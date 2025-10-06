❤日本❤【大阪環球影城】滿足想像&歡樂刺激☆大人小孩都瘋★

2025-10-06

大阪環球影城暑假來果真災難

但學生除了寒暑假，是有得選嗎~~

這趟大阪行天氣很藝術

一天大雨、一天艷陽

環球影城這天輪到大太陽

應該算幸運吧~但真的熱到快融化

影城內的人消暑方式竟是人手一支#凍芒果

就是將芒果切片直接冷凍

吃的到芒果粗粗的纖維

沒有很好吃，但確實有消暑囉!!

從入場開始就啟動排隊模式

不管幹嘛反正就是排下去

一入場就先衝最想去的哈利波特館❤

玩了鷹馬的飛行、禁忌之旅2項設施

其中禁忌之旅~是跟哈利波特一起搶金球

有點小刺季，身歷其境在空中飛

那種風速、東西飛過來等都頗具臨場感

排隊時間都約20至30分~有幸運呢

緊接著來到侏羅紀公園❤

來挑戰聽說很恐怖的#飛天翼龍

路過顯示#休止中

但門口多人徘徊~感覺案情不單純

跟著等沒多久果真開放了

不得不承認這個~真有點兒刺激

垂直地面90度，高速8字旋轉

是種俯視地表玩雲霄飛車的概念

((以上，我預設必玩的KPI已達標!!))

掃碼任天堂入場選了12:50分進場

最新的館有機會也是可以衝一波

想說進去拍個照就好~懶得排隊

結果莫名亂入#瑪利歐賽車

顯示排隊時間120分鐘

但排隊人潮一直有緩慢前進中

移動的錯覺讓我們停留賭一把

結果，真的就差不多120分鐘。

這個~我不知道值不值得就是

最後玩了小小兵館❤瘋狂乘車遊

這也是網友力推必玩

排隊時間70分鐘，至少某娃玩得很嗨囉

水世界❤特技秀也很精彩

趣味的劇情、浮誇的演技及特效

重點是看完保證一身濕~~~

晚上也有表演~三麗鷗家族也會登台

大概太熱還有噴水橋段~台下群眾超嗨呢!!

#大阪環球影城#日本景點#親子景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#芒果 #禁忌 #打卡景點 #親子景點

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

2025-10-02
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

#關稅 #咖啡 #川普 #巴西 #冰淇淋

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

2025-09-27

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

MD:@macyacoffee(threads:angela_199127

MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)
MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)

受疫情及原廠區土地被徵用等因素，原本每年舉辦的「啟德機械吊車展」，在停辦6年後，今年首次在新廠區擴大舉辦。

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

這次展場焦點：包括全球少有的2200噸履帶吊車、800噸履帶吊車、104M美國工業式雲梯消防車、四台高空吊車、堆高機、及其它重機具等。

2200噸履帶吊車

熱愛吊車的同學，帶著自己組裝作品來展示。
熱愛吊車的同學，帶著自己組裝作品來展示。

 800噸覆帶吊車 

184M美國工業式雲梯消防車 

同時有免費吊籃體驗，遊客可選擇在廠區內四區高空吊籃體驗（廠區地圖有標示），風大時會暫停活動，並請遵循現場人員安排。

MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)
MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)

現場亦開放部份重機械工程車，讓大小朋友享受在駕駛座的操控感。

除了大型起重設備外，造價40億新台幣的啟德白宮總部也限時開放給大家入內參觀拍照，但因排隊人潮實在太長，筆者只能在外觀記錄一下。

白宮總部:9/27(六)、9/28(日) 早上8點開放，9/29(一) 中午12點後開放，敬請見諒，白宮總部一樓禁止飲食；寵物可進，請繫繩/提籃/推車，寵物請勿落地。

啟德胡漢龔董事長在3天活動中也會和遊客拍照。


吊車展日期：

114年9月27(六)、28(日)、29(一)，僅此三天。

早上８點～下午１６點３０分

***最後入廠時間15:30***

***白宮總部15:30禁止入內***

啟德機械起重工程股份有限公司

新竹縣寶山鄉大雅路二段168號

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械



豆眼看世界/鄭傑中

豆眼看世界/鄭傑中

攝人生，影大地，對焦全世界. 我是鄭傑中，歡迎帶著相機和我一起跟拍記錄感動.

