買好直接掃Qrcode入場，都不用排隊！
開放時間：08:00-16:30
地址：南投縣仁愛鄉仁和路186-3號
清境農場景點－老英格蘭莊園
老英格蘭莊園是清境農場知名的民宿，不過由於都鐸式的建築外觀相當精緻，因此也吸引許多旅客前來拍照。其實老英格蘭莊園除了可以住宿以外，也提供歐風餐食，包括午餐、下午茶！如果在清境農場逛累了，下午就可以到這古典的建築裡享用英式下午茶，打個卡假裝自己在歐洲～
地址：南投縣仁愛鄉壽亭巷20-3號
