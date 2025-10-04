2025-10-04 14:02 旅遊經
「香港美酒佳餚巡禮」10月23至26日盛大舉行 將首度加時延長至午夜
「香港美酒佳餚巡禮」10月23至26日盛大舉行 將首度加時延長至午夜
【旅遊經 洪書瑱報導】
香港是全球重要的美食城市，更是亞洲調酒文化的重要都市，美酒佳餚是許多國際遊客對香港的主要印象之一。近幾年來每年10月左右，香港將迎來大型戶外美食盛事，也是香港秋冬大型重要活動之一───「香港美酒佳餚巡禮」，今(2025)年將於10月23日（四）至10月26日（日），一連四天於中環海濱活動空間登場，今年將開放時間首次延長至每晚午夜十二時，讓入場民眾能能盡情舉杯「把酒言歡」，今年除了展現經典，也有創新之舉，如另一個場內亮點──將設置「香港迪士尼樂園主題專區」。
香港美酒佳餚巡禮」每晚開放時間首次延長至午夜十二時，讓入場人士舉杯盡興而歸
今年「香港美酒佳餚巡禮」場內共設約 305 個攤位，七成為美酒、三成為美食，全面展現各地區飲食文化精粹。活動匯聚來自全球 31 個國家及地區佳釀與美饌，包含法國波爾多、英國、西班牙、中國、日本亦設有國家展館。此外，今年更有多個全新國家展館首次亮相，包括：美國、意大利、捷克、比利時、挪威、奧地利、墨西哥及波蘭，帶來耳目一新的風味選擇，讓賓客一站式暢遊世界，開展一場國際級味覺之旅。
米其林三星富豪飯店於現場呈獻招牌富豪鮑魚
活動內容包括：經典體驗「尊尚名酒區」及「品味館」。活動現場更是匯聚法國波爾多一級酒莊等頂尖佳釀、星級名廚齊心呈現豐盛晚宴，再加上12間香港本地頂尖得獎名店，讓所有到訪旅客一站盡享「13星7鑽」級美饌。台灣旅客只要跟指定旅行社購買香港行程，即可免費獲贈價值港幣370元的嘉賓特選禮包，內含美酒佳餚巡禮入場券、8張品味券及美酒佳餚巡禮紀念酒杯1個。
佳餚部份，「香港美酒佳餚巡禮2025」將匯聚世界級餐飲魅力，三大美食專區將火力全開，打造前所未有的味覺饗宴。其中深受食客期待的「品味館晚宴」雲集五位本地及國際頂尖名廚，包括北京米其林三星潮州菜大師張一峰、米其林二星倫敦中菜名廚Andrew Wong、點心女王鄭智善、星級粵菜主廚鄧家濠，以及融合創作廚師張嘉裕，聯手呈獻一場《超粵之味》十手豐盛晚宴，重新定義現代中菜。
另外，由煤氣公司贊助的「Towngas 名氣美食街」同樣萬眾矚目，匯聚12間本地人氣餐廳，包括米其林三星L'Atelier de Joël Robuchon、富臨飯店；米其林二星及黑珍珠一鑽Bo Innovation、Arbor；米其林一星法菜Ami、Épure；黑珍珠一鑽粵菜明閣、中菜唐述及The Chinese Library；知名薄餅店CIAK Concept以及Towngas推薦CulinArt 1862等，集結了13星7鑽的奢華陣容，為遊客帶來一站式摘星體驗。
此外，人氣不減的「酒店美食街」則網羅11間本地星級酒店名廚之作，讓賓客品嚐君悅酒店海南雞飯、帝苑酒店芝士蝴蝶酥等酒店招牌菜式，讓賓客一次於場內展開味覺饗宴。
美酒部份，不要錯過鑑酒版圖可說是覆蓋全球的「東亞銀行尊尚名酒區」，將以殿堂級陣容經典再現，入場人士可於名酒區內，舒適地一站式品嚐各國頂級名釀，包括國際權威酒評家 James Suckling 精心策劃的專櫃。另外適逢波爾多1855列級莊園評級誕生170 周年，名酒區罕有地齊集波爾多五大一級酒莊（Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion、Mouton）傳奇之作，完美見證波爾多頂級風土，並聯同來自勃艮地的特級莊園稀有珍釀，兩大王者級酒產區互相輝映。名酒區亦跨越葡萄界限，精選來自蘇格蘭的56年單一麥芽威士忌、稀有貴州茅台等，盡顯世界各地釀酒工藝的非凡魅力。
