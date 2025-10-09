【格沐斯咖啡】行天宮巷弄裡的人氣早午餐咖啡廳 厚切豬排咖哩飯、花朵酥皮蛋塔必點推薦！｜台北中山區美食

第一次走進行天宮巷弄裡的「格沐斯咖啡」，就被整個空間的咖啡香給圈粉了！一進門就能聞到那股濃郁又舒服的香氣，真的超療癒～他們家的每一杯咖啡都是自家烘焙的莊園豆，餐點部分也超用心！從厚切豬排咖哩飯、現烤吐司，到早午餐凱薩沙拉，再到每日限量花朵酥皮蛋，每一樣都吃得到食材的新鮮與老闆的堅持！店裡的紅磚牆、木質桌椅搭配輕音樂，整個氛圍超chill，我都想拿著筆電坐一下午不走了～

格沐斯咖啡

🏠 地址：台北市中山區松江路362巷28號

🚇 交通：捷運行天宮四號出口步行約 3 分鐘

📞 電話：(02)2523-1198

🕒 營業時間：週二～週日 07:30–17:30（週一店休）

📲 官方Line：@mtw9546b

格沐斯咖啡 環境介紹

一走進格沐斯咖啡，立刻被濃郁的咖啡香包圍，空氣裡充滿烘焙咖啡豆的溫暖氣息，讓人瞬間覺得整個心都放鬆了。

這裡的每一杯咖啡都是使用自家烘焙的莊園咖啡豆，拿鐵上撒上一層黑糖再用噴槍炙燒，黑糖表層焦脆，微微碎裂，像極了烤布蕾那種誘人的口感，喝下去香醇又濃郁，甜而不膩，香氣會在嘴裡和鼻子裡久久停留。店裡播放著輕柔的音樂，氛圍相當舒適，讓人完全忘掉外面的喧囂與忙碌。

格沐斯咖啡非常適合想放慢腳步的人，不管是單純喝杯咖啡，還是帶著筆電辦公或寫筆記，都能享受悠閒的氛圍。對我來說，格沐斯不只是一家咖啡廳，更像是一個能讓心情慢下來、好好跟自己相處的地方，初次踏進店裡就有種被溫柔款待的感覺，讓人忍不住想待上一整個下午，慢慢品味咖啡香與空間的每個細節。

店內的空間不大，但氛圍卻很溫暖。木質家具搭配紅磚牆的元素，讓我有一種像是回到家客廳的感覺。每一張桌椅都不是隨便拼湊的，而是店家精心挑選、甚至重新修復過的家具，有些桌椅的細節還能看出歲月的痕跡~

這次我們選的座位剛好在紅磚牆前，搭配木質裝潢，整個空間散發出濃濃的溫馨感，坐下來就像回到家一樣舒適自在~店面雖然不大，但菜單卻非常豐富，從咖哩飯、手工鹹派到現烤吐司應有盡有，還有多款咖啡、虹吸手作咖啡、鮮檸檬飲品以及鮮奶飲品等，選擇多到讓人每次來都想嘗試不同口味。餐點都是現點現做，出餐速度卻非常快，不會讓人久等，非常適合想在巷弄裡找個安靜角落、慢慢享受早午餐的人！

這裡的氛圍完全不同於一般連鎖咖啡廳，既有精緻的咖啡香，也有溫暖舒適的空間感，非常適合約朋友聊天、工作或寫作。每一個小細節，從座位擺放到裝潢用色，都讓人覺得非常貼心，也能感受到店家對客人的用心與巧思。坐在這裡，邊享受美食邊聽音樂，真的超級放鬆，是我下次想再訪的主要理由之一]~

厚切豬排咖哩飯

這道真的可以說是格沐斯的招牌！他們的豬排是千層豬排的作法，外皮炸得金黃酥脆，咬下去「喀滋」一聲，卻不會覺得油膩。內層的豬肉保持了濕潤度，帶著肉汁的甜味，完全沒有乾柴的問題！

套餐可以搭配

☕ 飲品（二選一）： 錫蘭紅茶／冷泡綠茶 （更換飲品可折抵 $20）

不得不提他們選用的米飯。使用的是台灣在地的「上水香米 CNS 一等米」，這可是有通過多項檢驗、甚至能外銷日本的高品質好米。每一口飯粒分明卻柔軟，搭配咖哩醬剛剛好。對我這種平常不太吃飯的人來說，竟然把整盤白飯吃得一乾二淨，真的是很少見的事。

咖哩醬則是用三種不同風味的咖哩塊慢火熬煮而成，味道比一般市售咖哩更有層次感。它不是死鹹，也不是過分的甜，而是帶著微微的辛香與小辣，吃起來開胃又順口。我特別喜歡裡面的馬鈴薯與紅蘿蔔，煮到軟爛入口即化，甚至我媽媽這次也忍不住稱讚「這個馬鈴薯很厲害！」

搭配豬排真的是絕配！炸得酥脆的千層厚切豬排遇上這濃郁咖哩，每一口都是完美的平衡：外層酥脆、內裡多汁，再沾上咖哩醬，鹹甜香氣在口中交錯，馬鈴薯和紅蘿蔔的鬆軟感則增加了口感的豐富度。咖哩醬的小辣度適中，對一般不吃辣的人來說也非常友善，微微的開胃感讓整碗飯吃起來不膩，白飯每一粒都吸附了醬汁，讓人忍不住一口接一口！

