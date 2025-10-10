桃園史上最強觀光代言！K-POP巨星葉舒華擔任桃園觀光大使 回家演繹「桃園感性」引發國際共鳴

2025-10-10 19:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
桃園市政府邀請 K-POP 天團 i-dle 成員「葉舒華」正式出任桃園觀光大使。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
桃園市政府邀請 K-POP 天團 i-dle 成員「葉舒華」正式出任桃園觀光大使。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府10/07重磅宣布，由桃園楊梅富岡出身、K-POP 天團 I-DLE 成員「葉舒華」正式出任桃園觀光大使，這也是桃園市政府首次邀請國際級偶像推廣城市觀光，也象徵桃園在城市品牌行銷上邁向國際舞台的重要一步。

此次代言計劃，舒華將為桃園拍攝旅遊影片、代言照及短影音，相關內容將分階段陸續釋出，預計將再掀起桃園旅遊熱潮。 第一波市府釋出美照中，舒華親自走訪大溪老街、橫山書法藝術館及小烏來天空繩橋，以她獨有的「舒式風格」詮釋桃園之美勾勒出最動人的「桃園感性」，將引發全球旅人對桃園的全新想像與共感朝聖。

▲舒華走訪橫山書法藝術館。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲舒華走訪橫山書法藝術館。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

「桃園女兒」舒華的絢麗回歸！ 自信認證「我就是最佳桃園觀光大使」

出身於桃園楊梅富岡的葉舒華，16歲隻身勇闖韓國追夢，以 i-dle 成員身分紅遍亞洲、征服歐美，成為全球的超級偶像，更是桃園的驕傲。這次她以「桃園女兒」身份回家，不只是分享成長的地方，更要用她的視角，把桃園感性與魅力介紹給全世界，以觀光大使的身份自信表示「想像一下，誰最適合當桃園觀光大使？當然是我啊！」

▲舒華走訪大溪老街演繹桃園感性。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲舒華走訪大溪老街演繹桃園感性。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

舒華演繹桃園感性 引領全球旅人共感朝聖

近年來，「台灣感性」在社群媒體掀起熱潮，成為年輕世代來台旅遊的主流美學，不同於以往經典景點拍攝，「台灣感性」所補捉的正是生活中不經修飾的自在從容，以及街景中的樸實所產生的懷舊與感性。首波釋出的舒華走訪景點，巧妙串聯桃園的大龍門旅遊廊帶、北橫風光及都會商圈，將桃園的生活場景，轉化為充滿故事的感性風景。

大溪老街的紅磚街屋與磨石子騎樓，是最典型的日常；橫山書法藝術館光影穿透的靜謐空間成為慢美學的打卡地標，小烏來天空繩橋的壯麗山景更是桃園感性中不可或缺的自然詩意，還有更多桃園感性的場景，等待旅人來發掘。邀請全世界旅人「住進桃園風景中」，與代言人走過同一條街、站在同一座天空步道上、拍下一張屬於自己的桃園感性。

▲桃園市政府推出「舒華樂桃桃ｘTAOYUAN」限量小卡。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲桃園市政府推出「舒華樂桃桃ｘTAOYUAN」限量小卡。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

「舒華樂桃桃」小卡限量贈送　更多舒式彩蛋即將公開

結合舒華擔任觀光大使，市府推出「舒華樂桃桃ｘTAOYUAN」限量小卡，每張卡以舒華美照與桃園景點設計，還有她的親筆簽名字樣，獨家小卡僅隨活動限量贈出，敬請把握！

首波贈送活動串連「桃園好棧」業者共同辦理，桃園好棧業者將結合「舒華樂桃桃ｘTAOYUAN」小卡各自推出專屬優惠方案，自10/15起可上「桃園觀光導覽網」優惠情報專區查詢。桃園市政府觀光旅遊局陳靜芳局長熱情呼籲：「跟著舒華回家，住進桃園，多住一晚，深度體驗這座城市的感性與感動！」

▲舒華以「舒式風格」詮釋桃園之美勾勒出最動人的「桃園感性」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲舒華以「舒式風格」詮釋桃園之美勾勒出最動人的「桃園感性」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

除了結合「桃園好棧」推出多項住宿優惠外，觀旅局接下來在 桃園也將舉辦「桃園萬聖城」、「跨年晚會」等大型活動，歡迎全球遊客來訪入住桃園。此外，也將陸續釋出觀光大使舒華更多親自走訪拍攝的桃園旅遊影片、代言照與短影音，帶領粉絲從「舒式視角」看見桃園的感性與魅力，請密切注意「樂遊桃園」FB 粉絲專頁。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

編輯推薦

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#景點 #偶像 #短影音

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

2025-10-02 16:01 女子漾／編輯張念慈
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

編輯推薦

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#關稅 #咖啡 #川普 #巴西 #冰淇淋

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
往下滑看更多精彩文章
睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

2025-09-27 22:55 豆眼看世界/鄭傑中

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

MD:@macyacoffee(threads:angela_199127

MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)
MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)

