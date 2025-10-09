小資族快收藏！平價民宿、人氣青旅一次看，輕鬆玩出高CP值的東京之旅～

DEN青年旅舍。圖 ／ agoda

日本早已成為台灣人出國旅遊優先考慮的名單之一，再加上日本廉航盛行，飛東京、大阪各地的機票非常便宜，去日本的門檻大幅降低，如果出國除了機票以外還可以再省下一些錢的話，相信會玩得更加盡興。因此小編本期整理了幾間便宜、CP值又高的東京民宿和其他類型住宿推薦給大家，讓大家加入東京旅館清單，省下更多旅費！如果想順便看景點、美食和交通資訊的話，也可以下面的參考東京旅遊全攻略，輕鬆排出完美的行程。

快速導覽｜東京便宜住宿挑選技巧

東京自由行想在住宿方面省錢，其實非常簡單！小編推薦可以住在東京民宿或東京青年旅館，這些住宿選擇價格親民無負擔，生活機能和舒適度都很棒，而且交通也十分便利，走路就能輕鬆抵達地鐵站、熱門景點，還能更貼近在地特色和生活。

東京便宜住宿挑選重點：

1.房型設計

每間民宿的風格都不同，有適合拍照打卡的特色房型，也有適合安靜休息的簡約設計，以及體驗榻榻米的傳統住宿。青年旅館則有分成隱私感滿分的獨立房型、便宜的共用床位，可以依照自己的需求做挑選。

2.獨立衛浴＆共用衛浴

青年旅館和民宿都有可能碰到需要共用衛浴的問題，建議預訂前要在官網查詢相關規定和評價，特別在意個人隱私又會怕尷尬的旅客，可以選擇獨立衛浴更自在。

3.交通方便

出國旅遊常常都很疲勞，建議選擇在重要地鐵站附近的飯店，最好是步行5分鐘內就能抵達，像是上野、淺草、新宿等交通便利的區域，前往各大景點更方便。

東京便宜住宿｜東京民宿推薦

東京民宿推薦給住膩了評價的商務旅館，想體驗在地特色的旅客！這類型的住宿大多在居民樓、巷弄之中，很適合放慢步調的感受當地生活，並且在風格上也更多元，無論你喜歡傳統榻榻米地板、簡約冷淡的工業風、田園木質調設計通通都能找到。整體空間大小寬敞舒適，前往各大景點搭乘地鐵輕鬆抵達，即使是民宿也很方便喔～

新宿大久保bmj｜有洗衣機ｘ工業風設計

新宿大久保bmj。圖 ／ agoda

新宿大久保bmj。圖 ／ agoda

工業風設計的新宿大久保bmj(bmj Shinjuku Okubo)，每間房間都有小廚房和洗衣機，像是住在日本的公寓中，對於有長住需求或家庭旅客而言很方便！不想自己煮飯的話，周遭也有多家餐廳、超商能選擇，還有一家唐吉軻德可以逛。甚至地鐵搭一站就能抵達新宿最好逛的地段，完全不用擔心會無聊！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：新大久保站步行7分鐘

附近景點：東京都廳、新宿御苑

田家民宿｜走路到淺草寺ｘ木質田園風

田家民宿。圖 ／ agoda

田家民宿。圖 ／ agoda

田家民宿(GUEST HOUSE DENCHI)位在西淺草的寧靜巷弄中，走到淺草寺只需8分鐘，搭地鐵到晴空塔也只要15分鐘。這間民宿的裝潢風格如同它的名字，充滿田園風情，木質家具搭配一些花花草草，顯得自在愜意。民宿除了雙人房以外，也有宿舍房的房型，雖然床位是膠囊型態，但空間很寬敞，房內有窗戶，公共空間也有廚房可以使用，還可以在民宿咖啡店的靠窗座位邊喝咖啡邊看書，看累了再散步到淺草寺逛逛，放假就是要這樣過啊～

小編偷偷說：雖然是民宿，還是有提供中文服務，而且老闆超親切，感覺就像在東京有個家！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：淺草站步行4分鐘、 田原町站步行6分鐘

