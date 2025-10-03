蒙古驚奇(3) 曾經的世界第一大國，親臨蒙古輝煌歷史

說到蒙古歷史一定會想到成吉思汗，他是蒙古人心中的英雄，統一蒙古草原各個部落，建立世界史上陸地版圖最廣闊的蒙古帝國，即使現今蒙古國不再強盛，但過往的歷史仍是民族永遠的驕傲。2025年我參加永信旅行社的蒙古旅遊團，帶我領略了蒙古國曾經的輝煌與榮耀。詳細旅遊行程請參閱：https://pse.is/87297p

世上最大的成吉思汗雕像—成吉思汗塑像紀念園區

「成吉思汗塑像紀念園區」於2008年落成，為紀念成吉思汗誕辰800週年而建，打造一尊世上最大的成吉思汗雕像，位在視野極佳的寬闊草原上，遠遠就能看見呢！不鏽鋼材質的雕像高約40公尺，呈現成吉思汗騎在駿馬上，手持金色馬鞭，面向征服之路起點的東方，在藍天、白雲與綠地的相映下，銀光閃閃展現民族英雄恢宏的氣勢。

雕像的基座是小型的博物館，一樓入口處有一個巨大的馬靴，高約9公尺，重達數噸，是世界上最大的傳統蒙古馬靴模型。成吉思汗征戰時，依靠堅固耐用的馬靴才能征伐四方，馬靴象徵蒙古人「腳踏實地邁向世界」的精神，鞋尖上翹寓意「不踐踏大地的生靈」。

馬靴旁是「歷代君主畫像牆」，有成吉思汗到後世分支汗國統治者的畫像，他們身穿錦袍，頭戴蒙古傳統帽飾，展現威嚴與民族特色。

地下室展示蒙古帝國的歷史與文物，這尊雕像不是特定歷史人物的肖像，而是重塑一個蒙古騎兵的形象。騎兵是蒙古帝國的根本力量，展現馬背上的軍隊征服歐亞的歷史榮光。

可搭乘電梯或走樓梯登上雕像內部，出口是雕像的胯下，走一小段樓梯抵達馬頭平台，站在這裡可俯瞰蒙古草原全景，讓旅客感受帝王君臨天下的氣場。

認識蒙古必去的博物館—成吉思汗博物館

另一個大型「成吉思汗博物館」位於首都烏蘭巴托，歷時約10餘年籌建，2022年正式開放，共有9層樓，是一間非常有現代設計感的博物館。展覽內容有成吉思汗的生平，蒙古人生活器物，戰爭重現場景及帝國擴張史等，旅客還可用數位互動地圖了解蒙古疆域的變化，想要了解蒙古一定要來這裡參觀，絕對能收穫滿滿。

展場設計很有氛圍，展出蒙古騎兵的盔甲、武器、弓箭、戰馬裝備等，並模擬草原戰爭與遠征歐洲的場景。

展出歷代蒙古可汗及王侯的畫像及塑像，以及遊牧的生活與文化，像是蒙古包、服飾、祭祀儀式，展品及內容非常豐富。

館內這棵許願樹很特別，融合中西方文化，樹頂站著一個西方形象的金色天使，銀色樹幹和樹枝上纏繞著金色的龍，嘴巴噴水到下方的香爐中，樹的周圍有四個銀色的獅子，可供人祈福許願。

13世紀蒙古帝國首都遺址—哈喇和林

成吉思汗選在「哈喇和林」種植農作物，製造農具及武器，做為戰爭所需物資的補給站，展現征服歐亞的企圖。窩闊台繼位後正式定都於此，並開始建城，成為蒙古帝國的第一個都市與經貿中心，是當時世界陸地貿易的國際大城市。

16世紀末，蒙古貴族建造蒙古最早及最大的一座藏傳佛教寺院，寺院四周建有高牆，牆頂均勻分布108座白塔，既是宗教象徵，也有守護聖地的意味。後因蒙古政治運動與蘇聯影響，寺廟遭到大規模破壞，現今已修復，成為蒙古佛教活動的重要場所，同時也是聯合國教科文組織世界遺產「鄂爾渾河谷文化景觀」的一部分。

院內「額爾德尼召寺」的中央是一座大型白色佛塔，四周環繞小型佛塔，造型帶有藏傳佛教與蒙古特色，是蒙古最古老的喇嘛寺廟，反映蒙古族從遊牧文化走向佛教文明的轉變，至今仍是蒙古人參拜、祈福的重要聖地。

這是額爾德尼昭寺的主殿堂之一，用於誦經、舉行法會與供奉佛像。建築融合了蒙古、藏族與漢式建築風格，能看到藏式屋頂、蒙古式色彩及漢式斗拱的混合，很具特色。

附近的山坡上建有「大帝國地圖牌匾」，紀念蒙古的建立和歷史。共有三塊紀念牆，畫有匈奴時期、突厥時期和蒙古時期的疆域版圖，地圖中藍色的區域是現在蒙古國的面積。

三塊紀念牆中央有一個裝置藝術，由石頭堆砌而成的圓錐形底座，上方插有數根金屬杆，象徵蒙古帝國的旗幟和長矛，展現蒙古民族的力量和團結，很具藝術感。此處也是俯瞰整個哈喇和林的最佳地點。

從紀念碑往下俯瞰，可一覽壯觀的鄂爾渾河河谷，此地氣候良好，水源充足牧草肥美，是歷代游牧民族定都所在，現今是世界遺產「鄂爾渾河谷文化景觀」的一部分。

有幸親臨蒙古國，深刻了解蒙古的歷史與文化，成吉思汗創建的蒙古是一片能讓人自由馳騁的土地，更是歷史中最偉大的篇章，來趟蒙古旅遊，感受古時世界第一大國的領土之美吧！