受疫情及原廠區土地被徵用等因素，原本每年舉辦的「啟德機械吊車展」，在停辦6年後，今年首次在新廠區擴大舉辦。

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

這次展場焦點：包括全球少有的2200噸履帶吊車、800噸履帶吊車、104M美國工業式雲梯消防車、四台高空吊車、堆高機、及其它重機具等。

2200噸履帶吊車

熱愛吊車的同學，帶著自己組裝作品來展示。
熱愛吊車的同學，帶著自己組裝作品來展示。

 800噸覆帶吊車 

184M美國工業式雲梯消防車 

同時有免費吊籃體驗，遊客可選擇在廠區內四區高空吊籃體驗（廠區地圖有標示），風大時會暫停活動，並請遵循現場人員安排。

MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)
MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)

現場亦開放部份重機械工程車，讓大小朋友享受在駕駛座的操控感。

除了大型起重設備外，造價40億新台幣的啟德白宮總部也限時開放給大家入內參觀拍照，但因排隊人潮實在太長，筆者只能在外觀記錄一下。

白宮總部:9/27(六)、9/28(日) 早上8點開放，9/29(一) 中午12點後開放，敬請見諒，白宮總部一樓禁止飲食；寵物可進，請繫繩/提籃/推車，寵物請勿落地。

啟德胡漢龔董事長在3天活動中也會和遊客拍照。


吊車展日期：

114年9月27(六)、28(日)、29(一)，僅此三天。

早上８點～下午１６點３０分

***最後入廠時間15:30***

***白宮總部15:30禁止入內***

啟德機械起重工程股份有限公司

新竹縣寶山鄉大雅路二段168號

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械



豆眼看世界/鄭傑中

豆眼看世界/鄭傑中

攝人生，影大地，對焦全世界. 我是鄭傑中，歡迎帶著相機和我一起跟拍記錄感動.

#網美 #消防 #拍照打卡 #展覽帶逛 #新竹縣旅遊

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
往下滑看更多精彩文章
連假不知去哪？全台2025十大商圈揭曉 全網最想去「冠軍商圈」不是夜市！

連假不知去哪？全台2025十大商圈揭曉 全網最想去「冠軍商圈」不是夜市！

2025-10-03 10:34 網路溫度計DailyView
圖為六合夜市觀光人潮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
圖為六合夜市觀光人潮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

連假來去逛商圈？

《網路溫度計DailyView》全台商圈口碑排名每日更新，今日透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理出近一年十大網友關注商圈，其中不乏夜市型商圈上榜，而逢甲夜市、六和夜市小吃價格、人潮以及治安問題備受關注，網路討論度爆表。但聲量第一名商圈跟夜市無關！你猜得到還有哪些商圈也擠進榜單嗎？

No.10 新北／九份老街商圈

九份老街商圈兩個聲量高點，分別出現在2024年12月與2025年8月。有網友2024年12月發文詢問，「台灣最強老街第一名是九份，那第二名呢？」引起不少人留言回覆，「我家巷口」、「最美一定是九份，吃的都差不多啦」、「九份超多日韓觀光客」。

2025年8月聲量高峰則因九份民宿漲價爭議引發大量討論，有民眾控訴預訂的海景房遭業者臨時取消，卻發現同房型價格翻倍，不少網友憤怒留言，批評業者不誠信。

No.9 高雄／六合夜市

六合夜市兩個聲量高峰，分別出現在2025年5月與6月。5月「塔羅牌神棍」事件爆發，夜市內有攤商被指控以塔羅牌為名，要女顧客雙修才能化解感情糾葛。此事件引起社會譁然，有網友批評神棍好色；也有人表示，「這年頭還真有人會相信啊？」

6月六合夜市傳出泰國烤蝦「6隻500元」，引發大量消費者討論。許多網友認為價格過高，質疑夜市消費體驗與價格透明度；也有人替業者說話，「只要是明價，買賣交易清楚，沒甚麼問題吧？」

No.8 南投／清境商圈

翻攝FB／清境農場清境商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年3月以及8月。3月的高峰來自於清境農場櫻花季吸引大量遊客與討論，網友多分享賞花、餵羊的體驗，「每年都要來一次的清境農場，櫻花跟綿羊同框畫面，超級美」、「好美」。

8月聲量高點主因是清境農場官方臉書發文，「有沒有發現今天的天空很像大鯨魚在天空漫步，晴天歡迎大家來玩」，引起不少網友留言回覆，「真的很像」、「雲層超級好看」、「好美的天空」。

No.7 新北／淡水老街商圈

翻攝FB／老店淡水魚丸阿給淡水老街商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年3月以及5月。法拉利姐張婷婷近期靠直播打賞，3月到淡水老街直播，吸引不少粉絲留言。5月的聲量高點，則聚焦於老街排名與旅遊體驗的討論。網友熱烈比較台灣各地老街，並分享淡水老街的特色與自身遊歷。網友表示，「淡水老街已然是北台灣知名景點，外國人都愛來走走旅遊」、「魚丸配阿給，讚」。這些留言多半強調淡水老街的多元魅力與便利性，也有部分網友針對人潮、商圈氛圍提出建議，顯示出消費者對商圈的多元期待與觀察。

No.6 台中／一中街商圈

一中街商圈聲量高點多與衝突有關，2024年12月，一中商圈有一位廂型車駕駛因違停被外送員按喇叭，竟怒拿拖鞋攻擊外送員，引發網友強烈譴責，普遍對違停與暴力行為感到不滿。

