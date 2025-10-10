國慶之際 在台最能感受戰爭與和平的地方，蒐羅12項馬祖的獨特魅力！



南竿海濱展出《築巢》裝置藝術作品（攝影：洪書瑱)

10月是國慶日，在國慶連假之際，最能感受國恩家慶的地方，除了南投的國慶煙火、以及台中的國慶晚會外，「金馬」是最能感受「戰爭與和平」的地方，也是能國恩家慶的另一個目的地，在過往若男子當兵抽到「金馬獎」，就表示抽籤分發到「金門」或「馬祖」這兩個外島前線服役，通常會引起非常擔憂、沮喪甚至恐懼的反應，然而時光荏苒，前線的緊張感漸緩，加上生活環境改善，以及科技的發達，讓金門及馬祖不加只是前線，也漸漸成為國人眼中的「度假觀光」勝地。其中「馬祖」正值《馬祖國際藝術島》期間，活動直至11月16日止，民眾到馬祖感受不同台灣的風光與美食時，也不要錯過這些錯落在四鄉五島的藝術作品！







金馬在台是最能感受戰爭與和平的地方，要珍惜和平的可貴（攝影：洪書瑱)





操演對於馬祖而言，只是日常(攝影：洪書瑱)





高砲重現戰地的設置，提供給遊客親身操控M1 40高砲(攝影：洪書瑱)

今(2025)年《馬祖國際藝術島》，以《拍楸─你的海洋，我的陸》為題，邀請了來自9個國家、超 55組藝術家與團隊，逾50多件新藝術創作，其中推薦包括：南竿「二六據點」由台裔加拿大藝術家李佩珊與在地藝文社群互動創作《不是誰的棋子，而我們是…》、梅石特約茶室透過《白馬非馬》、南竿舊體育館改造為獨特的空間經驗，形塑成《哥吉拉計畫－健康島嶼幸福馬祖》、北竿電廠(軍魂之光)、南竿「山隴排練場」的《生命之網 Web of Life》、南竿山隴澳口的朱威龍《漁夢》等，其中長駐作品──位於南竿海濱展出《築巢》裝置藝術作品，甚至已被討論是否要24小時點燈，來打造成具地景特色的場域，只是訊息一出，正反意見都有，除了有節能及光害的考量外，甚至有人直言對「藍眼淚」會有所影響，畢竟這幾年來藍眼淚為馬祖帶來了高度的網路聲量，故「築巢」24小時點燈商榷最終結果如何？都有待解答，但不管如何？在國慶之際，特為前往馬祖民眾，蒐羅了許多人心目中馬祖十二項獨特之地！







《哥吉拉計畫－健康島嶼幸福馬祖》(攝影：洪書瑱)





南竿「山隴排練場」的《生命之網 Web of Life》(攝影：洪書瑱)





南竿海濱展出《築巢》裝置藝術作品，甚至已被討論是否要24小時點燈！ （攝影：洪書瑱)



※.馬祖十二大獨特魅力──

一、以藍眼淚來說，雖然金門、馬祖都有，但馬祖是台灣觀看藍眼淚最頻繁穩定地方，因此馬祖成為台灣最著名觀賞藍眼淚地點，每年4-7月都是藍眼淚的觀賞期，而時值10月，馬祖雖然沒有「藍眼淚」沙灘上卻有藍色星沙，每年6-10月，甚至11月還可以踩星紗，感受被稱為沙灘螢光蟲的浪漫與驚喜，而且此時夜晚還能看到因小管季補撈時，而產生的偽極光，也讓馬祖的夜色有不同的精彩！







藍眼淚(攝影：廖晨光)





星沙(攝影：洪書瑱)





馬祖偽極光（攝影：洪書瑱)





馬祖的星空銀河_北竿馬鼻灣沙灘(圖：周小馬提供)

二、全國唯一沒有固定式紅綠燈的縣市，雖然近年來南竿介壽國中小前有設置一組活動式紅綠燈，僅在特定通學時間（每天早上30分鐘）點亮，但全縣道路上仍無固定運作的交通號誌。