#網美 #消防 #拍照打卡 #展覽帶逛 #新竹縣旅遊

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

2025-09-23
圖片來源：photoAC、Canva
圖片來源：photoAC、Canva

台灣擁有豐富的觀光資源，以及各式美食小吃，每年都吸引大批海外旅客造訪。不過，近日一名外國網友在社群論壇上提問：「到台灣旅遊時，哪些景點最好不要去？」意外掀起討論，其中有個景點受到最多批評，不少人認為除了拍照之外幾乎沒有其他看點，更有去過的遊客表示「五分鐘就走人」，直言相當失望。

饒河夜市、西門町等地，是外國網友認為需要避雷的台灣景點／圖片來源：photoAC
饒河夜市、西門町等地，是外國網友認為需要避雷的台灣景點／圖片來源：photoAC

近期一名外國網友在社群論壇「Reddit」發文詢問「去台灣旅遊需要避雷哪些景點」，隨即引發熱議，被網友點名的景點包括彩虹眷村、墾丁、九份、野柳、饒河夜市與西門町，這些幾乎都是觀光客最常聚集的熱門地點。

而在這之中，最多人提到的就是位於台中南屯的彩虹眷村，數名網友紛紛分享了自己的經驗，坦言原本彩虹眷村不但廣為人知也十分熱鬧，但如今已被開發破壞，且該地交通不便、規模縮水，認為除了拍照幾乎沒有其他事情可做。

不少網友認為，彩虹眷村如今已被開發破壞，且該地交通不便、規模縮水，認為除了拍照幾乎沒有其他事情可做／圖片來源：photoAC
不少網友認為，彩虹眷村如今已被開發破壞，且該地交通不便、規模縮水，認為除了拍照幾乎沒有其他事情可做／圖片來源：photoAC

還有一名網友分享，2019年時，妻子曾帶母親與祖母到彩虹眷村遊玩，欣賞那些令人嘆為觀止的藝術畫作，並在附近咖啡廳小憩留下美好回憶，彩虹眷村從此成為她們心中的台灣代表景點，沒想到近期再訪卻大失所望，整體規模大幅縮水，多數區域被大樓佔去，紀念品店也消失，原本的彩繪牆則被帆布覆蓋，原本的特色盡失，一家人在彩虹眷村僅待了5分鐘就離開，對於整體感受相當失望。

然而除了彩虹眷村之外，被「Reddit」網友提到的台灣景點還有日月潭、墾丁、九份等等，其中，墾丁被抱怨「價格太高、落差太大」；九份雖然風景、茶館備受推崇，卻被吐槽「人多到走不動」，尤其是假日幾乎寸步難行，但也有人坦言，「其實週末去的任何地方都是人擠人」。

一名網友分享，妻子2019年時，曾帶母親與祖母到彩虹眷村遊玩／圖片來源：photoAC
一名網友分享，妻子2019年時，曾帶母親與祖母到彩虹眷村遊玩／圖片來源：photoAC

台灣許多熱門景點往往因遊客過多或環境改變，而讓部分旅客感到失望。選擇旅遊地點時，不妨多做功課、避開人潮尖峰，或嘗試探索一些較少人知道的景點，才能真正享受旅行的樂趣，也能留下屬於自己的美好回憶。

【本文為造咖授權提供】

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#景點

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程

2025-09-26
示意圖／Freepik
示意圖／Freepik

銀髮族的第二個家

台灣2025年即將邁入「超高齡社會」，等於每五人之中，有一位超過65歲！退休後要住哪裡成為熱門話題。除了傳統安養院，近年「養生村」（此處統稱，涵蓋樂齡住宅、銀髮公寓等不同型態）逐漸受到矚目，不只是提供住宿，更強調健康照護、社交活動與生活品質。

有名人選擇入住養生村度過晚年，也有人為了入住而賣掉原本的房子，顯示這股趨勢正在快速被社會接受。從環境優美、綠地環繞的度假型園區，到交通便利、位於市中心的都會銀髮宅，不同風格滿足不同需求。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大養生村討論度，一起來看看吧！

NO.10 新光新板傑仕堡

翻攝FB／新光新板傑仕堡

翻攝FB／新光新板傑仕堡位於新北板橋的「新光新板傑仕堡」主打「都會便利＋安全住宅」，是市中心少見的樂齡宅。交通便利，鄰近板橋車站與捷運新埔站，生活機能一應俱全，適合希望留在都會、但又需要銀髮專屬設計的族群。雖然少了自然園區的氛圍，但以飯店式管理結合住宅空間，讓長輩能在熟悉的城市中享有穩定生活。