此外，2025年8月，一中商圈爆隨機攻擊，一位半裸男狂毆騎機車買宵夜婦人，有網友表示，「現在出門最好必備一罐辣椒水」、「看起來是不是生病？」這兩起事件皆引發社群高度關注，網友留言多以負面情緒為主，反映出民眾對於商圈治安與秩序的高度敏感。

網路人氣標章

別只是跟風，《網路溫度計DailyView》推出「網路人氣標章」，用數據排名，約會、出遊、排行程，不用煩惱，網友已經幫你篩好攻略，準備打卡就對了！帶你找到真正值得朝聖「人氣王」，下次出門，不踩雷、不踩空！

想知道你的愛店、愛逛的商圈有沒有上榜？快來看看完整榜單： https://dailyview.tw/most-popular

No.5 台北／寧夏夜市商圈

寧夏夜市商圈兩個聲量高點，分別出現在2024年11月以及12月。寧夏夜市11月與統一肉燥罐聯名活動聲量高漲，結合夜市人氣攤商與國民美食記憶，推出多款期間限定創意料理，包含飄香牛肉麵館的牛肉肉燥乾拌麵、月式激蛋蔥油餅的肉燥麵蔥油餅、金雞畝的台式紅蔥塩水雞等特色品項，成功引發網友討論與媒體報導。網友普遍對活動持高度興趣，紛紛分享試吃心得，「麵條Q彈美味」、「統一肉燥麵好好吃」。此外，12月日本藝人山下智久現身寧夏夜市，許多網友在社群平台分享偶遇經驗，引起不少人關注。

編輯推薦

No.4 台北／士林觀光夜市商圈

士林觀光夜市商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年1月與9月。士林夜市1月因物價與消費體驗引發熱議，網友討論焦點集中在「烤玉米價格暴漲」與「夜市消費不如以往實惠」，有網友表示，「以前烤玉米一隻只要30元，現在要上百，士林夜市可能還要兩百嗎？」

台北市9月各大夜市爆出黑道勢力強索保護費事件，士林夜市也傳出有相同事件，網友普遍憂慮治安與攤商權益，並對政府執法提出質疑。這兩個高點反映出商圈消費環境與治安議題，皆能迅速引發網友共鳴與熱烈討論。

No.3 台中／逢甲商圈

FB／逢甲夜市逢甲商圈近一年有兩個明顯高點。第一個高峰出現在2025年1月，主因是輝達執行長黃仁勳造訪逢甲夜市，卻因人潮擁擠與動線混亂，導致他「一口都沒吃到」就離開，引發網友熱議。許多留言批評現場規劃不佳；也有網友同情主辦單位難為。

第二個高峰則發生於2025年2月，一對情侶在Threads發文，控訴花百元買到的逢甲夜市鹽酥菇幾乎全是麵衣、份量少且食物冷掉，向店家反映卻遭老闆反嗆「吃不起別來亂」。許多人批評夜市物價與品質失衡，質疑「100元只能吃到寂寞」、「準備當第二個墾丁？」最後夜市方出面道歉，反映出消費糾紛與服務態度對商圈聲量的高度影響。

No.2 雲林／北港鎮形象商圈

翻攝FB／北港朝天宮北港鎮形象商圈聲量高點皆與媽祖遶境有關，其中高點出現在2025年4月以及5月。朝天宮媽祖4月遶境起駕，網友多表達感恩、祈福為主，留言充滿對媽祖的敬仰與祝福。

5月初，白沙屯媽祖進香吸引數十萬信眾湧入北港朝天宮，帶動地方商圈熱度。網友留言多圍繞信仰感動、活動盛況，也有針對交通與主辦單位的正反意見，「信眾排了三小時等不到接駁車，辦事效率太差」、「不是要去當香燈腳嗎？那還需要什麼接駁車？」

No.1 台中／大甲觀光商圈

翻攝FB／大甲鎮瀾宮大甲觀光商圈聲量兩大高點，分別出現在2024年12月及2025年4月。大甲鎮瀾宮2024年12月舉辦「王醮送王」等宗教慶典，吸引大量信眾參與，網友多以分享活動盛況、感謝志工辛勞為主，並討論集章活動的規則。2025年4月則因大甲媽祖遶境起駕，創下60萬人隨香的紀錄，助攻聲量再創高峰。網友留言多聚焦於現場盛況、信仰感動與地方經濟效益，也有針對活動秩序、交通與安全的討論，「以後可以辦，大甲媽格鬥盃」、「檳榔亂吐、菸頭飲料瓶亂丟、不定時打架是遶境日常」。這兩次高峰都顯示，宗教活動不僅帶動地方人氣，也引發網友對秩序、參與體驗的熱烈討論，正反意見並陳，反映社會對大型活動管理與文化傳承的高度關注。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月25日至2025年9月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
主題樂園、全台商圈Q2人氣標章出爐！黃仁勳助攻這夜市入榜
雞排輸了？公開10大漲價超有感小吃排行　台灣人最愛的手搖飲、滷肉飯通通上榜
幾米〈月亮男孩〉陪你過中秋！雙北週年慶時間、優惠、活動一次看
爭鮮鮭魚頭套是什麼？限時3天消費滿額送　登上日式連鎖聲量季軍
金鐘60亮點大盤點！入圍名單出爐網掀9千筆討論　最大贏家、遺珠名單、激烈競爭一次看

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#老街 #淡水 #九份

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
往下滑看更多精彩文章
退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程