三、馬祖沒有配鎖店，根據馬祖紅人-周小馬表示，當地治安良好，早期甚至許多住家或店家都沒有上鎖的習慣。而在馬祖掉了是一件很麻煩的事，許多人都得到台灣才能配製，而且一次都是成串成串打造！

四、24小時營業便利商店數量極少，主要集中在南竿。例如在南竿（島上車輛最多處），而唯一一間24小時營業7-11(馬祖門市）在南竿。另外還有全臺灣最北的便利商店，由馬祖東引島的「東引門市」，拿下「國境之最北便利店」。

五、位於西莒坤坵沙灘，因洋流與潮汐交錯，形成海面如棋盤般規律的特殊景觀──方塊海，與法國的雷島（Île de Ré）齊名。







方塊海（攝影：洪書瑱)

六、馬祖列島燕鷗保護區島嶼的無人島，包括：東引鄉之雙子礁，北竿鄉之三連嶼、中島、鐵尖島、白廟、進嶼，南竿鄉之劉泉礁，莒光鄉之蛇山等八座島嶼。主要保護對象為每年夏天來這些島上繁殖的鷗科鳥類，這些鷗科鳥類有黑尾鷗、紅燕鷗、蒼燕鷗、白眉燕鷗、大鳳頭燕鷗及後來發現還有疑似已絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗。







燕鷗（攝影：洪書瑱)

七、馬祖著名地標媽祖巨神像，高度 29.6 公尺，象徵馬祖四鄉五島總面積 29.6 平方公里，雖不是最高的，但可以說是最苗條、最年輕的媽祖神像，由於馬祖娘娘28歲得道升天，故在馬祖，於每年農曆9月9日還會舉辦馬祖媽祖升天季！







馬祖的精神象徵__媽祖巨神像（攝影＼洪書瑱）

八、菜市場數量極少，主要在南竿有一個較大型的集中市場（獅子市場），其餘則依賴菜販車販售。





九、台灣離島地方，唯一擁有兩座機場的離島縣市，包括：南竿機場與北竿機場。







台灣離島地方，唯一擁有兩座機場的離島縣市，包括：南竿機場與北竿機場(攝影：洪書瑱)



十、馬祖保留著完善的傳統聚落，也是具代表性的閩東式石屋聚落，如：素有「馬祖地中海」之稱的「芹壁聚落」，以及東莒「大浦聚落」等！







芹壁是馬祖保留著完善的傳統聚落之一（攝影：洪書瑱)





芹壁與龜島彼此相望（攝影：洪書瑱)





芹壁相望的龜島上，黑石碑上的「植榕聚財」(攝影：洪書瑱)

十一、馬祖大坵被稱為台灣的鹿兒「島」，也被為台灣版奈良，雖然綠島也有飼養梅花鹿，但馬祖大坵是一座放養梅花鹿的小島，是最輕易看到梅花鹿的地方，到馬祖旅遊時，可經由南北竿的觀光船，在北竿的橋仔港或南竿的福澳港搭乘交通船。 從北竿出發船程較短且票價便宜，船程約10分鐘。船班時間會因季節不同而有所差異，建議直接向當地民宿詢問或撥打船公司電話確認船班資訊，即可前往這座被馬祖版奈良的大坵！







馬祖大坵被稱為台灣的鹿兒「島」，大坵梅花鹿（攝影＼洪書瑱）

十二、馬祖是台灣的前線，是重要的戰略軍事地方，雖然現在兵力已縮減到全盛時期約1／10左右，但還是擁有大量戰地坑道和軍事據點轉化而成的觀光景點，這是其他縣市難以比擬的歷史資產。







南竿一號據點的「勝利堡」(攝影：洪書瑱)





馬祖是台灣的前線，是重要的戰略軍事地方，圖為八八坑道（攝影：洪書瑱)





馬祖是台灣的前線，是重要的戰略軍事地方，圖為大漢據點(攝影：洪書瑱)

馬祖具這些獨特「特質」，也形塑了馬祖與眾不同，民眾若有機會到馬祖旅遊時，不妨好好感受這座充滿魅力的馬祖風情。