房型分為一房一廳與兩房一廳，租期彈性，最短可月租，一房月租約6萬8千元起，兩房則約8萬元以上，費用包含部分餐食與服務。網友普遍認為「年長者長期租房，包含飯店式住宿、餐飲、健身中心，更有健檢設施」，也有人稱讚「房間明亮、乾淨，許多為長者貼心的設計」。不過也有人提醒「價錢超高設施卻不多，而且很多要另外付費，只算是豪宅租房」，點出了都會型銀髮宅的現實特色。

NO.9 合勤健康共生宅

翻攝FB／合勤健康共生宅

翻攝FB／合勤健康共生宅想找養生村卻又擔心生活被孤立？「合勤健康共生宅」正是因應這股需求而誕生的全台首座共生宅。它將「旅店的舒適」與「銀髮住宅的安全」融合在一起，房型規劃從套房到一房一廳都有，甚至推出「打工換宿」方案，讓長輩能透過參與社區服務折抵食宿，創造出獨特的樂齡生活樣貌。

園區亮點不只在硬體，還有康茵行旅、農夫市集、咖啡館與手作坊等複合場域，讓長輩能持續學習、交流，甚至反客為師分享專長。網友形容「不像冷冰冰的機構，更像有溫度的家」，也有人直言「這裡早就不只是住處，而是能讓長輩持續發光發熱的舞台」，難怪討論聲量始終居高不下，對於不想孤單養老的人來說，這裡更像是一個能互動、能交流的生活舞台。

NO.8 樂陶居銀髮健康住宅

翻攝FB／樂陶居樂齡健康宅-中和館

翻攝FB／樂陶居樂齡健康宅-中和館樂陶居由日勝生集團規劃，以「健康、安全、便利」為核心訴求，被視為都市型銀髮宅代表之一，目前在新北市設有三芝館與中和館，皆屬出租型樂齡宅。三芝館面山靠海，環境幽靜；中和館位於青年住宅大樓內，採青銀共區模式，鄰近捷運景平站，生活機能完善。

相較於大型養生村的寬敞腹地，樂陶居雖空間有限，但強調智慧綠建築與通用設計，並提供五種房型選擇，月租金從2.7萬元至4.5萬元不等。網友留言形容「很新穎的設施，服務團隊專業又親切」，也有人說「長輩住這很放心，不用依賴子女，還能過樂活人生」，顯見其在北部地區討論度始終居高不下。

NO.7 SAMPO橘青春樂齡宅

SAMPO橘青春樂齡宅聲寶集團跨足銀髮住宅市場，推出「橘青春」品牌，目前以新北土城館與台南安平館兩處為起點。土城館於2023年動土，預計2026年底啟用，規劃116戶「只租不賣」的銀髮宅，每戶約15坪，初估租金最高6萬元。未來安平館也預計2029年底完工，被視為企業轉型進軍樂齡市場的重要布局。入住條件鎖定65歲以上長者（原住民55歲以上可申請），須能自理生活，並經專業評估通過。

和傳統養生村不同，橘青春主打「不綁產權」的租賃模式，並規劃智慧運動設施、社交活動與健康管理服務。目前官方收費方案尚未公布，許多人採取觀望態度「要等說明會，看費用能不能接受」，討論度在尚未開幕前就已掀起話題。

NO.6 潤福生活新象

翻攝FB／潤福中高齡專用住宅

翻攝FB／潤福中高齡專用住宅位於新北淡水的「潤福生活新象」是台灣最早出現的中高齡專用住宅之一，由潤泰集團在1996年打造，至今已將近30年歷史。全棟規劃17層樓、15至30坪不等房型，鄰近淡江大學，生活機能成熟。社區提供接駁巴士，5分鐘即可到捷運淡水站，另有醫療專車往返多家大型醫院，交通與就醫都相當便利。入住條件為年滿50歲、能自理生活即可，收費採700至1500萬元保證金制，退租可全額退還，每月另需支付管理費與伙食費。

雖然費用被不少人認為「不便宜」，但網友普遍強調「一分錢一分貨，是養老的首選之一」。有人分享母親在此居住長達13年，對活動安排與醫護照顧都很滿意，「在人生最後階段也獲得細心關懷，讓子女很放心」；也有網友分享「員工多服務了數十年，專業又熱誠」，讓潤福在網路討論中始終被視為高端銀髮住宅的指標。