2025-09-26 11:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Freepik
示意圖／Freepik

銀髮族的第二個家

台灣2025年即將邁入「超高齡社會」，等於每五人之中，有一位超過65歲！退休後要住哪裡成為熱門話題。除了傳統安養院，近年「養生村」（此處統稱，涵蓋樂齡住宅、銀髮公寓等不同型態）逐漸受到矚目，不只是提供住宿，更強調健康照護、社交活動與生活品質。

有名人選擇入住養生村度過晚年，也有人為了入住而賣掉原本的房子，顯示這股趨勢正在快速被社會接受。從環境優美、綠地環繞的度假型園區，到交通便利、位於市中心的都會銀髮宅，不同風格滿足不同需求。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大養生村討論度，一起來看看吧！

NO.10 新光新板傑仕堡

翻攝FB／新光新板傑仕堡

翻攝FB／新光新板傑仕堡位於新北板橋的「新光新板傑仕堡」主打「都會便利＋安全住宅」，是市中心少見的樂齡宅。交通便利，鄰近板橋車站與捷運新埔站，生活機能一應俱全，適合希望留在都會、但又需要銀髮專屬設計的族群。雖然少了自然園區的氛圍，但以飯店式管理結合住宅空間，讓長輩能在熟悉的城市中享有穩定生活。

房型分為一房一廳與兩房一廳，租期彈性，最短可月租，一房月租約6萬8千元起，兩房則約8萬元以上，費用包含部分餐食與服務。網友普遍認為「年長者長期租房，包含飯店式住宿、餐飲、健身中心，更有健檢設施」，也有人稱讚「房間明亮、乾淨，許多為長者貼心的設計」。不過也有人提醒「價錢超高設施卻不多，而且很多要另外付費，只算是豪宅租房」，點出了都會型銀髮宅的現實特色。

NO.9 合勤健康共生宅

翻攝FB／合勤健康共生宅

翻攝FB／合勤健康共生宅想找養生村卻又擔心生活被孤立？「合勤健康共生宅」正是因應這股需求而誕生的全台首座共生宅。它將「旅店的舒適」與「銀髮住宅的安全」融合在一起，房型規劃從套房到一房一廳都有，甚至推出「打工換宿」方案，讓長輩能透過參與社區服務折抵食宿，創造出獨特的樂齡生活樣貌。

園區亮點不只在硬體，還有康茵行旅、農夫市集、咖啡館與手作坊等複合場域，讓長輩能持續學習、交流，甚至反客為師分享專長。網友形容「不像冷冰冰的機構，更像有溫度的家」，也有人直言「這裡早就不只是住處，而是能讓長輩持續發光發熱的舞台」，難怪討論聲量始終居高不下，對於不想孤單養老的人來說，這裡更像是一個能互動、能交流的生活舞台。

NO.8 樂陶居銀髮健康住宅

翻攝FB／樂陶居樂齡健康宅-中和館

翻攝FB／樂陶居樂齡健康宅-中和館樂陶居由日勝生集團規劃，以「健康、安全、便利」為核心訴求，被視為都市型銀髮宅代表之一，目前在新北市設有三芝館與中和館，皆屬出租型樂齡宅。三芝館面山靠海，環境幽靜；中和館位於青年住宅大樓內，採青銀共區模式，鄰近捷運景平站，生活機能完善。

相較於大型養生村的寬敞腹地，樂陶居雖空間有限，但強調智慧綠建築與通用設計，並提供五種房型選擇，月租金從2.7萬元至4.5萬元不等。網友留言形容「很新穎的設施，服務團隊專業又親切」，也有人說「長輩住這很放心，不用依賴子女，還能過樂活人生」，顯見其在北部地區討論度始終居高不下。

NO.7 SAMPO橘青春樂齡宅

SAMPO橘青春樂齡宅聲寶集團跨足銀髮住宅市場，推出「橘青春」品牌，目前以新北土城館與台南安平館兩處為起點。土城館於2023年動土，預計2026年底啟用，規劃116戶「只租不賣」的銀髮宅，每戶約15坪，初估租金最高6萬元。未來安平館也預計2029年底完工，被視為企業轉型進軍樂齡市場的重要布局。入住條件鎖定65歲以上長者（原住民55歲以上可申請），須能自理生活，並經專業評估通過。

和傳統養生村不同，橘青春主打「不綁產權」的租賃模式，並規劃智慧運動設施、社交活動與健康管理服務。目前官方收費方案尚未公布，許多人採取觀望態度「要等說明會，看費用能不能接受」，討論度在尚未開幕前就已掀起話題。

NO.6 潤福生活新象

翻攝FB／潤福中高齡專用住宅

翻攝FB／潤福中高齡專用住宅位於新北淡水的「潤福生活新象」是台灣最早出現的中高齡專用住宅之一，由潤泰集團在1996年打造，至今已將近30年歷史。全棟規劃17層樓、15至30坪不等房型，鄰近淡江大學，生活機能成熟。社區提供接駁巴士，5分鐘即可到捷運淡水站，另有醫療專車往返多家大型醫院，交通與就醫都相當便利。入住條件為年滿50歲、能自理生活即可，收費採700至1500萬元保證金制，退租可全額退還，每月另需支付管理費與伙食費。

