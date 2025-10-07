【KATZ卡司韓藝料理】韓國傳統料理新詮釋｜台中聚餐美味不踩雷，台中美術園道必吃韓式料理

這次我們來到位於台中西區美術園道附近的 KATZ卡司韓藝料理，名字「KATZ」發音就像「卡司」，聽起來很響亮

源自韓國首爾的傳統料理，經過韓國老師傅的手藝與創意，變成既保留經典五色五味，又帶有現代新詮釋的韓國餐桌

聚餐美味不踩" src="https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/040/f_29062040_1.JPG&ver=20250714&width=1200&height=900"> 【KATZ卡司韓藝料理】韓國傳統料理新詮釋｜台中聚餐美味不踩

店面就在五權四街這一帶，附近有很多停車格，開車來也很方便～

如果搭大眾交通工具的話，最近的是五權車站、捷運南屯站跟豐樂公園站

一走進店門口，就覺得整體氛圍很時尚，帶一點工業風的裝潢風格，座位之間的間距也不擁擠，用餐起來蠻舒服的

他們還會貼心地提供置物籃，包包或外套都能放好，不用擔心佔位子

韓國柚子紅茶，紅茶的茶香和柚子的清香完美融合，底層還有滿滿的柚子果肉，每一口都能吸到果肉

蜜桃烏龍，喝起來甜度剛剛好，烏龍茶香和蜜桃香交織，清爽又解膩，剛好可以中和韓式料理的厚重口感

一入座就開始期待今天的韓式饗宴，第一道端上桌的是 粉紅辣炒年糕醬炸雞

年糕煮得QQ的，咬起來很有彈性，重點是雞腿肉！雖然只有兩大塊去骨雞腿，但每一塊都很厚實

外皮炸得酥脆，裹上溫順微辣的醬汁後特別好吃，再搭配上面的酥脆薯片碎，口感層次瞬間升級

接著是必點的 海鮮煎餅，外層煎得香香脆脆，裡頭卻保有濕潤柔軟的口感，每一口都吃得到海鮮的鮮甜

不需要沾醬就已經很好吃，搭配店家附的醬油更能提出香氣，味道完全不會過鹹～

然後來到我今天最期待的 馬鈴薯辣燉雞，我們還加購了捏飯糰～

雞肉燉得非常軟嫩，馬鈴薯燉到入口即化，醬汁的辣度恰到好處，香辣但不會太刺激，很適合配飯

重點是那個飯糰，裡頭有美乃滋和魚卵，拌勻後自己捏成小球，一口塞進嘴裡超滿足！

另一道讓人印象深刻的是 奶油炸醬麵，上桌時只看到表面厚厚的一層奶油，讓我忍不住想趕快把下面的麵拌開

把麵和奶油混合後，麵條變得特別滑順，吃起來很順口，這道蠻適合大家一起分食

自己一個人吃完可能會覺得稍微膩口，但多人一起share就剛剛好～～

燉肋排豬肉湯飯，很適合天氣涼一點的時候點上一碗，整根帶骨肋排超過癮，直接拿起來啃超爽！邊邊肉燉得超嫩

乳白色湯頭濃郁暖胃，裡面還有清甜的白蘿蔔和豬肉塊，店家還會提供一些醬料，可以搭配著吃，別有一番風味～

最後登場的是 泡菜妹蒸豬五花，這道一上桌就很吸睛，五花肉片像花瓣一樣圍繞著中間的辣泡菜和豆芽，擺盤超美

豬五花肥瘦比例剛好，吃起來完全不膩，搭配店家準備的特製醬和辣醬，再加上泡菜一起入口

瞬間覺得自己好像在韓國小酒館，這道很適合配酒，邊聊天邊吃真的超享受～～

貼心的是，店家還招待了 幼兒海苔飯，紜紜一看到就超開心～

拿起湯匙就開始自己大口吃飯，白飯搭配鹹香海苔，簡單卻完全對她的味

這次來到 卡司韓藝料理，從店內的時尚工業風裝潢就能感受到用心，座位寬敞舒適，即使只有2~3人也很適合聚餐

點了招牌 馬鈴薯燉雞，果然名不虛傳，雞肉燉得軟嫩入味，馬鈴薯綿密香甜，每一口都帶著濃郁的韓式風味

搭配上桌的其他小菜，每一道都充滿層次感，讓人覺得平價卻不失高質感，2~3人的小聚也能吃得很滿足

這裡的料理份量剛好，不會過多也不會單薄，像 粉紅辣炒年糕醬炸雞、海鮮煎餅這些經典菜色都能同時嚐到

飲料像 蜜桃烏龍、韓國柚子紅茶甜度適中，搭配重口味料理很解膩，讓人很驚喜～

整體下來，無論是朋友小聚還是家人簡單聚餐，卡司都能提供平價又高質感的韓式料理體驗

KATZ卡司韓藝料理

美術園道店(韓藝料理)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

Ｉ Ｇ：@ katz.life

營業時間：以GOOGLE商家公布為主

電 話：04 2372 3055

地 址：台中市西區五權西四街110號

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新時代店(韓藝料理)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

Ｉ Ｇ：@ katz.life

營業時間：以GOOGLE商家公布為主

電 話：04 2228 7786

地 址：台中市東區復興路四段186號7樓

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

KATZ卡司 · 勤美 (韓石米拌、韓拾炸雞)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

Ｉ Ｇ：@ katz.life

營業時間：以GOOGLE商家公布為主

電 話：04 2302 7575

地 址：台中市西區公益路171號

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

KATZ卡司·高雄文化中心(韓義料理)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/KATZ.Kaohsuing?locale=zh_TW

Ｉ Ｇ：@ katz.life

營業時間：以GOOGLE商家公布為主

電 話：06 223 6858

地 址：高雄市苓雅區林泉街57號

☆歡迎加入金亮亮部落客吃喝玩樂社群☆

Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/

Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/

YouTube：https://www.youtube.com/@pickupuu/videos