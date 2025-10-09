寺廟、百貨、水上市場！曼谷必訪景點攻略，趕快加入口袋名單！

鄭王廟。圖／adobe stock

身為觀光勝地的曼谷，不管是好逛的市集還是好拍的景點，或者是可以小酌娛樂的場所，都多到眼花撩亂。今天小編列出幾個曼谷必去景點，告訴你曼谷有哪些必去的超讚景點，有興趣的記得加入清單！除了這些景點，還有更多好玩的體驗行程、住宿、美食值得你加入口袋名單，想知道的話就到曼谷旅遊全攻略看看吧！

鄭王廟

鄭王廟。圖／adobe stock

鄭王廟位於昭披耶河畔上，只要搭乘船隻來往都可以看見，潔白的廟宇佇立在河邊，被網友譽為「泰國埃菲爾鐵塔」。晚上的時候可以看見開燈的鄭王廟全身散發金黃色的光芒，搭配著河畔的夜景，真的非常漂亮，推薦可以晚上的時候搭船經過，或是可以晚餐選擇在對面河畔的餐廳吃飯，可以邊吃飯邊看美麗的河光景色哦！

小編偷偷說：鄭王廟外圍有很多泰服體驗的商家，不妨可以穿上泰服進去廟裡拍照會更有FU～

開放時間：08:00-18:00

交通方式：臥佛寺附近的8號碼頭乘船到對岸

門票：200泰銖

大皇宮＆玉佛寺

大皇宮＆玉佛寺。圖／adobe stock

大皇宮＆玉佛寺是泰國會用來舉行皇家儀式或是接待貴賓的地方，對泰國人來說這裡是非常神聖的場所，所以如需進入這裡，必須注意穿著，露手臂、露肚、露腿、過度緊身的衣服或拖鞋都會被阻止進入哦。整個皇宮佔地十分遼闊，雄偉的建築混著西式和泰式風格，富麗堂皇的面貌更是世界文化遺產之一。園區富含許多泰國歷史及宗教意義，對泰國歷史有興趣不妨前來看看。

開放時間：08:30-15:30

交通方式：MRT「Sanam Chai站」1號出口，步行約15分鐘

門票：500泰銖

四面佛

四面佛。圖／adobe stock

四面佛其實是指印度教三位一體神中的創造神－大梵天，所以該稱四面神而不是四面佛。四面神有四個面，掌管人間所有事物，故有腳的那面是正面代表平安，接著順時針算起依序代表：事業、婚姻跟財富。四面神坐落在曼谷的鬧區中，所以不管有沒有要參拜，小編都很推薦可以順道過來看看哦～

開放時間：06:00-22:00

交通方式：BTS「Chit Lom站」2號出口，步行約2分鐘

Asiatique碼頭夜市

Asiatique碼頭夜市。圖／adobe stock

號稱泰國最好逛的文青碼頭夜市，不管是想大肆血拚一翻或是想看人妖秀跟泰拳，這裡都能滿足你，甚至還有浪漫的摩天輪可以搭，非常推薦晚上可以過來這邊走走體驗這裡休閒的氛圍。

營業時間：11:00-24:00（建議17:00後前往）

交通方式：BTS 「Saphan Taskin站」2號出口，搭乘免費接駁船前往

水上市場

水上市場。圖／adobe stock

搭乘小船逛市場應該是到泰國必須要體驗的活動了吧！而曼谷有兩個非常有名的水上市場：安帕瓦水上市場以及丹能莎朵水上市場。安帕瓦水上市場是泰國當地人比較常去的水上市場，除了購買食物及生活必需品之外，這裡還能邊搭船邊欣賞螢火蟲；而丹能莎朵水上市場則是較多觀光客會去的水上市場，販售的商品不是蔬果生鮮，而是海鮮燒烤、糯米飯、椰子、泰國紀念品等等。

小編小提醒：因為這兩個水上市場都在曼谷近郊，交通上會比較不方便，建議可以包車前往哦～

丹嫩莎朵水上市場營業時間：08:00-16:00

安帕瓦水上市場營業時間：週五至週日14:00-21:00

洽圖洽市集

洽圖洽市集。圖／adobe stock

洽圖洽市集堪稱曼谷的尋寶好去處，市集占地廣大，浮誇的是居然有一萬多個攤位在這邊，需要花一整天的時間才能逛完吧，而且還很有可能在裡面迷路。所以小編建議，如果看到喜歡的東西就要立刻下手，千萬不要想說再回頭買，因為離開就找不到了。這裡賣的東西應有盡有，基本上泰國必買必吃都可以一次在這裡解決了，而且價格都非常討喜，一不小心就是滿手大包小包！

交通方式：

1.BTS「Mo chit站」1號出口，步行約5分鐘

2.MRT「Chatuchak Park站」2號出口，步行約2分鐘

營業時間：週六、週日09:00-18:00、週五18:00-0:00 (特價市集)

喬德夜市

喬德夜市。圖／FunTime小編群

曾經因為疫情熄燈的拉差達火車夜市又重新開幕啦！這次改名為「喬德夜市」重新啟航，地點就在原址的不遠處，原本最具特色的彩色帳篷，改為文青風的白色帳棚，規模稍微縮小了一點，但在原址很紅的火山排骨及水果西施都搬來這裡，所以還是吸引很多觀光客前往。而夜市的路口處還會依照節慶有不同的風格哦！

小編小提醒：超推一定要來這裡的露天用餐區，伴隨的樂隊演出用餐，整個就非常放鬆！

交通方式：MRT「Thailand Cultural Centre站」4號出口，步行約3分鐘

營業時間：17:00-01:00

美功鐵道市集

美功鐵道市集。圖／adobe stock

這個市集坐落在火車軌道兩旁，每當火車經過時，兩旁的店家就會搬起自家的東西讓火車通過，而這市集因為這奇特的景象一炮而紅，紛紛吸引許多遊客前往觀賞，這裡和兩個水上市場在同條路上，所以通常包車都會建議這裡跟水上市場一起走，需要前往的人可以參考看看哦！

營業時間：06:00-18:00