雖然費用被不少人認為「不便宜」，但網友普遍強調「一分錢一分貨，是養老的首選之一」。有人分享母親在此居住長達13年，對活動安排與醫護照顧都很滿意，「在人生最後階段也獲得細心關懷，讓子女很放心」；也有網友分享「員工多服務了數十年，專業又熱誠」，讓潤福在網路討論中始終被視為高端銀髮住宅的指標。

NO.5 好好園館

翻攝官網／好好園館

翻攝官網／好好園館位於台中沙鹿的「好好園館」主打青銀共居，常被網友形容「顛覆了對傳統老人院的想像」。園區占地3600坪，共有67戶無障礙樂齡宅，戶戶皆有陽台與良好採光，每層樓還設有公共廚房和交誼廳，被稱為「0到100歲都能宜居的家園」。與多數安養機構不同，這裡的入住條件更開放，沒有年齡或健康限制，只要能自理或有陪伴者即可入住，強調的是展開新生活的自由感。

收費分為「安心生活」月租5.98萬元起，以及「好好樂活」年租型每月約5.1萬元，皆含住宿、三餐與生活服務。網友分享「這裡根本像住飯店，很多服務都能客製化」，也有人稱讚「工作人員親切有活力，園區滿眼綠意，讓長輩安心自在」。憑藉跨世代共居與生活化設計，好好園館在網路討論中熱度不減，成為中部樂齡族群點名的理想退休據點。

NO.4 日初不老莊園

翻攝FB／日初不老莊園

翻攝FB／日初不老莊園同樣由日勝生集團打造的「日初不老莊園」位於新北市三芝，與樂陶居三芝館僅數公里之遙，並有合作服務，形成北海岸重要的銀髮聚落。莊園推出出售與出租方案，成為不少退休族關注的樂齡住宅選擇。第一期共520戶已全數售罄，僅留下2戶作為服務據點；第二期規劃約130戶的海景宅，主打「戶戶看海」，預計2025年底完工。園區內設有長照2.0服務據點，可協助長輩就醫、代領藥物，並安排接駁巴士往返捷運與市區，便利性也獲得好評。

莊園設計以長者需求為核心，從浴室防滑到低門檻細節都納入考量，並有護理師、營養師與社工進駐，提供醫療與生活上的支持。網友留言熱烈，對朋友直呼「我們一人買一間當鄰居好不好」，也有人提醒「雖然規劃完善，但海邊氣候是否適合養老要考量」。更多人分享「風景優美、離沙灘近，度假或養老皆宜」，甚至有人在開賣時留言透露「10月預訂時所剩無幾，只好改訂二樓」。在雙軌制銷售模式與長照服務加持下，日初不老莊園本就具話題性，再加上與樂陶居的互補布局，更推升其在網路上的聲量。

NO.3 亞洲健康智慧園區

翻攝FB／亞洲健康智慧園區

翻攝FB／亞洲健康智慧園區位於新竹關西交流道旁的「亞洲健康智慧園區」，2023年正式啟用後就引起廣泛討論，被稱為「全台第一座溫泉養生村」。園區以度假飯店規格打造，結合環境、溫泉、餐飲、醫學與護理五大資源，並特別規劃溫泉結合復健服務，讓長輩在休閒放鬆之餘，也能同時兼顧健康調養。設施包含10間以台灣檜木、香杉等珍貴木材打造的主題湯屋，搭配游泳池、SPA館、菜園和步道，規格直逼高級度假村。房型已全數完銷，每戶總價約1800至2000萬元，若選擇租屋則需月繳6萬元，另有600萬元信託保證金，被視為養生村中的頂規代表。

在網路聲量上同樣表現亮眼，網友大推「地點超方便，離交流道只要兩分鐘，完全顛覆養生村不是深山就是市區的印象」，也有人分享「最吸引人的不是設備，而是員工親切又專業，讓長輩多了安心和交流」。知名購物專家486先生特地拍了YouTube影片開箱，拍攝園區細節，直呼「設施豐富到拍不完」，更讓不少人覺得這裡是「辛苦奮鬥一輩子後，最值得犒賞自己的退休選項」。

NO.2 一里雲村醫養園區

一里雲村位於新竹縣新埔鎮的「一里雲村醫養園區」結合醫療照護與居住服務，提供安養住宿、餐飲規劃與術後調養等功能，被視為新竹地區的重要養生園區。房型從12坪到34坪不等，每戶設有景觀陽台，可遠眺山景或市景。月租費依房型不同約6萬至6.8萬元，含三餐膳食與住宿照護。園區同時規劃交誼廳、律動室、KTV與養生茶屋等公共空間，並由專業長照團隊提供24小時醫養照護，搭配無障礙設計、全天候保全管理與飯店式生活服務，讓住民在日常中兼顧安全與便利。

網友形容這裡是「新埔山上的世外桃源，不只美食、設施完善，還能欣賞藝術展覽，讓人想安排短期試住作為日後選項」。藝人陳美鳳2023年也曾試住體驗，分享「它離塵不離城，房間寬敞明亮，每戶都有陽台，不論是喝咖啡或發呆都很舒適」，並肯定園區在餐飲細節與安全設計上的用心。這些特點讓一里雲村在討論度上始終保持熱度，穩坐本次榜單第二名。