NO.5 好好園館

翻攝官網／好好園館

翻攝官網／好好園館位於台中沙鹿的「好好園館」主打青銀共居，常被網友形容「顛覆了對傳統老人院的想像」。園區占地3600坪，共有67戶無障礙樂齡宅，戶戶皆有陽台與良好採光，每層樓還設有公共廚房和交誼廳，被稱為「0到100歲都能宜居的家園」。與多數安養機構不同，這裡的入住條件更開放，沒有年齡或健康限制，只要能自理或有陪伴者即可入住，強調的是展開新生活的自由感。

收費分為「安心生活」月租5.98萬元起，以及「好好樂活」年租型每月約5.1萬元，皆含住宿、三餐與生活服務。網友分享「這裡根本像住飯店，很多服務都能客製化」，也有人稱讚「工作人員親切有活力，園區滿眼綠意，讓長輩安心自在」。憑藉跨世代共居與生活化設計，好好園館在網路討論中熱度不減，成為中部樂齡族群點名的理想退休據點。

NO.4 日初不老莊園

翻攝FB／日初不老莊園

翻攝FB／日初不老莊園同樣由日勝生集團打造的「日初不老莊園」位於新北市三芝，與樂陶居三芝館僅數公里之遙，並有合作服務，形成北海岸重要的銀髮聚落。莊園推出出售與出租方案，成為不少退休族關注的樂齡住宅選擇。第一期共520戶已全數售罄，僅留下2戶作為服務據點；第二期規劃約130戶的海景宅，主打「戶戶看海」，預計2025年底完工。園區內設有長照2.0服務據點，可協助長輩就醫、代領藥物，並安排接駁巴士往返捷運與市區，便利性也獲得好評。

莊園設計以長者需求為核心，從浴室防滑到低門檻細節都納入考量，並有護理師、營養師與社工進駐，提供醫療與生活上的支持。網友留言熱烈，對朋友直呼「我們一人買一間當鄰居好不好」，也有人提醒「雖然規劃完善，但海邊氣候是否適合養老要考量」。更多人分享「風景優美、離沙灘近，度假或養老皆宜」，甚至有人在開賣時留言透露「10月預訂時所剩無幾，只好改訂二樓」。在雙軌制銷售模式與長照服務加持下，日初不老莊園本就具話題性，再加上與樂陶居的互補布局，更推升其在網路上的聲量。

NO.3 亞洲健康智慧園區

翻攝FB／亞洲健康智慧園區

翻攝FB／亞洲健康智慧園區位於新竹關西交流道旁的「亞洲健康智慧園區」，2023年正式啟用後就引起廣泛討論，被稱為「全台第一座溫泉養生村」。園區以度假飯店規格打造，結合環境、溫泉、餐飲、醫學與護理五大資源，並特別規劃溫泉結合復健服務，讓長輩在休閒放鬆之餘，也能同時兼顧健康調養。設施包含10間以台灣檜木、香杉等珍貴木材打造的主題湯屋，搭配游泳池、SPA館、菜園和步道，規格直逼高級度假村。房型已全數完銷，每戶總價約1800至2000萬元，若選擇租屋則需月繳6萬元，另有600萬元信託保證金，被視為養生村中的頂規代表。

在網路聲量上同樣表現亮眼，網友大推「地點超方便，離交流道只要兩分鐘，完全顛覆養生村不是深山就是市區的印象」，也有人分享「最吸引人的不是設備，而是員工親切又專業，讓長輩多了安心和交流」。知名購物專家486先生特地拍了YouTube影片開箱，拍攝園區細節，直呼「設施豐富到拍不完」，更讓不少人覺得這裡是「辛苦奮鬥一輩子後，最值得犒賞自己的退休選項」。

NO.2 一里雲村醫養園區

一里雲村位於新竹縣新埔鎮的「一里雲村醫養園區」結合醫療照護與居住服務，提供安養住宿、餐飲規劃與術後調養等功能，被視為新竹地區的重要養生園區。房型從12坪到34坪不等，每戶設有景觀陽台，可遠眺山景或市景。月租費依房型不同約6萬至6.8萬元，含三餐膳食與住宿照護。園區同時規劃交誼廳、律動室、KTV與養生茶屋等公共空間，並由專業長照團隊提供24小時醫養照護，搭配無障礙設計、全天候保全管理與飯店式生活服務，讓住民在日常中兼顧安全與便利。

