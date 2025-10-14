2025-10-14 22:02 旅遊經
全台插旗「凱撒」，搶先推線上旅展！住宿每人1,350元，再抽36萬豪禮，頭獎凱撒頂級假期！
凱撒飯店連鎖線上旅展1017中午1200開跑，消費達指定金額可參加抽獎活動，最大獎為頂級假期旗艦館住宿券。圖 凱撒飯店連鎖提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
年度旅遊盛事「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至11日南港展覽館盛大登場，為服務全台各地民眾，凱撒飯店連鎖搶先於10月17日中午12:00提前舉行線上旅展，由於凱撒10間飯店，包括：台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、台北新板希爾頓、阿樹國際旅店、內湖凱旋酒店以及台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅等，可說是全台插旗，國人在規劃國內旅遊時，非常「購(GO)方便使用」，縱觀這次旅展商品，「聯合住宿券」每張2,699元、「聯合自助餐券」每張850元，非常超值也方便規劃使用，當然還有多項獨家限量商品。活動期間，消費達指定金額還可參加抽獎活動，總獎品價值高達367,100元，最大獎為夢幻「凱撒頂級假期」！
凱撒飯店連鎖聯合住宿券每張2,699元，持1張加價1,000元即可平日入住臨近捷運小巨蛋站的阿樹國際旅店，體驗猶如森林秘境的精選高端酒店。 圖 凱撒飯店連鎖提供
凱撒飯店連鎖2,699元聯合住宿券，買10送1、每人每晚最低1,350元起暢遊全台飯店，圖為內湖凱旋酒店精緻雙人房。圖 凱撒飯店連鎖提供
持1張聯合住宿券即可平日入住台東趣淘漫旅探索雙人房，贈早餐2客、星巴克美式咖啡2杯及自行車騎乘券2張。圖 凱撒飯店連鎖提供
凱撒飯店連鎖長年熱銷的「2,699元聯合住宿券」，今年再度推出買10送1優惠活動，換算下來每人每晚最低1,350元起暢遊全台飯店，也可自由搭配1至11張使用，組合多達12種，從城市輕旅行到山海度假，各種行程輕鬆搞定。1張即可平日入住台北凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店、內湖凱旋、台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅等，並享有各館專屬贈品，包括：早餐優惠、星巴克美式咖啡、自行車體驗券、水庫門票等。持2張券可入住墾丁凱撒景觀客房含早餐2客，3張券可選擇入住板橋凱撒菁英客房2晚或墾丁凱撒池畔花園1晚，6張券可享墾丁凱撒豪華花園套房1晚，11張券更可入住墾丁凱撒VILLA一晚含早餐4客。
入住台南趣淘漫旅即贈六項冒險活動及水庫門票，體驗不只是過夜，而是「一起冒險、一起成長」創造體能與情感的緊密連結，適合團體、親子共創回憶的基地。圖 凱撒飯店連鎖提供
同時凱撒飯店連鎖各館也推出多款限時限量住宿商品，最低2.4折起、提供多元化的住宿選擇。如：台北凱撒主打「5,999元精緻４人房住宿券」，含早餐4客，適合家庭或團體出遊。板橋凱撒則推出「4,999元薈萃客房住宿券」，加贈27樓行政酒廊使用權及官網9折優惠券，打造尊榮舒適的住宿體驗。台北凱達推出超值「3,688元一泊二食住宿券」，包含雙人早餐、牛肉麵晚餐各２份與星巴克飲品；若購買２張，可升級為４人家庭套房，另再加贈紅酒與晚餐4客，超值加倍。此外，台北新板希爾頓、台北趣淘漫旅、阿樹國際旅店與內湖凱旋酒店等，也分別推出價格介於3,999元至7,200元不等的限量住宿券。
聯合自助餐券每張850元，買10送1、買20送2依此類推，買50加碼送10！最低每張709元起，即可享用台北凱撒、台北凱達及新板希爾頓自助餐和牛吃到飽。圖 凱撒飯店連鎖提供
超值聯合餐券2,999元六人套餐，持1張可享台北凱撒王朝、台北凱達家宴、新板希爾頓青雅、板橋凱撒家宴及蓮花共五間餐廳主題式組合套餐。圖 凱撒飯店連鎖提供
999元雙人套餐券可享用美式三明治、義大利麵、牛肉麵、甜點等輕食套餐。圖 凱撒飯店連鎖提供
餐券商品則是主打「聯合自助餐券」，每張850元，買10送1、買20送2…依此類推，買50則加碼直接送10的優惠方案，最高折扣每張僅709元。聯合自助餐券適用於台北凱撒Checkers、台北凱達百宴、台北新板希爾頓悅市集指定餐廳享用平日午餐或晚餐，今年更首推和牛吃到飽方案，每間餐廳供應的和牛餐點皆不同，包含日式炙燒和牛肉薄片、和牛鐵炮肉串、鹽蔥炙燒和牛握壽司等，原加價方案每位400元，凡持2025年旅展聯合自助餐券無須加價即可無限享用。另外，持本券也可至板橋凱撒蓮花餐廳享用東南亞料理點菜吃到飽，提供喜愛異國料理的消費者更多選擇。
除了自助餐券，其他還有三款聯合商品及一款獨立商品，其中「999元雙人套餐券」可於台北凱撒Drink Bar、板橋凱撒Bar 98、台北凱達Bar 98，及台北新板希爾頓逸廊酒吧享用美式三明治、義大利麵、牛肉麵、甜點等輕食雙人套餐。最吸睛的亮點，莫過於飯店同步推出創意特色咖啡，如冰磚咖啡、地球奶蓋咖啡、雲霧咖啡等，不僅風味獨特，更將成為網美打卡新話題，為餐飲體驗增添豐富性。
「990元主廚推薦美饌券」也超划算，享原價最低5.5折起優惠。持券可享台北凱撒王朝中餐廳「招牌黑鑽雞」、板橋凱撒家宴中餐廳「長安葫蘆雞」、台北凱達家宴中餐廳「凱達冠軍豬腳」，或另加價1,000元至台北新板希爾頓青雅中餐廳品嚐「嫣紅鵝半隻二吃」，而其中板橋凱撒家宴、台北新板希爾頓青雅中餐廳更入選為2025臺灣米其林指南推薦。此外，「2,999元六人套餐券」涵蓋中菜與南洋料理，適合家庭或好友聚餐，持券可至台北凱撒王朝中餐廳、板橋凱撒家宴中餐廳、板橋凱撒蓮花餐廳、台北凱達家宴中餐廳或台北新板希爾頓青雅中餐廳享用多樣佳餚。另墾丁凱撒飯店也單獨推出長年熱賣的「888元饗食券」，買20送1，持券可享發現西餐廳自助晚餐1客或大廳酒吧雙人牛肉麵套餐。
凱撒飯店連鎖線上旅展為提升買氣並回饋消費者，同步加碼抽獎活動，凡單筆消費滿8,800元，即可參加聯合住宿券抽獎，滿16,000元再抽10家飯店住宿券及飯店組合住宿券等。
