西門町「初光義大利麵」不只能吃麵，還能算塔羅？藏在昭和老宅裡的神秘占卜，據說準到讓人頭皮發麻！台北最療癒寶藏餐廳！

是不是有那麼一個瞬間，被工作和生活壓得喘不過氣，只想找個地方暫時登出，逃離一下這個高速運轉的世界？

手機滑了又滑，美食清單長到看不見盡頭，但你心裡清楚，此刻想要的，早就不只是一頓能填飽肚子的晚餐。

你渴望的是一個能讓靈魂暫時停靠的港灣，一個能溫柔接住你所有疲憊的地方。

如果我說，在熱鬧繁華的西門町巷弄裡，藏著一扇能穿越時空的任意門，門後是一個充滿故事的昭和老宅，不但有好吃的義大利麵，甚至還能為你迷茫的心，點亮一盞溫柔的燈。你，願不願意跟我一起推開這扇門呢？🚪✨

走進時光隧道，西門町裡的昭和祕密基地

那天，台北的天空灰濛濛的，一如我當時的心情。

揹著沉重的電腦包，腦中還盤旋著白天會議裡那些惱人的對話，腳步就這樣不自覺地領著我，鑽進了西門町一個平常不會走進的巷子。

就在我以為自己快要迷路的時候，一間透著溫暖黃光的店舖抓住了我的目光——「初光義大利麵本舖」。

​光是這個名字，就已經讓人心頭一暖。💕

推開門的瞬間，我真的愣住了。天啊，這根本不是一間餐廳，這是一個小型時光博物館吧！

空氣中沒有現代餐廳那種刻意的香氛，而是一種淡淡的、屬於老物件的溫潤氣息。

​門邊是台灣早期的森永牛奶木箱，牆上掛著充滿歲月痕跡的「養命酒」鐵牌，角落裡靜靜站著一台需要手動放冰塊的青銅冰箱... 每個角落都塞滿了故事。

最讓我眼睛一亮的，是那台懷舊的 AKB48 SLOT 拉霸機！🎰

​雖然早就過了迷偶像的年紀，但看到那閃爍的燈光，還是忍不住會心一笑，彷彿看到了某個時期的青春。

這裡沒有現代的極簡冰冷，只有昭和時代特有的、那種笨拙卻又充滿人情味的溫暖。

整個空間的氛圍，就像一位慈祥的長輩，輕輕拍著你的背說：「辛苦了，在這裡，你可以放心做自己。」

瞬間，白天累積了一身的盔甲和疲憊，好像就這樣悄悄地融化了。

不只填飽肚子，更暖進心裡的平價美味

坐下來翻開菜單，看到上面的價格，我又是一陣驚喜。

在台北市中心，尤其是觀光客雲集的西門町，這樣佛心又平價的義大利麵真的不多見了。

​對於我們這種每天都要精打計算的小資族來說，這簡直是沙漠中的綠洲啊！🌵

我點了最經典的「紅醬蛤蜊義大利麵」，再配上一杯溫潤的鮮奶茶和一份清爽的梅子果凍，準備好好款待一下我那被掏空的身體和心靈。

餐點上桌時，那撲鼻而來的香氣立刻喚醒了我麻木的味蕾。

​盤子裡滿滿的蛤蜊，顆顆飽滿，被酸甜濃郁的紅醬完美包覆著，上面點綴著翠綠的九層塔，光用看的就讓人食指大動。🤤

我捲起一口麵條，Q彈的麵體吸飽了醬汁，番茄的酸、蒜頭的香、蛤蜊的鮮，還有九層塔畫龍點睛的獨特氣息，在口中交織成一首最和諧的樂章。

這不是那種用調理包做出來的速食口味，而是能明確吃出廚師用心的、充滿「手作感」的溫度。

​再啜一口鮮奶茶，茶香與奶香的比例恰到好處，滑順而不甜膩，完美中和了紅醬的濃郁。

最後的梅子果凍更是神來一筆！

​那酸甜冰涼的滋味，像夏日午後的一陣涼風，掃去了口中的餘味，也掃去了心底最後一絲煩悶。

一頓飯下來，不只是生理上的飽足，更多的是一種心理上的滿足與療癒。💖

當義大利麵遇上塔羅牌：Even 老師給我的溫柔提醒

就在我心滿意足地準備結束這場美食療癒之旅時，我發現店裡的一個小角落，坐著一位氣質溫柔的老師，桌上擺著一副塔羅牌。

原來，這裡最特別的，不只是昭和風情，而是「吃麵配占卜」的獨特體驗！

最近在感情上遇到了一些瓶頸，那種進退兩難、看不清前方的迷霧感，真的快把我淹沒了。

我看著那位名叫 Even 的老師，心裡突然湧起一股衝動。也許... 我需要的正是一個來自宇宙的提示。

​坐到 Even 老師面前，我甚至不需要說太多，她溫柔的眼神彷彿就能看透我所有的不安。

我輕輕地、有些忐忑地訴說了我的困惑。她沒有給任何評價，只是靜靜地聽著，然後讓我專心抽牌。

當牌面揭曉的那一刻，我的心跳漏了一拍。

Even 老師的解說，沒有任何模稜兩可的江湖話術，她只是看著牌，溫柔卻又一針見血地，說出了我內心深處連自己都不敢承認的那個想法。

那種感覺，就像你獨自一人在黑暗的隧道裡走了好久好久，突然有人拿著手電筒，準確地照亮了你腳下的那條路。

「原來是這樣啊...」我在心裡不斷重複著這句話。

​真的太準了！準到我頭皮發麻，眼眶一熱，差點就在老師面前哭了出來。😭

那不是害怕，而是一種被全然理解的釋放感。塔羅給的，從來不是一個絕對的答案，而是一面鏡子，它照見你的潛意識，給你一個溫柔的提醒，讓你更有勇氣去面對自己的選擇。

Even 老師的話語，就像那盤溫熱的義大利麵，不僅撫慰了我的胃，更深深地療癒了我的心。

那一刻我才明白，為什麼這家店叫「初光」。它就像人生旅途中，在迷霧裡乍現的第一道光，溫柔、充滿希望，指引著你前行的方向。

給自己一個喘息與被療癒的權利

離開初光時，夜幕已經低垂，但我的心卻是亮的。

我帶走的，不只是一頓晚餐後的飽足感，更是一份被充滿電的能量和再次前行的勇氣。

如果你也跟我一樣，有時候會感到迷惘、疲憊，覺得生活有點難；或者，你單純只是想在喧囂的城市中，找一個能讓時間慢下來的地方，吃一盤用心的義大利麵。那請你一定要來初光看看。

這裡不只是一家餐廳，它是一個能讓你卸下心防，與自己對話的溫柔空間。

在這裡，你可以用一頓飯的時間，穿越回那個單純美好的年代，再用一張牌的時間，找到屬於你未來的光。✨

初光義大利麵本舖

地址｜台北市萬華區貴陽街二段29巷1號

營業時間｜ 10:30 – 21:30 (週三公休)

電話｜ 02-2371-2886

交通方式｜西門捷運站 1 號出口步行約 6 分鐘

Instagram｜@hatsuhikari001

Facebook｜初光義麵本舖