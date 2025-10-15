

萬聖節將至 晶華「聖」裝出「席」，住房專案搞怪登場！

【旅遊經 洪書瑱報導】

歡樂的「萬聖節」即將到來，而台灣近年來在西洋鬼節之際，也越來越有氛圍，其中台北晶華於10月17日至31日，也將飯店打造成一座「晶華萬聖城」，並推出萬聖節美饌，如：一樓中庭azie餐廳端出鬼魅南瓜漢堡、萬聖幽靈披薩、木乃伊番茄培根義大利麵等變裝料理；點心房法籍主廚羅倫(Delcourt Laurent)再度發揮驚人巧思，將Regent Gift Shop打造成「萬聖甜點屋」，供應黯夜黑絲絨蛋糕、午夜南瓜榛果巧克力、黯黑蝙蝠抹茶慕斯等甜品；二樓上庭酒廊則變身「鬼魅酒吧」，提供萬聖骷髏、女巫花園、月光馬丁尼等應景飲品。





另外，栢麗廳自助餐廳則將在10月31日舉辦「萬聖變裝派對」，邀請喜愛節慶氛圍的消費者大啖應景美食，當晚中庭還有精彩刺激的「萬聖賓果派對」，活動來賓將有機會贏得栢麗廳單人下午茶券等大獎。除了繽紛的餐飲活動外，客房也規劃出「萬聖嘉年華」住房專案，每房每晚10,400元+15.5%起，房客在享受雲天廊餐飲服務的同時，還能受邀參加萬聖節討糖活動，讓大小朋友歡度好吃又好玩的萬聖節假期。







針對萬聖節，晶華酒店點心房主廚推出多款俏皮可愛的甜品，其中吸睛品項包含果香十足的「黯夜黑絲絨蛋糕」及香濃絲滑的「午夜南瓜榛果巧克力」。圖台北晶華提供





台北晶華推出的各式萬聖節甜點中，不可錯過的還有精巧奇趣的「邪惡精靈」與「幽靈之墓」造型小蛋糕，為節慶增添無限樂趣與驚喜。圖台北晶華提供





迎接萬聖節，點心房主廚發揮巧思，將Regent Gift Shop打造成「萬聖甜點屋」，推出多款造型麵包與主題甜點，相當吸睛又美味。圖台北晶華提供





針對萬聖節，晶華酒店一樓Regent Gift Shop推出多款造型俏皮可愛、品嘗起來精緻可口的甜品。其中最吸睛的「黯夜黑絲絨蛋糕」是將竹炭海綿蛋糕與濃郁香甜的草莓醬層層堆疊，外層覆蓋竹炭香草奶油霜，綴以翻糖及巧克力製成的大小幽靈、蜘蛛網及南瓜，使其充滿奇幻意象。另一款俏皮可愛的「午夜南瓜榛果巧克力」是由牛奶巧克力慕斯、榛果及香草奶餡組成，再以橘色巧克力翻糖製成南瓜造型，滋味猶如魔鬼的誘惑，絕對讓人難以抗拒。而「黯黑蝙蝠抹茶慕斯」是以杏仁抹茶蛋糕為基底，結合茶香濃郁的抹茶甘納許、酸甜清爽的柑橘醬與香甜脆餅堆疊口感層次，上層再放上幽靈、南瓜怪等造型巧克力，兼具趣味及美味。另有搞怪的「邪惡精靈」與「幽靈之墓」造型小蛋糕。麵包的選項也是不容錯過，包含三款內餡分別由巧克力甘納許、南瓜起司及藍莓白巧克力製成的「鬼臉波蘿麵包」。外型搶眼的「木乃伊熱狗麵包」以及「鬼臉佛卡夏」，上述糕點每款180元起。

每逢節慶必帶來滿點氛圍的栢麗廳也沒有缺席，10月17日起餐廳將佈滿濃濃節慶氛圍，10月31日晚間更將擴大舉辦萬聖節限定的「萬聖變裝派對」，當晚不僅提供多達上百道應景美饌佳餚，餐廳內更佈滿萬聖鬼節場景佈置與拍照背板，巧妙地營造出詭譎又生動的氛圍，讓食客能夠在美食與藝術的交匯中記錄下獨特的時刻。午餐每客1,580元+10%、晚餐每客2,080元+10%。







一樓azie餐廳將超人氣漢堡變裝成為「鬼魅南瓜漢堡」，外型吸睛、口感豐富。圖台北晶華提供





一樓中庭azie餐廳因應萬聖節到來，推出一系列萬聖變裝餐。圖台北晶華提供





位於飯店中庭的azie餐廳將超人氣漢堡、披薩、義大利麵等經典餐點，變裝成為鬼魅南瓜漢堡、萬聖幽靈披薩及木乃伊番茄培根義大利麵，搭配奶香十足的深海惡魔章魚青醬燉飯與香甜濃郁的魔法女巫南瓜湯，絕對是萬聖節的美味首選，上述餐點每款380元+10%起。其中主廚特別推薦的「木乃伊番茄培根義大利麵」是將辛香濃郁的番茄肉醬拌炒香煎培根與墨魚義大利麵，搭配木乃伊造型的小熱狗，兼具視覺與味覺驚喜。此外，中庭也將於10月31日晚間七點十五分同步舉辦緊張刺激的「萬聖賓果派對」，凡當晚於azie及栢麗廳用餐者就有機會參加活動，獎項包含價值1,188元的栢麗廳平日單人下午茶券等多項好禮。







位於飯店二樓的上庭酒廊搖身變為「鬼魅酒吧」，提供萬聖骷髏、女巫花園、月光馬丁尼等調酒。圖台北晶華提供





萬聖節期間，上庭酒廊推出限定調酒與多款創意無酒精飲品，包括充滿惡作劇趣味的「萬聖節血袋特調」。圖台北晶華提供





位於飯店二樓的上庭酒廊搖身變為「鬼魅酒吧」，推出色彩繽紛的各式奇幻調酒中，首推以伏特加為基底的果莓風味酒「萬聖骷髏Skull」，混合伏特加以及覆盆子、蔓越莓與草莓，上桌後隨著乾冰的裊裊煙霧。以萬聖夜空設計的「月光馬丁尼Moontini」是將自製的黑糖冬瓜琴酒加入帶有氣泡感的蘇打水，再以少量珠光粉點綴，創造出猶如星空中銀河般的奇幻調酒，還有另一款「女巫花園Witch Garden」。此外還有兩款極具創意和風味的無酒精飲品，分別為「雪黛登波Shirley Temple」血袋造型飲品與「南瓜博士Creamy Pumpkin」。







入住「萬聖嘉年華」住房專案的房客還能受邀參加萬聖節討糖活動，體驗傳統萬聖節文化。圖台北晶華提供





客房則精心策劃「萬聖嘉年華」親子住房專案，專案兩人成行、加碼贈送一位6歲以下孩童免費入住，住宿期間可前往位於五樓的雲天廊無限享用冰淇淋、飲品及美味小點，翌日再享CNN唯一推薦的台北必吃自助式早餐兩客，為節慶狂歡後的早晨補充滿滿元氣。此外，於活動期間每週五、六、日入住的小小貴賓皆能獲得一張討糖小卡，住宿期間可持小卡至指定地點和大哥哥大姊姊們拜訪討糖，體驗傳統萬聖節文化。