附近景點：淺草寺、晴空塔

山水莊旅館｜傳統榻榻米ｘ熱門賞櫻地點

山水莊旅館。圖 ／ agoda

山水莊旅館。圖 ／ agoda

山水莊旅館(Ryokan Sansuiso)的房型是道地的和式風情，可以體驗睡在榻榻米地板和鋪床的樂趣！民宿的主人很友善，不僅每天都會打掃得很乾淨，還會主動幫忙搬行李。小編最推薦春天入住，因為對面就是熱門的賞櫻地點目黑川櫻花並木，走出民宿就能看到河岸開滿的櫻花喔～另外，這裡交通很方便，從五反田車站走過來只要5分鐘，沿路也有超市和便利商店。

訂房網評價：9.4/10(agoda)

交通：五反田站步行5分鐘

附近景點：目黑川櫻花並木

東京便宜住宿｜東京青年旅館推薦

如果是想省錢的小資族、獨旅去東京玩的旅客，小編推薦入住東京青年旅館，不僅能省下一筆錢，也能住得舒適又自在，CP值非常高！現在的青年旅館設備越來越完善，除了有男女性專屬樓層、獨立套房不共用衛浴的設計，還提供免費的洗烘衣機、開放式廚房能使用，完全不遜於一般的商務旅館。另外，對於喜歡認識朋友的人來說，交誼廳更是認識各國旅伴的好地方！

CITAN青年旅館｜一樓是咖啡廳ｘ周遭熱鬧便利

CITAN青年旅館。圖 ／ agoda

CITAN青年旅館。圖 ／ agoda

CITAN青年旅館(Citan Hostel)一樓是咖啡廳，時常能夠看到東京人在此駐足解解咖啡癮，這間東京住宿交通相當便捷，靠近JR站、都營地鐵，轉乘很方便！周圍還有超商、超市和宵夜場的串燒店，晚上捨不得睡覺也有地方可以享受不同的東京夜晚，是喜愛複合式青旅的東京便宜住宿推薦清單之一。旅館用復古色調的原木、馬賽克磁磚、旋轉風扇，打造溫馨舒適的公共空間，不僅有設計感，也很有閒情旅行的氛圍，值得一提的是這間東京住宿的早餐，利用鐵鍋作為造型，裏頭有太陽蛋、香腸、薯塊，搭配著香酥可頌麵包，雖然沒有附在住宿內，但仍受到不少住客推薦！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：馬喰橫山站步行3分鐘

附近景點：江戶東京博物館

神樂阪烏恩普蘭飯店｜女性專用浴室ｘ免費早餐

神樂阪烏恩普蘭飯店。圖 ／ agoda

神樂阪烏恩普蘭飯店。圖 ／ agoda

神樂阪烏恩普蘭飯店(UNPLAN Kagurazaka)是一間距離神樂坂站步行約5分鐘的青年旅館，旅館內提供洗衣烘衣機、交誼廳、冰箱、微波爐及餐具等等，入住也都會提供簡易早餐。除了多人宿舍的單床位，也有獨立房間可以選擇，還有提供女性專用的房間及浴室，一次照顧到許多人的不同需求，超貼心～不過這間青年旅館不會免費提供浴巾、牙刷等盥洗備品，記得要自備喔 !

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：神樂坂站步行5分鐘

附近景點：草間彌生博物館、新宿

東京淺草雷索爾奢華青旅｜獨立空間ｘ淺草站旁邊

東京淺草雷索爾奢華青旅。圖 ／ agoda

東京淺草雷索爾奢華青旅。圖 ／ agoda

東京淺草雷索爾奢華青旅(Resol Poshtel Tokyo Asakusa)位於淺草站旁，交通便利且鄰近熱鬧商圈。與其他青年旅館提供上下舖不同，這間的單床位都有個自己小小的隔板，更有隱私，也讓住戶可以獲得更充實、放鬆的休息。這間旅館從空間規劃、衛生清潔、服務人員的態度都一級棒，網路評論上有不少好評，完全不用擔心踩雷！

訂房網評價：9.4/10(agoda)

交通：淺草站步行2分鐘

附近景點：淺草寺、晴空塔

