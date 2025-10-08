2025-10-08 16:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
冬旅高球天堂 極致饗宴！第一屆菁將盃2025昆明春城業餘挑戰賽 熱烈報名中
【旅奇傳媒/編輯部報導】當台灣冬季逐漸轉涼濕冷，雲南昆明卻依舊四季如春，被譽為「春城」。這裡不僅氣候宜人，更擁有亞洲頂尖的高爾夫場地，其中最令人嚮往的，正是榮登世界百大球場的「春城湖景球場」。今年12/08~10/12特別推出「春城高爾夫5日行程」，結合三場揮桿挑戰、奢華住宿、精緻美食與驚喜獎項，為台灣球友量身打造一場冬季專屬的高球盛會。
湖光山色中的世界百大球場－春城湖景球場（Lake Course）
由傳奇設計師 Jack Nicklaus 親自操刀，坐落於滇池湖畔，環境開闊而壯麗。這座球場長年位列「世界百大名場」，不僅因景色得天獨厚，更因其設計兼具挑戰與美感：
■ 球道沿湖而建，部分果嶺伸向水邊，揮桿時如同與湖光對話。
■ 戰略性沙坑與微妙的果嶺坡度，讓每一洞都充滿變化與考驗。
■ 昆明特有的高原氣候，空氣清新，擊球時能感受到球飛行得更遠、更高，帶來不同於平地球場的暢快感。
湖景球場以「壯麗與挑戰並存」著稱，許多職業球手將此列為人生必打清單。能在這裡參加比賽，無疑是球友們夢寐以求的榮耀。
▲令人驚豔的山景球場沿著自然山勢蜿蜒而下，起伏地形帶給球友考驗與樂趣。 圖：昆明春城湖畔高爾夫渡假村／提供
起伏山巒間的挑戰－春城山景球場（Mountain Course）
與湖景球場相映成趣的，是同樣令人驚豔的山景球場（Mountain Course）。球道沿著自然山勢蜿蜒而下，起伏地形考驗著球友的球路控制與策略判斷。
■ 狹窄的球道搭配高低落差，讓每一次開球都需要精準度。
■ 部分球洞座落於山谷與樹林間，既有挑戰性，也能享受大自然的幽靜氛圍。
■ 果嶺小巧靈巧，需要細膩的短桿技巧，才有機會拿下標準桿。
如果說湖景球場像一幅開闊壯麗的山水畫，那麼山景球場便是細緻的工筆畫，要求精準與智慧。兩場球場的對比，正好能讓球友在短短幾日內體驗兩種截然不同的高球樂趣。
三場賽事 · 挑戰與榮耀
・12/09 湖景球場友誼賽（暫訂）
・12/10 山景球場友誼賽（暫訂）
・12/11 湖景球場正式挑戰賽
前兩場比賽屬於熱身友誼賽，讓球友在輕鬆氛圍中熟悉球場。最受矚目的，是12/11於湖景球場舉行的正式挑戰賽。
豐富大獎 人人有機會
主辦單位特別準備數份萬元獎品，總價值10萬元以上的大獎來抽獎，除了豐富的比賽獎項，12/11比賽當天更設有全場焦點 Hole in One 特別大獎。若當天有人一桿進洞，將直接獲得價值不凡的「春城高爾夫套票5天4夜3場」四張（限第一位進洞者）；若當日無人達成，獎項則於頒獎晚宴中抽出一位幸運球友帶走，THE PRIZE MUST GO！讓每位參賽者都能懷抱期待。
另外，12/11比賽當天春城渡假村也特別贊助：「湖景球場8號洞一桿進洞」的參賽者，每位都可獲得春城渡假村特別贊助春城大賞之魔鏡獎品組合（Uswing 一桿進洞專用款太陽眼鏡＋鮮花＋蛋糕＋帽子＋球＋T恤＋證書），價值$20,000元。
尊享住宿 · 春城渡假村雅致房
此次行程將入住 春城渡假村雅致房，房間依山面湖，推窗即可欣賞湖光山色。設計融合自然景觀與現代舒適，無論是在床邊休憩，或在陽台小酌，都能感受渡假村的靜謐與浪漫。
舌尖上的雲南美味
美食安排不僅滿足味蕾，更強化了渡假氛圍，讓球友從早到晚都能盡情享受。行程包含每日三餐，安排細緻：
・早餐：於鷹巢餐廳享用豐盛自助餐，中西合璧，滿足不同口味。
・午餐：可選鷹巢餐廳或 Par Café，菜色精緻多樣。
・晚餐：四晚皆有驚喜，其中三晚於鷹巢餐廳享用，包含頒獎晚宴；另有一晚升級至 Nordisk BBQ，體驗雲南高原的戶外炭火美食。
專屬禮遇與非球活動
除了高球比賽，球友還能享有多重專屬禮遇：
・出發即享：桃園機場環亞貴賓室
・贈送：雲南特色伴手禮與春城紀念帽
・非球活動：玫瑰花園遊覽與山海徒步導覽，讓行程不僅限於球場，更能親近自然
完整方案 · 高性價比首選
行程包含機票（廈航，附兩件托運行李）、五星級住宿、三場高球比賽、每日餐食、接送服務與獎項安排，以如此完整規劃搭配優惠價格，無疑是年末最超值的高球之旅。
※ 參考航班資訊：
・12/08 航班：MF888／MF8425
台北桃園（11:00）－廈門轉－昆明長水（18:55）
・12/12 航班：MF8406／MF881
昆明長水（12:25）－廈門轉－台北松山（18:45）
為台灣球友打造的專屬嘉年華
本次行程限量推出，將是專屬台灣球友的冬季盛典。與志同道合的球友一同出發，不僅能切磋球技，更能共享榮耀與友情。
2025年12月，讓我們相約春城湖畔。在湖光山色間揮桿，在美食美景中放鬆，並在獎項與掌聲中收穫滿滿驚喜。這不僅是一趟旅行，更是一段值得收藏的冬季高球傳奇。全包式體驗交流團優惠價46,888元（費用不包含桿弟費150元人民幣／每場、領隊小費NT$1500元／5天，以及私人消費），立即報名，為自己留下一份榮耀與回憶！詳細活動、行程請洽各大旅行社：台灣中國旅行社、百威旅行社、東南旅行社、金龍永盛旅行社、康莊旅行社、永信旅行社、旅友友旅行社。
