新加坡聖淘沙景點【Skyline luge 斜坡滑車＆空中吊椅】-新加坡旅遊必去親子景點，共有4種刺激滑道可選。登上空中吊椅，俯視聖淘沙島美麗海岸線景色。

Skyline Luge 斜坡滑車，目前在全球共有八個據點，

分別位於紐西蘭、加拿大、新加坡、韓國(有兩個)、澳洲、美國以及泰國。

亞洲只有新加坡、韓國跟泰國有，

既然來到了新加坡，不玩一下怎麼可以呢?

因此這個景點，跟環球影城一樣，

在我還沒開始排行程以前，就先列入必訪景點之中了。

購票資訊:KLOOK

我是先在購票網上買的票，先選好日期跟時間，

現場購票也是可以，只是會稍微貴一點點。

購票種類分為2趟、3趟以及4趟，顧名思義就是可以玩幾次的意思。

但我覺得現場蠻混亂的，

即使你有買電子票，一樣要排隊再跟售票窗口兌換成他們的票券。

我本來以為買了電子票券，會有另外的排隊動線，結果發現是一樣的耶!

換的票券長這樣。

然後買電子票時，我們是有選好時段的，

後來發現工作人員，似乎也不會看你買哪一個時段，

總之就是一個蠻隨性帶點混亂的風格。

換好票以後，就可以準備開玩啦!

玩之前要記得先選安全帽，不同顏色區分不同size，

我覺得戴上安全帽，可以說是這個行程最艱難的部份了。

因為一年四季都是夏天的新加坡，熱是一定的，

你就想像每個人都戴著安全帽，悶住頭部，會流多少汗...

所以基本上我不是在挑帽子尺寸是否合適，

而是在挑哪個帽子比較不臭XDDD

如果你有很嚴重的潔癖，建議可以自備布還是內裡，區隔一下頭皮直接碰到帽子的感覺。

反正我那天晚上，很認真洗了兩次頭，哈哈!

好啦!既來之則安之，

這個1998 年在紐西蘭羅托路亞首次推出的Skyline Luge 斜坡滑車，

如此創新有趣的戶外遊樂設施，台灣沒有，只能出國才玩得到。

千萬不要因為臭臭的帽子而卻步，不然就太可惜了。

它的動線是這樣子的:先搭空中吊椅上山，然後再自己開斜坡滑車下山。

其實這個空中吊椅，還蠻可怕的!

就是你看到的這樣，一個桿子護住遊客，沒有另外的安全帶設計。

可能因為在上下吊椅車的時候，都是遊客要自己小跑步，

小跑步上吊椅、小跑步下吊椅，用安全帶會太花時間。

它真的是有一定高度，懼高症者應該會很有感的程度。

我都超怕我的鞋子還是手機，會不會不小心就掉下去。

我們買的是三趟的票券，第一趟還不太習慣，

後面第二、三趟，就開始老神在在的亂拍照了。

建議大家至少買兩趟以上，才不會覺得玩不過癮。

坐空中吊椅上山以後，就準備騎斜坡滑車下山。

其實如果不排隊的話，玩下來很快，花不了多少時間。

不過因為騎斜坡滑車前，工作人員都會教學，一定會排到隊，

我們是挑太陽已經沒那麼大的時間，約五點多去玩，比較不熱。

但人潮可能就會比較多，大家可以自行衡量，

記得不要正中午去，真的是會蠻熱的。

小孩必須年滿6歲，而且身高至少110公分才能獨自乘坐滑車。

身高未達的小孩，可以跟大人一同體驗斜坡滑車，

不過要現場加購一張兒童票，記得是新幣12元。

苳自己坐一台沒問題，操控上面算簡單，多練幾次就能上手。

其實無論大人或小孩，車速都不要太快，不然還是有撞在一起的風險。

只要乖乖按照指示，與前車保持適當距離，順順向下開，都不會有太大問題的!

這是老少咸宜的行程，兼具看風景、好玩的趣味性，

全家一起開車，真的是很棒的回憶。

新加坡聖淘沙景點【Skyline luge 斜坡滑車＆空中吊椅】，不要錯過囉!

Skyline luge 斜坡滑車＆空中吊椅

地址:45 Siloso Bch Walk, Sentosa, 新加坡 099003

購票資訊:KLOOK