厚切豬排咖哩飯就是那種「簡單卻很用心」的代表作，讓人不管吃幾次都不會膩~我個人非常喜歡這咖哩醬的濃郁度與層次感，既能保有日式咖哩的溫潤甜味，又帶有手作的細膩和食材原味，完全能吃出店家的用心。每次吃這道菜，我都會忍不住多舀幾口咖哩醬單吃，光是這醬汁就足以讓人愛上格沐斯咖啡的餐點！

有溫度的早午餐 乾酪凱薩沙拉碗

一上桌就被整盤繽紛色彩吸引！裡面有西式嫩蛋、培根、藍莓乳酪歐包，搭配爽口的凱薩沙拉，光是視覺就讓人食慾大開！超適合想點輕食不想吃太多的朋友！

套餐可以搭配

🍮 點心（三選一）： 花朵酥皮蛋塔／穀物黑糖優格／手工鮮奶酪

☕ 飲品（四選一）： 錫蘭紅茶／冷泡綠茶／鮮奶茶／莊園黑咖啡-淡 （更換飲品可折抵 $20）

最特別的是他們的凱薩沙拉醬，完全是老闆自己調配的，口感濃郁但不油膩，帶有淡淡的蒜香和帕瑪森乾酪的奶香，輕輕拌開後，每片生菜都均勻包裹著醬汁，吃起來非常順口~

嫩蛋滑順入口即化，培根香氣十足卻不油膩，整盤吃下來既滿足又清爽，非常適合想要輕食又不想餓肚子的早午餐時光~

搭配歐包的微甜乳酪味道，讓整體口感層次豐富又協調！

把培根和嫩蛋搭在歐包上一口咬入，超超超好吃~~都想直接和老闆娘購入歐包袋回家當早餐了！我特別喜歡這道沙拉的「有溫度感」，不是那種冷冰冰、單純生菜的沙拉，而是每個元素都經過細心搭配，吃起來像是店家用心做給家人享用的早午餐。無論是凱薩醬的鹹香、蔬菜的清甜，還是藍莓乳酪的微酸，每一口都能感受到食材的新鮮和老闆的用心。這也是我覺得格沐斯咖啡不只是咖啡好喝，餐點同樣值得一再回訪的原因！

手工鮮奶酪

一口咬下手工鮮奶酪，首先感受到的是滑順柔軟的觸感，入口就像在嘴裡化開一樣，帶有淡淡的奶香和微甜的滋味，甜度剛剛好，不會膩口。奶酪本身細緻綿密，帶點Q彈感，舌尖輕輕一壓就會慢慢融化，香氣更加層次豐富，口感瞬間升級。最特別的是，它不像一般市售鮮奶酪那樣偏人工香精味，能吃得到奶香本身的濃郁和自然甜味，每一口都溫柔又療癒，完美收尾一份早午餐或下午茶的餐點~

花朵酥皮蛋

最後一定要介紹這個每日限量的手工花朵酥皮蛋塔！外層的塔皮烤到金黃酥脆，咬下去有多層次的酥鬆口感，而內餡則是綿密滑嫩的蛋奶香。

他們選用紅卵雞蛋、光泉乳香世家鮮奶、法國發酵奶油，再加上天然結晶冰糖去調和，所以吃起來完全不會有廉價蛋塔那種過甜或膩口的感覺。

熱熱吃的時候，外皮「咔嗞」一聲碎裂，蛋奶內餡則在嘴裡化開，那種幸福感真的會讓人一口接一口。我和媽媽都忍不住笑說：「這個真的要多買幾顆才行！」

格沐斯咖啡不只是一家咖啡廳，而是那種讓你「一來就會愛上」的地方格沐斯最讓我印象深刻的，是格沐斯對食材與咖啡品質的用心。

老闆以前是咖啡設備中盤商，一個衝動就自己開了咖啡廳，選用低咖啡因的莊園豆，主要是讓人品嚐咖啡香氣而不是提神，所以即使我這種喝咖啡會心悸的人也能安心飲用，榛果拿鐵順口又不刺激，口感柔和卻香氣十足。餐點方面，店家嚴選健康食材：自家熬煮的結晶冰糖、人道飼養的紅卵雞蛋，以及合作客製化麵包店的吐司，低糖低油又新鮮！

從環境氛圍到餐點口味，每個細節都能感受到店家滿滿的用心。特別是他們選材的堅持，讓我每次吃都很安心，甚至會覺得這就像是某種「家常卻不隨便」的味道。這次帶媽媽一起來，她也很喜歡，覺得這裡的早午餐系列很貼心，可以滿足不同族群的需求。不管是自己一個人想放空、帶筆電來工作，或是跟朋友、家人一起聚餐，格沐斯咖啡都能讓你找到合適的角落。

下次如果你也在找台北中山區行天宮附近的咖啡廳，不妨來巷弄裡的格沐斯坐坐。也許你會跟我一樣，從此把它收進你的「回訪名單」，每一次來都能有新的驚喜與溫暖。