網友形容這裡是「新埔山上的世外桃源，不只美食、設施完善，還能欣賞藝術展覽，讓人想安排短期試住作為日後選項」。藝人陳美鳳2023年也曾試住體驗，分享「它離塵不離城，房間寬敞明亮，每戶都有陽台，不論是喝咖啡或發呆都很舒適」，並肯定園區在餐飲細節與安全設計上的用心。這些特點讓一里雲村在討論度上始終保持熱度，穩坐本次榜單第二名。

NO.1 長庚養生文化村

翻攝FB／長庚養生文化村

翻攝FB／長庚養生文化村位於桃園龜山的「長庚養生文化村」，由台塑集團創辦人王永慶於2005年推動成立，並由長庚醫療體系經營管理，今年正好滿20週年。園區結合醫療支援與樂齡課程，佔地約17公頃，包含綠地、農園與步道等設施，讓長輩們真正享受「退休就像度假」的氛圍。依據房型和棟別不同，月租金約落在2.7萬至4萬元之間，費用包含住宿、健康照護、緊急救護與公共設施維護等，若選擇雙人入住則需額外支付。

不少網友分享實際走訪的感受，「環境很乾淨，綠樹成蔭，空氣清新，一走進去就覺得心情很好」，也有人在湖畔小憩時直呼「風吹過來很涼快，整個人都放鬆下來，真的有種『慢下來真好』的感覺」。而已故作家齊邦媛也在80多歲時選擇搬入這裡，她為住處取名「最後的書房」，在獨立空間裡完成了自傳《巨流河》，展現「才80歲，還有自己的生活要過」的決心。憑藉龐大的醫療後盾與舒適環境，長庚養生文化村在討論聲量上高居第一，成為網友口中最具代表性的養生村。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年09月22日至2025年09月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#分享 #飯店 #養生村

連假不知去哪？全台2025十大商圈揭曉 全網最想去「冠軍商圈」不是夜市！

連假不知去哪？全台2025十大商圈揭曉 全網最想去「冠軍商圈」不是夜市！

2025-10-03
圖為六合夜市觀光人潮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
圖為六合夜市觀光人潮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

連假來去逛商圈？

《網路溫度計DailyView》全台商圈口碑排名每日更新，今日透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理出近一年十大網友關注商圈，其中不乏夜市型商圈上榜，而逢甲夜市、六和夜市小吃價格、人潮以及治安問題備受關注，網路討論度爆表。但聲量第一名商圈跟夜市無關！你猜得到還有哪些商圈也擠進榜單嗎？

No.10 新北／九份老街商圈

九份老街商圈兩個聲量高點，分別出現在2024年12月與2025年8月。有網友2024年12月發文詢問，「台灣最強老街第一名是九份，那第二名呢？」引起不少人留言回覆，「我家巷口」、「最美一定是九份，吃的都差不多啦」、「九份超多日韓觀光客」。

2025年8月聲量高峰則因九份民宿漲價爭議引發大量討論，有民眾控訴預訂的海景房遭業者臨時取消，卻發現同房型價格翻倍，不少網友憤怒留言，批評業者不誠信。

No.9 高雄／六合夜市

六合夜市兩個聲量高峰，分別出現在2025年5月與6月。5月「塔羅牌神棍」事件爆發，夜市內有攤商被指控以塔羅牌為名，要女顧客雙修才能化解感情糾葛。此事件引起社會譁然，有網友批評神棍好色；也有人表示，「這年頭還真有人會相信啊？」

6月六合夜市傳出泰國烤蝦「6隻500元」，引發大量消費者討論。許多網友認為價格過高，質疑夜市消費體驗與價格透明度；也有人替業者說話，「只要是明價，買賣交易清楚，沒甚麼問題吧？」

No.8 南投／清境商圈

翻攝FB／清境農場清境商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年3月以及8月。3月的高峰來自於清境農場櫻花季吸引大量遊客與討論，網友多分享賞花、餵羊的體驗，「每年都要來一次的清境農場，櫻花跟綿羊同框畫面，超級美」、「好美」。

8月聲量高點主因是清境農場官方臉書發文，「有沒有發現今天的天空很像大鯨魚在天空漫步，晴天歡迎大家來玩」，引起不少網友留言回覆，「真的很像」、「雲層超級好看」、「好美的天空」。

