冬天就要去北海道！函館住宿懶人包公開～平價、交通便利還能泡湯！
日本除了東京、大阪、沖繩之外，最受歡迎的莫過於北海道了！北海道的春天有櫻花、夏天有薰衣草、秋天有楓葉、冬天去賞雪，一年四季無論什麼季節都可以到北海道旅遊。函館可是去北海道推薦必訪的地區，今天小編就要推薦幾個函館的住宿，下次去北海道記得要把這些函館住宿納入考量哦！
快速導覽｜函館住宿特色
函館位於北海道南端，在歷史的發展中，留下許多歐式建築和街景，更擁有被稱作世界三大夜景的城市景觀，以及舒緩身心的溫泉，因此是很受歡迎的旅行地點！大多數旅客都會住在函館車站、元町和函館山周邊，二者的交通便利，生活機能也不錯，因此小編依照車站、溫泉、平價來介紹函館飯店，大家可以根據需求選擇喔！
函館景點、美食推薦：
1.函館景點
小編推薦來到函館一定要細細感受浪漫的氛圍，像是以景色著稱的函館山、函館港、八幡坂、香雪園，以及充滿異國情調的金森紅磚倉庫群、舊英國領事館，還有能舒緩身心的湯之川溫泉街、水無海濱溫泉都是不錯的選擇。
2.函館美食
說道函館美食就會想到海鮮料理，從三色丼飯到燒烤烏賊，通通現捕現殺超鮮甜！當然也不能錯過必吃打卡美食，像是小丑漢堡、烤肉串便當、味彩あじさい拉麵、五島軒咖哩等都大受歡迎，很值得一試。
函館住宿推薦｜函館車站住宿
若是第一次去北海道自由行，小編最推薦函館車站住宿！這裡的交通便利，無論是往返機場、周遭城市或是市區景點都能輕鬆抵達。同時生活機能也很完善，包含藥妝店、拉麵店和便利商店都是應有盡有，絕對不會無聊～
函館JR旅館｜車站正上方ｘ鮭魚卵吃到飽
函館JR旅館(JR INN Hakodate)的地理位置超方便，位於函館車站正上方，對面就是函館朝市，無論是搭車或覓食都十分便利！飯店還很貼心的備有多款枕頭，可以自行挑選軟硬度，不用擔心睡得不舒服，影響到後面的行程喔～頂樓也設有室內和露天的大浴場，雖然空間不大，但用來舒緩旅途疲勞已經很足夠啦！此外小編推薦加購早餐，這間的早餐超級厲害，從生魚片到扇貝，再到鮭魚卵都是吃到飽，還有迴轉壽司能品嘗～
訂房網評價︰9.3/10 (agoda)
交通︰函館車站步行約1分鐘
附近景點︰函館朝市、金森紅磚倉庫群
函館住宿推薦｜函館溫泉飯店
想去北海道泡溫泉，但行程都安排在市區，沒有時間去大名鼎鼎的洞爺湖溫泉、層雲峽溫泉嗎？那就選擇函館的溫泉飯店吧！這裡的溫泉飯店都坐落於市區、地鐵站周遭，不僅能節省交通時間，還能享受露天、景觀泡湯池，渡假氛圍滿分！
函館環球景觀飯店｜天然溫泉ｘ直達機場
函館環球景觀飯店(Hotel Paco Hakodate)最推薦的就是他們家的天然溫泉，入住這間函館住宿就可以在飯店內享受從地底下湧上的天然溫泉，有露天溫泉池、室內浴場、桑拿等設備，在一天的行程結束後泡個溫泉，身體的疲勞頓時消失～這間函館住宿房內的空間超級寬敞，有提供單人房與雙人房，附近也有空港巴士的站牌，住這邊的人可以輕鬆往返機場哦！
訂房網評價：8.5/10 (agoda)
交通：松風町站步行約5分鐘
附近景點：函館朝市、函館公園
函館世紀濱海飯店｜設施豐富ｘ景觀溫泉
函館世紀濱海飯店(Hotel&Spa Century Marina Hakodate)距離函館朝市步行只要5分鐘的路程，設施豐富多元，包含露天景觀溫泉、桑拿、酒吧，伴手禮商店街等。房型部分，每間客房都設有景觀窗戶，部分房型內還設有天然溫泉觀景浴池，可以在房內泡湯欣賞夜景，超療癒～
訂房網評價︰9.0/10 (agoda)
交通︰函館車站步行約5分鐘
附近景點︰函館朝市、函館公園
函館住宿推薦｜函館平價住宿
北海道自由行的價格偏高，身為小資族當然要在住宿費上省一筆，把錢通通省起來買東西、吃好料！這次小編將介紹兩間優質的函館平價飯店，一間是青年旅館的設計，另一間則是公寓型飯店，讓大家住的舒適又安心。
函館HakoBA飯店｜青年旅館ｘ平價首選
函館HakoBA飯店(THE SHARE HOTELS HakoBA Hakodate)周遭緊鄰人氣美食幸運小丑漢堡與金森紅磚倉庫等知名景點，離市電也很近，函館山纜車也在步行範圍中，整體生活機能都相當完美。飯店是間由富士銀行改裝的函館住宿，分為兩棟。一棟的房型是傳統的雙人套房，一棟的房型是類似青年旅館的共享床位房型。這間函館住宿真的很美、價格又不貴，是小編超級推薦的高CP值函館住宿！
訂房網評價：9.3/10 (agoda)
交通：末廣町站步行約3分鐘
附近景點：元町斜坡、金森倉庫群
元町全景公寓｜公寓式酒店ｘ有小廚房設計
元町全景公寓(Condominium Panoramique Motomachi)是一間空間非常大的公寓式酒店，設備齊全，各種廚房設備應有盡有。飯店離十字街只要步行10分鐘就到，到函館觀賞夜景的纜車站也很方便哦！
訂房網評價︰9.3/10 (agoda)
交通︰十字街站步行約5分鐘
附近景點︰金森紅磚倉庫、舊函館區公會堂