NO.1 長庚養生文化村

翻攝FB／長庚養生文化村

翻攝FB／長庚養生文化村位於桃園龜山的「長庚養生文化村」，由台塑集團創辦人王永慶於2005年推動成立，並由長庚醫療體系經營管理，今年正好滿20週年。園區結合醫療支援與樂齡課程，佔地約17公頃，包含綠地、農園與步道等設施，讓長輩們真正享受「退休就像度假」的氛圍。依據房型和棟別不同，月租金約落在2.7萬至4萬元之間，費用包含住宿、健康照護、緊急救護與公共設施維護等，若選擇雙人入住則需額外支付。

不少網友分享實際走訪的感受，「環境很乾淨，綠樹成蔭，空氣清新，一走進去就覺得心情很好」，也有人在湖畔小憩時直呼「風吹過來很涼快，整個人都放鬆下來，真的有種『慢下來真好』的感覺」。而已故作家齊邦媛也在80多歲時選擇搬入這裡，她為住處取名「最後的書房」，在獨立空間裡完成了自傳《巨流河》，展現「才80歲，還有自己的生活要過」的決心。憑藉龐大的醫療後盾與舒適環境，長庚養生文化村在討論聲量上高居第一，成為網友口中最具代表性的養生村。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年09月22日至2025年09月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
銀髮族熱門課程TOP 10大公開！舞蹈、運動、烹飪、手工藝...樂齡晚年進修指南
2025十大常見詐騙手法揭曉！討論度冠軍居然是它
爸媽安心、網紅狂推！十大彌月蜂蜜長崎蛋糕　它靠全台唯一潔淨加持奪冠
928教師節禮物送什麼？禮券、卡片、鋼筆...十大人氣禮物清單推薦
LaLaport擠不進前三！台北10大商城排行出爐

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#分享 #飯店 #養生村

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
往下滑看更多精彩文章
雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

2025-10-10 11:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／國防部發言人
翻攝FB／國防部發言人

十月十日　用儀式感慶祝屬於台灣的生日

對台灣人而言，10月10日不只是放假，更是屬於全民的「生日派對」。從清晨升旗、總統府前的盛大典禮，到夜晚煙火與晚會，這天的儀式感串聯了海內外的情感與記憶。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近三年（2022/10/2～2025/10/1）國慶日必做十件事，從海外僑胞到街頭民眾，每個人都用屬於自己的方式，迎接中華民國的生日。

No.10 僑胞回國參加慶典、海外慶典

每年國慶日，海外僑胞的愛國熱情總是令人感動。各國駐外代表處與僑界團體會舉辦升旗典禮、慶祝會或文化活動，不少人更特地返台，親自參加國慶大會或清晨升旗典禮，以行動表達對家鄉的祝福。

在海外，「中華民國生日快樂」的祝福也遍地綻放。無論是美國洛杉磯、芝加哥、舊金山唐人街的慶祝遊行，還是東京、雪梨等地的僑界升旗活動，紅色的雙十標誌與國旗飄揚，象徵全球台灣人跨越時差與距離的情感連結。對僑胞而言，無論距離多遠，當海外僑團升起國旗的那一刻，仍讓人感受到那份與台灣相連的情感。

No.9 搶限量國慶紀念品

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶每到國慶前夕，官方紀念品總能掀起一波收藏熱潮。從限量國慶郵票到各式官方設計小物，都成為民眾搶購與收藏的焦點。國慶籌備委員會在公布年度主視覺後，隨即推出一系列周邊紀念品，包含保溫瓶、棒球帽、徽章、口罩、提袋與方巾等，設計融入主視覺元素，兼具紀念性與實用性。無法親臨現場的民眾，也能透過國慶臉書專頁抽獎活動共襄盛舉，感受節慶氛圍。

最近最受矚目的話題之一，是2025年限量3,000份的「國慶椅」，採登記抽籤方式發送，一度引發網友熱烈討論，不少人笑稱「比演唱會門票還難搶」。

No.8 全台健行、路跑、慶祝活動

翻攝FB／中華文化總會

翻攝FB／中華文化總會雙十國慶不只在總統府前盛大舉行，全台各地也以行動慶賀這一天。用運動展開國慶日，成為近年最具活力的慶祝方式之一。從雲林「雙十國慶齊步走」、彰化「彰FUN精彩、HIGH歡雙十」健行暨公益園遊會，到高雄澄清湖國慶健走，各地活動結合運動與節慶，讓民眾在揮舞國旗、邁開步伐之間，共同迎接國家生日。

除了各地慶典，總統府光雕展演也在國慶前夕登場，一路展演至10月10日當天，每晚以聲光投影點亮總統府外牆，吸引大批民眾駐足欣賞，成為北市夜間最吸睛的國慶亮點。而中華民國114年國慶總統府光雕展演以「不要轉台，馬上回來」為主題，呼應金鐘獎60周年，並在建築上投影「花蓮加油」字樣，傳遞團結與祝福。南部則有台南安平定情碼頭德陽艦園區舉辦文創市集與音樂節，熱鬧氛圍延續整個連假；北部則以「台北國際牛肉麵節」展現城市魅力與美食文化。從晨間健走到夜間光雕，從親子活動到地方市集，民眾都用最有活力、最有味道的方式慶祝雙十節，讓國慶成為一年中最熱鬧的全民慶典。

