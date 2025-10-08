台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮蚵滿到盤子外，這間料好實在的寶藏小店，還有暖心活動挺英雄！

是不是有時候會覺得，心累到只想把自己塞進一碗熱湯或一盤香噴噴的食物裡，什麼都不去想？😭

我跟你們說，前幾天就是這樣一個被公事追殺到靈魂出竅的夜晚，正當我拖著疲憊的身軀思考人生時，就被朋友帶來這家「東時鮮蚵」，結果…天啊！我直接原地復活！✨

這不是那種華麗的網美餐廳，而是一家充滿人情味、用料實在到會讓你感動的實力派小店。

一走進去，那種鍋氣與食物的香氣撲鼻而來，瞬間就覺得被療癒了。

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1759805091-2773058517-g_n.jpg"> 台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​我們幾個人餓到眼冒金星，直接把想吃的都點了一輪，準備好好犒賞自己！

顛覆想像的蚵仔煎！酥香與鮮甜的完美協奏曲

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​首先必須要說的，就是它們家的鎮店之寶—酥香蚵仔煎！💖

我承認我對蚵仔煎有點挑剔，超怕吃到那種粉漿厚重、口感軟爛的版本。

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​但東時鮮蚵的蚵仔煎一上桌，我的眼睛都亮了！它的邊緣被煎得金黃酥脆，那種「恰恰」的口感光看就讓人流口水。

用筷子夾開，OMG！裡面的蚵仔也太大顆了吧！肥美飽滿到不像話，完全不是那種縮水到快要找不到的小蚵仔。

每一顆都像是吸飽了海洋精華的小炸彈，一口咬下，那股獨特的鮮甜海味在嘴裡瞬間爆開，搭配上外酥內軟的蛋煎和青菜，口感層次超豐富。

最讓我驚豔的是它的醬汁，不是單純的甜辣醬，而是帶著濃郁古早味的特調醬料，鹹甜適中，完美地提升了整體的風味，卻又不會搶走蚵仔的鮮美。

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​同行的朋友點了蝦仁蚵仔煎，也是鋪滿了Q彈的蝦仁和肥美的蚵仔，雙重海味一次滿足，幸福感直接衝到天際！🤤

鍋氣十足！每一粒米都吸飽海味的炒飯

如果說蚵仔煎是主角，那這盤蚵仔蝦仁蛋炒飯絕對是最佳男配角！💯

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​這盤炒飯端上來時，那股大火快炒的鍋氣香到不行。米飯粒粒分明，被金黃的蛋液完美包覆，口感鬆軟卻不油膩。

裡面的料也是給得超大方，隨便一匙都能挖到好幾顆飽滿的蚵仔和爽脆的蝦仁。

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​這盤炒飯的調味恰到好處，吃起來清爽卻又充滿濃郁的香氣，讓人忍不住一口接一口，完全停不下來。

感覺就算前面已經被蚵仔煎餵飽，還是能為它騰出另一個胃！





暖心又暖胃，一碗來自大海的溫柔

在吃了這麼多香氣十足的料理後，來一碗熱騰騰的蚵仔湯，真的是最完美的收尾。

他們的湯頭看起來清澈，喝起來卻非常鮮美，帶著淡淡的薑絲香氣，恰到好處地襯托出蚵仔的甜。

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​湯裡的蚵仔熟度掌握得剛剛好，滑嫩順口，完全沒有一絲腥味。

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​喝下這碗湯，感覺整個人從裡到外都暖和了起來，一整天的疲憊彷彿都被這碗湯溫柔地帶走了。😌

不只蚵仔！每道菜都是驚喜

你以為這裡只有蚵仔厲害嗎？那就錯了！我們還點了幾道菜，每一樣都讓人讚不絕口。

那個蒜香辣炒花枝真的超下飯！花枝切得厚實，口感Q彈有嚼勁，卻又不會硬到咬不動。

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​濃郁的蒜香和微微的辣度超級開胃，搭配洋蔥和青蔥的清甜，每一口都超滿足。

光是這道菜，我大概就可以配上兩碗白飯！

還有魯虱目魚肚，也是必點！整片無刺的虱目魚肚被滷得油亮動人，醬汁的鹹香完全滲透到魚肉裡。

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​魚肚的油脂非常豐厚，用筷子輕輕一夾就化開，放進嘴裡那入口即化的口感和甘醇的醬香，真的會讓人忍不住閉上眼睛好好享受。

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​就連最簡單的炒青菜，都能看出店家的用心。

青菜炒得青翠爽口，蒜香味十足，保留了蔬菜本身的水分和甜味，在大魚大肉之間扮演了最清爽解膩的角色。👍

用一盤蚵仔煎，為無名英雄打氣！

正當我們吃得心滿意足的時候，我看到了牆上的一張海報，內容讓我心頭一暖。原來店家正在舉辦一個「謝謝鏟子超人」的活動。💪

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​內容是為了感謝之前在花蓮災區辛苦付出的「鏟子超人」們，只要憑著當時協助救災的照片或相關證明，一直到10月31日為止，到店裡就可以免費兌換一份「酥香蚵仔煎」。

看到這個真的好感動！在我們享受美食的同時，店家也沒忘記那些默默付出的英雄們。

一家不僅食物美味、用料實在，還充滿溫暖與社會關懷的店，真的沒有理由不支持！❤️

總結來說，「東時鮮蚵」已經被我列入口袋愛店名單了！它不只是一家賣著新鮮海產的小吃店，更像是一個能為疲憊心靈充電的能量站。

無論你是海鮮控，還是像我一樣，只是想在辛苦工作後，用一頓美味又溫暖的食物好好犒賞自己，這裡絕對不會讓你失望。

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​

台北大同區美食｜東時鮮蚵——台北最強蚵仔煎在這！😭 巨無霸鮮

​快找個時間，去感受一下那滿滿的鮮味和人情味吧！✨

東時鮮蚵 | 店家資訊懶人包

Google Maps ｜ 點我看地圖

Facebook 粉絲專頁｜前往東時鮮蚵 Facebook 粉絲專頁

想看看店家有沒有最新的菜色或活動消息嗎？追蹤他們的FB粉絲專頁是最好的方式！有時候店家也會在上面公告公休日，避免白跑一趟。

美食外送平台

突然嘴饞，或是上班太累不想出門？看看外送平台有沒有跟店家合作，一鍵下訂，美味的蚵仔料理就能直接送到你面前！

Uber Eats｜ 在 Uber Eats 上訂購