從飛鼠咖啡到得恩亞納！「阿里山英迪格酒店」帶旅人探索山林秘境

晨霧輕繞山巒，第一道陽光灑落原鄉，阿里山的氣息於此甦醒。初次造訪阿里山英迪格酒店的人，從特富野飛鼠咖啡的山林香氣，到得恩亞納的部落故事，再到漢娜廚房的溫暖煙火，每一段體驗都是一首山中詩篇。

「得恩亞納社區」隱身在阿里山深山，繽紛色彩建築超吸睛。Eric Hsu攝

這不僅是一場味蕾饗宴，更是一趟回歸土地、傾聽靈魂的旅程，當旅人舉杯、品嚐、傾聽時，以味覺書寫風土，用心感受阿里山的脈動。

阿里山在地「飛鼠咖啡」為有心人提供手沖飲品。Eric Hsu攝

嘉義，是一座讓時間變慢的城市。山的氣息、風的味道，讓人不知不覺慢下腳步，只想靜靜感受土地的溫度。說到對阿里山的第一印象，許多人還停留在孩童時與家人造訪祝山的日出美景，其實阿里山的特富野，有群熱愛家鄉的年輕人，正以自己的方法讓家園被世人看到，那就是「飛鼠咖啡/ Peisu coffee」！

店內將舊枕木再利用裝潢，充滿懷舊風情。Eric Hsu攝

創立於2020年的「飛鼠咖啡」，由陳瑜安與丈夫睿君共同經營，從一場親友間的咖啡分享，逐漸發展成具有風土特色的在地品牌。創立初期，兩人沒有固定店面，只在聚會時沖煮咖啡款待親友，卻因香氣與溫度打動人心，讓「飛鼠咖啡」的名聲逐漸傳開。隨著需求增加，夫妻倆決定將理念品牌化，從自家種植咖啡豆、烘焙到手沖，全程貫徹「從種子到杯子」的精神。堅持以自然農法栽培，尊重土地的節奏，透過作物共生的方式維持生態平衡，讓每一杯咖啡都承載著山林的氣息與人情的溫度。

手沖咖啡香氣四溢，吸引無數咖啡愛好者前來朝聖。Eric Hsu攝

飛鼠咖啡在鄒語有著「財富」的意涵，象徵土地的贈禮與生活的豐盈，隱身於海拔1200公尺的特富野部落，全店採用預約制，專為一杯好咖啡專程上山的「有心人」而存在。沿途雲霧繚繞，杉木低語，抵達時，一切喧囂皆已沉靜，只剩咖啡的香氣緩緩瀰漫，店內以「飛鼠咖啡－藝伎 日曬」、「飛鼠咖啡－堤碧卡 水洗」及「巴助茶行 烏龍冬片」為代表作，成為咖啡愛好者口耳相傳的朝聖地，也是特富野咖啡文化的「借問站」。以一杯溫潤的香氣，串起旅人與部落間的故事。

飛鼠咖啡自家種植咖啡豆。Eric Hsu攝

當身心沈浸在咖啡香中，讓忙碌的節奏慢了下來，可驅車前往塔山山腳下的「得恩亞納社區」，近距離感受鄒族原住民的樂天情懷。首次來到「得恩亞納」的人，很難不被眼前色彩繽紛的斜屋頂建築吸引目光，看似一派樂天的當地居民，在他們臉上看不到憂傷，其實「得恩亞納」的居民，多數源自八八風災的受災戶，2009年莫拉克颱風重創來吉部落，在政府協調下遷村到如今的「得恩亞納社區」，鄒語的得恩亞納指的是「我們一起生活的美好家園」，在這裡，樂天似乎成為一種代名詞，正感染著每個造訪的旅人。

「得恩亞納」各家門口的特色家徽，成為拍照打卡新地標。Eric Hsu攝

現今的「得恩亞納」有41戶居民，走進社區，你會發現幾乎各家門前擺放著特色家徽，原來這是由藝術家白紫．狄雅奇安娜（Akiana Paz）創作的圖騰。想親自體驗手作樂趣的人，可事前預約白紫老師的皮雕「擦染」課程，自由選擇喜愛的家徽圖騰，利用藍、黃、紅、咖啡4種顏色交互疊加，創造出專屬的作品，為著趟旅程留下回憶。