No.7 個人慶祝、穿搭、打卡、懸掛國旗

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局每到十月，國慶氛圍悄然展開。有人在陽台掛上小國旗，也有人換上紅、藍、白穿搭拍照打卡，社群上出現「#雙十節快樂」、「#中華民國生日快樂」等Hashtag，國旗美甲、紋身貼紙、國旗造型配件成為熱門話題。2025年國慶日前，台中市主要道路兩側掛上超過1萬6,000面國旗，紅藍白旗幟隨風飄揚，為城市增添濃厚節慶氣息，也成為社群熱議的話題。

而在桃園中壢龍岡的「國旗屋」，店面內外掛滿青天白日紅的國旗，是在地最具特色的米干老店。老闆張老旺多年來堅持用國旗裝飾整個店面，也成為每年國慶節的熱門打卡點。網友留言：「現在很少有地方能看到這麼多國旗」、「來碗米干、拍張照打卡，超有國慶的感覺」。

No.6 國慶大會節目表演

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶鼓聲響起、旗海飄揚，每年國慶大會總在總統府前揭開序幕，成為最具儀式感的國慶焦點。從序幕暖場、三軍樂儀隊到主題表演與空中操演，節目層層鋪陳，結合軍事與文化展演。軍樂隊、儀隊、學校團體與藝文團體輪番登場，展現台灣的多元與活力，從鼓舞士氣的開場音樂到融合傳統與創新的表演，象徵國家前進的能量。壓軸的空軍戰機與雷虎小組特技飛行，更是飛機迷每年最期待的經典畫面。

近三年聲量高峰出現在2022年，當時日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」登台演出，以燦爛笑容與整齊舞步慶祝「台日友情60年」，掀起網路熱議。網友留言：「電視看到就覺得很感動，青春活力滿滿」、「橘色惡魔真的是台日友好的象徵」。此外，北一女中儀隊與建中樂旗隊的表演也長年受到矚目，「國慶北一女儀隊表演一直都是台灣的驕傲」、「真的精彩好看，可惜沒辦法現場看」等留言，成為每年最具代表性的節慶畫面。

No.5 升旗、唱國歌、觀禮

清晨的升旗典禮，是國慶日最具象徵意義的開場儀式。總統府前廣場、各縣市政府與學校同步舉行，國旗在晨光中冉冉升起，全場齊唱國歌與國旗歌，氣氛莊嚴又振奮。許多民眾特地早起，只為親眼見證這一刻。對不少人來說，這才是真正屬於中華民國生日的「儀式感」開場。

許多民眾會在社群分享現場照片與直播畫面，寫下「國旗升起的瞬間真的很感動」、「每年都要看一次直播才有過節感」。國慶觀禮名額則採限量報名，凡年滿18歲、具中華民國國籍並設籍台灣地區、持國民身分證者即可參加。若無法到場，也能透過線上直播同步觀禮，與全台民眾一同唱歌、迎國旗，感受共同慶生的榮耀時刻。

No.4 總統國慶日談話

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶演說是每年典禮中的政治焦點。總統於國慶大會上發表年度談話，回顧施政成果、展望未來方向，內容通常涵蓋兩岸、外交、經濟及社會等面向，成為媒體與民眾熱議的重點主題之一。

聲量高點落在2024年10月10日，當時總統賴清德上任後首次在中華民國「雙十」國慶大會發表演說，吸引國內外媒體關注。每年國慶談話不僅象徵年度施政重點，也反映當前社會關注議題，是觀察國家政策走向的重要時刻。

No.3 國慶煙火

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶煙火是每年最受期待的壓軸亮點，由不同縣市輪流主辦，象徵全台共同慶生的盛大時刻。歷年施放地點包括：2022年嘉義太保的國立故宮博物院南部院區（45分鐘、2.6萬發）、2023年台中中央公園（36分鐘、2.8萬發）、2024年雲林虎尾的國立虎尾科技大學高鐵校區（41分鐘、3萬發），而2025年將移師南投縣會展中心登場，預計施放4.4萬發、歷時40分鐘。不論現場觀賞或透過直播收看，當煙火照亮夜空，總能讓人熱血沸騰。除了主場煙火外，各地也會同步舉辦慶祝活動，例如台北101國慶煙火、桃園台茂購物中心雙十煙火秀等，讓不同城市的夜空同日綻放光彩，為節日增添全民共享的喜悅。

近一年聲量高峰出現在2023年台中場國慶焰火，當時發生「提前施放20分鐘」的插曲，現場萬人錯愕、留言區瞬間洗版。後來台中市觀旅局說明，因總統、立法院長及市長致詞較預期提前結束，由晚會總導演、主持人與國防部焰火處三方協調後共同決定提早施放，並承諾後續檢討改進。儘管過程引發討論，但國慶煙火依舊是全民最具儀式感的夜晚，也讓每年十月的天空都成為祝福中華民國生日的畫布。

No.2 國慶晚會表演

翻攝官網／114年國慶晚會

翻攝官網／114年國慶晚會除了白天的典禮，夜晚的國慶晚會同樣是全民矚目的焦點。節目橫跨不同世代，從經典歌手、國樂團，到年輕人喜愛的樂團、舞團與流行歌手，並結合燈光秀與主題視覺設計，展現台灣多元的文化能量與創意。

