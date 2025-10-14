2025-10-14 20:02 旅遊經
2025年末香港IP加持，並進入聖誕、跨年假期，線上旅展「遊」優惠！
香港「繽紛冬日巡禮」將於11月中旬盛大登場，璀璨燈海與節慶活動點亮全城，揭開最夢幻的冬日序幕。
【旅遊經 洪書瑱報導】
香港一直以來都是國人短期旅遊的主要目的地之一，而今(2025)年已進入第四季，而香港在接近年末之際，活動精彩不斷，包括：十月的「香港美酒佳餚巡禮」帶來味蕾的極致饗宴；十一月的「香港單車節」邀請旅客沿維港天際線馳騁，感受動感活力，隨著冬季到來，「香港繽紛冬日巡禮」的聖誕氛圍與「香港跨年倒數」將把熱鬧推向高峰。另外，今年10月25日到11月1日還會匯聚風靡全球最強人氣IP的療癒萌點「維港海上大巡遊」外，甚至香港也將迎來首個大型卡通輕氣球巡遊「Merry Balloon」，活動將在聖誕期間登場！
「香港美酒佳餚巡禮」10月23日至26日登陸中環海濱，邀您盡享名酒佳餚，感受維港畔的奢華饗宴。
「香港美酒佳餚巡禮」將於2025年10月23至26日在中環海濱活動空間登場，賓客可以一站盡享「13星7鑽」級美饌。「尊尚名酒區」可以一次性喝到法國五大一級酒莊的佳釀，「品味館」可以品嚐星級名廚齊心呈現豐盛晚宴。現場共超過300個美酒及美食攤位，讓入場人士舉杯盡興而歸！台灣旅客只要跟指定旅行社購買香港行程，即可免費獲贈價值港幣370元的嘉賓特選禮包，內含美酒佳餚巡禮入場券、8張品味券及美酒佳餚巡禮紀念酒杯1個。
香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於11 月30 日舉行，共開放6,000 個名額予本地及海內外單車手參與，最受歡迎的「50 公里組」，讓參加者踩上『四隧三橋』，另有「32 公里組」則經過「兩隧兩橋」，為旅客帶來前所未有的單車旅遊體驗，印證了香港「運動加旅遊」的獨特魅力。當天西九文化區藝術公園更特設單車嘉年華！
香港首個大型卡通輕氣球巡遊「Merry Balloon」，近20個人氣角色化身巨型氣球翱翔維港上空，為香港注入歡樂節慶氣氛。
作為香港首個IP聯乘盛事，「Merry Balloon」結合卡通巡遊與城市尋寶體驗，打造全城洋溢驚喜的夢幻聖誕遊樂場。
雄獅旅遊打造海港城戶外「專屬貴賓區」，讓旅客以無敵海景視角盡賞維港跨年煙火盛宴。
步入歲末，香港10月25日到11月1日，將有一場「維港海上大巡遊」，4大IP在維多利亞港展現療癒萌魅力外，香港在聖誕前夕，各地也大展溫馨且濃濃聖誕氛圍，除了商場街頭處處可見閃爍燈飾與夢幻裝置外，今年聖誕將迎來一場前所未有的節日盛典—「Merry Balloon」！屆時，近20個深受大人小朋友喜愛的國際和本地人氣IP角色，將化身巨型輕氣球，於維港上空翱翔，為城市注入熱鬧歡騰的聖誕氣氛，打造大規模的卡通輕氣球巡遊活動。此外，「香港繽紛冬日巡禮」也將在11月中旬登場，每年備受矚目的巨型聖誕樹也將再次亮相，走進聖誕季節的香港，滿城盡是浪漫迷人的燈飾與主題裝置。最後，還有一年一度的跨年維港煙火，更是不能錯過的慶典！
短期旅遊，國人的選項之一「香港」，於2025年 1-8月台灣訪港人次超過100萬，跟去年同期相比成長26%。香港下半年活動滿檔，整座城市再度化身為節慶與盛事的璀璨舞台，不論是美食、運動、節慶還是娛樂等，若民眾有計劃前往香港，不妨把握香港旅遊發展局攜手六大旅行社，於即日起至26日止，推出為期兩週的線上旅展，能更將「經濟」玩轉香港！
而在ITF前夕，香港與業者全作推出線上旅展，今年線上旅展最吸睛的亮點之一，絕對是旅行社推出的「買一送一」方案！只要花一人的價格，就能二人同遊香港，用超划算的價格輕鬆收穫滿滿美食、美景與驚喜體驗。
香港的樂園體驗向來是大小朋友的最愛，今年線上旅展更將香港迪士尼樂園、香港海洋公園、昂坪360等人氣景點一次打包，搭配精選飯店與專屬加碼優惠，方便旅客盡情暢玩經典樂園與必訪景點。
※.追求高質感旅遊體驗的旅客──
※.驚喜優惠 玩出香港更多可能──
「驚喜優惠」最適合喜愛靈活、自由玩法的旅客，無論是短程快閃或城市探索，都能以超值價格解鎖香港的獨特驚喜。易飛網：旺角仕德福酒店四天三夜自由行，搭配晚去晚回大灣區航空／香港航空，並贈送香港上網卡及八達通卡，每人僅需4,988元起（未稅）。 可樂旅遊：今旅酒店三天二夜自由行，搭配國泰航空與港鐵遊客全日通，每人7,888元起（未稅），讓旅客輕鬆暢遊全港交通網絡。 雄獅旅遊：12/31出發香港跨年行程，入住旺角仕德福酒店，搭乘國泰航空，並可於海港城戶外「專屬貴賓區」欣賞跨年煙火秀，每房含一套海港城商場雙人禮品卡（港幣＄500）及跨年派對包，另贈送機場至酒店去程接駁，四天三夜，二人一室每人15,888元起（未稅）。
相關線上旅展資訊，可至網址(https://hotsale2025.discoverhongkong.com/tc)查詢！
以上圖片：香港旅遊局提供
