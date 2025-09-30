2025-09-30 17:02 旅遊經
台北文華東方「雅閣」中餐廳 新菜推薦，港點更是不能錯過！
台北文華東方「雅閣」中餐廳 新菜推薦，港點更是不能錯過！圖為雙生金魚餃，作工精細，魚鱗栩栩如生(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳，已連續八年榮獲米其林一星殊榮，隨著季節更迭時序輪換，即日起新推單點美饌，以及嶄新米其林套餐。相關菜色由「雅閣」主廚阮明燊揮灑匠心廚藝，嚴選時令與頂級食材，如鮑魚、和牛及鮮筍與石榴果香等入饌，以傳承粵式經典香氣為靈感，來詮釋歷久彌新的老菜新味，而值得一提的是──今再加入新生力軍葉銘惠師傅擔任副主廚一職，專職提供粵菜最引人小巧可人的「港點」，更讓人垂涎。「雅閣」新單點美饌480元+10%起、全新港點午餐時段供應，單點＄360元起，米其林七道式星級套餐，每位11,800元+10%。
左台北文華東方酒店「雅閣」 阮明燊主廚;中間為台北文華東方酒店 行政主廚 馮俊傑；右為新任副主廚葉銘惠(攝影：洪書瑱)
「雅閣」中餐廳目前掌勺是擁有著逾27年經驗的阮明燊主廚，講究當令食材的時序體現，注入港式老菜的經典靈魂，秉持著「回歸粵菜本真」理念，傳承匠心工藝將時令香氣化作「恰到好處」的和諧共鳴；而日前迎來新任副主廚葉銘惠，葉師傅深耕港式點心多年，擅長以細膩工序展現傳統手藝，目前協助主阮明燊共同打造港點新作，如：作工精細，鱗片清淅、栩栩如生的「雙生金魚餃」外，還有可愛造型的「安蝦鹹水角」等！
「雅閣」新單點美饌「石榴百香果」(攝影：洪書瑱)
「雅閣」新單點美饌「松露脆三鮮」(攝影：洪書瑱)
「雅閣」新單點美饌「九製陳皮香酥骨」 (攝影：洪書瑱)
這次菜色中，其中「石榴百香果」最令人意想不到，因為主廚取用百香果肉汆燙後，添以石榴鮮汁與冰糖醃漬染上雅緻紅彩，拌入百香果肉與果凍，於舌尖輕拂一襲清爽怡人的酸甜味韻；「松露脆三鮮」主廚以筍、黃耳、松子鮮蔬以素湯底溫潤燉煮，底部襯以酥脆金絲龍鬚麵，於上綴以黑松露片賦予奢華食感；「九製陳皮香酥骨」，有別一般的排骨酥，主廚以經過多道繁瑣工序，製成風味獨特的九製陳皮為主角，並選用肉質緊實的豬排骨肉，添入陳皮與話梅醃漬後入油鍋酥炸至外層金黃，內裡保留著鮮甜肉汁，再灑上陳皮與話梅粉的酸、甜、鹹香和諧共奏，讓唇齒間縈繞著醇潤回甘的肉香餘韻。
「雅閣」新單點美饌「避風塘南非鮑魚」(攝影：洪書瑱)
「雅閣」新單點美饌「青花椒竹筍煎A5和牛」(攝影：洪書瑱)
乾炒牛河(攝影：洪書瑱)