近三年聲量高峰之一出現在中華民國113年（2024年）國慶晚會，於台北大巨蛋舉行。當年金曲歌后江蕙久違登台，獻唱三首歌為晚會帶來驚喜與感動，網友大讚：「經典歌曲串燒真的很精彩」、「歌聲依舊動人」。江蕙的登場瞬間引爆社群討論，也讓該屆國慶晚會成為近年最令人印象深刻的一場。

No.1 享受國慶優惠

每年10月10日是象徵國家生日的重要日子，也帶動全台商家推出一波波應景優惠。從百貨、餐飲到旅宿業者，紛紛祭出「國慶限定折扣」，讓民眾在放假一天的同時，也能享受實在好康。在眾多慶祝方式中，「享受國慶優惠」的討論最熱，近三年聲量居冠，拿下本榜第一，顯示節慶消費早已成為全民關注焦點。相關聲量最高點出現在2024年10月10日，單日即湧現45,411筆討論。各品牌打出「限時優惠」、「特賣」、「滿額贈」、「免費入場」等促銷字眼，從線上電商到實體店面都搶著吸客，熱度幾乎媲美雙11購物節。在商家大力宣傳、民眾熱情響應下，國慶節已成為每年十月最受歡迎的促銷時刻。

除了購物折扣，國立故宮博物院、台北市立天文科學教育館等場館也在國慶日開放民眾免費參觀，讓這天多了文化氣息。無論是逛街撿優惠或到博物館走走，國慶節都成了結合儀式感與生活樂趣的節日，也讓「慶祝」不只停留在形式，更融入日常生活。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年10月2日至2025年10月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
大巨蛋、小巨蛋誰最強？台北十大藝文場館揭曉　優缺點、特色全整理
全馬跑者必收清單！台灣十大全程馬拉松賽事　國際認證、破PB舞台都在這
2025十大全台商圈聲量榜出爐！網友最在意竟是這兩件事？
李洋強勢進榜！9月內閣聲量TOP 10揭曉
2025台東十大必追音樂祭！星空、月光、海洋　一起嗨出發吧台東

編輯推薦

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#煙火 #台北101

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

最新文章

桃園史上最強觀光代言！K-POP巨星葉舒華擔任桃園觀光大使 回家演繹「桃園感性」引發國際共鳴

桃園史上最強觀光代言！K-POP巨星葉舒華擔任桃園觀光大使 回家演繹「桃園感性」引發國際共鳴

#景點 #偶像 #短影音

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.10.10 3
活動分享【2025阿里山百合花季】秋日浪漫的嘉義阿里山賞花之旅｜活動展期10/4(六)至10/31(五)｜美拍高山上的百合花海祕境｜超過40種荷蘭新品種百合花

活動分享【2025阿里山百合花季】秋日浪漫的嘉義阿里山賞花之旅｜活動展期10/4(六)至10/31(五)｜美拍高山上的百合花海祕境｜超過40種荷蘭新品種百合花

#展覽帶逛 #打卡景點 #嘉義 #阿里山 #嘉義景點

我是凱南Kenan 2025.10.10 14
「2025臺北溫泉季」10/30-11/3登場 議員變身浴衣美人同推廣

「2025臺北溫泉季」10/30-11/3登場 議員變身浴衣美人同推廣

#北投溫泉 #台北

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.10.10 7
秋意漸濃！后里環保公園落羽松、黃波斯交織如畫，美極了！

秋意漸濃！后里環保公園落羽松、黃波斯交織如畫，美極了！

#花海 #菊花

旅遊經 2025.10.10 13
雙十國慶連假，桃園旅遊攻略一次說！ 「唱」「遊」慈湖，水岸燈光、民歌開唱好熱鬧！

雙十國慶連假，桃園旅遊攻略一次說！ 「唱」「遊」慈湖，水岸燈光、民歌開唱好熱鬧！

#金曲 #景點 #懷舊

旅遊經 2025.10.10 16
雙十國慶假期前後最浪漫的景點推薦：搭女神遊艇觀賞2025年【台北水舞嘉年華】，觀光夜市嗨道地美食（隱藏版推薦）！

雙十國慶假期前後最浪漫的景點推薦：搭女神遊艇觀賞2025年【台北水舞嘉年華】，觀光夜市嗨道地美食（隱藏版推薦）！

#台北旅遊 #表演藝術 #饒河街 #夜市美食 #台北

卡娃思 / 開心趴趴走 2025.10.10 38
東北角推動穆斯林友善計畫成果亮眼 攜手國際市場開創地方發展新契機

東北角推動穆斯林友善計畫成果亮眼 攜手國際市場開創地方發展新契機

#東北角 #馬來西亞

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.10.10 22
「2025二水國際跑水節」將於 2025/11/01 (六)、11/02 (日) 在八堡圳水道精彩展開

「2025二水國際跑水節」將於 2025/11/01 (六)、11/02 (日) 在八堡圳水道精彩展開

#展覽帶逛 #彰化旅遊

夫子。旅食趣 2025.10.10 61
雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

#煙火 #台北101

網路溫度計DailyView 2025.10.10 1195
台中10月好享「樂」！ 不僅有國慶晚會，臺中爵士音樂節接連登場，今年與臺中勤美洲際酒店新增番外篇

台中10月好享「樂」！ 不僅有國慶晚會，臺中爵士音樂節接連登場，今年與臺中勤美洲際酒店新增番外篇

#音樂節 #氛圍

旅遊經 2025.10.10 17
18+