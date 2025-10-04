2025-10-04 18:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
職人茶ｘ美人湯ｘ匠人魂 九州養生之旅：茶香裊裊 山海盛宴
【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行不只是景點之間的移動，而是療癒身心的藝術，更是講究質感的生活縮影，太平洋旅行社《嬉野八十八茶琉璃．八女玉露．伊萬里燒五日》正是為懂品味的人打造的專屬假期！以茶香為基底，調和九州山海風光盛宴，從日本最高級綠茶「八女玉露」、千年美肌名湯「嬉野溫泉」，到百年工藝聖地「大川內山」，串起茶香美學ｘ溫泉養生ｘ陶瓷工藝的獨特旅程，兼具文化與藝術的內涵，串起佐賀、福岡最迷人的療癒軌跡。
入住新穎舒適的溫泉旅宿，沉浸於日法融合的茶饗料理，當夜幕降臨，更前往長崎，俯瞰被譽為「新世界三大夜景」之一的燈火輝煌，為這場五感行旅畫下餘韻悠長的句點。限量專屬，太平洋旅行社只為知音與 VIP 規劃的九州佐賀、福岡心靈之旅，就近在日本，卻宛如南法鄉間生活般緩慢且美好。
養生茶旅 四大不凡體驗
【1-茶文化風雅巡禮】
▓細品《八女茶》 福岡山野的清新靈秀
日本福岡縣八女市的「八女茶」，是日本綠茶中的翹楚，以玉露最為著稱。當地茶農傳承600年茶藝精髓，採用覆蔭培養、手摘嫩芽工法，孕育出香氣高雅、口感濃醇、鮮甜回甘的極品綠茶，為日本茶道的珍品。
八女傳統本玉露・啜飲之道
以「すすり（啜飲）」為名的茶體驗，體現對八女玉露的極致崇敬。色澤墨青的茶葉，經軟水潤養，緩釋展葉、滴滴萃取，如品甘露，不僅為飲茶，更是沉靜心境、體會四季韻致的生活藝術。與醋和醬油一起食用，別有一番滋味！
▓慢飲《嬉野茶》 佐賀平原的溫潤綿長
▲侍茶師引領體驗嬉野茶文化。 圖：太平洋旅行社／提供
佐賀縣嬉野市自15世紀起即為日本重要茶鄉，嬉野茶由中國移民陶藝家所引進，歷史悠久，以其獨特的「玉綠茶（勾玉形狀）」而聞名，具獨特香氣、甘甜鮮味與清爽口感，是傳統與匠心的象徵。
十德茶室・沉浸式品茗之道
在「嬉野八十八」茶室，旅人可在侍茶師引領下，體驗嬉野茶文化。從釜炒與蒸製法的工藝比較、泡茶技法、品茗禮儀到甜點搭配，在盈盈茶香與裊裊湯氣間，是一場五感與心靈交融的靜謐修行，也是一場與歷史對話的旅程。
【2-美食饗宴】
▓八女茶香ｘ法餐風華：LE UN 餐桌藝術饗宴
在福岡 NIPPONIA HOTEL 的《LE UN》餐廳，於明治洋館建築中品味一席兼具文化與美學的和洋饗宴。主廚石井之悠以法式技法揉合筑後在地旬材，將八女茶入菜，細膩呈現甘香回韻。從開胃小品到甜點，層次分明、茶韻隱現。
▓嬉野八十八：在地旬食的料理哲學
嬉野八十八以「八十八公里內的山海旬材」為核心，佐賀牛、竹崎螃蟹等皆由主廚親訪嚴選，體現料理人與產地的深度連結。溫泉湯豆腐滑嫩純粹，為朝食添一份暖意，每一道料理皆講述著嬉野土地與料理者心意的故事。
【3-溫泉養生】
▓嬉野八十八：茶湯交融的靜謐饗宿
嬉野八十八於2023年落成，以百年茶鄉與美肌名湯為主題，為身心帶來深度療癒。全館36間客房均配有「100%天然溫泉水」，大浴場設有茶香琉璃桑拿和茶香爐乾式桑拿，揉合佐賀美饌與在地工藝，讓旅人透過五感體驗茶與湯的文化交織，回歸寧靜本心。
▓雲仙地獄谷：火山幻境中的湯療之所
雲仙地獄谷坐落於古湯與新湯之間，煙霧繚繞、硫磺瀰漫，景色壯麗如仙界幻境。旅宿設有半露天風呂，面對噴煙岩景，白日觀湯雲翻湧，夜晚仰望銀河低垂，泉水潤膚、氣韻沉靜，是一場與大地能量相融的養生之旅。
【4-禮讚工藝・精選景點】
▓大川內山秘窯之鄉
1675年的佐賀藩主鍋島家，將製窯場移至大川內山，發展出江戶時代以來知名的有田燒（伊萬里燒），迄今仍有三十餘座窯元，保留傳統陶瓷燒製技術；石板街道蜿蜒、陶工橋橫跨溪流，陶瓷風鈴清脆悅耳，讓旅人感受跨越時空的工藝之美。
▓長崎出島
昔日鎖國時代日本唯一對歐美通商的窗口，西洋文化交匯之地，如今宛如一座開放式的歷史博物館，訴說江戶與異國之間的時空交會。
▓哥拉巴公園
日本首座洋式建築－蝴蝶夫人故居公園，又稱哥拉巴公園，知名歌劇《蝴蝶夫人》即以哥拉巴氏和其妻蝴蝶夫人的愛情為背景，而風靡全世界。
▓祐德稻荷神社
三大稻荷神社之一，工法精湛的本殿、御神樂殿、樓門等，華麗堂皇，被譽為「鎮西日光」，祈求事業和結緣，是佐賀必訪勝地。
▓御船山樂園
占地約10座東京巨蛋大小，為佐賀武雄藩主建造的廣闊庭園，以御船山斷崖為借景，融合山水畫美學，四季分明、景致幻變，是觀景與靜心之所。
▓有明海渡輪體驗
太平洋旅行社特別安排搭乘渡輪，從熊本長洲到長崎島原的多比良，只需45分鐘，穿越被譽為「藍色公路」的有明海，感受不同於陸路的悠然節奏；冬日時節更有成群海鷗隨行，更添詩意。
▓「新世界三大夜景」長崎夜景
長崎稻佐山夜景與摩納哥、上海一起被選為「世界新三大夜景」，在被評價為價值千萬美金、非常值得一看，晴天時可遠眺雲仙、天草、五島列島等。
《嬉野八十八茶琉璃．八女玉露．伊萬里燒五日》不是一般的行程，是為熱愛探索文化、尋訪工藝的品味人士量身打造的身心療癒之旅。從八女玉露的細緻甘韻，到「日本三大美人湯」嬉野溫泉的潤澤，結合陶藝美學，勾勒出深度療癒假期。從茶道到名湯、從歷史到美學，每一個停駐都滋養身心，囊括九州佐賀、福岡的文化厚度與自然節奏，體現太平洋旅行社規劃行程的核心靈魂。席次限量，專為注重生活質感的旅客設計，可洽詢連結暨 VIP 旅遊顧問聯繫方式：https://url.pac-group.net/86xurq。
