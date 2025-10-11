隱藏札幌繁華鬧區的人氣飯糰屋 24小時不打烊

圖為六合夜市觀光人潮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

連假來去逛商圈？

《網路溫度計DailyView》全台商圈口碑排名每日更新，今日透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理出近一年十大網友關注商圈，其中不乏夜市型商圈上榜，而逢甲夜市、六和夜市小吃價格、人潮以及治安問題備受關注，網路討論度爆表。但聲量第一名商圈跟夜市無關！你猜得到還有哪些商圈也擠進榜單嗎？

No.10 新北／九份老街商圈

九份老街商圈兩個聲量高點，分別出現在2024年12月與2025年8月。有網友2024年12月發文詢問，「台灣最強老街第一名是九份，那第二名呢？」引起不少人留言回覆，「我家巷口」、「最美一定是九份，吃的都差不多啦」、「九份超多日韓觀光客」。

2025年8月聲量高峰則因九份民宿漲價爭議引發大量討論，有民眾控訴預訂的海景房遭業者臨時取消，卻發現同房型價格翻倍，不少網友憤怒留言，批評業者不誠信。

No.9 高雄／六合夜市

六合夜市兩個聲量高峰，分別出現在2025年5月與6月。5月「塔羅牌神棍」事件爆發，夜市內有攤商被指控以塔羅牌為名，要女顧客雙修才能化解感情糾葛。此事件引起社會譁然，有網友批評神棍好色；也有人表示，「這年頭還真有人會相信啊？」

6月六合夜市傳出泰國烤蝦「6隻500元」，引發大量消費者討論。許多網友認為價格過高，質疑夜市消費體驗與價格透明度；也有人替業者說話，「只要是明價，買賣交易清楚，沒甚麼問題吧？」

No.8 南投／清境商圈

翻攝FB／清境農場清境商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年3月以及8月。3月的高峰來自於清境農場櫻花季吸引大量遊客與討論，網友多分享賞花、餵羊的體驗，「每年都要來一次的清境農場，櫻花跟綿羊同框畫面，超級美」、「好美」。

8月聲量高點主因是清境農場官方臉書發文，「有沒有發現今天的天空很像大鯨魚在天空漫步，晴天歡迎大家來玩」，引起不少網友留言回覆，「真的很像」、「雲層超級好看」、「好美的天空」。

No.7 新北／淡水老街商圈

翻攝FB／老店淡水魚丸阿給淡水老街商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年3月以及5月。法拉利姐張婷婷近期靠直播打賞，3月到淡水老街直播，吸引不少粉絲留言。5月的聲量高點，則聚焦於老街排名與旅遊體驗的討論。網友熱烈比較台灣各地老街，並分享淡水老街的特色與自身遊歷。網友表示，「淡水老街已然是北台灣知名景點，外國人都愛來走走旅遊」、「魚丸配阿給，讚」。這些留言多半強調淡水老街的多元魅力與便利性，也有部分網友針對人潮、商圈氛圍提出建議，顯示出消費者對商圈的多元期待與觀察。

No.6 台中／一中街商圈

一中街商圈聲量高點多與衝突有關，2024年12月，一中商圈有一位廂型車駕駛因違停被外送員按喇叭，竟怒拿拖鞋攻擊外送員，引發網友強烈譴責，普遍對違停與暴力行為感到不滿。

此外，2025年8月，一中商圈爆隨機攻擊，一位半裸男狂毆騎機車買宵夜婦人，有網友表示，「現在出門最好必備一罐辣椒水」、「看起來是不是生病？」這兩起事件皆引發社群高度關注，網友留言多以負面情緒為主，反映出民眾對於商圈治安與秩序的高度敏感。

網路人氣標章

別只是跟風，《網路溫度計DailyView》推出「網路人氣標章」，用數據排名，約會、出遊、排行程，不用煩惱，網友已經幫你篩好攻略，準備打卡就對了！帶你找到真正值得朝聖「人氣王」，下次出門，不踩雷、不踩空！

