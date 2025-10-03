2025-10-03 14:02 旅遊經
中秋、國慶連假，接棒將至 蒐羅雙連假臺南旅遊攻略！
【旅遊經 洪書瑱報導】
十月連續假期，將先由中秋暨國慶連假開啟，民眾在中秋之際，除了團圓賞月、品嚐月餅與烤肉必是不可少的節慶儀式感，若民眾有計劃到臺南過節，民眾不妨可以前往虎頭埤風景區享受水陸空體驗外，還可到安平漁人碼頭和卡比胖拉相見歡，在連假前夕，為民眾蒐羅台南中秋與國慶旅遊攻略，讓民眾在遊景點的同時，也能感受台南在地文化的不同旅遊風情與各項慶典！
一、虎頭埤水陸空全攻略（10/4-10/6）：
虎頭埤啟用新太陽能船遊湖(南市觀旅局提供)
虎頭埤風景區今年推出「水陸空全攻略」，不僅有烤肉套餐、水彈槍對戰遊戲及戶外攀樹體驗，還能搭乘太陽能遊湖船及電動遊園車！另外中秋活動期間，只要與毛孩購票入園，還有機會獲得限量犬糧，欲擁抱自然的你/妳，可於今(2)日手刀報名!
虎頭埤攀樹體驗(南市觀旅局提供)
二、2025卡比胖拉出沒!（9/13-10/19）：
2025卡比胖拉燈光秀(南市觀旅局提供)
還沒跟卡比胖拉留下最萌紀念照嗎?不妨趁著雙連假來安平漁人碼頭實現願望，除了可近距離與萌翻天的卡比胖拉造型氣偶拍照打卡，還可欣賞精采夜間光雕秀，活動現場還有許多可愛爆表的文創商品，完成指定任務還能參加抽獎！
三、「2025臺南水域遊憩體驗活動」-鹽水區月津港（10/4-10/5）：
臺南水域遊憩體驗活動(歷史照片)(南市觀旅局提供)
中秋佳節除了烤肉，喜歡水上活動朋友，不妨到鹽水月津港親水公園來場充滿水感的假日時光，凡預約並繳交報名費，即可享受專業教練親自帶領的水上體驗，包括：獨木舟、立式划槳（SUP）與家庭式龍舟板，還有鹽水月津港商圈合作店家專屬優惠。在玩水之餘，還可漫遊橋南老街、月津故事館、鹽水武廟、鹽水車站等景點。
四、水道6周年館慶-夏浪祭(10/10-10/12)：
山上花園水道博物館國慶連假將推出100公尺滑水道(山上花園水道博物館提供)
山上花園水道博物館為慶祝6周年，特別將長達100米的超長滑水道搬進園區，打造水上戲水主題區，用清涼水花消除平日緊張感!活動現場還有益智關卡、闖關活動及市集攤販，還有機會抽到豪華獎品!
五、2025熱蘭遮市集(10/4-10/6)：
「熱蘭遮市集」在中秋連假期間，盛大回歸安平古堡與大家相見歡!遊客可沉浸在融合西拉雅族、漢人、荷蘭與日本等多元族群的歷史文化盛宴，還有集章挑戰可親自化身歷史角色體驗獨特文化詮釋!今年特別推出限量發售古幣小錦囊，可在古堡區域供遊客租用，來安平看卡比胖拉時不妨一道順遊。
六、2025蕭壠陣頭藝術祭（10/4-6、10/10-12）：
2025蕭壠陣頭藝術祭以「陣在鬥熱鬧」為主題，在雙連假盛大開展!在中秋及雙十連假的六天裡，蕭壠文化園區推出結合傳統藝術與現代科技的文化活動，從氣勢磅礡的官將首、八家將到活潑可愛的跳鼓陣、布袋戲將輪番上陣，還有藝陣攝影展、打卡換裝與文創市集。
七、《第四屆》攜西港文化祭(10/4-5)：
攜西港文化祭充滿臺南民俗與在地人情味，將在中秋假期於西港玉敕慶安宮廟埕廣場盛大舉行，現場安排西港刈香與藝陣文化踩街表演、金獅頭彩繪、藺草鹿風鈴等手作DIY，還有匯聚在地美食、特色選物的市集與拍照打卡裝置。活動期間消費滿百即可兌換摸彩券!
八、在地傳統好聲音-後壁黃家古厝音樂會(10/4)：
「黃家古厝中秋音樂會」今(2025)年邁入第28年，將在10/4晚上7點於市定古蹟後壁黃家古厝盛大開演，今年將由臺邦獨奏家樂團、新韻合唱團、男高音孔孝誠、大提琴家張正傑、客語歌手黃珮舒及西西里原民樂團共同演出，透過多元曲目表達對土地的深厚情感，並彰顯臺灣文化的多元。
九、2025長短腳美食饗宴路跑(10/4)：
喜歡運動或品嚐米食的朋友，10/4在後壁區長短樹社區辦理「2025長短腳美食饗宴路跑」。參加者只要繳交報名費250元，可輕鬆奔跑或漫步於長短樹里田園風光，還可以大啖阿嬤手作碗粿、冰涼米綠豆湯、傳統米餅等道地風味，並親身感受宋江陣武藝、手作絹印工作坊及小農市集。
十、2025晴空藝術節（10/10-10/12）：
水交社文化園區在雙十連假舉辦「晴空藝術節」，晴空市集、文化走讀及親子飛行服體驗、街藝表演等。最重要的在10/10當日下午3點將進行「晴空大遊行」，有青春洋溢的樂隊、儀隊及啦啦隊，還可看到魚頭君、KOKO及統一萊恩獅/盈盈等！
十一、城市探險計畫-散步市集×獨立音樂祭（10/11-10/12）：
雙十連假的下午，崇賢公園(東區崇賢一路22號)將展開一場屬於全齡共享的城市生活節日，在午後微風的吹拂下，與家人朋友一起逛市集，或者躺在草地上聽live band，隨興又愜意。
十二、1010連假Fun玩市集 × 德陽小小海巡體驗營（10/10-10/12）
臺南安平德陽艦園區10/10-12連續三天舉辦Fun玩市集與德陽小小海巡體驗營，邀請大小朋友一起登艦探險，只要完成挑戰，還可以領取榮譽證書!活動結合親子體驗與在地創意市集，打造寓教於樂的海洋派對。
十三、爬玩府城・鍬鍬一起來 (第三屆)（10/10-10/12）
「爬玩府城・鍬鍬一起來」相當受到昆蟲迷期待，今年將於10/10-10/12在大臺南會展中心登場。匯聚各式昆蟲、爬蟲與特寵展示，以及攤位販售、互動體驗與教育解說，只要買票進場，就有機會拿到限量入場禮，也特別提醒與毛孩子一起入場的遊客遵守「無地毯區域不落地」以保護展體。
除此之外，龜丹溫泉體驗池在10/11、18及11/8日、23推出「湧泉頌音—溫泉X瑜伽X頌缽」活動，結合泥漿溫泉、溫和瑜伽及頌缽聲療的體驗，讓您可享受專屬的休憩時光；另外「葫蘆埤玩埤一夏」活動，也即從10/18、19及25、26於葫蘆埤自然公園舉行，專業的水上鋼鐵人將帶領遊客酷涼一整天，前100名報名者還有機會獲得50元市集券!
相關臺南旅遊景點及活動訊息，可上臺南旅遊網及臺南旅遊粉絲團查詢。
以上圖片：台南觀光旅遊局提供
