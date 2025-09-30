Yo！跟著Karen吃「 #老大爺煎餅果子 」 #內科美食 #台北美食 #內湖站美食 #天津煎餅果子 #胡辣湯 #道地

聽過煎餅果子(煎餅餜子)嗎？

吃過煎餅果子(煎餅餜子)嗎？

什麼是煎餅果子(煎餅餜子)？

來！馬上來粗淺了解一下👀

🫔煎餅果子(煎餅餜子)🫔

煎餅果子是大陸紅遍大街小巷的味道，也是許多人的果腹首選👍🏻

煎餅果子的確切起源已無從考證，只是在天津最為盛行。

目前煎餅果子在中國各地甚至是世界多地有販賣，依各地風俗民情改良製作方法，只是皆常以「天津煎餅果子」來招攬生意。

而煎餅果子基本上分為2大支派，一派是以天津作法為主，一派則是以山東作法為主。

天津的煎餅果子是以綠豆粉和成面糊打入雞蛋煎成薄餅，後續塗抹各家醬料後(基本上都以甜麵醬為基底)，再夾油條(又稱餜子)或餜篦(薄片狀餜子)等食材製作成的街頭小吃，份量也較小，常被當做早餐或是宵夜。

天津煎餅果子的特點是煎餅皮柔軟而清香，餜子油潤或餜箅脆香，久放易不成形，容易軟爛。

山東的煎餅果子則是以雜糧粉和成麵糊打入雞蛋煎成薄餅，後續塗抹各家醬料後(基本上都以甜麵醬為基底)，再夾餜篦(薄片狀餜子)等食材製作成。

但比起天津煎餅果子，山東的煎餅果子除了麵糊不強調綠豆粉之外，內餡更是豐富許多，芝麻、花生、肉鬆、烤鴨、火腿、生菜等等都可以成為煎餅果子的食材，整套吃下來非常飽。

而且正宗的山東煎餅水分少，所以煎好時吃起來外皮很脆，放冷回潮後皮會變得有韌性，適合牙口好的人吃。

至於哪支派更正宗，個人覺得其實沒有可比性，只能說看個人喜好，喜歡吃哪種就選哪種。

🫔老大爺煎餅果子🫔

老大爺煎餅果子位於西湖市場捷運站附近，更正確來說是在西湖市場站跟港墘站的中間。

店家就在熱鬧的內湖路一段上，看到2串紅燈籠🏮就是囉！

來的這天明明是過了午休時間，還是超多人在排隊，而且老闆同時還馬不停蹄的在製作外送訂單！

難怪食記中提到這間是內科人最愛的下午茶☕️

老大爺煎餅果子就是上述的「山東派作法」是以雜糧面夾入餜篦及各式食材包裹而成。

而且他們家的煎餅果子鹹、甜的口味居然高達26種，真的不怕選不到喜歡的口味。

🫔老大爺煎餅果子 孜然羊肉🫔

孜然非常香，加入一些薑絲完美點綴重口的香料及羊肉的膩口，搭配生菜及脆到不行的餜篦真的很涮嘴啊！

🫔老大爺煎餅果子 香辣牛肉🫔

這是老闆近期才研發的新口味，吃起來真的是香辣夠味，感覺偏中辣，沒吃那麼辣的朋友可以請老闆調整喔✅

🫔老大爺煎餅果子 香蕉榛果巧克力 🫔

哇噻！原來甜的煎餅果子這麽好吃啦～

酥脆、香甜、濃郁，香蕉巧克力超香，能多益果然是香蕉的好朋友👭

加了生菜一點都不違和，當甜點完全就是一個完美，吃起來幸福感滿滿☺️

🫔老大爺煎餅果子 香甜芝麻花生 🫔

老🐸客製不加生菜版，像娃娃酥、像花生酥、又像炸芝麻湯圓⋯

總之就是「好甜蜜、好酥脆、好好吃」

以上來自刁嘴🐸的評論🥸

🫔牛肉胡辣湯🫔

千萬別以為它是酸辣湯！

完全不一樣～

喝起來鹹香辛辣，還帶著圓潤渾厚的喉韻！

走的是胡椒氣息的辛辣，特別用骨頭湯做底加手洗麵筋，一碗其實也是飽飽👏🏼

🫔滷水豆腐腦 🫔

類似熱豆花的豆腐腦～老闆端上一碗紅通通的豆腐腦，吃起來又香又辣又嫩入口即化的感覺，鹹香辣口又軟嫩潤口，好好吃。

🫔香菇黃花滷豆腐腦 🫔

比起滷水款，多了香菇黃花菜的香氣，除了味覺多些層次，口味也稍微淡一些，初嘗試的朋友應該比較能接受👌🏻

個人跟老🐸是非常愛吃煎餅果子的人，是認真的愛吃！就算得開車才吃得到我們都會專程去買的那種愛。

只是無奈台灣大多都是以天津綠豆面的煎餅果子居多，偏偏我們吃不慣濕軟的口感⋯

真的是多虧廣大網友，終於讓我們尋覓到山東雜糧面的煎餅果子👏🏼

噢～～那種現吃酥脆，放涼有韌性的口感真的愛死了💓

尤其是老大爺煎餅果子還有賣胡辣湯、豆腐腦也真的是非常道地。

尤其胡辣湯、豆腐腦的從備料到製成都是老闆親自完成，完全不假他人之手，非常用心。

這美食真的很推薦大家，除了吃一個道地還能吃一個文化。

這煎餅果子吃的不僅是一份粗飽更是一份傳承。

📍老大爺煎餅果子

📍地址：台北市內湖區內湖路一段413號

📍電話： 0966-660-857

📍營業時間：12:00-20:00

週六.週日公休

📍老大爺煎餅果子 粉絲專頁

https://m.facebook.com/laodaye2019/