No.7 新北／淡水老街商圈

翻攝FB／老店淡水魚丸阿給淡水老街商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年3月以及5月。法拉利姐張婷婷近期靠直播打賞，3月到淡水老街直播，吸引不少粉絲留言。5月的聲量高點，則聚焦於老街排名與旅遊體驗的討論。網友熱烈比較台灣各地老街，並分享淡水老街的特色與自身遊歷。網友表示，「淡水老街已然是北台灣知名景點，外國人都愛來走走旅遊」、「魚丸配阿給，讚」。這些留言多半強調淡水老街的多元魅力與便利性，也有部分網友針對人潮、商圈氛圍提出建議，顯示出消費者對商圈的多元期待與觀察。

No.6 台中／一中街商圈

一中街商圈聲量高點多與衝突有關，2024年12月，一中商圈有一位廂型車駕駛因違停被外送員按喇叭，竟怒拿拖鞋攻擊外送員，引發網友強烈譴責，普遍對違停與暴力行為感到不滿。

此外，2025年8月，一中商圈爆隨機攻擊，一位半裸男狂毆騎機車買宵夜婦人，有網友表示，「現在出門最好必備一罐辣椒水」、「看起來是不是生病？」這兩起事件皆引發社群高度關注，網友留言多以負面情緒為主，反映出民眾對於商圈治安與秩序的高度敏感。

No.5 台北／寧夏夜市商圈

寧夏夜市商圈兩個聲量高點，分別出現在2024年11月以及12月。寧夏夜市11月與統一肉燥罐聯名活動聲量高漲，結合夜市人氣攤商與國民美食記憶，推出多款期間限定創意料理，包含飄香牛肉麵館的牛肉肉燥乾拌麵、月式激蛋蔥油餅的肉燥麵蔥油餅、金雞畝的台式紅蔥塩水雞等特色品項，成功引發網友討論與媒體報導。網友普遍對活動持高度興趣，紛紛分享試吃心得，「麵條Q彈美味」、「統一肉燥麵好好吃」。此外，12月日本藝人山下智久現身寧夏夜市，許多網友在社群平台分享偶遇經驗，引起不少人關注。

No.4 台北／士林觀光夜市商圈

士林觀光夜市商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年1月與9月。士林夜市1月因物價與消費體驗引發熱議，網友討論焦點集中在「烤玉米價格暴漲」與「夜市消費不如以往實惠」，有網友表示，「以前烤玉米一隻只要30元，現在要上百，士林夜市可能還要兩百嗎？」

台北市9月各大夜市爆出黑道勢力強索保護費事件，士林夜市也傳出有相同事件，網友普遍憂慮治安與攤商權益，並對政府執法提出質疑。這兩個高點反映出商圈消費環境與治安議題，皆能迅速引發網友共鳴與熱烈討論。

No.3 台中／逢甲商圈

FB／逢甲夜市逢甲商圈近一年有兩個明顯高點。第一個高峰出現在2025年1月，主因是輝達執行長黃仁勳造訪逢甲夜市，卻因人潮擁擠與動線混亂，導致他「一口都沒吃到」就離開，引發網友熱議。許多留言批評現場規劃不佳；也有網友同情主辦單位難為。

第二個高峰則發生於2025年2月，一對情侶在Threads發文，控訴花百元買到的逢甲夜市鹽酥菇幾乎全是麵衣、份量少且食物冷掉，向店家反映卻遭老闆反嗆「吃不起別來亂」。許多人批評夜市物價與品質失衡，質疑「100元只能吃到寂寞」、「準備當第二個墾丁？」最後夜市方出面道歉，反映出消費糾紛與服務態度對商圈聲量的高度影響。

No.2 雲林／北港鎮形象商圈

翻攝FB／北港朝天宮北港鎮形象商圈聲量高點皆與媽祖遶境有關，其中高點出現在2025年4月以及5月。朝天宮媽祖4月遶境起駕，網友多表達感恩、祈福為主，留言充滿對媽祖的敬仰與祝福。

5月初，白沙屯媽祖進香吸引數十萬信眾湧入北港朝天宮，帶動地方商圈熱度。網友留言多圍繞信仰感動、活動盛況，也有針對交通與主辦單位的正反意見，「信眾排了三小時等不到接駁車，辦事效率太差」、「不是要去當香燈腳嗎？那還需要什麼接駁車？」