「避風塘南非鮑魚」，避風塘菜式為港味鑊氣經典代表美食，其烹飪技巧極為考驗控制火侯的功力，不同於大家熟知的避風塘炒蟹，主廚這次換角改選南非鮑魚，油鍋酥炸翻炒，展現不同坊間避風塘香酥鮮美的滋味；「青花椒竹筍煎A5和牛」，嚴選頂級 A5 和牛，主廚將和牛切片入鍋香煎至恰到好處的熟嫩度，並加入鮮筍與整串青花椒共煎添以清雅辛香，美味襯托出肉質的濃郁香醇，和牛油花細緻且入口即化，展演匠心獨具的華美盛宴。為慶祝「雅閣」連續八年蟬聯，阮明燊師傅特別推出2025「米其林精選七道式套餐」，每位11,800元+10%，集結「雅閣」經典佳餚，從廣獲饕客喜愛的「雅閣叉燒皇」、「私房八寶燉花膠」、「日本吉品鮑」、「青花椒香筍煎A5和牛」等。
若是中午用餐，千萬不要錯過港點！午宴俏皮可人的港點也大幅換新，保留原菜單最受歡迎的招牌港點，提供近八成菜色全新改版，來自香港的葉銘惠師傅，投身點心領域逾十五年，自2013年於香港中華廚藝學院研習並啟蒙港點技藝領域，於2015年起先於文華東方集團的旗艦酒店之一香港怡東酒店任職四年的時間，「2018全港青年廚師中餐烹飪比賽」榮獲公開組冠軍及最佳專業表現大獎、2019年於國際賽事「亞洲名廚精英薈」勇奪金獎等眾多殊榮。他歷經星級飯店、傳統酒樓與大型餐飲管理經驗，這一次是她首度跨海來台任職！
雙生金魚餃 (攝影：洪書瑱)
菊花龍蝦春卷(攝影：洪書瑱)(攝影：洪書瑱)
安蝦鹹水餃(攝影：洪書瑱)(攝影：洪書瑱)
這次帶來除了精美魚鱗盡顯的「雙生金魚餃」外，「菊花龍蝦春卷」以三件呈現，將春卷擬比為應景秋菊，以龍蝦與蝦仁為餡，外觀雅緻動人，入口外酥內鮮；「安蝦鹹水角」承襲港式茶樓中常見之傳統點心，「安蝦」源自於古時選用安南地區鮮美的蝦乾得名，並沿用至今為嚴選上等蝦乾之意。內餡以蝦乾、菜脯、豬肉碎、洋地瓜等食材結合，外皮則先以滾水沖入澄麵攪勻後添入糯米粉、豬油搓成糰，包裹內餡入鍋酥炸金香，葉師傅揮灑巧思製成小柑橘，來展現秋意雅。
筍尖鮮蝦餃(攝影：洪書瑱)
黑椒和牛酥(攝影：洪書瑱)
「筍尖鮮蝦餃」，葉師傅遵循黃金「十三褶」技藝的蝦餃，以經驗積累巧製的水晶皮有著完美的濕度與彈性，以邊薄心略厚精準收褶成形，內餡包裹入鮮蝦粒增添彈牙層次，蒸後彈潤飽滿、皮薄餡豐，入口時迸發鮮蝦甜美湯汁；「黑椒和牛酥」將傳統手工點心蘿蔔酥以頂級食材華麗升級，其吸睛的招牌特色為需費時反覆摺疊逾百層的油酥外皮，金黃酥炸後呈現細緻分明的酥皮紋理，內餡則嚴選脂香鮮甜的澳洲和牛丁，與師傅費工熬煮的秘製黑椒汁和諧交融，一口咬下鬆脆外皮，於唇齒間釋放濃燙鮮香的甘甜肉汁。
懷舊灌湯包(攝影：洪書瑱)
燕液薑茶奶凍(攝影：洪書瑱)
「懷舊灌湯餃」更是經典之作，豐彈緊緻麵皮，精細掌握外皮的厚薄度，內餡包入以金華火腿、瑤柱與雞爪等費時4小時熬製而成的濃醇湯底，冷凝成湯凍結合豬肉、帶子、蟹肉，並添以花膠的黏潤膠質，置於傳統鐵片上蒸製4分半鐘，確保內裡化作鮮潤湯汁而不穿皮，蒸透的餅皮彈嫩透光，不僅復刻港式經典湯餃的美味香氣，湯汁更是汁鮮味美。