白紫老師的皮雕「擦染」課程，親身體驗DIY樂趣。Eric Hsu攝

午後漫步在社區，暖陽灑落在身上，鼻腔裡彌漫著烤山豬肉香腸的香氣，不怕生的小貓慵懶地在巷弄間閒晃，時間彷彿在「得恩亞納」按下了暫停鍵，一切都變得悠然自在。

「阿里山英迪格酒店」白天外觀，以檜木車廂為靈感設計。阿里山英迪格提供

離開大山深處的呼吸與泥土氣息，沿著蜿蜒的山路緩緩下行，夕陽的餘暉在林梢間閃爍。「阿里山英迪格酒店」悄然出現在視線，像一處被時間眷顧的秘境。推開大門，木質的暖光擁抱每一個回程的旅人，細膩的設計與山林氣息相互呼應，彷彿整日的喧囂與塵世的疲憊，都在這片空間裡被溫柔卸下，只剩下心底的寧靜與呼吸的自在。

夜晚的「阿里山英迪格酒店」充滿神秘風情。Eric Hsu攝

「阿里山英迪格酒店」作為全台海拔最高的國際品牌酒店，從入住開始就充滿驚喜，酒店外觀以森林鐵道的檜木車廂為靈感設計，白天、夜晚呈現截然不同的特色，沿著鐵道來到大廳，特殊挑高空間綴滿燈飾，以茂密竹林為發想，迎接貴客到來，接著穿過蜿蜒廊道，耳邊傳來腳踩過落葉的婆娑聲，與藍鵲的鳥叫聲。

客房環境十分舒適，提供旅人絕佳休憩體驗。Eric Hsu攝

來到精品房，寬敞室內空間提供旅人絕佳的入住體驗，仔細觀察會發現，房內大量選用鄒族意象，包括床頭的楓葉裝飾、雲海風格的地毯，以及單側的藍鵲造型燈，入住前更備好迎賓甜點，不難看出阿里山英迪格對旅人的用心。

阿里山日出美景，為一天揭開完美序曲。阿里山英迪格提供

酒店泳池畔能欣賞層層雲海的絕美景致。Eric Hsu攝

翌日清晨，天光未明。便動身前往酒店泳池畔，靜待那一抹晨曦緩緩爬上山巒，不同於以往需要趕早的前往祝山，酒店頂樓便能俯瞰阿里山的金色晨光。此刻，暖心的熱可可與香酥可頌已備好，披上浴衣，慢慢啜飲，靜靜凝望天光漸亮，才是最懂生活的旅人，與日出一同沉浸在這片柔光中。

清晨享用熱可可、可頌，邊等待日出的到來。Eric Hsu攝

金黃色日光灑落，那是專屬於阿里山的晨光。Eric Hsu攝

每趟旅程，美食最能療癒人心。來到阿里山「漢娜廚房/Hana Kitchen」是個好選擇，全木打造的餐廳環境，搭配一望無際的綠意，眼前是吊橋與溪谷構築的美景，能近距離體驗自然之美。

「漢娜廚房」全木裝飾環境，體驗與大自然共鳴樂趣。Eric Hsu攝

點上一份超大份量的手工「蒜味起司Pizza」，現場窯烤傳來陣陣香氣，木材燃燒的香味與薄脆餅皮完美結合，香濃起司帶有濃厚蒜味，讓人一口接一口停不下來。別忘了品嚐招牌「鄒族烤肉BBQ拼盤」，豪邁上桌的木盤擺滿肉品，佐以特製辣椒醬享用，別有一番韻味。大啖美食之際，別忘了抬起頭欣賞美景，被山林環抱的「漢娜廚房」能感受到新鮮的芬多精，靜下心，能聽到專屬山林的蟲鳴與鳥叫，為旅途畫上完美句點。

「蒜味起司Pizza」、「鄒族烤肉BBQ拼盤」讓旅人大快朵頤。Eric Hsu攝

現烤「蒜味起司Pizza」香氣四溢，讓人愛不釋口。Eric Hsu攝

對於省錢的小資族，阿里山英迪格酒店推出「無憂住含早晚餐1泊2食」專案，包含入住阿里山英迪格酒店乙晚、粟餐廳雙人半自助式晚餐、雙人粟餐廳早餐，每晚16500元+15.5%起。10月13日至11月30日官網預訂、入住，加贈阿里山森林遊樂區雙人門票、阿里山林鐵支線小火車任選單線雙人來回票（祝山線除外）。