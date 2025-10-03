2025-10-03 21:02 旅遊經
日本秋冬不僅追楓賞雪，慶典也不要錯過 推薦年末五大特色祭典！
【旅遊經 洪書瑱報導】
日本一直以來是許多台灣人出國旅遊心目中首選之一，根據交通部觀光屬的數據顯示，於2024年國人出國1,685萬人次，其中前往日本約600萬，就占比逾三分之一，其統計數字就足以證實，而國人前往日本，除了繁華的都會區，近年來許多人也喜歡走入日本各地，深度體驗當地的獨特文化，在這面對秋冬之際，Booking.com特別精選「日本年末五大特色祭典」，讓遊客在感受美麗的秋冬景色，不管是追楓或玩雪外，還能感受日本傳統文化等多元魅力。
日本有許多不同與台灣的重要慶典，如：「長崎宮日節」融合日本、中國與荷蘭風情，呈現華麗舞蹈；「高山祭」則以雕工精美的屋台，在夜色中宛如流動的歷史畫卷；「京都時代祭」透過兩千多名古裝遊行，重現日本歷史風華；「大阪灣藝術煙火節」則以煙火與音樂交織，猶如空中交響樂，在海岸夜空綻放絢麗詩篇；「秩父夜祭」於寒冬中登場，華麗花車與燦爛煙火點亮冬夜，若您想深度感受日本文化，不妨規劃一趟節慶之旅，親身體驗這些獨具魅力慶典。
一、長崎宮日節(Candeo Hotels Nagasaki Shinchi Chinatown)：
「長崎市」「長崎宮日節」於10月7日至9日舉辦，以融合異國文化的「奉納踊」為特色，完美展現了這座港口城市的獨特魅力（圖片由 iStock 提供。）
「長崎市」是個充滿歷史與異國風情的港口城市。這裡融合了日本、中國與西方文化。而長崎宮日節是長崎的秋季大祭，為日本三大宮日節之一，今(2025)年預計於10月7日至9日，舉辦為期3天的活動。長崎宮日節是一個百年慶典，已擁有近400年的歷史，其獨特之處在於融合了日本、中國和荷蘭等異國文化，反映了長崎作為早期國際貿易港的歷史，祭典中於諏訪神社會有華麗的「奉納踊」（奉獻舞蹈）表演，包括：舞龍、南蠻船、異國風情的舞蹈等，展現了長崎獨特的文化魅力。
二、岐阜縣高山祭 (Takayama Ouan)：
岐阜縣「高山市」「高山祭」，以精湛工藝的華麗屋台和燈籠點綴的宵祭聞名，被列為日本三大美祭之一。（圖片由 iStock 提供。）
岐阜縣「高山市」被譽為「飛驒小京都」，至今仍保留江戶時代的古樸街景，而高山市所舉行的「高山祭」更擁有超過300年的歷史，與京都祇園祭、埼玉秩父夜祭並列為日本三大美祭。每年舉行春季「山王祭」與秋季「八幡祭」兩場，其中10月9日舉行的秋季祭典的夜祭以「宵祭」聞名，由技術精湛的工匠精心雕刻，並搭配純金鑲嵌的屋台，在燈籠點綴下更加壯觀迷人，被列為聯合國教科文組織無形文化遺產。
三、京都時代祭(Sora Niwa Terrace Kyoto Bettei)：
「京都」「京都時代祭」於每年10月22日登場，是京都三大祭典之一，兩千多人身著各時期服飾，宛如一場追溯千年歷史的文化巡遊。（圖片由 iStock 提供。
「京都」是一座充滿古韻的城市，也是國人熱愛追楓的主要目的地，在京都也有一個重要慶典，那就是「京都時代祭」，為三大祭典之一，於每年10月22日登場，這慶典是為了慶祝平安遷都與平安神宮建立。祭典重頭戲是長達數公里的時代行列，兩千多名參與者身著各時代服飾，從明治維新一路追溯至平安時代，宛如歷史長河重現眼前，讓旅人沉浸在千年文化的流轉之中。
四、大阪灣Rinku藝術煙火(Osaka Excel Hotel Tokyu)：
「大阪」的臨空公園瑪瑙海灘被列為「日本夕陽百選」，旅人可以欣賞音樂與煙火同步綻放的「Rinku藝術煙火」夜間盛會。（圖片由 iStock 提供。）
想在「大阪」體驗一場震撼的夜間盛會嗎？由曾代表日本參與「蒙特利爾國際煙火競技大會」的頂尖團隊 GREAT SKY ART，將於11 月 1 日，在大阪臨空公園獻上「Rinku藝術煙火」，進行約50分鐘的表演，活動不僅有煙火秀，更是結合音樂與煙火同步綻放的沉浸式藝術饗宴，每一道火光都與旋律完美呼應，宛如空中交響樂。活動地點選在被列為「日本夕陽百選」的瑪瑙海灘，旅人能同時欣賞絕美夕陽與夜空煙火交織的華麗景象。
五、秩父夜祭：
「秩父」「秩父夜祭」將於12月3日登場，笠鉾與大花車會在燈火和煙火交織下穿梭街頭，場面十分壯觀。（圖片由 iStock 提供。）
「秩父」位於埼玉縣西部，以自然與歷史聞名，四季各具魅力，包括：春櫻、夏泛舟、秋楓、冬冰柱與盛大的秩父夜祭。秩父夜祭為日本三大曳山祭之一，也是聯合國教科文組織無形文化遺產，今年預計於12月3日登場。屆時兩座笠鉾與四座大花車將在燈火與煙火交織下，伴隨傳統音樂穿梭街頭，場面壯觀，象徵祈求豐收與繁榮。
為讓國人能盡情參與各項慶典，Booking.com除了精選日本秋冬五大慶典外，也推薦活動場域周邊的住房推薦，民眾若有住宿需求可至官網查詢！