今年「香港美酒佳餚巡禮」創新推出「味覺配對」新玩法，帶領賓客展開一場前所未有的感官探索之旅。活動精選五大經典葡萄酒，透過五種顏色標示分類，鼓勵賓客自由配搭場內多款佳釀與美食，盡情發掘食物與葡萄酒間的創意組合與味蕾共鳴，帶來體驗十足的餐酒體驗。
今年「香港美酒佳餚巡禮」除了經典元素強勢回歸，更與多個國際人氣品牌攜手打造嶄新體驗。其中「香港迪士尼樂園主題專區」是場內一大亮點，率先推出多款樂園限定迪士尼人物造型美食，包括：尚未於主題樂園登場的全新聖誕主題甜點。酒品方面更別具驚喜，專區除提供漫威主題雞尾酒與特色特飲，亦首次引入與迪士尼影業淵源深厚的Frank Family Vineyards 紅白葡萄酒。
今年香港旅遊發展局將攜手相關單位，推出專屬「嘉賓優享禮包」及「旅客專享系列優惠」，總價值超過港幣400元。旅客可透過多條指定管道獲取禮包，內含「香港美酒佳餚巡禮」入場券（附4張品味券及品酒杯一只），港幣50元餐飲券，10月26日起可於沙田及跑馬地馬場感受世界級賽馬盛事的熱烈氣氛（有效期至2025年12月31日）。此外，港鐵公司提供機場快線成人單程票買一送一優惠，方便旅客輕鬆往返機場。領取管道涵蓋10月22日跑馬地馬場「Happy Wednesday寶萊塢之夜」、10月21日至26日期間香港旅遊發展局旅客可至指定旅客諮詢中心、指定酒店，以及購買指定熱門景點門票或透過指定旅遊網站與旅行代理商索取。
今年多家旅遊業者推出精選機加酒自由行套餐，結合「美酒佳餚巡禮」獨家禮包及規劃特有的旅遊體驗。如：可樂旅遊推出歷山酒店三天兩夜兩人一室自由行，10月24日出發限量6席，價格自19,888元起（含稅），包含尊享「品味館」獨家入場資格，親身品嘗五大名廚聯手打造的極致晚宴，盡享八道料理加上八款佳釀的完美搭配，每人並獲贈價值港幣740元的「嘉賓尊尚品酒禮包」。
易遊網現在只要APP下單香港機加酒就送NT＄1450折扣碼，只要用台幣288元即可加購價值台幣1738元的套票，享eSIM及價值港幣370元的「美酒佳餚巡禮嘉賓特選禮包」，內含美酒佳餚巡禮入場券、8張品味券及美酒佳餚巡禮紀念酒杯1個。另外如訂購灣仔帝盛酒店三天兩夜兩人一室自由行，入住每房加碼贈氣泡酒乙瓶，價格自7,599元起（含稅）。
雄獅旅遊提供旺角仕德福酒店或尖沙咀仕德福山景酒店三天兩夜四人一室自由行，特別安排10月26日城市漫遊導賞半日遊，探索油麻地、深水埗知名景點及美食，價格自8,388元起（未稅），同樣贈送價值港幣370元的嘉賓特選禮包，內含美酒佳餚巡禮入場券、8張品味券及美酒佳餚巡禮紀念酒杯1個。
相關香港美酒佳餚巡禮活動可至網址(https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/wine-dine-festival.html)查詢！
提醒您，飲酒過量有礙身體健康！
以上圖片：港旅局提供
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
https://woman.udn.com/woman/story/123165/8983164?utm_source=facebook&utm_medium=udngpower&utm_campaign=fbpost