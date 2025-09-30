2025-09-30 20:02 旅遊經
《暴君的廚師》誘發韓「胃」 台北喜來登十二廚「韓國美食節」，主廚孫榮KAI，帶領走入韓「聚」美食天地
受《暴君的廚師》影響先來一場韓式料理饗宴吧！台北喜來登十二廚正推出「韓國美食節」
【旅遊經 洪書瑱報導】
韓式美食在《大長今》、《一日三餐》、《尹食堂》、《黑白大廚》等韓劇，韓綜下，讓國際友人逐漸打開對韓食的認識，因此受到全球喜愛，再加上近期的《暴君的廚師》的催化，讓想吃韓食的念頭無時無地的湧上心頭！在《暴君的廚師》中，這一位來自現代的米其林星級廚師延志永（潤娥 飾）意外穿越回朝鮮時代，以其精湛的廚藝和創新的料理思維，不僅征服了暴君李獻（李彩玟 飾）的味蕾，是否也誘發了您此時此刻對韓式料理的渴望，來不及出遊韓國沒關係，不妨先讓「味蕾」先上。跟民眾說一個好消息，台北喜來登十二廚自即日起至11月30日正在推出「韓國美食節」，由新任西餐行政主廚，也是對YT上非常有名的紅人，孫榮KAI親手打造30餘道正宗韓味料理，帶領饕客走入韓式醬香的世界。
YT上非常有名的紅人，孫榮KAI親手打造30餘道正宗韓味料理(攝影：洪書瑱）
許多人在YT都看過KAI在影片中的韓食教學，卻不知主廚自20歲起便踏上國際廚藝之路，先赴日本君悅受訓並就讀服部營養專門學校，學習日式料理的精準細緻；隨後於杜拜七星級帆船酒店歷練三年，曾為美國前總統小布希獻上料理，足跡可說遍及澳洲與多國五星級飯店，每段經驗都深化了他對料理的理解與熱情，多年漂泊後選擇落地台灣，將對家鄉滋味的思念化為創作動力，此次「韓國美食節」，讓國人能一站式體驗韓國各地料理的迷人風采！
各式手作小菜(攝影：洪書瑱）
主廚KAI為了呈現正宗的韓式料理，不僅利用200公斤的白菜，還有50公斤的蘿蔔作了不同kimchi (辛奇、泡菜)(攝影：洪書瑱)
韓式料理不能或缺就是韓式烤肉(圖：台北喜來登提供)
到韓國必吃的炸雞(攝影：洪書瑱）
韓式燉牛肉(攝影：洪書瑱）
韓式雜菜冬粉(攝影：洪書瑱）
韓國人吃烤肉後必吃冷麵(攝影：洪書瑱）
辣炒年糕(攝影：洪書瑱）
主廚KAI為了呈現正宗的韓式料理，不僅利用200公斤的白菜，還有50公斤的蘿蔔作了不同kimchi (辛奇、泡菜)，另外也以6年蔘加上真露，自己釀造人蔘酒等，不僅帶來大家喜愛鮑魚人蔘雞粥、韓式烤肉、雜菜冬粉、韓式馬鈴薯燉肉、韓式炸雞、韓式燉牛肉與辣炒年糕、沁涼水冷麵等，而且為讓國人更盡情韓式料理好滋味，身著韓國廚師他，還是斟酌了國人的喜好略調整鹹與辣，並加入國人的海鮮元素，如將鮑魚人蔘雞粥變為「鮑魚海鮮人蔘雞粥」等，而且為呈現韓國不同地區的特色美食，也端上釜山的「豬肉湯飯」與「堅果糖餅」、大邱的「大邱辣燉豬肋排」等。
雖然韓國各地都有糖餅，但釜山的糖餅會加入堅果，釜山_韓式堅果糖餅(攝影：洪書瑱）
明洞雞蛋糕(攝影：洪書瑱）
韓國人餐桌上不可或缺的「韓式烤肉」亦在餐檯重現，主廚分享以鳳梨、洋蔥、水梨、蘋果與啤酒醃製肉質，可以軟化纖維並帶出果香，再拌入辣醬與水果烤肉醬，風味清爽不油膩。鐵板區提供三款招牌肉品：「韓式川辣豬五花、韓式碳烤豬肉、韓式碳烤板腱牛」，搭配美生菜與三款特製醬料，重現正宗韓國烤肉魅力。假日午晚餐限定更升級為「現煎帶骨牛小排」。
鮑魚海鮮人蔘雞粥(圖：台北喜來登提供)
KAI主廚亦將不定期於現場示範料理，親自服務賓客，展現專注又親切的廚藝魅力。(攝影：洪書瑱）
另一亮點則是主廚於現場親自烹調的「鮑魚海鮮人蔘雞粥」，嚴選幼嫩春雞入鍋，於雞身填入高麗蔘、糯米、栗子、白果、黃耆及松子，以獨家秘方的洗米水慢火熬煮，成就香濃湯頭與軟嫩雞肉，現點現做以自製蔘酒爆炒鮑魚、白蝦與中卷，再加入粥底，讓湯頭瞬間升級融合濃郁海味，養生與鮮美兼具。KAI主廚亦將不定期於現場示範料理，親自服務賓客，展現專注又親切的廚藝魅力。
韓國中秋必吃松片及麻糬，圖為韓式綜合松片(攝影：洪書瑱）
韓國中秋必吃松片及麻糬，圖為韓式黃豆粉年糕(攝影：洪書瑱）
除此之外，許多哈韓族都知道，韓國對秋節極為重視，故這次菜餚中，主廚還準備韓國人在中秋必吃的煎餅、雜菜等傳統料理外，還備有韓國獨特的月餅──色彩鮮豔，外觀像麻糬或水餃的「松片」與「麻糬」，讓國人在台也能感受「韓秋月」的氛圍。
還搭配「松葉蟹、麵包蟹、肋眼牛排吃到飽」(攝影：洪書瑱）
十二廚除了在美食展「韓」，也化身韓國氛圍場域，只是有別過往傳統韓國印象的青紗燈籠的識別色系，改採現代韓國年輕人喜歡韓國五色旗裝飾，而餐檯上不僅有琳瑯滿目的小菜、菜餚與飲品、甜品，以及韓國啤酒暢飲外，還搭配「松葉蟹、麵包蟹、肋眼牛排吃到飽」，甜點區更化身韓味專場，明洞雞蛋糕、韓式堅果糖餅、開心果生乳舒芙蕾鬆餅與韓國熱夯巧克力軟餅乾輪番登場，讓賓客盡享韓食街頭氛圍。同場加碼「寒舍25周年抽獎活動」，10月起於假日午晚餐時段用餐即有機會抽中館內人氣餐廳五折餐飲優惠、雙人住宿券、自助餐券等多項好禮。