No.1 台中／大甲觀光商圈

翻攝FB／大甲鎮瀾宮大甲觀光商圈聲量兩大高點，分別出現在2024年12月及2025年4月。大甲鎮瀾宮2024年12月舉辦「王醮送王」等宗教慶典，吸引大量信眾參與，網友多以分享活動盛況、感謝志工辛勞為主，並討論集章活動的規則。2025年4月則因大甲媽祖遶境起駕，創下60萬人隨香的紀錄，助攻聲量再創高峰。網友留言多聚焦於現場盛況、信仰感動與地方經濟效益，也有針對活動秩序、交通與安全的討論，「以後可以辦，大甲媽格鬥盃」、「檳榔亂吐、菸頭飲料瓶亂丟、不定時打架是遶境日常」。這兩次高峰都顯示，宗教活動不僅帶動地方人氣，也引發網友對秩序、參與體驗的熱烈討論，正反意見並陳，反映社會對大型活動管理與文化傳承的高度關注。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月25日至2025年9月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#老街 #淡水 #九份

高雄在地美食｜獨特風味的「春蘭割包」，獲得必比登熱情推薦

高雄在地美食｜獨特風味的「春蘭割包」，獲得必比登熱情推薦

#人氣美食 #必比登 #高雄 #美食 #財富

巧比。針線包 2025.10.06 0
遊日本｜飛越琵琶湖！ 前進滋賀縣大津市 感受無限透明的藍

遊日本｜飛越琵琶湖！ 前進滋賀縣大津市 感受無限透明的藍

#日本旅遊 #日本景點 #咖啡廳 #滑雪度假村 #台北

水返腳浪人的旅行之詩 2025.10.06 1
❤日本❤【大阪環球影城】滿足想像&歡樂刺激☆大人小孩都瘋★

❤日本❤【大阪環球影城】滿足想像&歡樂刺激☆大人小孩都瘋★

#打卡景點 #親子景點 #芒果 #禁忌

Belinda的玩美甜蜜窩 2025.10.06 3
十月超商新品 鵝黃色7-11蛋黃酥霜淇淋&咖啡色全家炭燒咖啡霜淇淋 今天你想要哪一種？

十月超商新品 鵝黃色7-11蛋黃酥霜淇淋&咖啡色全家炭燒咖啡霜淇淋 今天你想要哪一種？

#霜淇淋 #全家Familymart #711新品 #超商新品 #超商

Enhsin 2025.10.06 10
暢玩東北角 台灣好行「遊」3套，吃喝玩樂一票搞定！

暢玩東北角 台灣好行「遊」3套，吃喝玩樂一票搞定！

#沙丘 #套票 #九份

旅遊經 2025.10.06 5
中秋應景景點新亮點 東北角舊草嶺隧道「遊」月亮！

中秋應景景點新亮點 東北角舊草嶺隧道「遊」月亮！

#東北角 #藝術家 #秘境

旅遊經 2025.10.06 15
高雄日航酒店開幕周年慶 家有一歲「寶貝」，有機會高雄免費住一晚，還能抓周呢！

高雄日航酒店開幕周年慶 家有一歲「寶貝」，有機會高雄免費住一晚，還能抓周呢！

#高雄巨蛋 #住房專案 #開幕

旅遊經 2025.10.06 15
肉控族看過來！台北凱達百宴自助餐廳邀「肉嚐」，推「美式肉食季」！

肉控族看過來！台北凱達百宴自助餐廳邀「肉嚐」，推「美式肉食季」！

#台北凱達 #自助餐廳 #飯店

旅遊經 2025.10.06 13
屏東恆春鎮美食【藍色海遇風味食館】1999年創立！充滿人情味與異國情調的餐廳 恆春半島約會聚餐推薦

屏東恆春鎮美食【藍色海遇風味食館】1999年創立！充滿人情味與異國情調的餐廳 恆春半島約會聚餐推薦

#美食探店 #恆春半島 #人氣美食 #主題餐廳 #墾丁

我是凱南Kenan 2025.10.06 9
歡慶雙十假期！來趟秋日森林慢旅 12處國家森林遊樂區半票優惠入園

歡慶雙十假期！來趟秋日森林慢旅 12處國家森林遊樂區半票優惠入園

#大雪山 #拉拉山

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.10.06 6
18+