想知道你的愛店、愛逛的商圈有沒有上榜？快來看看完整榜單： https://dailyview.tw/most-popular

No.5 台北／寧夏夜市商圈

寧夏夜市商圈兩個聲量高點，分別出現在2024年11月以及12月。寧夏夜市11月與統一肉燥罐聯名活動聲量高漲，結合夜市人氣攤商與國民美食記憶，推出多款期間限定創意料理，包含飄香牛肉麵館的牛肉肉燥乾拌麵、月式激蛋蔥油餅的肉燥麵蔥油餅、金雞畝的台式紅蔥塩水雞等特色品項，成功引發網友討論與媒體報導。網友普遍對活動持高度興趣，紛紛分享試吃心得，「麵條Q彈美味」、「統一肉燥麵好好吃」。此外，12月日本藝人山下智久現身寧夏夜市，許多網友在社群平台分享偶遇經驗，引起不少人關注。

No.4 台北／士林觀光夜市商圈

士林觀光夜市商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年1月與9月。士林夜市1月因物價與消費體驗引發熱議，網友討論焦點集中在「烤玉米價格暴漲」與「夜市消費不如以往實惠」，有網友表示，「以前烤玉米一隻只要30元，現在要上百，士林夜市可能還要兩百嗎？」

台北市9月各大夜市爆出黑道勢力強索保護費事件，士林夜市也傳出有相同事件，網友普遍憂慮治安與攤商權益，並對政府執法提出質疑。這兩個高點反映出商圈消費環境與治安議題，皆能迅速引發網友共鳴與熱烈討論。

No.3 台中／逢甲商圈

FB／逢甲夜市逢甲商圈近一年有兩個明顯高點。第一個高峰出現在2025年1月，主因是輝達執行長黃仁勳造訪逢甲夜市，卻因人潮擁擠與動線混亂，導致他「一口都沒吃到」就離開，引發網友熱議。許多留言批評現場規劃不佳；也有網友同情主辦單位難為。

第二個高峰則發生於2025年2月，一對情侶在Threads發文，控訴花百元買到的逢甲夜市鹽酥菇幾乎全是麵衣、份量少且食物冷掉，向店家反映卻遭老闆反嗆「吃不起別來亂」。許多人批評夜市物價與品質失衡，質疑「100元只能吃到寂寞」、「準備當第二個墾丁？」最後夜市方出面道歉，反映出消費糾紛與服務態度對商圈聲量的高度影響。

No.2 雲林／北港鎮形象商圈

翻攝FB／北港朝天宮北港鎮形象商圈聲量高點皆與媽祖遶境有關，其中高點出現在2025年4月以及5月。朝天宮媽祖4月遶境起駕，網友多表達感恩、祈福為主，留言充滿對媽祖的敬仰與祝福。

5月初，白沙屯媽祖進香吸引數十萬信眾湧入北港朝天宮，帶動地方商圈熱度。網友留言多圍繞信仰感動、活動盛況，也有針對交通與主辦單位的正反意見，「信眾排了三小時等不到接駁車，辦事效率太差」、「不是要去當香燈腳嗎？那還需要什麼接駁車？」

No.1 台中／大甲觀光商圈

翻攝FB／大甲鎮瀾宮大甲觀光商圈聲量兩大高點，分別出現在2024年12月及2025年4月。大甲鎮瀾宮2024年12月舉辦「王醮送王」等宗教慶典，吸引大量信眾參與，網友多以分享活動盛況、感謝志工辛勞為主，並討論集章活動的規則。2025年4月則因大甲媽祖遶境起駕，創下60萬人隨香的紀錄，助攻聲量再創高峰。網友留言多聚焦於現場盛況、信仰感動與地方經濟效益，也有針對活動秩序、交通與安全的討論，「以後可以辦，大甲媽格鬥盃」、「檳榔亂吐、菸頭飲料瓶亂丟、不定時打架是遶境日常」。這兩次高峰都顯示，宗教活動不僅帶動地方人氣，也引發網友對秩序、參與體驗的熱烈討論，正反意見並陳，反映社會對大型活動管理與文化傳承的高度關注。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月25日至2025年9月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

主題樂園、全台商圈Q2人氣標章出爐！黃仁勳助攻這夜市入榜

雞排輸了？公開10大漲價超有感小吃排行 台灣人最愛的手搖飲、滷肉飯通通上榜

幾米〈月亮男孩〉陪你過中秋！雙北週年慶時間、優惠、活動一次看

爭鮮鮭魚頭套是什麼？限時3天消費滿額送 登上日式連鎖聲量季軍

金鐘60亮點大盤點！入圍名單出爐網掀9千筆討論 最大贏家、遺珠名單、激烈競爭一次看